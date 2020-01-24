В каких домах Слуцка не будет света 29−31 января

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.
Где и когда отключат свет
29 января с 9.00 до 14.00 у потребителей по адресам:
- ул. Виленская, № 78−104 (чётные);
- ул. Западная, № 1−13 (нечётные);
- ул. Красногвардейская, № 21−23;
- ул. Старобинская, № 15, № 19;
- 1-й пер. Красногвардейский, № 2;
- проезд Виленский, № 1−19 (нечётные);
- проезд К. Либкнехта, № 1.
30 января с 9.00 до 17.00 у потребителей по адресам:
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- 1-й пер. Я. Коласа, № 45, № 47;
- ул. Крылова, № 12, № 14, № 16, № 17−29 (нечётные);
- ул. Советская, № 36;
- ул. Козберга, № 15;
- пер. Крылова, № 1−17, № 21;
- ул. А. Алешко, № 20, № 22, № 24−41, № 43, № 45.
31 января с 8.30 до 14.00 у потребителей по адресам:
- 1-й пер. Я. Коласа, № 58−68 (чётные), № 63, № 65;
- ул. Некрасова, № 36;
- ул. Пушкина, № 37;
- ул. Баумана, № 28;
- ул. Я. Коласа, № 81а;
- ул. Есенина, № 1−19, № 21−29 (нечётные);
- ул. Калиновского, № 1−14.
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.
Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.
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