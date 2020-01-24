Как случчанки готовились к борьбе за титул первой красавицы Минской области. Фото из гримёрки

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Как случчанки готовились к борьбе за титул первой красавицы Минской области. Фото из гримёрки
Фото предоставила Ольга Шуманина

Сегодня, 24 января, во Дворце культуры Борисова проходит областной этап национального конкурса красоты «Красавицы Минщины — богатство страны!». Слуцк представляют шесть девушек.


Это Полина Качановская, Ксения Шаталина, Валерия Худик, Лилия Ковалёва, Лия Галенчик и Ольга Кравченка.

За корону и титул первой красавицы Минской области сражаются 93 участницы. Конкурс начался в 15.00. Конкурсанток ждёт дефиле в коктейльных и вечерних платьях, выходы в купальниках и изделиях «Купалинки» и конкурс импровизации.
Оценивать девушек будет жюри, состоящее из представителей модельной индустрии и госорганов, артистов, специалистов сферы культуры.

Лучших удостоят титулов «Мисс Минщина», «Первая и Вторая вице-мисс Минщина» и «Мисс Фото».

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Как случчанки готовились к борьбе за титул первой красавицы Минской области. Фото из гримёрки

Как случчанки готовились к борьбе за титул первой красавицы Минской области. Фото из гримёрки

Как случчанки готовились к борьбе за титул первой красавицы Минской области. Фото из гримёрки

Как случчанки готовились к борьбе за титул первой красавицы Минской области. Фото из гримёрки

Как случчанки готовились к борьбе за титул первой красавицы Минской области. Фото из гримёрки

Как случчанки готовились к борьбе за титул первой красавицы Минской области. Фото из гримёрки

Как случчанки готовились к борьбе за титул первой красавицы Минской области. Фото из гримёрки

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