Insta-рецепт. Ромовая баба на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как готовить «ромовую бабу» на слуцких дрожжах (Interferm).

Ингредиенты

для теста:

изюм — 50 гр;

молоко — 120 мл;

яйцо — 2 шт.;

свежие дрожжи — 15 гр;

мука — 370 гр;

сливочное масло — 100 гр;

сахар — 100 гр;

для сиропа:

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вода — 100 мл;

сахар — 4 ст.л.;

ром — 1 ст.л.;

для глазури:

сахарная пудра — 100 гр;

молоко — 2 ст.л.;

лимонный сок — 1 ч.л.

Приготовление

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