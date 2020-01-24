На рынке появились имбирь, жареный арахис. Не изменились цены на пекинскую капусту, фасоль, яблоки, сухофрукты, овощные салаты, киви, бананы, грецкие орехи и тыквенные семечки. Снизилась цена на ананас. Подорожала клюква.

Перечень цен на овощи, фрукты, орехи на Слуцком рынке. Цены указаны по состоянию на 11 часов пятницы, 24 января.

Овощи

Капуста белокочанная — 0,6 рубля

Пекинская капуста — 2 рубля

Огурцы — 4,5−5,5 рубля

Помидоры — 4,8−5 рублей

Картофель — 0,62−0,8 рубля

Морковь — 0,55−0,8 рубля

Свекла — 0,55−0,8 рубля

Черная редька — 1,5 рубля

Сладкий перец — 6,5 рубля

Лук репчатый —0,8−1 рубль

Чеснок (за головку) — 0,3−0,7 рубля

Имбирь — 7,5 рубля

Фасоль (за 200 — граммовый стакан) — 0,75 рубля

Зелень (петрушка, укроп, зеленый лук) за 100 г — 0,8 рубля

Квашеная капуста (за литровую банку) — 2,5−3 рубля

Морковь по-корейски — 5 рублей

Винегрет — 4 рубля

Овощные рулеты — 6 рублей

Соленые огурцы — 3 рубля

Соленые помидоры — 3 рубля

Фрукты, орехи, семечки

Ананас (за штуку) — 3,5 рубля

Яблоки местные — 1,5−2 рубля

Яблоки привозные — 2,5 рубля

Груши привозные — 4 рубля

Клюква (за литровую банку) — 5,5−6 рублей

Хурма — 4,5 рубля

Виноград — 4−4,5 рубля

Апельсины — 3,5−4,5 рубля

Мандарины — 4−4,5 рубля

Лимоны — 4,5 рубля

Киви — 4,5 рубля

Бананы — 3,5 рубля

Гранат — 4−5 рублей

Сухофрукты — 5 рублей

Грецкие орехи — 6−10 рублей

Жареный арахис — 7,5 рубля

Тыквенные семечки (за 200-граммовый стакан) — 0,7−0,8 рубля