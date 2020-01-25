Хотя о ВИЧ-инфекции активно заговорили в восьмидесятые, считается, что первый случай заражения человека вирусом иммунодефицита произошёл ещё в 1959 году. С тех пор из неизбежно смертельной болезнь превратилась в хроническую, а препаратов, эффективно подавляющих вирус, стало гораздо больше. Тем не менее вопросы и заблуждения вокруг ВИЧ сохраняются, так что постараемся разобрать самые частые из них. Уверены, что в самый невероятный миф о том, что ВИЧ не существует, вы и так не верите.

1. ВИЧ могут заразиться только мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами, и наркопотребители

Люди, употребляющие инъекционные наркотики, долгое время считались основной группой риска, поскольку легче всего ВИЧ передаётся через кровь. Но ситуация изменилась — в 2018 году из всех, кто обратился за связанной с ВИЧ-инфекцией помощью в Великобритании, 93% заразились половым путём. Половина из них — мужчины, занимающиеся сексом с мужчинами; именно такая формулировка принята сейчас для описания группы риска. И всё же около половины случаев передачи ВИЧ — это гетеросексуальные контакты, а значит, стереотип о носителях инфекции давно пора пересмотреть.

2. От человека с ВИЧ всегда можно заразиться

Данные о том, что при подавлении вирусной нагрузки (то есть низком числе вирусных частиц в крови) риск передачи тоже снижается, накапливались ещё с девяностых, но в последние годы стало окончательно ясно: человек с невыявляемым вирусом не может передать его другому. Во всём мире запустилась кампания Undetectable = Untransmittable, или Н = Н в русскоязычном варианте (Невыявляемый = Непередающийся). Если человек постоянно принимает антиретровирусную терапию, а низкая вирусная нагрузка регулярно подтверждается результатами анализов, то даже незащищённый секс не приведёт к заражению. У живущих с ВИЧ людей при соблюдении этих же условий рождаются дети, у которых нет вируса.

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3. Презервативы — единственный способ профилактики

4. ВИЧ переносят комары

Существует лекарственная профилактика — доконтактная (pre-exposure prophylaxis, PrEP), когда лекарства начинают принимать до предположительно опасных контактов, и постконтактная. По официальным рекомендациям, PrEP — не замена презервативам, но эксперты признают, что иногда так и получается; например, есть женщины, которые боятся заразиться от мужа, но не могут убедить его использовать презервативы. В таком случае лекарственная профилактика лучше её отсутствия, хотя полной гарантии она не даст.

ВИЧ передаётся с кровью, а москиты сосут кровь — кажется логичным, что они могут быть разносчиками вируса. Но не всё так просто: для размножения ВИЧ требуются клетки с молекулярным маркером CD4 на поверхности (это в первую очередь лимфоциты человека). У комаров, клопов, клещей и других кровососущих насекомых и паукообразных такие клетки отсутствуют, поэтому вирус не может размножаться в их организме. Механический перенос вируса от одного человека к другому тоже исключён — он просто не выживет на кровососущем аппарате насекомого. Добавим, что не сообщалось ни об одном случае передачи ВИЧ через слюну, пот, слёзы, предметы общего пользования, телефоны, воду в бассейне или сиденье унитаза.

5. ВИЧ можно заразиться во время маникюра или у стоматолога

На воздухе вирус полностью теряет активность за несколько часов; если полный цикл стерилизации инструментов по какой-то причине был нарушен, можно говорить о риске других инфекций (например, вирусами гепатита), но не ВИЧ. Поэтому и легенды о намеренном заражении оставленными в кинотеатре или на перилах подъезда иголками не имеют под собой оснований. Теоретически у медперсонала риск инфицирования выше: не все пациенты сообщают о своём статусе и даже самый осторожный врач иногда может порезаться инструментом, на который попала кровь пациента. И всё же риск передачи ВИЧ от пациента стоматологу или наоборот считается минимальным.

6. Ребёнок с ВИЧ может заразить другого, укусив или оцарапав

О возможном заражении через укус сообщается крайне редко — и обычно предполагается, что слюна была смешана с кровью, например, при наличии ранки во рту. В крупном систематическом обзоре было найдено девять случаев во всём мире, когда диагноз ВИЧ-инфекции устанавливался после укуса — и только в четырёх из них заражение через укус было признано подтверждённым или высоковероятным. При этом три укуса были нанесены в драке с серьёзными ранами, а ещё от двух люди пострадали, пытаясь оказать первую помощь при судорогах. Авторы заключили, что постконтактная профилактика после укуса показана только в чрезвычайных обстоятельствах — вряд ли к ним можно отнести детские укусы.

7. Можно заразиться при попадании крови или спермы на кожу или в рот

8. ВИЧ приводит к быстрой смерти

При попадании крови человека с ВИЧ на неповреждённую кожу или здоровую заражения не произойдёт. При оральном сексе риск передачи вируса считается крайне низким, но всё же есть, особенно при эякуляции в рот и при наличии ранок или язв на слизистой. Правда, окончательно риск подсчитать нельзя: оральный секс часто сочетается с анальным или вагинальным. Важно защищаться от других инфекций, используя презервативы и латексные салфетки, а ещё регулярно бывать у стоматолога и следить за здоровьем полости рта.

До сих пор принято считать, что люди с ВИЧ-положительным статусом живут мало, а их жизнь сопряжена с болью и страданиями. Но уже в 2011 году ожидаемая продолжительность жизни людей с ВИЧ составляла семьдесят лет. В швейцарском исследовании оказалось, что современная комбинированная антиретровирусная терапия добавляет почти пятьдесят пять лет жизни тем, у кого ВИЧ-инфекция диагностирована в возрасте двадцати лет. Отметим, что это связано не только с эффективностью, но и с удобством терапии: когда комбинированная АРТ выглядит как всего одна таблетка в день, сильно снижается вероятность, что человек перестанет её принимать.

9. Люди с ВИЧ не могут быть донорами

ВИЧ-инфекция действительно противопоказание к донорству крови; учитывая, что донор может не знать о наличии вируса, кровь всегда тестируют на эту и другие инфекции. А вот первый банк спермы ВИЧ-положительных доноров уже существует. Он открылся в Новой Зеландии с целью борьбы со стигматизацией этого заболевания. Все доноры — люди с неопределяемой вирусной нагрузкой.

10. Фармкомпаниям невыгодны эффективные лекарства

В действительности компаниям очень даже выгодны эффективные лекарства и вакцины — такая разработка приведёт к крупным государственным контрактам, не говоря уже о её значимости для репутации. Хотя прорыва в плане полного избавления от вируса пока не произошло, АРТ постоянно совершенствуется, а в лабораториях идёт активная работа над будущими вакцинами. Мы рассказывали, почему так трудно разрабатывать противовирусные лекарства — одна из причин в том, что вирусная РНК встраивается в клетки на место человеческой.