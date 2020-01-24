В Татьянин день «Царское золото» и «Золотая мечта» дарят скидки

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Выгодный обмен старого золота на новое. Гарантия 100 лет.

В магазинах можно приобрести товар на выгодных условиях — в рассрочку — по карте Халва, Карте покупок, Черепаха, Смарт карте, FUN-карте. Можно оформить в кредит. Всегда в наличии подарочные сертификаты.

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Адрес магазина «Царское золото»: ул. Ленина, 124−8 (напротив универмага «Слуцк»).

Режим работы:

будние дни — с 10.00 до 19.00

выходные дни — с 10.00 до 17.00

Телефон: (8 1 795) 4 70 40

Адрес магазина «Золотая мечта» : ул. П. Коммуны, 2 (ТЦ «Маяк»).

: ул. П. Коммуны, 2 (ТЦ «Маяк»). Режим работы: все дни с 10.00 до 20.00

все дни с 10.00 до 20.00 Телефон: (8 1 795) 2 77 07

ООО «Залант Групп» УНП 192 033 734