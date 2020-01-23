* — есть в Книге Память. Слуцкого района

___ — есть в электронном Банке данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Республики Беларусь

Вайнер * Борис Михайлович 1906 …25.06.1941 Слуцкий ОРВК красноармеец пропал без вести 9.1941

Вайтович* Александр… д. Ваньковщина пропал без вести 1944 нет

Вайтович* Александр Захарович 1918 д. Танежицы пропал без вести 1942 нет

Вайтович* Алексей Семенович 1919 д. Ульяновка пропал без вести нет

Вайтович * Иван Захарович 1922 д. Танежицы 1940 Краснослободский РВК кр-ц пропал 9.1944 (1943)

Вайтович * Иван Федорович 1911 д. Невязцы 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Вайтович * Николай Павлович 1919 д. Безверховичи 10.1938 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Вайтович* Пётр Прокопьевич 1916 д. Безверховичи пропал без вести нет

Вайцейхович ** Аркадий Иванович 1920 д. Серяги 1944 Слуцкий РВК 19 гв. тбр кр-ц убит 6.08.1944 Литве

Вайцейхович* Иван Парфирьевич 1919 д. Серяги пропал без вести 1942 нет

Вайцейхович* Иван Федорович… д. Безверховичи умер от ран 1945 нет

Вайцейхович* Иосиф … д. Гольчицы пропал без вести 1941 нет

Вайцейхович* Михаил Иосифович 1921 д. Гольчицы пропал без вести нет

Вайцехович* Николай Ефимович 1922 д. Безверховичи 2 вшш ввс мл. сержант пропал без вести 8.10.1941

Вайцехович Федор Иванович 1902 Слуцкий р-н Ленинский РВК Московской обл. 268 сд красноармеец убит 15.02.1944 Ленинградской обл.

Вайцехтович Александр Яковлевич 1906 д. Поповцы Слуцк. РВК 336 сд кр-ц умер от ран 27.03.1945 Польше

Ваксенбург Георгий Васильевич 1909 г. Варшаве 22.06.1941 Слуцкий ГВК, кр-ц пропал без вести 1.1944

Валадкович* Анатолий Александрович 1922 д. Танежицы пропал без вести 1944 нет

Валадкович* Иван Иванович 1914 д. Танежицы пропал без вести 1944 нет

Валадкович* Николай Иванович 1920 д. Танежицы пропал без вести 1944 нет

Валадкович* Николай Иванович 1920 д. Чаплицы пропал без вести 1944 нет

Валамай Владимир Павлович 1918 д. Машницы 9 гв. сд кр-ц убит 5.09.1943 Смоленской обл.

Валах Анастас Вас. 1920 Гресском р-не Смолевичский РВК, 88 сд красноармеец пропал 4 -20.08.1942

Валах Игнат Николаевич 1896 Гресский р-н и РВК 24.07.1944, 290 сд красноармеец убит 6.09.1944

Валбат Михаил Дмитриевич 1911 г. Слуцк Ворошиловградский ГВК 395 сд кр-ц пропал 22.07.1942 Ростовской обл.

Валет Юлий Адамович 1914 д. Замостье 1941 Гресский РВК красноармеец пропал без вести 8.1944

Валетка * Алексей Никифорович 1908 д. Брановичи и (д. Варковичи) 20.7.1944 Слуцкий РВК 23 сд кр-ц убит

20.03.1945 Польше

Валетко Алексей Антономов. \Автономов. 1918 Слуцкий р-н д. Воронковичи Выборгский РВК г. Ленинграда,

7 оА 18 оиб кр-ц пропал без вести 14.07.1941

Валетко * Антон Матвеевич 1924 д. Старцевичи 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 4 188 кр-ц пропал без вести 6.1945

Валетко* Антон Матвеевич … д. Знамя пропал без вести 1944 нет

Валетко Василий Захарович 1918 Бокшицкий с/с 9.1938 Слуцкий РВК, старшина пропал без вести 6.1944

Валетко* Виталий Иванович 1922 д. Варковичи пропал без вести 1945 Беларуси нет

Валетко\ Валетка Дмитрий Тимофеевич 1901 Минской обл.14.08.1944 Слуцкий РВК 1 сд кр-ц убит

12.10.1944 Польше

Валетко* Дмитрий Тимофеевич 1910 д. Варковичи пропал без вести 1945 Польша нет

Валетко * Иван Васильевич 1914 (1915) д. Варковичи 14.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Валетко* Иван Петрович 1919 д. Варковичи пропал без вести 1941 нет

Валетко * Николай Иванович 5.05.1921\1920 д. Варкавичи Слуцкий РВК КБФ краснофлотец пропал 8.1941 =

кр-ц шталаг XI B погиб 28.12.1941 г. Берген-Бельзен

Валетко* Петр Георгиевич\ Григорьевич 21.12.1905 д . Ив. Огородники ст. лейтенант пропал без вести 14.12.1944 В . Пруссии

Валетко* Семен Анисимович 1892 д. Малиновка (д. Ваньковщина) 52 омотб кр-ц пропал без вести 23.02.1943 (1943) Сталинской обл.

Валетко ** Степан Иванович 1911 д. Серяги Слуцкий РВК, 274 сд красноармеец пропал без вести 12.08.1942 Калининская обл. (1942 во Владимирской обл.)

Валеха Николай Ефимович 1905 г. Глуск\г. Слуцк Слуцкий\ Глусский РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит 18.08.1944

Польше

Валхнович* Трофим Александрович… лейтенант убит 26.02.1945 Польше нет

Вальсенич Станислав Адамович 1910 д. Заградье 6.1941 Слуцкий РВК старшина пропал без вести 9.1944

Ваниславский Иван Иванович 1926 д. Хоробче 1944 Гресский РВК 95 сд кр-ц убит 25.04.1945 Польше

Ваниславский* Иосиф Антонович 1922 д. Оступище пропал без вести 1944 нет

Ваниславский * Казимир Викентьевич 1906 д. Хиноковка партизан 95 бр. им. М. Фрунзе в 1944 Слуцкий РВК

кр-ц 142 сд убит 16\18.02.1945 Польше

Ванкевич * Антон Мартынович 1910 (д. Танстица) д. Танежицы 8.07.1944 Краснослободский РВК, 61 сд 307 сп красноармеец убит 21.11.1944 В . Пруссии

Ванкевич * Иван Александрович 1906 д. Гутница 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 62 813 кр-ц пропал 1.1945

Ванкевич * Иосиф Александрович 1907 д. Гутница 7.1944 Гресский РВК п/п 31 704 кр-ц пропал 10.1944

Ванькевич Антон Маркович 1919 д. Танежицы 8.07.1944 Краснослободский РВК 61 сд кр-ц убит 21.08.1944

Польше

Ванькевич Владимир Александрович 1926 д. Н. Дворцы 1944 Слуцкий РВК 20 гв. сд гв. кр-ц убит 20.01.1945 В . Пруссии

Ванькевич Михаил Романович 1919 с. Боровука 9.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Ванькович *\Ванкевич* Василий Васильевич 1906 д. Мелитаново 7.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 4.1945

Польше

Ванькович ** Иван Иосифович 1923 Слуцкий р-н, д. Н. Морги (д. Устрань) 11.08.1944, Старобинский РВК,

12 гв. сд гв. с-нт убит 27.01.1945 Германии

Ванькович* Иосиф Иосифович 1924 д. Амговичи из партизан 186 сд 290 сп кр-ц убит 18.08.1944 Польше

Ванькович* Иосиф Иосифович… сержант убит 27.01.1945 Германии нет

Ванькович Павел Иосифович 1926 д. Амговичи Полевой ВК, пп 93 613 красноармеец пропал без вести 4.1945

