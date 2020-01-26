Происшествия на выходных: сбили прямо на пешеходном переходе

Возле центральной аптеки в Слуцке сбили человека

В 20.06 в Слуцке на улице Ленина на нерегулируемом пешеходном переходе возле центральной аптеки № 80 машина сбила человека. Молодой человек в сознании, его увезла бригада скорой помощи. Случчанам, которые пришли пострадавшему на помощь он жаловался на боль в ноге. Возможно у него сломана нога или обе ноги. Также он ударился головой о лобовое стекло.

После удара машина на капоте «прокатила» молодого человека более 10 метров, прежде чем он упал на асфальт. К счастью, падая, он не попал под колёса.

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По информации ГАМ, водитель машины осенью уже привлекался к ответственности за пьяное вождение. Пока не известно, был ли он пьян сейчас, но предварительно он с признаками алкогольного опьянения. Также водитель не имеет прав на управление машиной. (обновлено в 22.17)

Погибли в огне

В Слуцком районе сгорели хозяин дома и его знакомый из столицы

Под Кобрином автомобиль вылетел в кювет и врезался в дерево

В Щучинском районе мужчина зарезал знакомого

В субботу 25 января около 16.00 на трассе в Кобринском районе 58-летняя жительница Кобрина на «Фиате» не справилась с управлением, съехала в кювет и врезалась в дерево. Женщина госпитализирована с травмами. Беларусь Сегодня

В субботу около 19.00 в деревне в Щучинском районе в доме обнаружили тело 50-летнего мужчины. По предварительным данным, 45-летний знакомый зарезал его, когда они распивали спиртные напитки. В отношении 45-летнего подозреваемого в убийстве возбуждено уголовное дело. БЕЛТА

В Витебске на пожаре погибли два человека

В Городокском районе водителя «Мазды» зажало в салоне

В Бразилии из-за ливней погибли 47 человек

В Турции из-за землетрясения погибли 35 человек

В Японии и США — новые случаи заражения коронавирусом

Вечером 25 января в одной из девятиэтажек Витебска загорелась квартира на 8 этаже. В квартире жили 49-летняя хозяйка и её 42-летний сожитель. Оба были дома. Спасатели обнаружили мужчину на кухне, а женщину — в коридоре, вынесли их и передали медикам. Но и мужчина, и женщина умерли. Вероятно, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём при курении. МЧС Утром в воскресенье 26 января на автодороге в Городокском районе «Мазда» с водителем и тремя пассажирами съехала в кювет и перевернулась. Водитель оказался заблокирован в салоне. Спасатели деблокировали мужчину и передали медикам. Он и трое пассажиров госпитализированы с травмами. МЧС На юго-востоке Бразилии власти объявили чрезвычайное положение из-за продолжительных ливней. Из-за последствий, вызванных ливнями, погибли 47 человек, 17 человек числятся пропавшими без вести, 12 пострадали. Более 16 тысяч человек вынуждены были покинуть свои дома. БЕЛТА Из-за землетрясения на востоке Турции разрушено 72 здания. Землетрясение амплитудой в 7 баллов произошло там в пятницу. Спасатели продолжают извлекать жертв из-под завалов. Число погибших выросло до 35 человек. Пострадавших — более 1600. Населению не рекомендуют возвращаться в свои дома. Есть опасность, что подземные толчки повторятся. Власти предоставили временное жильё 15 тысячам человек. ОНТ

В Японии зарегистрирован 4-й случай заражения коронавирусом из Китая. Заболевший — 40-летний турист из китайского Уханя. Предыдущие 3 человека — тоже туристы, прибывшие из Китая. В США зарегистрировали 3-й случай заражения. Заразившийся — тоже турист из Уханя.

Вспышка неизвестного ранее коронавируса зарегистрирована в Ухане в декабре, после этого вирус стал распространяться по миру. Его жертвами уже стали 56 человек, известно о более 2 тысяч заразившихся по всему миру. РБК