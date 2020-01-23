Житель Слуцка целый год зарабатывал на жизнь тем, что увольнялся с работы

Почему не стоит следовать его примеру и чем грозит увольнение по 41-й статье Трудового кодекса, «Кур'еру» рассказали в Слуцком межрайонном отделе инспекции труда.

«Такой случай был в моей практике, — рассказал Андрей Езовит, главный государственный инспектор Слуцкого межрайонного отдела инспекции труда Министерства труда и социальной защиты РБ, — когда человек хорошо знал законодательство, свои права и превратил такой способ увольнения в заработок, выискивая недостатки в организации труда. В течение года он несколько раз менял работу, расторгая договор именно по 41-й статье. Одна из причин, по которой он этого добивался, — выплата при расторжении договора по вине нанимателя трёх среднемесячных зарплат.

Увольнение по ст. 41 ТК подразумевает досрочное расторжение трудового договора по требованию работника. Основанием для этого может быть болезнь, инвалидность, другие уважительные причины, а также нарушение работодателем законодательства о труде. Факт нарушения установить не так просто. Для этого нужно обратиться в инспекцию по труду, профсоюзы или суд, которые подтверждают нарушения работодателем законодательства о труде.

Случаи увольнения по 41-й статье происходят нередко. За год в нашу инспекцию обратилось около десяти человек. Правда, после разъяснения им положений статьи некоторые отказываются, потому что понимают, что будут трудности с поиском работы.

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Из-за записи в трудовой наниматель не имеет права отказать в приёме на работу, если есть вакансия и кандидат подходит. Но опытный кадровик понимает, что, скорее всего, такой человек продолжит жаловаться. Поэтому он звонит на прежнее место работы или требует характеристику, что не запрещено законом. В итоге — человеку отказывают".

Также в этой статье «Кур'ер» разбирался в истории Натальи Карпович, которая не могла мириться с нарушением условий труда.

Полностью материал читайте в № 4 от 23 января 2020 года. Он уже в продаже.