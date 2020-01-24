Как гости готовились к закрытой вечеринке и чем понравилась премия «Instagram года #Слуцк». Видео

22 января в «Мяте» состоялось награждение победителей второй ежегодной премии «Instagram года #Слуцк-2019», которую проводит газета «Інфа-Кур'ер». Lampa побывала на премии и пообщалась с номинантами, гостями и партнёрами.
Видео: Алесь Достанко, монтаж: Алиса Листапад.
Партнёры премии «Instagram года-2019 #Слуцк»
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