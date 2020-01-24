Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото внутри

Анастасия Улащик
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Корреспондент газеты «Кур'ер» побывал в специализированном изоляторе Слуцкого РОВД. Посмотрите фотографии, как «вытрезвитель» (так его называют в народе) выглядит внутри.

Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Дмитрий Шкляревский, начальник специализированного изолятора Слуцкого РОВД. Фотографии: Анастасия Улащик
«Специализированный изолятор предназначен для содержания лиц, задержанных в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте, которые своим видом и поведением оскорбляют человеческое достоинство и общественную нравственность. А также для тех, кто в нетрезвом виде совершил какое-либо административное правонарушение, за которое предусматривается арест. Граждане содержатся здесь до их вытрезвления», — пояснил «Кур'еру» Дмитрий Шкляревский, начальник специализированного изолятора Слуцкого РОВД.
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Камеры, в которых содержатся задержанные, освещаются прожектором через стекло
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Так выглядит дверь камеры. В ней есть окошко, закрытое фиолетовой в белый горошек шторкой. Через него сотрудники специзолятора следят за задержанными
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
За «пребывание» в специзоляторе человек заплатит 2,5 базовой (67,5 рубля) за расходы, в том числе за тёплое отапливаемое и освещённое помещение, кровать, туалет, услуги сотрудников милиции, медицинскую помощь, а главное — обеспечение личной и имущественной безопасности
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Ключ к камере сильно отличается от того, которым вы открываете входную дверь в своём доме или квартире
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Так выглядят койки для задержанных
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Постельное бельё меняется после каждого задержанного
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Батареи предусмотрительно ограждены деревянной защитой. Это сделано для безопасности задержанных, чтобы они не ранили себя
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Для тех, кто содержится в специзоляторе, небо не только в клеточку, но и в горошек. Это исключает попытки не только сбежать, но и достать стекло и причинить себе или кому-то вред
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Душевая комната используется по надобности задержанного. Здесь он может помыть руки, сходить в туалет, умыться, замыть одежду, если, например, упал в грязь
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Такое кресло используется в особых случаях. Задержанного могут зафиксировать в нём, если он пытается навредить себе или окружающим. Или, например, находится в состоянии алкогольного психоза. Тогда человека фиксируют в кресле до приезда бригады медиков
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Алкотест используется для проведения освидетельствования поступившего, а также чтобы принять решение о его выписке из специзолятора
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Скамейке около 40 лет. Если пьяный человек сядет на неё, то сам встать не сможет
В четверг, 23 января, Дмитрий Густарник и Александр Ткачёв, участковые инспекторы инспекции по делам несовершеннолетних РОВД, организовали для 24-х учащихся Слуцкого государственного сельскохозяйственного лицея экскурсию в специализированный изолятор.

С шестью из ребят сотрудники ИДН проводят индивидуальную профилактическую работу, некоторые учащиеся ещё состоят на внутреннем контроле.

Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри
Дмитрий Густарник и Александр Ткачёв, участковые инспекторы инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД (слева направо)
Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри

Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри

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Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри

Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри

Как выглядит специзолятор в Слуцке. Фото изнутри

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1 Авторы комментариев
It is 2015 Авторы недавних комментариев
It is 2015
Участник
It is 2015

Что за экскурсанты сидят на скамейке? Я б на такую не сел. Если там садят неадекватных пьяниц то наверняка обосцанных и обрыганных

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24 января 2020 11:41