Ваньсевич \Вансевич* Станислав Антонович 1910 д. Заградье 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 9.1944

Вапник Вульф Менделевич 1910 г. Слуцк 5.07.1941 Кричевский РВК кр-ц пропал без вести 6.1944

Вапник Хаим Менделевич 1916 г. Слуцк 23.06.1941 Витебский ГВК, кр-ц пропал без вести 6.1944

Варабьев * Алексей Ильич 1921 г. Слуцк 10.1940 Слуцкий РВК п/п 62 813 красноармеец пропал 4.1945

Варанцов* Иван… д. Рачковичи пропал без вести нет

Варапаев Иван Кузьмич 1905 Могилевской обл. 1941 Слуцкий РВК полковник пропал без вести 10.1944

(есть кр-ц с такими же данными, но жена одна по записи — один воин)

Варвашеня ** Александр Семенович 1918 д. Залядье 10.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 9.1944 (1941)

Варвашеня * Петр Семенович 1911 Слуцкий р-н д. Дубки (д. Залядье) Копыльский РВК 17 сд кр-ц убит

19.08.1944 Польше

Варейко* Михаил Петрович 1918… кр-ц пропал 1944 нет

Варекин \Варенин*Василий Иосифович 1916 Слуцкий р-н и 14.07.1944 РВК 1 сд кр-ц убит 21.02.1945 Польше

Варенюк Николай Игнатьевич 1901 с. Качалово 1185 сп 356 сд лейтенант пропал без вести 12.1941

Варивончик * Климентий Митрофанович 1898 д. Борца1944 Гресский РВК, п/п 54 366 кр-ц пропал 10.1945

Вариончик Николай Александрович 1920 д. Ладинер 1944 Гресский РВК 186 сд кр-ц убит 12\14.02.1945

Польше

Варона ** Михаил Григорьевич 1926 (1924) д. Шаловичи (д. Подлесье) 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 25 920 кр-ц

пропал без вести 24.04.1945 (погиб в Берлине)

Варонко * Михоил Петрович 1918 п. Дубровка 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Варонько\Воронько** Алексей Петрович 1907 Слуцкий р-н, п. Белорусь (д. Середняки) 23.06.1941 Слуцкий

РВК 794 сп 232 сд кр-ц умер от болезни 24.06.1945 Венгрии

Варонько* Николай Александрович 1925 д. Середняки пропал без вести 1941 нет

Варопай Константин Васильевич 1913 Гресский р-н д. Ельники 1941 Гресский РВК шк. мл\ком. кр-ц пропал

без вести 1941

Варт Александр Демьянович 1926 д. Канюхи 28.07.1944 Гресский РВК, 193 сд кр-ц пропал 4.10.1944

Варченя Иван Григорьевич 1904 Копыльский р-н 6.1944 полевой ВК кр-ц пропал 12.1944 (жена в п Уречье)

Василевич Александр Трофимович 1919 Гресский р-н и РВК 1939, кр-ц пропал без вести 12.1941

Василевич* Анатолий Иванович 1920 д. Ветка\д. Хреново пропал без вести 1941= Гресский РВК 14 исбр РГК

кр-ц убит 20.04.1945 Германии

Василевич * Андрей Васильевич 1920 д. Мерешино 1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 16.01.1945

В. Пруссии

Василевич Антон Анисимович 1905 д. Болгавичи 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Василевич Антон Данилович 1902 д. Лопатичи 16.10.1941 Новочеркасский ГВК, п/п 586 2 мстпб кр-ц пропал без вести 7.1942

Василевич Антон Иванович 1903 Лучниковский с/с, п. Пролетарий Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. красноармеец убит 31.08.1944 Польше

Василевич Борис Дмитриевич 1912 д. Камень? Гресский РВК, 37 мсбр. красноармеец убит 13.08.1944 Польше

Василевич Василий Алексеевич 1900 д. Василинка Слуцкий РВК, 55 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 19.08.1944

Польше

Василевич * Василий Иванович 1922 д. Бл. Бондари 12.07.1944 Слуцкий РВК, 143 сд 800 сп кр-ц пропал

11.10.1944\ попал в плен (освобожден)10.10.1944?

Василевич Василий Кузьмич 1912 д. Городище Слуцкий РВК 152 гв. обсв гв. т\лейтенант умер от болезни

2.06.1944 г. Каменец-Подольске

Василевич Василий Яковлевич 1908 Гресский р-н и РВК 19.07.1944, 399 сд кр-ц убит 4\8.02.1945 В. Пруссии

Василевич Владимир Ильич 1925 д. Камень 1944 Гресский РВК, 399 сд кр-ц убит 5\7.09.1944 Польше

Василевич* Владимир Фёдорович 1923 д. Козловичи убит 1944 в Слуцке нет

Василевич Григорий Дмитриевич 1910 Слуцкий р-н, к/з Большевик 1933 800 сп 143 сд мл. лейтенант пропал без вести до 12.06.1943

Василевич ** Григорий Романович 1901 д. Браново 10.07.1944 Слуцк. РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит 20.02.1945

В. Пруссии

Василевич Григорий Степанович 20.12.1906 Гресском р-не д. Полишцы красноармеец пленен 26.06.1941

шталаг X D (310) погиб

Василевич Дмитрий Дмитриевич 1918 д. Кирово 1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 7.1944

Василевич * Димитрий Димитриевич 1918 д. Кирово 10.1939 Слуцкий РВК, 140 д 58 п кр-ц пропал 7.1944

Василевич * Иван Иванович 1924 (1926) д. Бл. Бондари 4.07.1944 Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 16\18.02.1945 В. Пруссии

Василевич Иван Иосифович 1907 д. Повстынь 1.07.1944 Слуцкий РВК, красноармеец пропал 10.1944

Василевич * Иван Иосифович\ Иосийович 1898\1897 д. Мерешино 7.1944 Слуцкий РВК умер 10.07.1945

Василевич* Иван Константинович 1909 д. Бондари 7.1944 полевой ВК п/п 64 137 кр-ц пропал без вести 5.1945

Василевич * Иван Лаврентьевич 1921 д. Козловичи 3.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал 9.1944

Василевич * Иван Петрович 1919 д. Брановичи 5.1939 Слуцкий РВК кр-ц пропал 9.1944 (убит 1941 г. Брест)

Василевич * Иван Прохорович 1901(1890) д. Козловичи 7.1944 Слуцкий РВК п/п 34 523 кр-ц убит 12.02.1945

В. Пруссии

Василевич Иван Романович 1909 Старобинском р-не, 1941 Слуцкий РВК\Старобинский РВК красноармеец

пропал без вести 10\12.1944

Василевич* Иван Сергеевич 1926 д. Бл. Бондари пропал без вести 1944 нет

Василевич* Иван Фёдорович 1917 д. Козловичи пропал без вести 1941 нет

Василевич * Илья Иванович 1919 д. Козловичи 11.1939 Слуцкий РВК, кр-ц убит 9.02.1943

Василевич Константин Владимирович 1916 д. Супан 5.09.1944 Гресский РВК 616 сп кр-ц умер 2.10.1944

Польше

Василевич * Михаил Афанасьевич 1918 д. Серяги 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Василевич* Михаил Афанасьевич 1915 д. Серяги пропал без вести 1944 нет

Василевич Михаил Данилович 1909 д. Камень 9.1939 Гресский РВК, в/ч 4692 кр-ц убит 25.12.1939 ФФ

Василевич * Михаил Данилович 1904 д. Лопатичи Слуцкий РВК 328 сд кр-ц убит 21.04.1945 Германии

