«Режим хуже, чем в армии. Но…». Молодая мама из Слуцка дала советы, как не бояться роддома

Уважаемая редакция, здравствуйте! Я прошу опубликовать мой пост, так как думаю, что он поможет многим молодым будущим мамам, которые собираются ими стать в первый раз, избежать тех ошибок, которые произошли со мной и повлекли за собой не очень приятные последствия для меня как мамы и моего ребёнка (больше в психологическом плане).

Хочу рассказать свою историю «посещения» роддома в нашем городе. Уже почти год, как я мама. Но события годовалой давности не дают мне покоя и сегодня. Поступила я по направлению в роддом на 41-й неделе.

К моему счастью, задержаться мне в дородовом отделении пришлось недолго. Вечером поступила, ночью всё началось. Так вот… Врач Власенко А.С. и акушерка Ольга Александровна (извиняюсь, но фамилию не помню), санитарка Наталья — люди от Бога! Никаких нареканий. Профессиональные квалифицированные медики. Если их слушать и им доверять, проблем вообще быть не должно. Огромное им спасибо за дочь!

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Моя история о послеродовом отделении. Через год я просто поняла, что хочу донести до будущих мам. Девочки, милые, я вас прошу, не принимайте это как сигнал к действию, но будьте на чеку и бдительны.

А вот что происходит после родов. Режим дня там, как мне кажется, хуже, чем в армии.

Есть не успеваешь, глотаешь всё кусками (про еду отдельная тема). Кормящих мам кормят борщом, рассольником и т. п. Нервное напряжение не спадает весь период нахождения там. В то время, когда мама должна лежать, отдыхать, налаживать лактацию, она всегда на ногах, её всегда чему-то учат, командуют, контролируют и т. п.

Так вот… В своё время я послушалась умного неонатолога, которая запретила мне кормить ребёнка, лёжа в постели (негигиенично и подклад я не запомню, какой стороной стелила), сидеть мне нельзя было! После двух ночных кормлений стоя у меня просто пропало молоко. Вернуть я его не смогла даже дома… Начались подборы смесей, аллергические реакции, запоры и т. д. Как мы умудрились набрать вес к выписке, я оставлю в тайне. Но!

Слушайте этих людей в пределах разумного и каждое их слово ставьте под сомнение (информации сегодня тьма).

Задавайте им вопросы в лоб и побольше, но проверяйте каждый ответ. Теперь я точно знаю после консультации со столичными медиками, что ребёнок в первые сутки теряет в весе в обязательном порядке.

Не соглашайтесь прямо сразу на докорм смесью.

Подождите немножко. Если вам надо лечь, лягте и пошлите тех, кто запрещает, подальше.

Если вам надо кормить, а вас куда-то зовут (на УЗИ, флюорографию и т. д. ), пошлите всех и кормите! Вы кормящая мама, и к вам должен быть подход! А если что-то будет не так… просто проведите пальцем по подоконнику и покажите его им… (поверьте, там есть что показать). Или же сразу возьмите с собою мышеловку (там будет, кому в неё попасться)…

Но дело-то житейское. На всё можно закрыть глаза, если с тобой обращаются должным образом.

А p. s. мой такой: не бойтесь нашего роддома, как огня (слышала много отрицательного про него), просто умейте постоять за себя и своего ребёнка! Вы друг у друга одни. А меня пусть роддом вспомнит, в следующий раз спуска не будет…

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