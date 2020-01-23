* — есть в Книге Память. Слуцкого района
___ — есть в электронном Банке данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Республики Беларусь
Габа* Александр Антонович 1920 д. Замощье 1940 Слуцкий РВК 108 сд 444 сп кр-ц убит
Габа* Алексей Емельянович 1907 …70 сд убит 6.11.1941 Ленинградской обл.
Габа* Николай Иванович 1920 с. Кубрища Слуцкий РВК, 376 гап 99 сд 6 А кр-ц = освобожден
оуп УТ 5 Уд. А
Габа* Сава Павлович 1905…1944 Слуцкий РВК 134 сд кр-ц пропал без вести
Габриельчик*\ Габрислечик Александр Александрович 1903 Любаньском р-не, Любаньский РВК, 76 сд
старшина убит
Гавина\Гавин** Николай Владимирович 1918 д. Паничи 1939 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Гаврилович* Анатолий Анисимович 1903 д. Евладовичи 8.09.1941 Свердловский ГВК, кр-ц пропал без вести
4.1944 (жена в д. Степково)
Гаврилович* Андрей Васильевич 1913 (1918) д. Ануфреевичи 1939 Пуховичский РВК, кр-ц пропал 8.1944
Гаврилович* Афанасий Прокопович … д. Б. Гресская пропал без вести нет
Гаврилович Афанасий Прокофьевич 1915 Гресский р-н, х. Мартынов Бор 10.1940 Руденский РВК, Минская
обл. п/я 1/21 красноармеец пропал без вести 10.1944 (жена в д. Малиновка)
Гаврилович Василий Антонович 1905 д. Калюга 7.1944 Гресский РВК, 44 гв. сд кр-ц убит
Гаврилович* Иван Нестерович 1907 д. Ануфревичи 1.08.1944 Гресский РВК 142 сд красноармеец убит
Гаврилович* Иван Степанович 1914 д. Ануфриевичи 1940 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Гаврилович Иван Титович 1910 д. Евладовичи 1944 Гресский РВК, п/п 47 656 кр-ц пропал без вести 1.1944
Гаврилович Николай Александрович 1919 д. Калюга 1940 Гресский РВК, красноармеец пропал 9.1944
Гаврилюк* Анатолий Акимович 1925 д. Шаловичи 5.07.1944, Ленинский РВК г. Минска 143 сд кр-ц пропал без вести
Гаврилюк* Леонид Иванович 1915 д. Ковель 9.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Гаврилюк Леонид Иванович
Гавримаш Михаил Алексеевич 1921… Гресский РВК, 236 сд кр-ц убит
Гаврук* Александр Ефимович 1925 д. Шаловичи пропал без вести 1944 Польше нет
Гаврук* Александр Иванович 1909 д. Шаловичи 7.1944 полевой РВК п/п 45 868 кр-ц пропал без вести 8.1944
Гаврук* А. П. … д. Шаловичи нет
Гаврук Александр Романович 1912 д. Шаловичи 6 кк в\юр. 3 р. пропал без вести 7.1941
Гаврук* А. Я. …д. Шаловичи нет
Гаврук** Влас Васильевич 1902 д. Шалавичи 1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 1.02.1945 В. Пруссии
Гаврук* Иван Павлович 1909 д. Шаловичи 4.07.1944, Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 6.08.1944 Польше
Гаврук* М. А. …д. Шаловичи нет
Гаврук* М. М. …д. Шаловичи нет
Гаврук Мартин Тарасович 1909 д. Шаловичи 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 11 739 кр-ц пропал без вести 4.1945
Гаврук* Михаил Ефимович 1914 д. Шаловичи пропал без вести 1944 нет
Гаврук* Михаил Михайлович… кр-ц убит
Гаврук*\Гаврюк* Михаил Петрович 1924 д. Шаловичи 1944 Слуцкий РВК 20 гсд кр-ц убит
