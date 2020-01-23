Завод перестал судиться с газетой из-за фото мыла, привязанного к раковине

В среду, 22 января, в экономическом суде Минской области должно было состояться очередное заседание по иску о защите деловой репутации, но стороны на процесс не явились.

Молодечненский завод порошковой металлургии и «Рэгiянальная газета» заключили мировое соглашение. Завод полностью отказался от своих исковых требований и возместит половину суммы, которую журналисты потратили на адвоката, — 630 рублей. Кроме того, истец оплатил госпошлину в 510 рублей, пишет TUT.BY.

КОНТЕКСТ. Экономический суд Минской области рассматривал иск о защите деловой репутации Молодечненского завода порошковой металлургии к «Рэгiянальнай газеце». Она опубликовала фотографию, на которой куски мыла были привязаны верёвками к крану. Сперва предположили: так на заводе пытаются избежать краж. Но директор предприятия заявил: это дело рук «провокатора».

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