Василевич Михаил Дмитриевич … д. Царевцы с 10.1943 партизан убит 11.1943 Слуцком р-не д. Слива

Василевич* Михаил Савельевич 1907 д. Старина пропал без вести 1944 нет

Василевич * Михаил Степанович 1908 г. Слуцк 4.07.1944 Слуцкий РВК 96 гв. сдгв. кр-ц убит 3.08.1944

Польше

Василевич Михаил Степанович 1919 д. В. Слива Слуцкий РВК 1477 ас кр-ц пропал без вести 28.09.1941

Василевич* Михаил Устинович 1916 д. Козловичи пропал без вести 1941 нет

Василевич Николай Георгиевич 1910 д. В. Слива с 18.06.1943 партизан убит 18.06.1944 Любаньском р-не

Василевич* Николай Георгиевич 1926 д. В. Слива пропал без вести 1944 нет

Василевич Николай Григорьевич 1926 Гресский р-н и РВК, 193 сд кр-ц убит 17.09.1944 Польше

Василевич * Николай Емельянович 1916 д. Бл. Бондари 9.1939 Слуцкий РВК, 479 п кр-ц пропал 8.1944

Василевич* Николай Петрович 1925 д. Шищицы пропал без вести 1942 нет

Василевич Петр Антонович 1908 д. Камень 1944 Гресский РВК, п/п 1 064 кр-ц убит 8.1944

Василевич * Петр Васильевич 1909 (1910) Гресский р-н (д. Прогресс) 1944 Гресский РВК, 399 сд кр-ц убит 12.10.1944 Польше

Василевич Петр Кузьмич 1907 Трухановский с/с 1.07.1944 Бобруйский РВК 170 сд кр-ц пропал 19.10.1944

Василевич Петр Яковлевич 1901 Гресский р-н и РВК 7.07.1944, 170 сд кр-ц убит 24.10.1944 Польше

Василевич* Прохор Мартынович 1912 д. Козловичи пропал без вести 1944 Псковской обл. нет

Василевич* Сарофим Сидорович 1907 д. Повстинь (д. Мерешино) 7.1944 полевой ВК п/п 31 704 кр-ц пропал

без вести 12.1944 Польше

Василевич* Сергей Васильевич 1918 д. Даросино\ д. Мерешино 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд 160 гв. сп гв. кр-ц убит 14\16.01.1945 В. Пруссии

Василевич* Сергей Викентьевич … д. Бл. Бондари пропал без вести 1943 нет

Василевич * Сергей Петрович 1901 (1900) д. Бондари 7.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. кр-ц убит 23.10.1944

В. Пруссии

Василевич* Сергей Савельевич 1920 д. Старина пропал без вести 1945 нет

Василевич* Сергей Савельевич 1920 д. Шищицы пропал без вести 1941 нет

Василевич * Сергей Сергеевич 1926 д. Бл. Бондари 16.07.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. кр-ц убит 23.10.1944

В. Пруссии

Василевич*Степан Данилович 1919 д. Козловичи КБФ курсант умер от ран 9.1941 (1943) Ленинградской обл.

Василевич* Сергей Фёдорович 1928 д. Козловичи пропал без вести 1943 нет

Василевич* Семён Васильевич 1914 д. Мерешино пленен 9.08.1941 кр-ц погиб 7.03.1942 п. Беньяминов

Василевич* Семён Тимофеевич 1910 г. Слуцк 7.1944 полевым ВК п/п 40 522 кр-ц 16.04.1945 эвакуирован?

Василевич Тимофей Дмитриевич… д. Камень Гресский РВК, 170 сд кр-ц убит 5.10.1944 Польше

Василевич* Тимофей Степанович 1916 д. В. Слива 10.1939 Слуцкий РВК, 7 пс кр-ц пропал без вести 9.1944

Василевич* Тихон Григорьевич 1913 д. Устрань пропал без вести нет

Василевич Трофим Николаевич 1908 д. Бондори 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Василевич* Трофим Филиппович 1909 д. Бл. Бондари пропал без вести 1944 нет

Василевич Федор Денисович 1902 д. Камень 1944 Гресский РВК, п/п 72 503 кр-ц пропал без вести 8.1945

Василевич Федор Дмитреевич 1912 д. Камень 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 6.1944

Василевич* Федор Емельянович 1921 д. Бл. Бондари пропал без вести 1944 нет

Василевич * Юрий Данилович 1907 д. Козловичи 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 9.1944

Василевич* Юрий Иосифович 1921 д. Мерешино пропал без вести 1941 нет

Василевич Яков Емельянович 1913 д. Камень 1945 Гресский РВК, п/п 27 700 кр-ц пропал без вести 5.1945

Василевич Яков Иванович 1921 д. Повстынь 12.1940 Слуцкий РВК 160 гв. сп 54 гв. сд гв. красноармеец

Пленен 30.06.1941 шталаг II F (315) погиб 6.01.1942 м. Хаммерштайн

Василевский* А. Ф. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Василевский Александр Павлович 16.04.1914 м . Слуцк (д. Б. Млынка) неизвестный РВК, политрук погиб

10.1941 Курской обл. = ст. сержант пленен 15.10.1941 шталаг 336 погиб 22.04.1942

Василевский* Алексей Владимирович 1912 Ленинградская обл. 1941 Слуцким РВК Тамбовская обл. гв. кр-ц

10 гв. сд умер от ран 16.03.1945 Польше (нет о Слуцке)

Василевский Викентий Адамович 1908 д. Каращевщина 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 6.1944

Василевский * Владимир Федорович 1914 (с. Чайлицы) д. Чаплицы Краснослободский РВК, 395 сд старшина

убит 8.09.1943 Краснодарский кр.

Василевский * Михаил Григорьевич 1912 д. Середненка 1944 Слуцкий РВК, 152 сд мл. с-нт убит 29.11.1944

Василевский* Н. Н. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Василевский* Николай Никанорович 1924 д. Чаплицы пропал без вести 1944 нет

Василевский * Николай Николаевич 1924 д. Чаплицы 7.1944 Краснослободский РВК, кр-ц пропал 3.1945

Василевский Николай Никифорович 1922 д. Чаплицы 1944 Краснослободский РВК, кр-ц пропал 2.1945

Василевский * Прохор Мартынович\ Мартинович 1912 д. Козловичи\ д. Василинки 12.1939 Слуцкий РВК

23 гв. сд гв. мл. лейтенант убит 5.04.1944 Калининской обл.

Василевский* Федор Михайлович 1905 д. Паничи пропал без вести нет

Василенка Афанасий Кондратьевич 1905 д. Невязцы 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Василенка\Вашленко Федор Андреевич 1902 д. Невязцы 6.1944 Дновский РВК п/п 21 128 кр-ц пропал без

вести 9\12.1944

Василенко ** Александр Константинович 1919 (1909) с. Н. Двор Бобруйский РВК, 293 сд лейтенант

пропал без вести 29−30.06.1942 Курской обл.

Василенко * Анатолий Гаврилович 1926 д. Евличи 7.07.1944 Слуцкий РВК, 220 сд 673 сп красноармеецубит 21\22.01.1945 В. Пруссии

Василенко * Андрей Трофимович 1911 д. Невязцы (д. Евличи) 1944 Слуцкий РВК, 152 сд красноармеец убит 22.08.1944 Польше

Василенко* Василий Гаврилович 1915 Слуцкий р-н, Октябрьский с/с КБФ «ороон капитана 3 р. т. Козлова» мичман пропал без вести 8.1941

Василенко* Константин Федорович 1924 д. Невязцы пропал без вести 1942 Ленинградской обл. нет

Василенко * Михаил Васильевич 1920 д. Евличи Слуцкий РВК 195 сд с-нт убит 30.01.1943 Ворошиловг. обл.

