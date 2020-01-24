В Татьянин день «Царское золото» и «Золотая мечта» дарят скидки

Поздравляем Татьян с праздником, а подарки дарим всем! С 24 по 26 января включительно ювелирная сеть «Золотая мечта» и «Царское золото» при покупке золотых или серебряных изделий дарит скидки до 70% на весь ассортимент.
Выгодный обмен старого золота на новое. Гарантия 100 лет.
В магазинах можно приобрести товар на выгодных условиях — в рассрочку — по карте Халва, Карте покупок, Черепаха, Смарт карте, FUN-карте. Можно оформить в кредит. Всегда в наличии подарочные сертификаты.
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- Адрес магазина «Царское золото»: ул. Ленина, 124−8 (напротив универмага «Слуцк»).
Режим работы:
- будние дни — с 10.00 до 19.00
- выходные дни — с 10.00 до 17.00
Телефон: (8 1 795) 4 70 40
- Адрес магазина «Золотая мечта»: ул. П. Коммуны, 2 (ТЦ «Маяк»).
- Режим работы: все дни с 10.00 до 20.00
- Телефон: (8 1 795) 2 77 07
ООО «Залант Групп» УНП 192 033 734
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