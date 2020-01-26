Забудьте все, чему вас учили в школе. Потому что никакого отношения к реальной жизни школьная программа не имеет. И не будет иметь, между прочим. Вашим детям тоже обязательно расскажут про синусы, морфемы и вакуоли, но с задачами посложней им, так же как и вам сейчас, предстоит разбираться один на один. Отсутствие практически применимых знаний — основная проблема современного образования. Нас не учат жить самостоятельно. Но с этим можно справиться.

Финансовая грамотность

Всем объяснили, что в стране есть экономика, но забыли рассказать, что она не работает. Растолковали, что существует четыре типа экономических систем, но не упомянули, что нам с этим делать.

Мы выходим в жизнь и понятия не имеем, как зарабатывать и тратить деньги, планировать бюджет, считать налоги, не влезать в кредиты и не умереть голодной смертью.

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Этому можно научиться — с помощью простейших мобильных приложений для контроля расходов, приложив минимальные волевые усилия и своевременно совершая нехитрые финансовые операции по счетам. Не забудьте рассказать сыну или дочери, как рассчитывать и платить налоги, где принимают платежи за воду и куда звонить, если украли банковскую карту.

Для детей в Высшей школе экономики есть курс по управлению личными финансами. Если хочется чего-то более взрослого и серьезного, то в Нетологии можно посмотреть вебинар о личных инвестициях, банковских картах и пенсионных накоплениях.

Психология отношений

Мы знаем, как вести себя со сверстниками, чтобы нас не гнобили. Знаем, как притворяться частью окружающего ландшафта, чтобы учителя не заметили и не спросили домашнее задание. Но это, в общем-то, все наши социальные навыки. Нас не научили слушать и слышать других, выстраивать диалог и открыто говорить о своих желаниях. Как мы сможем противостоять абьюзеру в отношениях, если даже не знаем, что такое «абьюз»? Как будем искать выход из конфликтов?

Пытайтесь разговаривать и слышать партнера, друга, родителя, ребенка. Не новость же, что каждый из нас воспринимает мир по-своему? То, что у людей разный жизненный опыт и тезаурус, — нормальное явление. Не навязывайте свою систему ценностей и ориентиров, относитесь с уважением к чувствам другого, не стремитесь доказать, что вы лучше знаете и уж точно правы. Кстати, умение оставлять свое мнение при себе, когда вас о нем не спрашивают, — очень важный навык. За такое вас наверняка будут ценить.

Принятие и понимание себя

Мы стесняемся своего тела, мыслей, чувств. Мы боимся показаться другими, отличаться, самовыражаться. Нам говорят, что надо быть «целостной личностью», но почему-то забывают попутно объяснить, что это значит и как этой самой личностью вообще стать для начала.

Откуда нам знать про защиту собственного мнения, если мы ежедневно слышали, что «автор имел в виду совсем не то»? Как нам понять, кем мы хотим быть, если все профориентационные тесты были составлены еще в 1990-х годах? Как осознать, что пора обратиться к специалисту и это не просто плохое настроение, а депрессия? А ведь этот самый специалист может понадобиться аккурат на следующий день после выпускного вечера.

Что делать? Не заниматься самобичеванием и обратиться к специально обученным людям за помощью. И не раз, если потребуется.

Еще стоит запомнить, что ни один партнер не обязан решать ваши проблемы и бороться с вашими комплексами.

Не навешивайте свои вопросы самоактуализации и самореализации на близких — не для того они существуют. Это ваш крест, так что вы и несите. Прямиком в кабинет психолога.

Управление стрессом

Потеря близкого, увольнение, кризис 25 лет — серьезные стрессовые ситуации. Но иногда из колеи может выбить даже треснувшая тарелка или потерянная запонка. Нас не учат контролировать уровень стресса и уж тем более — с ним справляться. Нам начинает казаться, что неврозы, синдром отличника, трудоголизм — это норма. Но на деле трудовые подвиги плохо сочетаются с расшатанной нервной системой и последующим больничным.

Слушайте свой организм, он точно лучше знает, что ему нужно. Психосоматические заболевания, спровоцированные усталостью, стрессами, подавленными обидами, тоже лечатся, но могут перейти в «хронику», если вовремя не озаботиться своим душевным спокойствием.

Главное — не заниматься самолечением и самодиагностикой.

В Москве получить консультацию профессионала можно в центре психологической помощи. Найти себе психолога легко на специализированном сайте. Если же вы хотите сами приобрести базовые знания в этой области, то идите учиться — дистанционно или очно.

Самообучение

Есть суровая школьная программа, где точно прописано, сколько часов русского языка и математики полагается на отдельно взятого ученика. Существует беспощадная система Единого государственного экзамена, которой приносят в жертву неокрепшие молодые умы. Нас учат выполнять тесты и думать по аналогии. Нам строго рекомендуют учить то, что написано в учебниках, ведь это будет на экзамене. Только вот про самый важный навык — умение получать знания самостоятельно — не рассказывают ничего.

Учитесь учиться. Наблюдайте и анализируйте. Читайте книжки, ходите на курсы, общайтесь с умными людьми. Не верьте на слово, перепроверяйте данные. В конце концов, перед вами безграничные возможности поисковой строки в гугле и бесконечное интернет-пространство.

Образовательные сайты — и российские, и зарубежные — для того и существуют, чтобы вы там чему-нибудь учились. Поймете, как получать необходимую, интересную информацию из окружающего мира, — будет вам счастье.

Ответственность

Да, мы принесем домашку попозже. И обязательно исправим плохие оценки к концу четверти. Конечно же, придем переписывать контрольную после уроков. Мы привыкли думать, что все проблемы можно решить потом, что нам обязательно пойдут навстречу, дадут второй шанс. Домашку мы, само собой, не приносим. И двойки не исправляем, а слезно просим не ставить их в журнал. Только вот если в школе такие трюки проходят, то в университете и на работе — нет.

Обычно чувство ответственности появляется после нескольких сорванных дедлайнов, а потом усиливается с каждым вычетом из премиальной части зарплаты.

Но и тут до крайностей можно не доводить, если усвоить хотя бы базовые правила тайм-менеджмента. Полезно еще было бы осознать, что ответственность вы несете только за себя, а вот последствия ваших действий могут разойтись, как круги по воде, и коснуться многих.

Бытовые навыки

Максимум, чему нас учили в школе, — варить суп и мастерить табуретки. И теперь мы, такие трогательно беззащитные, стоим перед горой навалившихся бытовых проблем. Сломанная дверная ручка, потекший кран, засорившиеся трубы вызывают у нас приступ паники. Мы готовы платить приличные деньги посторонним людям, лишь бы кто-нибудь с этим разобрался. Допустим, вы действительно не можете справиться самостоятельно, потому что у вас нет нужных инструментов. Но как показывает опыт, всегда есть дедушка, папа, дядя или друг с полным набором необходимых навыков и отверток. Попросите не просто починить злополучный кран, но еще и продемонстрировать, как это правильно делается. Потому что вещи ломаются постоянно, тут уж никаких друзей не напасешься. Что касается еды — учитесь на своих ошибках. Опытным путем можно быстро освоить рецепт чего-то пооригинальнее разваренных пельменей и яичницы.