Василенко ** Николай Иванович 1925 д. Невязцы 1944 Слуцкий РВК 935 сп кр-ц умер от ран 286 ОМСБ

21.02.1945 В . Пруссии

Василенко * Семен Константинович\Констонтинович 1903 д. Н. Двор 6.07.1944 Слуцкий РВК, 55 гв. сд гв. кр-ц убит 3.02.1945 В. Пруссии

Васильев Егор Филиппович 1908 Слуцкий р-н и РВК, 23 сд сержант убит 5.03.1945 Германии

Васильев * Иван Алексеевич 1915 д. Селище 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944 =

шталаг 316 погиб 4.10.1941 Польше

Васильев * Михаил Григорьевич 1913 д. Клинганы 1940 Слуцкий РВК 52 ои отд. бо гб кр-ц пропал 29.08.1941

Васильев Николай Александрович 1900 Слуцкий р-н д. Гаврильчици 13.06.1944 Березинский РВК, 13 гв. ск 51 осапб красноармеец пропал без вести 8.04.1945 В. Пруссии

Васильев Петр Ильич 1915 Слуцкий ГВК (?), КБФ ро мпс-1 краснофлотец убит между 1−10.10.1941

г. Кронштадте

Васильев * Федор Емельянович 1921 Минской обл. Слуцкий РВК, 328 сд красноармеец убит 9.10.1944

Васильевич Василий Алексеевич 1900 д. Василинка Слуцкий РВК 168 гв. сп кр-ц умер 19.08.1944 Польше

Васильевич Василий Кузьмич 1912 д. Городище 53 зпсв мл. лейтенант пропал без вести между 10 и 12.1941 Смоленской обл.

Васильевич Михаил Иванович 1924 Гресском р-не и РВК 1944 п/п 6 470 кр-ц пропал без вести 10.1944

Васильевич Семен Тимофеевич 1910 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК п/п 79 522 кр-ц пропал без вести 5.1945

Васильевич Тимофей Степанович 1916 д. В. Слива 10.1939 Слуцкий РВК, 7 пс кр-ц пропал без вести 9.1944

Васильевский * Михаил Емельянович 1900 г. Слуцк 3.07.1944, Слуцкий РВК, 93 гв. сд гв. кр-ц убит 22.08.1944 Польше

Васильков* Иван Карпович 1900 Смоленская обл. 1929 Демидовский РВК старшина (жена в д. Лучники)

Васкир Семен Григорьевич 1906 д. Думичи Слуцкий РВК, старшина 9.05.1944 г. Балаклава. Книга Памяти.

Город-герой Севастополь.

Васько *Николай Степанович 1898 д. Шаловичи 1944 Слуцк. РВК 50 гв. сд гв. кр-ц убит 26.08.1944 Польше

Васьковский \Васьков* Иван Игнатьевич 1925 Слуцкий р-н и РВК, 1103 сп кр-ц умер от ран ХППГ 747

4\5.11.1944 Польше

Васюкевич * Михаил Адамович 1920\1921 Старобинском р-не д. Чижевичи 1940 Старобинский РВК кр-ц умер

от ран 28.08.1941 (нет о Слуцке)

Васюкевич* Федор Титович (1917) 1918 Старобинский р. партизан оряда им. Лазо погиб\пропал

без вести 9.1942 (мать в д. Д. Бондари)

Вахин* Каби … 1920 Минская обл. Слуцкий РВК 49 сд красноармеец убит 24.07.1943 Орловской обл.

Вацкевич Василий Васильевич 1906 д. Мелитоново 1944 Слуцкий РВК 19 мсбр кр-ц убит 2.02.1945 Германии

Вашкевич* Василий Прокопович 1924 д. Терасполь пропал без вести 1942 нет

Вашкевич Василий Прокофевич 1923 д. Малошевичи 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 16 121 кр-ц пропал 1.1945

Вашленко Федор Андреевич 1902 Слуцкий р-н д. Невязцы Дновский РВК п/п 21 128 кр-ц пропал 12.1944

Вашчабрович* Антон Нестерович 1913 д. Шищицы пропал без вести 1942 нет

Ведерка * Николай Захарович 1920 д. Ануфровичи 1940 Гресский РВК ст. сержант пропал 10.1944 (1942)

Ведзерко Викентий Иванович 1923 Слуцкий р-н, Омчевичевск 29.04.1942 Плесецкий РВК Архангельской обл.

266 сп 93 сд (2ф) красноармеец погиб 5.10.1943 Киевской обл.

Вейдров Вульф Борисович 1913 м. Уречье 9 запас. бат. техник-интендант 2 р. пропал без вести до 12.06.1943

Вейцехович Кирилл Ефимович 9.05.1915 д. Безверховичи кр-ц пленен 25.06.1941 шталаг VIII E (308) погиб

12.12.1941

Великанов* Николай Алексеевич 1911 Ивановская обл. 1086 сп 323 сд ст. лейтенант убит 21.04.1945 Польше

(нет о Слуцке)

Велич Леонид Павлович 1924 г. Слуцк Алексеевский РВК Татарстана 21 гв. сд гв. лейтенант убит 8.10.1943

Калининской обл.

Величко* Иван Александрович 1920 д. Павловка пропал без вести 1944 под Варшавой нет

Величко * Иосиф Александрович 1904(1905) д. Знамя Слуцкий РВК, 20 сд кр-ц убит 20.08.1944 Польше

Величко *\Велечко Михаил Александрович 1923 д. Павловка 1944 Гресский РВК, 771 сп кр-ц умер от ран 20.09.1944 Гомельской обл.

Величко* Франц Александрович 1907 д. Павловка пропал без вести 1945 нет

Вельзевский Станислав Юльевич 1900 Слуцкий р-н 11.02.1945 Солеевский РВК Белостокская обл. 48 гв. сд гв. красноармеец убит 13.03.1945 В . Пруссии

Вельтман Максим Вениаминович 1922 Слуцкий р-н, м. Старобиль Октябрьский РВК г. Ленинграда 112 тбр

Старшина убит 10.07.1943 Курской обл.

Вендров* Яков Шейманович 1908… кр-ц пропал 1944 нет

Вераксич Петр Михайлович 1921 Полесская обл. 1939 Слуцкий РВК, кбф 34 оиб краснофлотец пропал 9.1941

Верамейчик*\Верашейчик Александр Алексеевич 1908 д. Весея 7.1944 полевой ВК п/п 5 787 кр-ц пропал

без вести 8.1944

Верамейчик* Иван Алексеевич 1911 д. Брановичи пропал без вести 1945 Германии нет

Верас Терентий Степанович 1911… 30.06.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 1.1945

Вербицкий* В. Н. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Вербицкий * Владимир Васильевич 1915 д. Живоглодовичи 1940 Краснослободский РВК красноармеец пропал без вести 10.1944 (1941) (жена в д. Танежицы)

Вербицкий * Владимир Петрович 1921 д. Чаплицы 1940 Краснослободский РВК, кр-ц убит 23.08.1943

Вербицкий Владимир Семенович 1895 д. Чаплицы 14.07.1944 Краснослободский РВК, красноармеец умер от ран 14.01.1945 Полесской обл.

Вербицкий * Владимир Степанович 1898 п. Чаплицы 25.07.1944, Краснослободский РВК, 1 БелФ кр-ц

умер от болезни 16.01.1945 Полесская обл.

