Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото внутри

Корреспондент газеты «Кур'ер» побывал в специализированном изоляторе Слуцкого РОВД. Посмотрите фотографии, как «вытрезвитель» (так его называют в народе) выглядит внутри.

«Специализированный изолятор предназначен для содержания лиц, задержанных в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, которые своим видом и поведением оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность. А также для тех, кто в нетрезвом виде совершил какое-либо административное правонарушение, за которое предусматривается арест. Граждане содержатся здесь до их вытрезвления», — пояснил «Кур'еру» Дмитрий Шкляревский, начальник специализированного изолятора Слуцкого РОВД. В четверг, 23 января, Дмитрий Густарник и Александр Ткачёв, участковые инспекторы инспекции по делам несовершеннолетних РОВД, организовали для 24-х учащихся Слуцкого государственного сельскохозяйственного лицея экскурсию в специализированный изолятор.

С шестью из ребят сотрудники ИДН проводят индивидуальную профилактическую работу, некоторые учащиеся ещё состоят на внутреннем контроле.

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