В. Пруссии
Гаврук* Михаил Федорович 1913 д. Шаловичи 1939 Минский РВК, красноармеец пропал без вести 10.1944
Гаврук* Николай Яковлевич 1918 д. Шаловичи 1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 11.1944
Гаврук* О. Т. …д. Шаловичи нет
Гаврук* Павел Павлович 1914 д. Шаловичи Вязовский РВК, Сталинградская обл. пропал без вести 7.1944
Гаврук* У. В. …д. Шаловичи нет
Гаврукович* Антон Терентьевич 1896 (1906) д. Клешево Гресский РВК 2 шисбр РГК красноармеец убит
Гаврюк* Анатолий Павлович 1911 д. Шаловичи Слуцкий РВК, 1105 сп кр-ц умер от ран ХППГ 747
4−5.11.1944 Польше
Гаврюк* Мартин Тарасович 1899 д. Шаловичи\ д. Середняки 7.1944 полевой ВК п/п 11 733 кр-ц пропал без
вести 12.1944 В. Пруссии
Гаврюк* Петр Тарасович 1897 (1908) д. Шаловичи полевой ВК, Минская обл. 48 гв. сд гв. кр-ц умер от ран
Гаганов Федор Федорович 1918 Омская обл. 8.07.1944 Гресский РВК, 170 сд кр-ц убит
Гадькавый Иван Федорович 1905 д. Белевичи 6.1941 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести 4.1945
Газизов Бари …1908 Слуцкий р-н, с. Буриное Слуцкий РВК, 395 сд красноармеец пропал без вести
Гайдук* Антон Степанович 1909 д. Кулики пропал без вести 1943 нет
Гайдук* Яков Максимович 1906 …2 тд техник-интендант 1 р. пропал без вести 1941 (жена в Слуцке)
Гайдукевич Никифор Степанович 1907 Полоцкая обл. Гресский РВК, 102 сд красноармеец пропал без вести
Гайдукевич* Павел Антонович 1926 д. Кулики 1944 Гресский РВК, 15 сд 321 сп кр-ц убит
Польше\В. Пруссии
Гайко Михаил Матвеевич 1905 Слуцкий р-н, д. Калита 8.03.1942 Зейский РВК Амурской обл. 38 А 1389 сп кр-ц погиб
Гайцеров* Егор Андреевич 1918 д. Ивань пропал без вести 1941 нет
Гайцулевич* Федор Федорович 1925 с. Лучники1944 Слуцкий РВК 132 сд кр-ц убит
Галагутский* Сергей Денисович 1905 д. Беличи 10.07.1944, Слуцкий РВК, 55 гв. сд гв. красноармеец убит 3.03.1945 В. Пруссии
Галагуцкий Иван Домнин 1919 д. Беличи 10.1939 Слуцкий РВК 106/2 мсп кр-ц пропал 10.1944
Галагуцкий Иван Савич 1922 д. Белычи
Галагуцкий* Семен Васильевич 1905 д. Царевцы\д. Кирово Слуцк. РВК 61 сд кр-ц убит
В. Пруссии
Галагуцкий Тимофей Саввич 1909\1905 д. Беличи 7.1944 полевой ВК п/п 48 581\43531 кр-ц пропал
Галактионов* Александр Дмитриевич 1921 Куйбышевской обл. 2.08.1944 Слуцкий РВК 47 гв. сд сержант убит
Галанский* Николай Артемьевич 1919 Смоленской обл. 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит
Польше
Галанцов* Сергей Тимофеевич 1922 м. Уречье Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 1.08.1944 Брест. обл.
Галенсок* Илья Григорьевич 1913 г. Слуцк и РВК 607 сп 231 сд кр-ц убит 8.09.1942 Сталинград. обл.
Галенсон* Борис Гершевич 1907 Винницкой обл. г. Слуцк (?) 6.1941 Слуцкий ГВК, мл. с-нт пропал 12.1942
Галенсон \Голинсон *Давид Мордухович (Кардухович) 1918 г. Слуцк 70 сд 68 сп л-нт пропал
Галенсон *Давид Арапович\ Аронович 1924 г. Слуцк 298 сп ст. сержант погиб 12\14.09.1943 Орлоаской обл.
Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нац. том 5.