Вербицкий * Григорий Дмитриевич 1904 д. Гопличи (д. Чаплицы) 7.1944 Краснослободский РВК 50 гв. сд гв. красноармеец убит 22.01.1945 В . Пруссии

Вербицкий* Г. Ф. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Вербицкий Николай Константинович 1915 Слуцкий р-н д. Подосочище с 25.09.1943 партизан отряда им.

Кирова бр. им. Фрунзе убит 11.03.1944 Стародорожском р-н

Вербицкий* Николай Константинович 1920 д. Верищина партизан пропал без вести нет

Вербицкий* Р. П. …д. Чаплицы пропал без вести нет

Вербицкий* Станисл Гвидонович 1902 д. Н. Рачковичи пропал без вести нет

Вербицкий Трофим Макапантович 1902 д. Малышевичи Краснослободский РВК 55 гв. сд гв. красноармеец убит 2.03.1945 В. Пруссии

Верейчук Иван Алексеевич 1913 с. Брановичи 1944 Слуцкий РВК 20 гв. сд гв. кр-ц убит 20.01.1945 В . Прусс.

Веремейчик Александр Алексеевич 1909 д. Весея 7.1944 полевой ВК п/п 5 783 красноармеец пропал 11.1944

Веремейчик \Веромейчик Григорий Иванович 1909 д. Весея 6.1944 Слуцкий РВК кр-ц пропал10.1944

Веремейчик Григорий Федорович 1910 д. Весея Слуцкий РВК, 354 сд кр-ц убит 20.08.1944 Польше

Веремейчик * Никонор Трофимович 1918 д. Весея 9.1939 Слуцкий РВК, 516 А кр-ц пропал без вести 6.1944

Веремейчик * Петр Федорович 1906 Слуцкий р-н и РВК 1944, 48 гв. сд 146 гв. сп гв. кр-ц убит 25.04.1945

г. Берлин

Верещана Петр Макарович 1909 Пуховичский р-н, д. Липники 1944 Гресский РВК, 19 мбр кр-ц убит

14.02.1945 Германии

Вериго * Казимир Иванович 1913 д. Кожушки 23.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Вертеня Василий Семенович 1914 д. Чаплича 7.1944 Краснослободский РВК 1 сд кр-ц пропал 18.01.1945

Польше

Верчук Адам Станиславович 1913 Гресский р-н 1944 Гресский РВК, 137 сд 624 сп красноармеец умер от ран

7.01.1945 Польше

Вершеня А. М. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Вершеня* Александр Иосифович 1923 д. Чаплицы 7.07.1944 полевой ВК кр-ц пропал без вести 4.1945

Вершеня* В. И. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Вершеня* В. С. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Вершеня Владимир Осипович 1925 д. Чапличи 1944 Краснослободский РВК 132 сд кр-ц убит 12.10.1944

Польше

Вершеня* Г. Р. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Вершеня* Григорий Васильевич 1919 Краснослободский р-н, с. Чаплица 148 сд ст. лейтенант убит 6.07.1943 Орловская обл.

Вершеня* И. Р. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Вершеня* Иван Семенович 1901 с. Чаплицы гражданский шталаг 2А погиб 22.9.42 г. Нойбранденбург

Вершеня * Иосиф Степанович 1902 д. Чаплицы (д. Мащицы) 11.07.1944, Краснослободский РВК 161 УР 406 опаб красноармеец убит 12.03.1945 В . Пруссия

Вершеня * Михаил Давыдович 1922 с. Чаплицы Краснослободский РВК, 18 А 14 окшр красноармеец убит

18.12.1944 Чехословакии

Вершеня* Николай Степанович 1899 д. Чаплицы 7.07.1944 полевой ВК красноармеец пропал без вести 4.1945

Вершеня* П. Т. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Вершеня * Павел Иосифович 1910 д. Танежицы 2.1940 Краснослободский РВК, кр-ц пропал 8.1944 (1942)

Вершеня* Петр Моисеевич 1919 д. Чаплицы пропал без вести 1944 Польша нет

Вершеня* Р. М. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Вершеня * Федор Федорович 1920 д. Чаплицы 1940 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Вершеня * Фома Ефимович 1901 д. Танежицы 22.06.1941 Краснослободский РВК, 4 гв. сд гв. кр-ц убит 4.03.1942 (1943) Ленинградской обл.

Верштейн * Аркадий Зеликов 1915 г. Узда 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 1941

Веселов Иван Васильевич 1911 ст. Постон, 1940 Слуцкий РВК, кбф лвмб обмонк мл. л-ов гл. старшина

погиб 9.1942

Веселуха * Никифор Григорьевич 1921 Барановичская обл. Слуцкий РВК, 60 сд кр-ц умер от ран 12.02.1945

Польше

Вецлеров*\Вендрав* Исак Абрамович 1905 г. Слуцк 6.1941 Красногвардейский РВК Крыма кр-ц пропал

6.1944

Вечер * Александр Иосифович 1925 д. Адамово 30.08.1944 Гресский РВК 184 сд кр-ц убит 18.03.1945

В. Пруссии

Вечер Александр Николаевич 1910 д. Б. Мищицы Проскуровский РВК Каменец-Подольской обл. 110 тбр ст. лейтенант убит 28.12.1944 Венгрии

Вечер* Александр Степанович 1923 Гресский р-н д. Бор 186 сд красноармеец убит 26.08.1944

Вече р Анатолий Павлович 1920 Гресский р-н, д. Забелы Бобруйский РВК 15 сд кр-ц убит 3.03.1945 Польша

Вечер* Анатолий Степанович 1922 д. Танежицы 7.07.1944 полевой ВК красноармеец пропал без вести 11.1944 В. Пруссия

Вечер Василий Евгеньевич 1908 с. Молотово? Слуцкий РВК 6.07.1944, 143 сд 635 сп кр-ц убит 28.01.1945

Польше

Вечер Венедикт Алекс. 12.03.1876 г. Слуцк пленен не позднее 25.06.1941?

Вечер * Виктор Степанович 1926 д. Танежицы 1944 Краснослободский РВК 54 гв. сд гв. кр-ц умер от ран

10.11.1944 В . Пруссии

Вечер* Владимир Иванович 1927 д. Сливка пропал без вести 1944 г. Клайпеда нет

Вечер *\ Вечера Владимир Михайлович 1924 д. Рыжица 7.1944 Слуцкий РВК п/п 31 704 кр-ц убит 27.02.1945

Польше

Вечер Иван Михайлович 1902 Гресский р-н д. Шуляки Лиозненский РВК, 158 сд красноармеец убит 31.12.1943 Витебской обл.

