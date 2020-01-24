Медианное значение считается наиболее точным отражением ситуации с зарплатами в стране, и оно примерно на четверть ниже среднего показателя по Беларуси.

Это объясняется неравенством в доходах: начальство чаще всего получает больше, чем рядовые работники, и вытягивает средний показатель по предприятию, отрасли и стране, пишет banki24.by.

Медианная зарплата определяется дважды в год — в мае и ноябре. Чтобы её вычислить, нужно собрать данные о заработных платах каждого работника на максимально возможном числе предприятий. В ноябре 2019 года выборка охватила 2,587 млн человек на предприятиях со штатом от 16 работников.

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СПРАВКА. Медианная зарплата — это показатель, который отражает сумму в центре «зарплатного ряда» и делит его на две равные части. К примеру, если из 5 работников один получает 10 рублей, второй — 11, третий — 12, четвёртый — 13, а пятый — 1000 рублей, то средняя зарплата превысит 200 рублей. При этом медианная будет равна 12 рублям, потому что половина работников получает больше этой суммы, другая половина — меньше.

Где получают больше 5000 рублей

Медианная зарплата в среднем по Беларуси за ноябрь 2019 года составила 848,5 рубля, в Минске — 1088 рублей. Это самая высокая медиана в стране, если сравнивать её с областями:

в Брестской области она достигла 790,2 рубля;

в Витебской — 757,8 рубля (самая низкая в стране);

в Гомельской — 774,7 рубля;

в Гродненской — 777,7 рубля;

в Минской области — 854,8 рубля

в Могилёвской — 768,2 рубля.

Самая высокая зарплата ожидаемо отмечалась в Солигорском районе — 1075 рубля; в Слуцком она составила 760,1 рубля.

В Минской области 1580 человек получили зарплату больше 5000 рублей, из них 670 в Минском районе и 698 в Солигорском.

В ТЕМУ. Какая реальная зарплата была в Слуцке в 2019 году (на предприятиях получают на 30% больше, чем в сфере образования)