Сообщество, монетизация, новые форматы в Слуцке. БАЖ рассказал о женском проекте «Кур'ера» Lampa

В ноябре 2019 года на сайте слуцкого издания «Інфа-Кур'ер» появился интернет-журнал Lampa. Журналисты проекта рассказывают о интересных случчанках, их увлечениях. Также в рамках проекта проходят офлайн-мероприятия в городе.

Интернет-журнал — это результат развития женского проекта Lampa, организованного при газете «Кур'ер» в апреле 2019 года Викторией Капской и Ольгой Шуманской.

В чём суть проекта Lampa

Цель проекта Lampa — расширить возможности для слуцких девушек, которые заинтересованы в развитии себя, хотят получать новые знания и навыки, с пользой проводить свободное время, научиться отдыхать от работы и бытовых хлопот.

Изначально это были только встречи с экспертами и тренерами. Случчанкам помогали начать заниматься йогой, интим-гимнастикой, медитацией, танцами, учили пошиву экосумок. Для них организовывали беседы с врачами, психологом, косметологом, визажистом. Обо всех этих встречах организаторы рассказывали на сайте kurjer.info. Некоторые из этих встреч прошли при поддержке Белорусской ассоциации журналистов. Всего за 2019 год в рамках женского проекта Lampa состоялось 19 встреч, их посетили более 350 девушек. Все мероприятия были либо бесплатными, либо за донейшен — добровольные пожертвования.

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Созданный в рамках проекта интернет-журнал стал дополнительной площадкой, где жительницы Слуцка могут общаться, обмениваться опытом, узнавать новое, а также вдохновляться успехами других женщин.

Пока журнал наполняют корреспонденты «Кур'ера». Но в планах — найти постоянных внештатных авторов, которые будут готовить материалы этой тематики. В 2020 году коллектив планирует запустить видеоопросы, интерактивные форматы, открыть сбор средств на поддержку проекта на краудфандинговой платформе и реализовать клубные карты, которые будут давать бонусы их обладательницам.

Как отнеслись коллеги к женскому проекту?

Редко бывает, чтобы что-то новое единогласно в коллективе восприняли положительно. Так и с женским проектом Lampa. Кто-то из коллег отнёсся скептически, мол, газета теперь будет организовывать встречи для девушек, а кто-то поддержал, считая, что будущее редакций за спецпроектами.

«Для меня индикатор успеха — то, что люди записываются и приходят на встречу, а после оставляют положительные отзывы. Многие спрашивают: „А какие встречи будут в этом месяце?“ Значит, девушкам интересно собираться вместе и разговаривать о „своём, о женском“, — говорит Виктория Капская, автор женского проекта Lampa. — Для меня газета давно перестала быть просто источником информации. Я считаю, чтобы быть на плаву, необходимо придумывать новые форматы вазимодействия с читателями. Проект Lampa — один из них».

По статистике за декабрь 2019 года, большая часть аудитории «Кур'ера» (59%) — женская, поэтому материалы на «женские темы» читаются хорошо.

«Lampa пишет не для абстрактных девушек, а для случчанок. Мы знаем, как выглядят наши читательницы, видим их на встречах, общаемся в чате в Viber и в Instagram, поэтому и пишем о том, что им интересно. Более того, случчанки — героини и авторы материалов. В идеале нам хотелось бы создать интернет-журнал, на страницах которого обычные девушки, далёкие от журналистики, могли бы делиться своими переживаниями, опытом и знаниями, чтобы они вдохновляли друг друга», — говорит Алиса Листапад, редактор интернет-журнала Lampa на kurjer.info.

А в чем профит для «Кур'ера»?

Во-первых, женский проект даёт личные знакомства с читательницами газеты. Ты знаешь, как их зовут, сколько у них детей, чем они занимаются, что любят. Когда у проекта появилось сообщество в Viber, организаторы устроили экспресс-знакомство.

Оказалось, что среди читательниц есть случчанка, которая живёт в США и работает там медсестрой в больнице. Есть дизайнер интерьера, которая увлекается ароматерапией, и мама четырёх детей, которая по профессии оценщик недвижимости, но занимается коррекцией бровей и наращиванием ресниц. Все девушки женского проекта Lampa — потенциальные героини материалов газеты.

Во-вторых, это положительно влияет на имидж издания. В проекте Lampa газета «Кур'ер» представлена не как поставщик хороших-плохих новостей, а как площадка для девушек, где они могут решать свои проблемы, учиться чему-то новому, знакомиться с интересными людьми и просто отдыхать от своей работы и семейного быта. После каждой встречи несколько участниц обязательно благодарят организаторов за досуг и отмечают «Лампу» в Instagram, что делает её более узнаваемой.

В Слуцке, по мнению авторов проекта, для жителей города проходит мало интересных культурных и образовательных мероприятий. Это ниша оказалась свободной, и «Кур'ер» старается занять её.

В-третьих, монетизация. Одна из целей — делать досуг и образование случчанок доступными. Встречи проходят без оплаты или за донейшен, который идёт либо на оплату следующего приглашённого гостя, либо на благотворительность. Однако ресурсы редакции небезграничные, и есть необходимость привлекать средства, чтобы оплачивать работу организаторов, редактора женской страницы Lampa и других сотрудников редакции, которые имеют отношение к проекту.

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Поэтому сейчас редакция ищет партнёров офлайн-встреч. Например, в сентябре прошла встреча с гинекологом. Партнером события была одна из медицинских лабораторий Беларуси. Менеджеры ищут рекламодателей под материалы с женской тематикой и под партнёрство клубных карт Lampa. Пока это небольшие деньги, но организаторы рассчитывают со временем увеличить доходы.

Пресс-служба Белорусской ассоциации журналистов

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Женский проект Lampa в Viber

Если у вас есть идеи по встречам, их развитию, поддержке, обращайтесь к Виктории Капской, тел.: 8 025 959 29 90, email: vika@kurjer.info.

Если у вас есть желание делиться своим жизненным опытом, писать тексты, снимать, фото/видео, обращайтесь к Алисе Листапад, тел.: 8044 540 29 39, email: alicelistapad@gmail.com.