Вечер *\Вечев Иван Николаевич 16.11.1913 д . Мащицы 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал = пленен 26.06.1941

шталаг VIII E (308) погиб 24.11.1941 г. Нюрнберг

Вечер Иван Семенович 1912 д. Танежицы 7.07.1944, Краснослободский РВК, 130 сд кр-ц убит 26.08.1944

Вечер* Иван Юзафович 1920 д. Адамово пропал без вести1942 нет

Вечер Михаил Владимирович 1911 д. Заболоть 7.1944 Гресский РВК 44 гв. сд гв. кр-ц убит 30.08.1944 Польше

Вечер* Михаил Иванович 1920 д. Сливка пропал без вести 1944 нет

Вечер Михаил Семенович 1917 д. Танежицы 1939 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944

Вечер * Михаил Федорович 15.01.1913 д . Кажушки 1939 Слуцкий РВК, сержант пропал без вести 10.1944 =

пленен 4.07.1941 шталаг X D (310) погиб красноармеец 5.02.1942 м. Кайзерштайнбрух

Вечер Николай Николаевич 1921 г. Слуцк 9.02.1942 Иркутский ГВК, п/п 173 ч 350 кр-ц пропал 5.1943

Вечер* Николай Семенович 1917 д. Танежицы пропал без вести 1942 нет

Вечер * Николай Степанович 1920\19 д. Танежицы 5.1941 Краснослободский РВК кр-ц пропал 8.1944 (1941)

Вечер * Павел Павлович 1911 (1912) д. Шуляки 1944 Гресский РВК 15 сд кр-ц убит 19.08.1944 Польше

Вечер* Петр Антонович 1916… пропал 1943 нет

Вечер * Поликарп Антонович 1925\6 Гресский р-н д. Сировотно (д. Адамово) 1944, Гресский РВК, 186 сд кр-ц пропал без вести между 4 — 5.10.1944 Польше

Вечер * Юлиан\Юльян Иванович 1913 д. Танежицы 174 скп 20 сд красноармеец убит 19.08.1944 Польше

Вигдорчик Стефанида Леонтьевна 1907… с 4.08.1943 партизан отряда им. Чкалова пропала без вести 14.04.1944 (дочь в п. Уречье)

Виговский Петр Антонович 1916\1911 Днепропетровская обл. Слуцкий РВК 318 сд красноармеец пропал без вести 8.12.1943 в Крыму

Вильзавер Мирон Моисеевич 1898 г. Слуцк Гомельский ГВК, кр-ц пропал без вести 9.1941

Вилько* Аркадий Францевич 1913 д. Ваньковщина пропал без вести 1942 нет

Вилюкевич* Андрей Андреевич 1914 Слуцком р-не, Магнитогорский ГВК 85 сд красноармеец убит 16.09.1943 Смоленская обл.

Винарник Абрам Давыдович 1913 г. Слуцк Анненский РВК Воронежской обл., 246 сд кр-ц убит 18.08.1942 Калининской обл.

Винарский * Тимофей Львович 1898 Витебской обл. 8.1944 Слуцк. РВК 413 сд кр-ц убит 16.10.1944 Польше

Виноградов Анатолий Степанович 1915 Владимирской обл. 7.07.1944 полевой ВК красноармеец пропал без

вести 12.1944 (жена в д. Замошье)

Виноградов* Валентин … 1920 д. Замошье пропал без вести1944 нет

Виноградов Семен Иванович 1896 д. Весея Слуцкий РВК 44 гв. сд 128 сп кр-ц умер от ран 19.02.1945

Виноградский* Тимофей Мартынович 1907 Донбасе 27.07.1941 Ржевский ГВК, красноармеец пропал без

вести 10.1944 (жена в Слуцке)

Виногрик Юдин Ефимович 1920 г. Слуцк 58 гв. сд красноармеец убит 31.12.1942 Ростовской обл.

Винсерский Тимофей Львович 1898 Витебская обл. 8.1944 Слуцкий РВК 1320 сп 413 сд красноармеец убит

16.10.1944 Польше

Виньке \Винько*Аркадий Фрицевич 1913 д. С. Быково 6.1941 Климовичский РВК кр-ц пропал 10.1944

Вислович /Висович Арсентий Александрович 1916 Копыльский р-н 7.07.1944 Слуцкий РВК 152 сд кр-ц убит

25.08.1944 Польше

Вислоусов\Виславсов* Иван Никитович 1909 г. Слуцк 21 обс 55 сд ст. лейтенант пропал 15.07.1941

Витецкий * Иван Иванович 1918 м. Ленино 7.1944 Слуцкий РВК п/п 36 893 кр-ц пропал 9.1944 — 3.1945

Виткин Михаил Антонович/ Натанович 1923 г. Слуцк 6.1941, Октябрьский РВК г. Ленинграда 264 оапб

красноармеец пропал без вести 9.1941 Ленинградской обл.

Витко * Александр Николаевич 1913 д. Шведы 1941 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 8.1944

Витко* Александр Павлович 1917 д. Шведы пропал без вести нет

Витко * Ануфрий\Ануфрик Семенович 1910 д. Шведы 1944 Гресский РВК п/п 47 655 кр-ц пропал 9.1944

Витко * Ануфрий Трофимович 1910 д. Шведы 1944 Гресский РВК 19 мсбр кр-ц убит 7.03.1945 Германии

Витко* Валентина Павловна 1914 д. Шведы пропал без вести 1944 нет

Витко* Василий Афанасьевич… м. Греск 444 сп 103 сд мл. лейтенант пропал без вести до 12.06.1943

Витко* Василий Тимофеевич 13.09.1907 м . Греск красноармеец пленен 13.08.1941 шталаг VIII E (308) погиб

14.12.1941 г. Нойхаммер

Витко *Иван Павлович (1922)1923 д. Шведы 7.07.1944 Греск. РВК 44 гв. сд гв. кр-ц убит 14.10.1944 Польше

Витко Илья Иванович 1894 д. Греск 6.1944 Гресский РВК красноармеец пропал без вести 10.1944

Витко* Михаил Матвеевич 1924 д. Шведы 26.06.1944 из партизан 44 гв. сд гв. кр-ц убит 5.02.1945 Польше

Витко* Никанор Павлович… д. Шведы пропал без вести нет

Витко * Никифор Павлович … д. Шведы Гресский РВК, убит 1939 Фин. комп.

Витко * Николай Александрович 1923 д. Шведы 1944 Гайновский РВК, Брестская обл. 186 сд красноармеец убит 14.10.1944

Витко * Николай Павлович 1914 д. Шведы Гресский РВК 193 сд 685 сп кр-ц убит 31.10.1944 Польше

Витко Поликар Антонович 1908 д. Шведы 1941 Гресский РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944

Витковский Антон Станиславович… Слуцкий РВК 163 гв. сп гв. красноармеец погиб 14.01.1945 В . Пруссии

Витковский Иосиф Иосифович 1912 Слуцкий р-н, д. Сычково 1944 Бобруйский РВК 217 сд красноармеец

Убит 7.09.1944

Вицки* Иван Иванович 1910 д. Ленино пропал без вести 1945 Германия нет

Вишневский * Евгений Васильевич 1910 г. Слуцк 22.06.1941 Белостокский ГВК, пропал без вести 8.1941

Вишняков**Андрей Епифанович 1909 (1910) д. Ячево в/ч 210 политрук пропал без вести 6.1941

Владимиров Афанасий Ермолаевич 1925 Черновицкая обл. Слуцкий РВК, 143 гв. сп гв. красноармеец погиб

7.01.1945 В. Пруссии

Владимиров Михаил Ильич 1912 Гомельская обл. 1944 Гресский РВК п/п 1 064 кр-ц пропал без вести 6.1944

Власевич Василий Иванович 1904 д. Мусичи 1944 Гресский РВК, 65 А 108 див. 407 п кр-ц пропал 10.1944

Власевич Яков Филиппович 1906 д. Мусичи 1941 Гресский РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944

Власенко* Петр Иванович 1906 м. Уречье 20 сд мл. лейтенант пропал 22.10.1941 Калининская обл.

