МТС начал принимать смарт-часы в трейд-ин

МТС расширил список устройств, которые участвуют в программе трейд-ин. Теперь можно сдать старые смарт-часы, и их стоимость будет зачтена при покупке нового товара.
Программа трейд-ин позволяет приобрести новые устройства в обмен на старые с зачетом их стоимости. Стоимость принимаемого оборудования определяется исходя из его состояния согласно прайсу партнера программы — компании «Мобитех».
Список доступных для обмена устройств сейчас насчитывает сотни моделей смартфонов, планшетов и смарт-часов. Взамен покупатель может выбрать любой товар: смартфон, планшет, аксессуар к мобильному устройству
Программа трейд-ин работает следующим образом:
- Приходите в собственный салон связи МТС, предъявите действующий паспорт и устройство без комплектующих (наушников, зарядного устройства, коробки и т. д).
- Сотрудник МТС оценит его стоимость с помощью специальной программы. Эта сумма будет зачтена при покупке нового оборудования.
- Если условия обмена вас устраивают, приобретаете новый гаджет.
Некоторые товары в МТС участвуют в акции «Выгодный трейд-ин», которая предоставляет покупателю дополнительную выгоду помимо стоимости выкупа старого устройства.
Более подробно о правилах программы трейд-ин смотрите здесь.
Полный список смартфонов, планшетов и смарт-часов, принимаемых в трейд-ин, смотрите здесь.
Подробно об акции «Выгодный трейд-ин» здесь.
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