Одна тройня и отец из страны в Карибском море. Демография Слуцка и района в цифрах за 2019 год

В прошлом году в Слуцке и районе зарегистрировано 770 новорождённых — 398 мальчиков и 372 девочки.

Об этом «Кур'еру» сообщила Анна Шавнёва, начальник отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома.

В 2019 году зарегистрировано 11 двоен и одна тройня.

Из 770 детей:

286 — стали первенцами в семье;

281 — стали вторыми детьми в семье;

149 — третьими;

35 — четвёртыми;

14 — пятыми;

3 — шестыми;

1 — седьмым ребёнком.

О родителях 770 новорождённых:

680 человек — оба граждане Республики Беларусь.

695 мужчин — граждане Республики Беларусь.

752 женщины — граждане Республики Беларусь.

2 — лица без гражданства.

В течение 2019 года регистрировали новорождённых детей 40 иностранных граждан. Из них — 23 мужчины и 17 женщин. В основном это граждане РФ. Также среди отцов и матерей есть граждане Литвы, Латвии, Азербайджана, Армении, Молдовы, Украины, Казахстана и Сент-Винсент и Гренадины (островное государство в Карибском море).

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