Власов*Александр Тихонович 1922… пропал 1942 нет

Власов* Михаил Иванович 1925… Ржевский ГВК 1238 сп мл. сержант убит 26.01.1945 Польше (нет о Слуцке)

Власов* Сергей Иванович 1909 г. Ржев 7.1941 Ржевский РВК ст. с-нт пропал без вести 6.1943 (жена в Слуцке)

Власов* Федор Никитович … кр-ц нет

Власова* Зинаида Ивановна 1921 г. Ржев 26.06.1941 Вышневолоцкий РВК Калининской обл. ЭГ1988 без в/зв. пропал без вести 4.1945 (мать в Слуцке)

Власовец Александр Маркович 1908 д. Лапатичи 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 7.1944

Власовец Александр Филипович 1919 д. Лопатичи 06.1941 Слуцкий РВК, сержант пропал без вести 7.1944

Власовец Николай Гаврилович 1919 д. Романово 9.1940 Слуцкий РВК, 130 кап кр-ц пропал 10.1944

Власовец Николай Никифорович 1919 Слуцкий р-н и РВК 1944, 48 сд 146 гв. сп гв. кр-ц убит 21.03.1945

В. Пруссии

Власовец* П. Р. нет

Власовец* Ф. И. нет

Власович Федор Никитович 1911 д. Лопатичи 1944 Слуцкий РВК 132 сд кр-ц убит 26.02.1945 Германии

Власьев* В. А. нет

Влащив Владимир Владимирович 1906 г. Слуцк красноармеец пропал без вести 11.1941

Влащик Владимир Юлианович 1906 г. Слуцк Свердловский РВК г. Москвы, в/ч 1314 красноармеец пропал без вести с 11.1941−1.1942

Вовдло Михаил Петрович 1926 Горецкий р-н Гресский РВК, 130 гв. сп 44 гв. сд гв. кр-ц погиб 26.02.1945

Польше

Водопьян Александр Андреевич… д. Старсены Гресский РВК 11 тбр ст. с-нт убит 9.08.1942 Смоленская обл.

Водопьян Амбросий Викторович 1913 д. Старасели 6.1944 Гресский РВК в/ч 36 220 кр-ц пропал 5.1945

Водопьян Андрей Викторович 1913 д. Старасели 1944 Гресский РВК п/п 33 164 красноармеец пропал 3.1945

Водопьян Кузьма Георгиевич 1904 д. Конюхи? 27.06.1944 Гресский РВК 193 сд кр-ц пропал 4.10.1944

Водопьян Павел Александрович 1913 с. Староселье Гресского р-на 15.05.1940 Копыльский РВК, 50 сапр красноармеец пропал без вести 8.1944

Водопьянов Александр Андреевич 1921 д. Староселье Гресский РВК, 83 гв. сд гв. кр-ц умер от ран

15.03.1945 В . Пруссии

Водопьянов Василий Михайлович 1920 Гресский р-н, Грозовский с/с неизв. РВК 3 бр. оовпп красноармеец

погиб 4.07.1944 Карелии

Водопьянов Павел Александрович 1913 Гресский р-н д. Старосельск 30.08.1940 Копыльский РВК, кр-ц

пропал без вести 7.11.1941

Вожуй* Николай Харитонович 1909 г. Слуцк 291 сд капитан убит 24.03.1943 Ленинградскай обл.

Вознюк * Иван Семенович 1922 д. Исерно Слуцкий РВК, 19 тбр сержант убит 7.07.1942 Орловской обл.

Воитик *\Войтик Евгений Яковлевич 1921 г. Слуцк и РВК, 492 оиб 1251 осб лейтенант убит 26.04.1942

Калининской обл.

Войсет Мстислав Зигмундович 1918 с. Уречье 1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944

Войтович \Вайтович* Александр Григорьевич 1898 д. Танежицы 7.07.1944 Краснослободский РВК, 132 сд кр-ц убит 9.02.1945 Польше

Войтович Николай Александрович 1926 д. Танежицы 1944, Краснослободский РВК, 11 гв. сд мл. сержант убит 2.02.1945 В. Пруссии

Войцехович Александр Яковлевич 1906 Слуцком р-н и РВК 11.1944, 391 сд 1024 сп кр-ц пропал 19.03.1945 Германия

Войцехович * Василий Ефимович 1900 (1904 д. Танежицы) Слуцком р-н Краснослободский РВК,

20 сд красноармеец убит 18.08.1944 Польше

Войцехович* Владимир Игнатьевич 1909 … доброволец п/я 32 воентехник 2 р. пропал без вести 1941

Войцехович Иван Ефимович 1919 д. Безверковичи Слуцкий РВК, 143 сд кр-ц умер от ран 9.02.1945 Польше

Войцехович* Иван Игнатьевич 1920 д. Мелешковичи красноармеец убит 9.1941 Полтавской обл.

Войцехович * Кирей Ефимович 1915 д. Безверховичи 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

(умер в плену 1942)

Войцик* Михаил Яковлевич… убит нет

Волат* Александр Ипполитович 1907 д. Замостье пропал без вести 1944 Польше нет

Волат*\ Волот * Валентин Иосипович 1925 д. Замостье 1944 Гресский РВК 1345 сп кр-ц умер от ран

27.09.1944 Польше

Волат* Феликс Данилович 1902 д. Замостье пропал без вести 1943 нет

Волков* Александр Константинович 1918 Курской обл. Слуцкий РВК Курской обл . 115 сд красноармеец убит

1.06.1942 Ленинград. обл.

Волков* Александр Михайлович 1912… кр-ц умер от ран 16.03.1945 Польше нет

Волков* Василий Михайлович 1909 Ярославская обл. 23.06.1941 Слуцкий РВК Ленинградская обл . кр-ц

пропал 12.1942

Волков* Григорий Семенович 1906 Витебской обл. 1941 Смоленск. РВК кр-ц пропал 9.1944 (мать в Слуцке)

Волков Михаил Афанасьевич 1925 Смоленская обл. Слуцкий РВК, 369 сд сержант убит 25.04.1945 Германии

Волков * Самуил Семенович 1900 Витебской обл.1941 Лиозненский РВК кр-ц пропал 9.1944 (мать в Слуцке)

Волков* Стефан Семенович 1902 Витебской обл. 1941 кр-ц пропал без вести 9.1944 (мать в Слуцке)

Волнистый * Петр Данилович 1914 Слуцкий р-н, м. Ленино Кагановичский РВК, г. Минск кр-ц пропал 7.1944

Володов* Степан Михайлович 1904 Смоленская обл. Слуцкий РВК Ленин. обл . 67 А 705 иптакк кр-ц убит

5.08.1944 Эстонии

Володкович Фома Григорьевич 1898 д. Танищук…207 сд старшина убит 5.12.1943 Витебской обл.

Волокжанин* Андрей Иванович 1912 кр-ц убит 1.03.1943 Орловской обл. нет

Волот * Адольф\Адам Адамович 1925 д. Замостье 1944 Гресский РВК, п/п 1 001 кр-ц пропал 12.1944

Волот * Александр Данилович 1911 д. Замостье 1944 Гресский РВК, 399 сд кр-ц убит 17.10.1944 Польше

Волот* Александр Карлович 1907 г. Ленинград 1 бат. выздоравл. бр. ЛенФ кр-ц умер от болезни 15.02.1942

(1943) Ленинградская обл. (жена в д. Замостье)

Волот * Антон Антонович 1910 (1905) д. Покрашево 7.1944 Гресский РВК 44 гв. сд гв. красноармеец убит

27.08.1944 Польше

Волот Валентин Иосипович 1925 д. Замостье 1944 Гресский РВК 1345 сп красноармеец умер 27.09.194

ХППГ 4397 Польше

Волот *\Волат* Иосиф Иосифович 1914\1913 д. Замостье 8.07.1944 Гресский РВК 399 сд кр-ц пропал без

вести 1945\ убит 15.03.1945 В . Пруссии\ Польше

Волот * Франц Павлович 1913 д. Замостье 1944 Гресский РВК 193 сд 895 полк кр-ц пропал 11.1944 Польше

Волот * Франц Феликсович 1922 (1929) д. Замостье 1944 Гресский РВК п/п 1 001 кр-ц пропал 11.1944

Волоткович Михаил Федорович 1922 Слуцкий р-н, д. Барауха 1.06.1943 партизан отряда им. Кирова бр. им.

