На рынке появились имбирь, жареный арахис. Не изменились цены на пекинскую капусту, фасоль, яблоки, сухофрукты, овощные салаты, киви, бананы, грецкие орехи и тыквенные семечки. Снизилась цена на ананас. Подорожала клюква.
Перечень цен на овощи, фрукты, орехи на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 24 января.
Овощи
- Капуста белокочанная — 0,6 рубля
- Пекинская капуста — 2 рубля
- Огурцы — 4,5−5,5 рубля
- Помидоры — 4,8−5 рублей
- Картофель — 0,62−0,8 рубля
- Морковь — 0,55−0,8 рубля
- Свекла — 0,55−0,8 рубля
- Черная редька — 1,5 рубля
- Сладкий перец — 6,5 рубля
- Лук репчатый —0,8−1 рубль
- Чеснок (за головку) — 0,3−0,7 рубля
- Имбирь — 7,5 рубля
- Фасоль (за 200 — граммовый стакан) — 0,75 рубля
- Зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) за 100 г — 0,8 рубля
- Квашеная капуста (за литровую банку) — 2,5−3 рубля
- Морковь по-корейски — 5 рублей
- Винегрет — 4 рубля
- Овощные рулеты — 6 рублей
- Соленые огурцы — 3 рубля
- Соленые помидоры — 3 рубля
Фрукты, орехи, семечки
- Ананас (за штуку) — 3,5 рубля
- Яблоки местные — 1,5−2 рубля
- Яблоки привозные — 2,5 рубля
- Груши привозные — 4 рубля
- Клюква (за литровую банку) — 5,5−6 рублей
- Хурма — 4,5 рубля
- Виноград — 4−4,5 рубля
- Апельсины — 3,5−4,5 рубля
- Мандарины — 4−4,5 рубля
- Лимоны — 4,5 рубля
- Киви — 4,5 рубля
- Бананы — 3,5 рубля
- Гранат — 4−5 рублей
- Сухофрукты — 5 рублей
- Грецкие орехи — 6−10 рублей
- Жареный арахис — 7,5 рубля
- Тыквенные семечки (за 200-граммовый стакан) — 0,7−0,8 рубля
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