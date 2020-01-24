Эхо недели в Слуцке. Секреты очередей в поликлинике и как ветер сдул домик

Начальник ест мясо, а я — капусту. В среднем мы едим голубцы. Такой вывод напрашивается, посмотрев свежие данные о медианной зарплате в Беларуси. Но если для некоторых это уже не новость, то настоящий шок-контент, как житель Слуцка целый год зарабатывал на жизнь тем, что увольнялся с работы — почитайте.

Что происходило в городе и на селе

Жителей 1-го городка в Слуцке услышали. То ли космос, то ли местные власти. Но главное — в микрорайоне наконец-то заработал единственный оставшийся магазин. Не удивимся, что вдруг окажется, что его и не собирались закрывать, а был просто переучёт. Но мы не удивимся и другому варианту, что его всё равно закроют.

Возле центральной аптеки Слуцка наконец-то убрали строительное ограждение. Но не стоит радоваться раньше времени: ремонт крыльца ещё не закончен и через парадную дверь ещё нельзя заходить. Осталось сделать покрытие и перила.

На этой неделе «Кур'ер» назвал имена пяти победителей премии «Instagram года #Слуцк 2019». Посмотрите фото с церемонии награждения, наверняка, вы найдёте знакомые лица:)

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В МВД свой праздник. На этой неделе наградили двоих сотрудников Слуцкой милиции, которые были признаны лучшими в Минской области. А ещё два подразделения и финчасть Слуцкого РОВД.

Дальнобойщик из Кыргызстана не так весело проводит своё время. Он уже месяц живёт в фуре на парковке возле Слуцкого мясокомбината. Его груз попал в список Россельхознадзора.

А пока мужчина ждёт помощи от своего нанимателя, инспекторы Слуцкой ГАИ уже сделали доброе дело. Они помогли семье из Витебска, у которых сломалась машина на трассе под Слуцком.

Необычную экскурсию провели участковые инспекторы для 24-х учащихся сельскохозяйственного лицея. Посмотрите, как выглядят камеры специзолятора, небо из окошек и скамейка, с которой пьяному самостоятельно не встать.

О безбарьерной среде трубят со всех сторон. Но иногда случчане сами создают барьеры для других людей. Наш мониторинг парковок, как в Слуцке отнимают места у инвалидов.

Ещё об одной проблеме сообщили жители 1-го городка: десятки сараев рядом с их домами превратились в свалку, но у властей нет денег на их снос. Они считают, что место опасно: из-за отсутствия детской площадки дети лазят по заброшенным сараям, которые могут обрушиться в любой момент.

Про людей

Случчанка Татьяна Романеня восемь лет назад улетела на работу в Дубай. Сейчас в ОАЭ у неё семья и марафоны по йоге. Она рассказала, как обживалась в незнакомой стране и искала своё место под солнцем.

Происшествия

Погода на этой неделе всё также переменчива. То солнце, то ветер. Да такой, что на трассе под Слуцком сдуло домик для телят прямо на легковушку.

Иногда дело не в погоде, а в дне недели. Посмотрите, какие дни самые аварийные в Слуцке и водители с каким стажем чаще всего попадают в аварии.

Жительница Слуцка, придя домой, увидела старшего сына в неадекватном состоянии. Она испугалась за младших детей и вызвала милицию. Оказалось, что она случайно сдала милиции сына-наркомана, на которого теперь завели уголовное дело. Упс.

Народные новости

Лайфхак от ЖКХ. Случчанин Дмитрий прислал фотографию, как в его подъезде поставили новые окна поверх грязи и гвоздями их прикрепили.

Случчанка Ирина Турбо, кажется, поняла, откуда такие очереди в Слуцкой поликлинике. А всё потому что не все бабушки придумали к какому врачу сходить.

Молодая мама из Слуцка дала советы, как не бояться роддома. Хотя считает, что режим там хуже, чем в армии.

Объяснительная журналистика

Новая схема мошенничества в интернете. Жительница Слуцка была дома, а заплатила за поездку на такси в Минске. Мы узнали, что делать, когда незаметно воруют деньги с вашей карты.

Сколько накопил — столько и получишь. В Минтруда рассказали о пенсионных изменениях для некоторых белорусов.

Также изменились правила оказания услуг почты. Что именно будет по-другому — здесь.

18 мне уже… На встрече, которую провела «Лампа», специалист рассказала, какие анализы и когда надо сдавать, если тебе больше восемнадцати.

История Слуцка

Мы продолжаем цикл публикаций, посвящённых 75-летию освобождения Беларуси. В этот раз рассказали про трагедию слуцкого гетто.

Только цифры

365 ярких и насыщенных дней. Посмотрите, каким был 2019 год для слуцких спасателей.

Где цифры, там и деньги. Отдел занятости Слуцка помог 15 безработным начать свой бизнес. Уровень безработицы медленно, но верно, снижается.

Свадьбы, дети и Карибы

В 2019 году случчанин женился на девушке из Перу. Интересно, как они назовут своих детей?

на девушке из Перу. Интересно, как они назовут своих детей? А между тем, в Слуцке зарегистрировали девочку с именем Элизабет Женевьева.

девочку с именем Элизабет Женевьева. Всего в прошлом году в нашем районе родилось 770 новорожденных. У 40-ка детей родители — иностранцы. Повезло ребёнку, у которого родственники в стране из Карибского моря.

P.S. Не только мы пишем о людях и происходящем в мире, но пишут и о нас. Сайт Белорусской ассоциации журналистов рассказал про наш проект Lampa — про сообщество, монетизацию и новые форматы в Слуцке.