Фрунзе убит 24.04.1944 Стародорожском р-не

Волотович * Константин Ильич 1924 д. Лесище 5.07.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. кр-ц убит 23.03.1945

В. Пруссии

Волотович\ Волошович * Сергей Федорович 1924 д. Лесище 5.07.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит

18\20.02.1945 В. Пруссии = жив. Извещения боевых частей 18.06.1945 Слуцкий РВК

Волохнянский Александр Евгеньевич 1914 Слуцкий р-н, д. Ляхвич 8.1941 Бауманский РВК Татарстана

п/п 2076 сержант пропал без вести 1.1942

Волчек Иван Федорович 1920 д. Козловичи Слуцкий РВК 150 сбр кр-ц погиб 4\ 14.08.1942 Калининской обл.\

Смоленская обл.

Вольниц \Валынец* Трофим Максимович 1906 д. Целевичи 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944

Волынец* Герман Степанович 1905 д. Целевичи 7.1944 полевой ВК п/п 5 388 кр-ц пропал без вести 3.1945

Вольфеон Евсей Лейбович 1905 м. Слуцк Гомельский ГВК, 790 ап 250 сд ст. л-нт убит 1.07.1945 Германии

Вольфович Лев Ефимович 1915 Гресский р-н и РВК, 267 сд 846 сп лейтенант убит 21.12.1942 Воронеж. обл.

Вольфсон* Абрам Лазаревич 1914 ст. Уречье воентехник пропал без вести до 27.09.1941

Вольфсон Абрам Мордухович 1908 г. Слуцк Октябрьский РВК г. Ленинграда, пхз 299 красноармеец умер от болезни 4.07.1943 СЭГ 5115 г. Ленинград, Пискаревское кладбище

Воривончик Клим Антонович 1901\1907 д. Борцы 1944 Гресский РВК п/п 54 336 красноармеец 1.1945 ???

Воробей Василий Григорьевич 1905 д. Баковка\Болговичи Гресский РВК 1343 сп 399 сд кр-ц погиб

10\11.10.1944 Польше

Воробей * Николай Александрович 1922 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 6.1944

Воробей Николай Ефимович 1924 Гресский р-н и РВК 1944, 29 тк 1446 сап кр-ц убит 8.10.1944 Литве

Воробей * Фёдор Яковлевич 1910 (д. Леньки) д. Быдяжи 7.07.1944 Гресский РВК, п/п 010−64 кр-ц пропал без

вести 9.1944 = погиб 1944 под г. Брест

Воробей Филипп Лукьянович 1915\1909 д. Болгавичи 1941 Минский ГВК, пропал без вести 9.1944

Воробьев * Михаил Иванович 1901 Московской обл. 27.06.1944 Слуцкий РВК, 96 гв. сд гв. красноармеец убит 20.08.1944 Польше

Ворона Иван Иосифович 1926 Гресском р-не и РВК, 193 сд красноармеец убит 9.09.1944 Извещения боевых

частей 28.12.1944 Гресский РВК = жив

Ворона* М. Г. нет

Воронин Сергей Дмитрович 1925…1944 Слуцкий РВК п/п 6 667-а кр-ц пропал без вести 4.1945

Воронцов Иван Степанович 1915 Курской обл. 7.07.1944 Краснослободский РВК, кр-ц пропал 11.1944

(жена в д. Малышевичи)

Ворончук Иван Павлович 1913 Гресском р-н и РВК1944, 399 сд красноармеец убит 6.12.1944 Польше

Воронько * Алексей Петрович 1909 Московской обл. Слуцкий РВК 25 гв. сд кр-ц пропал без вести 12.09.1942 Воронежской обл.

Воронько **\Варонько Алексей Петрович 1907 Слуцкий р-н, п. Белорусь (д. Середняки) 23.06.1941 Слуцкий

РВК 794 сп 232 сд кр-ц умер от болезни 24.06.1945 Венгрии

Воропай \Варопай* Константин Васильевич 1913 д. Ельники (д. Покрашево) 1941 Гресский РВК шк. мл. ком.

кр-ц пропал без вести 1941 (6.1944)

Ворт Александр Денисович 1915 д. Калюга Гресский РВК, 41 развбат лейтенант пропал без вести 7.1941

Ворт Николай Дем. 1914 д. Колюш Гресский РВК, 120 сп 69 сд кр-ц умер от ран 20.09.1944 Польше

Ворт Зенак Денисович 1919 Гресский р-н, д. Калюга партизан отряда им. Фрунзе бр. им. Суворова убит

24.02.1944 Слуцкий р-н, д. Талица

Ворт Павел Демянович 1920…5.1940 Гресский РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944

Воскобойников*Андрей Митрофанович 1913 Одесская обл. Табугарский РВК 47 А лейтенант убит 22.08.1943

Сумской обл. (жена в д. Брановичи)

Востянов \Востяков Павел Михайлович 1910 д. Ужа\ д. Леньки 1944 Гресский РВК, п/п 18 484 кр-ц пропал без

вести 26.04.1945\5.1945

Воучок* Антон Федорович 1919 д. Козловичи пропал без вести 1943 Оренбургской обл. нет

Врублевская* Александра Тихоновна … д. Играево\Працевичи пропал без вести 1944 нет

Врублевская* Зинаида Ивановна … д. Играево\Працевичи пропал без вести 1944 нет

Врублевский **Иван Афанасьевич 1914 д. Ленино, 1944 Ленинский РВК Минска 413 сд кр-ц умер от ран

25.02.1945 Польше

Выбинов * Рафил Шулимович… Слуцкий р-н, с. Лахва Лунинецкий РВК, 311 сд ефрейтор убит 19.03.1945 Польше

Выгер */Вычер* Владимир Иванович 1926 д. Строка 1944, Слуцкий РВК, 673 сп красноармеец умер от ран 6\10.02.1945 В. Пруссии

Выгодский Яков Рувимович 1913 г. Слуцк красноармеец погиб 15.07.1943 Запорожской обл.

Книга памяти г. Ленинград. Том 13

Выскварка Иосиф Васильевич 1888 Слуцкий р-н д. Воробьевка 24.06.1941 Кировоградский ГВК эг 3794

капитан мед. сл. умер 22.03.1945 Венгрии

Высковарка * Виктор Михайлович 1913 Слуцкий р-н и РВК, 347 сд кр-ц убит 28.11.1941 г. Ростове\Дону

Выслоусов* Иван Никитович 1909 г. Слуцк с 1928 …55 сд 21 обс ст. л-нт пропал без вести до 12.06.1943

Высокинский * Сигизмунд Станиславович 1918 г. Слуцк, 1944, Слуцкий ГВК, 23 тбр красноармеец пропал без вести 16.01.1945 Польше.

Высоцкий * Зигизмунд Станиславович 1918 Барановичская обл. 6.07.1944 Слуцкий РВК, п/п 41 036 пропал без вести не ранее 20.09.1944 .

Высоцкий Степан Иванович 1906 д. Гривень Гресский РВК 399 сд 1343 сп красноармеец умер от ран

511 ОМСБ 28.08.1944 Белостокской обл.

Вычер Владимир Иванович 1926 д. Строка Слуцкий РВК 673 сп кр-ц умер 10.02.1945 В . Пруссии

Вярчук* Марк Харитонович … д. Морозы пропал без вести 1944 нет

Вярынски* Михаил Андреевич 1913 д. Волошево пропал без вести 1944 нет