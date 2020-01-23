Премия «Instagram года #Слуцк». «Кур'ер» определил лучшие аккаунты случчан в пяти номинациях

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Премия «Instagram года #Слуцк». «Кур'ер» определил лучшие аккаунты случчан в пяти номинациях
Марта Грибко, победитель в номинации «Дневник». Имя победителя объявила Ольга Королькова (на фото справа), создатель фитнес-клуба Fizika.by, партнёр премии «Instagram года #Слуцк» в этой номинации

В среду, 22 января, на закрытой вечеринке в лаунж-баре «Мята» состоялась церемония награждения авторов лучших Instagram-аккаунтов в Слуцке. Газета «Кур'ер» вместе с жюри и читателями определила лучшие странички случчан 2019 года.

В этот раз победителей премии определяли в пяти номинациях: «Дневник», «Instafood», «Позитив», «Вдохновение» и «Спорт». Из сотни аккаунтов, отсмотренных жюри конкурса, были отобраны только 12. Пять из них удостоены наград и призов.

Список призёров и победителей в номинациях:

«Дневник». Девушки на своих страницах делятся событиями из жизни и личным опытом.

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«Instafood». Эти аккаунты — сочетание пользы и красоты.

«Позитив». Случчанки делятся на своих страницах в Instagram развлекательными видео.

«Вдохновение». Девушки вдохновляют других своими постами, творчеством и просто образом жизни.

«Спорт». Случчане занимаются спортом и рассказывают об этом на своих страницах.

Фотоотчёт с мероприятия смотрите в ближайшее время.

СПРАВКА. Премия «Instagram года #Слуцк» учреждена газетой «Кур'ер». Премия создана для того, чтобы рассказать читателям об интересных аккаунтах случчан, отметить их авторов, мотивировать читателей газеты с креативом вести свои страницы в Instagram, а также организовать досуг в городе. Все публикации на эту тему здесь.

Партнёры премии «Instagram года-2019 #Слуцк»

Генеральный партнёр — букмекерская контора «Марафон».

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