На рынке появились имбирь, жареный арахис. Не изменились цены на пекинскую капусту, фасоль, яблоки, сухофрукты, овощные салаты, киви, бананы, грецкие орехи и тыквенные семечки. Снизилась цена на ананас. Подорожала клюква.

Перечень цен на овощи, фрукты, орехи на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 24 января.

Овощи

  • Капуста белокочанная — 0,6 рубля
  • Пекинская капуста — 2 рубля
  • Огурцы — 4,5−5,5 рубля
  • Помидоры — 4,8−5 рублей
  • Картофель — 0,62−0,8 рубля
  • Морковь — 0,55−0,8 рубля
  • Свекла — 0,55−0,8 рубля
  • Черная редька — 1,5 рубля
  • Сладкий перец — 6,5 рубля
  • Лук репчатый —0,8−1 рубль
  • Чеснок (за головку) — 0,3−0,7 рубля
  • Имбирь — 7,5 рубля
  • Фасоль (за 200 — граммовый стакан) — 0,75 рубля
  • Зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) за 100 г — 0,8 рубля
  • Квашеная капуста (за литровую банку) — 2,5−3 рубля
  • Морковь по-корейски — 5 рублей
  • Винегрет — 4 рубля
  • Овощные рулеты — 6 рублей
  • Соленые огурцы — 3 рубля
  • Соленые помидоры — 3 рубля

Фрукты, орехи, семечки

  • Ананас (за штуку) — 3,5 рубля
  • Яблоки местные — 1,5−2 рубля
  • Яблоки привозные — 2,5 рубля
  • Груши привозные — 4 рубля
  • Клюква (за литровую банку) — 5,5−6 рублей
  • Хурма — 4,5 рубля
  • Виноград — 4−4,5 рубля
  • Апельсины — 3,5−4,5 рубля
  • Мандарины — 4−4,5 рубля
  • Лимоны — 4,5 рубля
  • Киви — 4,5 рубля
  • Бананы — 3,5 рубля
  • Гранат — 4−5 рублей
  • Сухофрукты — 5 рублей
  • Грецкие орехи — 6−10 рублей
  • Жареный арахис — 7,5 рубля
  • Тыквенные семечки (за 200-граммовый стакан) — 0,7−0,8 рубля
Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.