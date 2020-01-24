В каких домах Слуцка не будет света 29−31 января

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

29 января с 9.00 до 14.00 у потребителей по адресам:

ул. Виленская, № 78−104 (чётные);

ул. Западная, № 1−13 (нечётные);

ул. Красногвардейская, № 21−23;

ул. Старобинская, № 15, № 19;

1-й пер. Красногвардейский, № 2;

проезд Виленский, № 1−19 (нечётные);

проезд К. Либкнехта, № 1.

30 января с 9.00 до 17.00 у потребителей по адресам:

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1-й пер. Я. Коласа, № 45, № 47;

ул. Крылова, № 12, № 14, № 16, № 17−29 (нечётные);

ул. Советская, № 36;

ул. Козберга, № 15;

пер. Крылова, № 1−17, № 21;

ул. А. Алешко, № 20, № 22, № 24−41, № 43, № 45.

31 января с 8.30 до 14.00 у потребителей по адресам:

1-й пер. Я. Коласа, № 58−68 (чётные), № 63, № 65;

ул. Некрасова, № 36;

ул. Пушкина, № 37;

ул. Баумана, № 28;

ул. Я. Коласа, № 81а;

ул. Есенина, № 1−19, № 21−29 (нечётные);

ул. Калиновского, № 1−14.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.

Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.