Insta-рецепт. Ромовая баба на слуцких дрожжах

Отдел новостей
-
0

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как готовить «ромовую бабу» на слуцких дрожжах (Interferm).

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как готовить «ромовую бабу» на слуцких дрожжах (Interferm).Ингредиенты

для теста:

  • изюм — 50 гр;
  • молоко — 120 мл;
  • яйцо — 2 шт.;
  • свежие дрожжи — 15 гр;
  • мука — 370 гр;
  • сливочное масло — 100 гр;
  • сахар — 100 гр;

для сиропа:

Реклама
  • вода — 100 мл;
  • сахар — 4 ст.л.;
  • ром — 1 ст.л.;

для глазури:

  • сахарная пудра — 100 гр;
  • молоко — 2 ст.л.;
  • лимонный сок — 1 ч.л.

Приготовление

Больше вкусных рецептов ищите в Instagram Амины.

Реклама

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.