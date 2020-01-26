В Слуцком районе сгорели хозяин дома и его знакомый из столицы

В воскресенье‚ 26 января‚ в агрогородке Ленино загорелся частный дом. После тушения пожара были обнаружены тела 55-летнего хозяина дома и его 44-летнего знакомого, приехавшего накануне из столицы.

Об этом сообщила «Кур'еру» Татьяна Белоног, официальный представитель УСК по Минской области.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Рассматриваются все версии произошедшего, одна из приоритетных причин пожара — неосторожное обращение с огнем. Все обстоятельства и причины произошедшего будут установлены по результатам назначенных экспертиз и проверочных мероприятий.

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