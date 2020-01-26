Insta-рецепт. Ромовая баба на слуцких дрожжах

Амина Палазник — слуцкий Instagram-блогер. В этом выпуске рубрики Insta-рецепт она показывает, как готовить «ромовую бабу» на слуцких дрожжах (Interferm).
Ингредиенты
для теста:
- изюм — 50 гр;
- молоко — 120 мл;
- яйцо — 2 шт.;
- свежие дрожжи — 15 гр;
- мука — 370 гр;
- сливочное масло — 100 гр;
- сахар — 100 гр;
для сиропа:
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- вода — 100 мл;
- сахар — 4 ст.л.;
- ром — 1 ст.л.;
для глазури:
- сахарная пудра — 100 гр;
- молоко — 2 ст.л.;
- лимонный сок — 1 ч.л.
Приготовление
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