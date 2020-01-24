Как в Слуцке отнимают места у инвалидов. Мониторинг парковок

Безбарьерная среда в Слуцке — это не только заниженные бордюры у переходов и пандусы. В некоторых случаях случчане сами создают барьеры для других, как, например, на парковках, где есть места для инвалидов. Корреспондент «Кур'ера» проехался в середине дня, 23 января, по некоторым автостоянкам, где есть места для инвалидов.

Что говорят правила

В ПДД в пункте 203 сказано, что наклейка устанавливается по желанию водителя. Значит, на автомобилях, которыми управляют инвалиды I, II группы, а также инвалиды III группы с нарушениями опорно-двигательного аппарата или перевозящие таковых, она необязательна. Однако парковаться на местах для инвалидов, обозначенных дорожным знаком «Остановка запрещена» с табличкой «Кроме инвалидов», можно, только если на автомобиле есть опознавательный знак «Инвалид» (приложение 2, параграф 7, пункт 7.18).

Парковка возле поликлиники

Парковочное место для инвалидов возле Слуцкой поликлиники находится ближе всего к главному входу, но поставить на него машину не всегда можно (на фото это хорошо видно), так как водители попросту его заставляют или вовсе становятся на него. Как только одна машина уезжает, через короткое время на её место становится другая и блокирует парковку для инвалидов. Знаков о том, что это место для инвалидов, здесь нет, есть только соответствующая разметка на асфальте. Возможно, некоторые водители её попросту не замечают. Другое место для инвалидов на этой парковке находится немного дальше, но и здесь водители не замечают разметку. На автомобиле нет наклеек «Инвалид» и по молодому водителю нельзя сказать, что он на него похож.

Парковка за райисполкомом

На этой парковке места для инвалидов свободны. Есть знак и соответствующая разметка. Наверное, единственная парковка в городе, где не инвалиды почти никогда не занимают эти места.

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Парковка возле ТЦ «Маяк»

Возле ТЦ «Маяк» есть знак, но нет разметки. Места для инвалидов свободны. В обеденное время здесь много свободных мест.

Парковка возле магазина «Евроопт» на улице М. Богдановича

На этой парковке, как и у поликлиники, нет никаких знаков, но есть разметка на асфальте. Здесь водители также часто заставляют эти места, но на момент мониторинга они были свободны. Минут через 30 на этом месте припарковался автомобиль с наклейками «Инвалид», но занял не одно, а все два места.