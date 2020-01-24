В 1-м городке Слуцка, в районе улиц 2-я Западная, 1-го и 2-го Красногвардейских переулков, деревянные сараи, построенные в прошлом веке, превратились в руины. Они никому не нужны, но на снос, по ответам властей, нет денег. Жители района рассказали «Кур'еру», что заброшенное место превратилось в свалку, а остовы строений могут обрушиться и пострадают люди.

За зданиями многоквартирных домов, расположенных вдоль улицы Виленской, прячется обширный район одноэтажных домов, застроенный в основном бараками.

Когда-то жильё в бараках давали военнослужащим, сейчас квартиры в них куплены уже другими людьми. Жители каким-то образом приводят бараки в порядок, ремонтируют коммуникации, занимаются наружной отделкой.

Но если дома хоть как-то преображаются, то сараи, расположенные между 1-м и 2-м Красногвардейскими переулками и на улице 2-й Западной, в которых раньше складывали торф, дрова, хозяйственные принадлежности, давно не используются. За десятилетия деревянные хозяйственные постройки разрушились и обросли мусором.

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Сараи за «синеньким» магазином

Жители 1-го Красногвардейского переулка ещё в 2016 году обращались к местной власти, чтобы обвалившиеся постройки снесли. «Я обращалась по вопросу сноса аварийных сараев в 2016 году, — рассказала „Кур'еру“ Раиса Бойко, жительница 1-го Красногвардейского переулка. — Мне ответили, что после обследования территории между 1-м и 2-м Красногвардейскими переулками принято решение о приведении её в надлежащее состояние, но из-за отсутствия средств выполнить эти работы в 2016 году нет возможности. Работы по сносу аварийных сараев запланированы на 2017 год. Но ни в 2017 году, ни в 2018-м развалины так и не были убраны».

«Когда в доме жили родители, то они пользовались сараями, которые расположены на 2-м Красногвардейском переулке, — рассказала Юлия Стакаева, ещё одна местная жительница. — Потом постройки разрушились, их забросили. Жильцы давно убрали оттуда нужные вещи.

Сейчас это место стало опасным: крыша, балки могут обвалиться в любой момент, со всех сторон торчат обломанные доски и гвозди. Детской площадки рядом нет, поэтому дети там лазят и могут пострадать. У меня ребёнок подрастает, я за него тоже боюсь. За три года, как мы пытаемся добиться сноса, одни обещания и никакой реакции".

Сараи за военкоматом

На улице 2-й Западной, за военкоматом, по словам местных жителей, тоже были сараи, но сейчас они развалились. Здесь скопилось много мусора, а бомжи собираются в этих местах, чтобы выпить. «Около года назад мы купили квартиру в бараке, — сказала «Кур'еру» Надежда Клячина, жительница дома на ул. 2-я Западная. — От бывшего хозяина нам достался и полуразрушенный сарай. Соседи, которые живут в доме давно, рассказали историю сараев. Раньше они были прикреплены к каждой квартире. Когда люди ими активно пользовались, то обкашивали и убирали территорию. Хозяева у многих квартир сменились, а сараи остались на балансе ЖКХ. В один момент, перед зимой, приехали начальники и сказали освободить сараи, потому что они будут сноситься. Но так и не снесли.

Сейчас остатки строений вросли в землю, сюда сносят ветки, выбрасывают сломанную мебель, другой мусор. Когда, года три назад, несколько человек просили снести их, то коммунальщики предложили скинуться по 100 рублей с каждой семьи. Тогда это был 1 млн рублей, а таких денег у местных жителей нет. Все видят, что сараи в аварийном состоянии. Возможно, если случится какая-нибудь беда, их уберут. Конечно, хотелось бы видеть на этом месте хотя бы чистое поле, а не этот гадюшник".

В ЖКХ денег на снос за три года не появилось

В ЖЭУ-4, на территории обслуживания которого расположены заброшенные постройки, «Кур'еру» сказали, что в планах на 2020 год снос строений не предусмотрен, потому что нет средств.

Безопасны ли заброшенные постройки

В Слуцком райотделе по чрезвычайным ситуациям «Кур'еру» пояснили, что сотрудники МЧС обследуют постройки. Какой вывод они сделают, будет известно на следующей неделе.