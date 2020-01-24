Как гости готовились к закрытой вечеринке и чем понравилась премия «Instagram года #Слуцк». Видео

Алиса Листапад
Алиса Листапад
0

22 января в «Мяте» состоялось награждение победителей второй ежегодной премии «Instagram года #Слуцк-2019», которую проводит газета «Інфа-Кур'ер». Lampa побывала на премии и пообщалась с номинантами, гостями и партнёрами.

Видео: Алесь Достанко, монтаж: Алиса Листапад.

Партнёры премии «Instagram года-2019 #Слуцк»

Генеральный партнёр — букмекерская контора «Марафон».

Премия «Instagram года #Слуцк». «Кур'ер» определяет лучшие Instagram-странички случчан
Букмекерская контора «Марафон» предлагает бонус до 100 рублей для новых клиентов. Используйте промокод 100 при регистрации на сайте marathonbet. by, и ваша первая ставка будет беспроигрышной. Все подробности читайте на сайте. Предложение действует до 31 января 2020 года. Телефон службы поддержки (по любым вопросам): + (375 17) 300 90 01

Премия «Instagram года #Слуцк». «Кур'ер» определяет лучшие Instagram-странички случчан

Научит ваших детей быть уверенными, красивыми и модными — детский театр моды Vershina.

Телефон: + (375 29) 675 67 53; + (375 29) 765 76 50.

Премия «Instagram года #Слуцк». «Кур'ер» определяет лучшие Instagram-странички случчан

Фитнес-зал fizika.by, фитнес с умом.

Телефон: + (375 44) 588 51 88.

Премия «Instagram года #Слуцк». «Кур'ер» определяет лучшие Instagram-странички случчан

Отвезут с комфортом в Минск и заберут обратно — пассажирские перевозки «Фаворит 999».

Телефон: +(375 (44/29/25) 741 60 00

Премия «Instagram года #Слуцк». «Кур'ер» определяет лучшие Instagram-странички случчанСделают ваши блюда вкусными и полезными — свежая зелень от «Весёлого огородника».

Телефон: +(375 29) 664 39 80, +(375 17) 953 02 52.

Новости

Обзор цен на Слуцком рынке. Стоимость ананаса снизилась до 3,5 рублей

0
На рынке появились имбирь, жареный арахис. Не изменились цены на пекинскую капусту, фасоль, яблоки, сухофрукты, овощные салаты, киви, бананы, грецкие орехи и тыквенные семечки....
Далее
Новости

Как случчанки готовились к борьбе за титул первой красавицы Минской области. Фото из гримёрки

0
Сегодня, 24 января, во Дворце культуры Борисова проходит областной этап национального конкурса красоты «Красавицы Минщины — богатство страны!». Слуцк представляют шесть девушек. Это Полина Качановская,...
Далее
Сюжеты

В 1-м городке Слуцка десятки сараев превратились в свалку, а денег на их снос у города нет

0
В 1-м городке Слуцка, в районе улиц 2-я Западная, 1-го и 2-го Красногвардейских переулков, деревянные сараи, построенные в прошлом веке, превратились в руины. Они...
Далее

Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.

Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К НАШЕМУ ЛАМПОВОМУ СООБЩЕСТВУ В VIBER

Жми!

Подпишись на наш Instagram: @lampa_slutsk

По вопросам сотрудничества

Виктория Капская

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке – обращайтесь.
тел. 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info,
instagram: @vika_krupskaya

Алиса Листапад

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео – обращайтесь.
тел. 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com,
instagram: @_mon_alisa

Подпишись на наш Instagram: @kurjer

kurjer.info • Слуцк • Газета «Інфа-Кур'ер»

Рубрики

Социальные сети

Реклама

Газета

  • Контакты
  • Каталог
  • Частные объявления
  • Справочная
  • Яндекс.Метрика

© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

БОЛЬШЕ ИСТОРИЙ

Обзор цен на Слуцком рынке. Стоимость ананаса снизилась до 3,5 рублей

0

Как случчанки готовились к борьбе за титул первой красавицы Минской области. Фото из гримёрки

0