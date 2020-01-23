«Режим хуже, чем в армии. Но…». Молодая мама из Слуцка дала советы, как не бояться роддома

Уважаемая редакция, здравствуйте! Я прошу опубликовать мой пост, так как думаю, что он поможет многим молодым будущим мамам, которые собираются ими стать в первый раз, избежать тех ошибок, которые произошли со мной и повлекли за собой не очень приятные последствия для меня как мамы и моего ребёнка (больше в психологическом плане).
Хочу рассказать свою историю «посещения» роддома в нашем городе. Уже почти год, как я мама. Но события годовалой давности не дают мне покоя и сегодня. Поступила я по направлению в роддом на 41-й неделе.
К моему счастью, задержаться мне в дородовом отделении пришлось недолго. Вечером поступила, ночью всё началось. Так вот… Врач Власенко А.С. и акушерка Ольга Александровна (извиняюсь, но фамилию не помню), санитарка Наталья — люди от Бога! Никаких нареканий. Профессиональные квалифицированные медики. Если их слушать и им доверять, проблем вообще быть не должно. Огромное им спасибо за дочь!
Моя история о послеродовом отделении. Через год я просто поняла, что хочу донести до будущих мам. Девочки, милые, я вас прошу, не принимайте это как сигнал к действию, но будьте на чеку и бдительны.
А вот что происходит после родов. Режим дня там, как мне кажется, хуже, чем в армии.
Есть не успеваешь, глотаешь всё кусками (про еду отдельная тема). Кормящих мам кормят борщом, рассольником
Так вот… В своё время я послушалась умного неонатолога, которая запретила мне кормить ребёнка, лёжа в постели (негигиенично и подклад я не запомню, какой стороной стелила), сидеть мне нельзя было! После двух ночных кормлений стоя у меня просто пропало молоко. Вернуть я его не смогла даже дома… Начались подборы смесей, аллергические реакции, запоры
- Слушайте этих людей в пределах разумного и каждое их слово ставьте под сомнение (информации сегодня тьма).
- Задавайте им вопросы в лоб и побольше, но проверяйте каждый ответ. Теперь я точно знаю после консультации со столичными медиками, что ребёнок в первые сутки теряет в весе в обязательном порядке.
- Не соглашайтесь прямо сразу на докорм смесью.
- Подождите немножко. Если вам надо лечь, лягте и пошлите тех, кто запрещает, подальше.
- Если вам надо кормить, а вас куда-то зовут (на УЗИ, флюорографию
и т. д.), пошлите всех и кормите! Вы кормящая мама, и к вам должен быть подход! А если что-то будет не так… просто проведите пальцем по подоконнику и покажите его им… (поверьте, там есть что показать). Или же сразу возьмите с собою мышеловку (там будет, кому в неё попасться)…
Но дело-то житейское. На всё можно закрыть глаза, если с тобой обращаются должным образом.
А
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