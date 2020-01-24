«Наш роддом нормальный, нигде не идеально». Случчанки рассказали свои истории про роды

Случчанка Татьяна Старкова, прислав в редакцию «Кур'ера» народную новость, рассказала свою историю посещения роддома. Женщина дала советы молодым мамам, призвав их не бояться этого учреждения, а просто уметь постоять за себя и своего ребёнка.

Эта история была на vk.com/kurjer одной из самых дискуссионных, собрав много комментариев.

Зинаида Кольцова: «В Слуцке рожала троих своих деток. За двойней пришлось ехать в Солигорск. Вы думаете, там лучше кормят или общаются? Так же. Так ещё, когда приехала с направлением, мне в лицо прямо сказали: „Вам что здесь мёдом намазано, что вы все сюда прётесь, да ещё и все с двойнями?!“ Знаете, как обидно было… Поэтому наш роддом нормальный, нигде не идеально».

Наталья Коваленко: «Интересно, а какой там режим, что хуже, чем в армии? То, что пеленать по часам приходят? А про глотаешь еду кусками, так это почти для всех мам так, потому что нужно то покормить, то запеленать, то за молоком проследить. И что значит призыв «слать всех», когда за тобой приехала машина, чтобы отвезти на процедуры, а ты в это время ребёнка кормишь? М-да, очередная «яжмать».

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Елена Мыслицкая: «Вспоминаю с ужасом свои роды, которые были 22 года назад. 13 июля, пересменка, акушерка тянула ребёнка, последствия… Температура 40 °C, кровотечение на 5-е сутки. Но Валетко тогда только пришёл и так трогательно заботился, помогал».

Мария Филатова: «Он и сейчас доктор от Бога».

Анастасия Лагун: «Согласна полностью насчёт послеродового блока. Отношение как в интернате. Все куда-то спешат, толком ничего не могут объяснить. Про грудное вскармливание ничего полезного не рассказывают, как правильно прикладывать малыша, тоже не показывают. Теперь я понимаю, почему очень многие знакомые на смеси. Если у тебя некому привезти еду, будешь сидеть голодная с дикими головокружениями, пытаясь выжить на батоне с чаем, потому что-то, чем там кормят, можно есть через раз. Был день, когда и на обед, и на ужин были в списке запрещённые продукты на ГВ. Как итог — приехала после роддома в дикой депрессии. В каком-то истеричном состоянии… Не хочу никого пугать, может, кому-то повезёт. Но если у меня будет второй раз, то это будет уже не наш роддом. Хочу, чтобы об этих пяти днях после родов остались самые лучшие впечатления, а не наоборот».

Надежда Клячина: «Это первые роды так. Я три года потом вздрагивала, проходя мимо роддома. Но вот вторые роды прошли как в санатории. Про то, что нужно отказываться от докорма смесью, не соглашусь. У меня ребёнок трое суток орал. Он был голодный, ему молока не хватало. И только после докорма он смог спокойно уснуть. А вот про еду — правда. Если родственники не принесут, то кормящая мама останется голодной».

Катерина Дайлид: «Рожала троих детей в Слуцком роддоме. Было всякое: и крики, и психи, и слёзы. Но! Спасибо огромное всему персоналу, с которым я столкнулась, за моих деток. Я вам очень благодарна! Простите за мои психи и крики. Только в третий раз поняла, что нужно всё взять в свои руки и просто терпеть. Кстати, в третий раз у меня тоже принимала роды Власенко. Простите за бессонную ночь, но моя крошка очень хотела появиться на свет. Дай Бог вам всем терпения и крепкого здоровья! По поводу еды — это правда. Печально, что нужно просить кого-то из родных что-нибудь привезти. У меня лично в Слуцке никого не было, чтобы постоянно привозили тёпленькое и вкусненькое. Что касается кормления, то мы справились, кушали только грудное молоко без проблем. Уважаемые молодые мамочки, наши родители кормили нас грудью долгое время, без специалистов и супернавороченных медиков и мы выросли, поэтому не пытайтесь свалить всю вину на врачей. Отдельное спасибо Алёхиной Ирине Иосифовне! Я вас люблю. Дай Бог вам крепкого здоровья на долгие годы!

Алина Листопад: «Подписываюсь под каждым словом в статье про еду и отношение. Но есть там и хорошие люди. Смена на смену не приходится. Главное — только вы и ваш ребёнок!»

Юлия Смолич: «Слушайте врачей в пределах разумного и каждое слово ставьте под сомнение. С двоими детьми наслушалась такого, что волосы дыбом стояли. Ни одно слово в итоге не подтвердилось. А я от нервов — без молока и седая».

Юлия Сироткина: «Если бы мне ещё раз предстояло рожать, то точно не у нас. Поступила в роддом на 40-й неделе в отделение патологии на 3-й этаж. Там пролежала примерно неделю. Претензий нет. Мне там даже нравилось. Но когда я поступила на 2-й этаж после родов, то там начался треш. Отношение медперсонала мне не понравилось. Я не истерила, никому не хамила, всегда вежливо ко всем относилась. А персонал — нет. Насчёт ГВ — это отдельная тема. Приехала домой с твёрдой грудью. Еле-еле привела её в порядок благодаря своей маме и бабушке! Вывод такой. Хороший врач-неонатолог мне не попался. Хотя было пару медсестёр, которые мне реально помогли. Гинекологи-акушеры там нормальные. Но мне не повезло. Меня зашили так, что теперь мне придётся делать платную операцию».

Екатерина Игнатеня: «Не нагнетайте. Всё там нормально, по крайней мере, как и везде. Хотите европейского отношения, езжайте рожать, к примеру, в Польшу, но только уже за деньги».