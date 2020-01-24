Как случчанки готовились к борьбе за титул первой красавицы Минской области. Фото из гримёрки

Сегодня, 24 января, во Дворце культуры Борисова проходит областной этап национального конкурса красоты «Красавицы Минщины — богатство страны!». Слуцк представляют шесть девушек.



Это Полина Качановская, Ксения Шаталина, Валерия Худик, Лилия Ковалёва, Лия Галенчик и Ольга Кравченка.

За корону и титул первой красавицы Минской области сражаются 93 участницы. Конкурс начался в 15.00. Конкурсанток ждёт дефиле в коктейльных и вечерних платьях, выходы в купальниках и изделиях «Купалинки» и конкурс импровизации.

Оценивать девушек будет жюри, состоящее из представителей модельной индустрии и госорганов, артистов, специалистов сферы культуры.

Лучших удостоят титулов «Мисс Минщина», «Первая и Вторая вице-мисс Минщина» и «Мисс Фото».

Реклама