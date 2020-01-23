До 5 рублей… Банки значительно увеличили комиссию за оплату в кассе

Многие банки и «Белпочта» пересмотрели в январе комиссию за приём платежей от населения через кассы. Таким образом белорусов стимулируют более активно пользоваться системами электронных платежей.

За каждый платёж, проведённый в кассе «Белпочты», придётся выплатить комиссионное вознаграждение 60 копеек. Исключение составляют только платежи в бюджет и перевод денег на благотворительные счета. Пока не взимают плату также за коммунальные услуги, за стационарный телефон и за почтовые услуги, пишет Sputnik.

С 15 января до 2 рублей выросла комиссия при оплате услуг в кассах Беларусбанка. Её возьмут при оплате за обучение, мобильную связь и интернет. Комиссия взимается вне зависимости от того, платите вы наличными или по карточке. Правда, коммунальные платежи здесь тоже пока принимают без комиссии.

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В БПС-Сбербанке и Приорбанке также выросла комиссия за приём наличных денег и совершение операций по банковской платёжной карточке в кассе банка до 5 рублей. Столько же возьмут и в банке Дабрабыт.

По 2 рубля за один платёж спишут в качестве вознаграждения в Белгазпромбанке и в Паритетбанке, 2,5 рубля возьмут в банке Решение.

Некоторые банки не объявляли о взимании фиксированной суммы за платёж, но рассчитывают на процент от него — от 0,5% до 2%. Если сумма значительная, процент банковского вознаграждения может быть очень ощутимым.