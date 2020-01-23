Испугалась за детей. Жительница Слуцка случайно сдала милиции сына-наркомана

17 января в дежурную часть милиции позвонила жительница Слуцка. Она сообщила, что её старший сын ведёт себя неадекватно, а дома есть несовершеннолетние дети, за которых она очень боится. Что было дальше, «Кур'еру» рассказали в РОВД.

Приехав по адресу, милиционеры выяснили, что случчанка застала своего 23-летнего сына в таком состоянии, когда вернулась домой с работы: он смотрел в одну точку и, не отрывая взгляда, разговаривал сам с собой, не реагировал на слова матери; его зрачки были расширены.

Чтобы выяснить причины такого поведения, сотрудники милиции приняли решение доставить парня в Слуцкую больницу.

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Специалисты приёмного отделения предварительно установили, что у молодого человека имеются признаки наркотического опьянения. И он нуждается в медицинской помощи.

«Чтобы оказать полноценную помощь, парня необходимо было раздеть. В итоге из его нижнего белья выпал свёрток из фольги с веществом белого цвета. Как показала позже экспертиза, в составе данного вещества было особо опасное психотропное вещество альфа PVP, которое не используется в медицинских целях», — пояснили в РОВД.

Молодого человека госпитализировали в реанимационное отделение. Его мать позже рассказала, что несколько раз замечала у сына подобное поведение, но не могла предположить, что он употребляет наркотики.

В милиции отметили, что до приезда сотрудников парень не причинил никому вреда.

Слуцкий РОСК 22 января возбудил по данному факту уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ.

А прочитать про ответственность за распитие алкогольных, слабоалкогольных напитков или пива, потребление наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов в общественном месте либо появление в общественном месте или на работе в состоянии опьянения можно здесь.