Галенсон* Шэел Гиршович … пропал нет
Галенуцкий Николай Денисович 1911 д. Беличи 7.1944 полевой ВК кр-ц пропал без вести 4.1945
Галкин* Константин Яковлевич 1918… кр-ц умер от ран 6.08.1941 Брестской обл. (нет о Слуцке)
Галовчиц Илья Яковлевич 1920 д. Доросино 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 11 631 кр-ц пропал 5.1944
Галуза Алексей Данилович 1904 д. Конюхи? Гресский РВК, 193 сд кр-ц убит
Галуза Евгений Романович 1920 д. Дубейки 1940 Гресский РВК, в/ч 51 486 кр-ц пропал без вести 4.1945
Галуза* Иван Афанасьевич 1912 Греский р-н, с. Конюхи 4.1941 Слуцкий ОРВК, п/я 190 кр-ц пропал 7.1944
Галуза Иван Данилович 1926 д. Конюхи? Гресский РВК, 193 сд кр-ц убит
Галушкин* Иван Макарович 1913 Слуцкий р-н и РВК 2.07.1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит
Гальченя* Павел Филиппович …12 ождаб мл. сержант пропал без вести 8.09.1941 Карелии (жена в Слуцке)
Галяс Александр Борисович 1911 Гресский р-н, д. Переходы партизан отряда им. Кирова бр. им. Суворова
Ком\отд. убит
Галяс Андрей Гаврилович 1905 с. Греск
Галяс* Иван Михайлович 1908 м. Греск в/ч 28 960 п/полковник юстиц. Умер от болезни 9.01.1952
Ленинградской обл.
Галяс Иван Федорович 1903 Гресском р-не и РВК, 354 сд красноармеец убит
Галяс Михаил Данилович 1919 м. Греск 38 А 162 сд 720 сп ст. сержант убит
Ганагуцкий Николай Денисович 1911 д. Беличи 7.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 1.1945
Ганчар Николай Пименович 1921 д. Беличи 1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 12.1944
Ганчарик Парфен… д. Конюхи Гресский РВК убит 1939 Фин. комп.
Ганчарин Иван Павлович 1925 д. Конюхи 7.1944 Гресский РВК п/п 11 027 кр-ц пропал 11.1944
Ганынский Иван Леонович 1921 г. Слуцк Сталинский РВК, Минская обл. 194 ктсп сержант умер от ран
Гапанович* Александр Александрович 1924 д. Танежицы 8.07.1944 Копыльский РВК, 307 сп кр-ц убит
Гапанович* Александр Романович … д. Середняки пропал без вести 1944 нет
Гапанович* Александр Степанович 1903 д. Целевичи 7.1944 Слуцкий РВК п/п 11 241 кр-ц пропал 1.1945
Гапанович Александр Федорович 1907 д. Середняки 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 6.1941 (1942)
Гапанович* Александр Фомич 1907 д. Целевичи\п. Белорцев 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944
Гапанович Александр Яковлевич 1920 п. Нива 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Гапанович* Александр Яковлевич 1916 д. Середняки пропал без вести нет
Гапанович* Алексей Иванович 1921 д. Середняки Свободенский РВК Минской обл. 312 сд кр-ц умер от ран
Гапанович* Алексей Романович 1918 п. Восток (д. Середняки) 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944
Гапанович Алексей Федорович 2.01.1907 Минская обл. кр-ц пленен
8.11.1941 г. Витцендорф
Гапанович Андрей Васильевич
г. Деблин
Гапанович* Андрей Васильевич 1912 д. Танежицы пропал без вести 1945 нет
Гапанович Андрей Васильевич 1914 д. Танешицы 1939 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Гапанович* Василий Михайлович 1916 д. Танежицы 1939 Краснослободский РВК кр-ц пропал 9.1944 (1942)
Гапанович* Василий Николаевич 1921 д. Танешицы 1940 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944 (1942)
Гапанович** Василий Филиппович 1924 п. Малиновка\д. Ваньковщина\д. Середняки Слуцкий РВК, 96 гв. сд гв. кр-ц умер от ран
Гапанович* Владимер Фомич 1918 п. Беларусь (д. Середняки) 10.1938 Слуцкий РВК с-нт пропал 10.1941
Гапанович Владимир Саввич 1915 д. Белевичи 1941 Кр\слободский РВК 162 сп кр-ц умер от ран
Гапанович* Владимир Савельевич 1926 д. Белевичи пропал без вести 1944 нет
Гапанович* Дмитрий Александрович 1923 д. Танежицы пропал без вести 1944 нет
Гапанович* Дмитрий Степанович 1908 д. Целевичи Слуцкий РВК, 130 сд кр-ц убит 4.07.1944 В. Пруссии
Гапанович Иван Васильевич 1907 д. Середники 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Гапанович Иван Ефимович 1917 Краснослободский р-н д. Октябрь 6.1940 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 11.1944
Гапанович* Иван Романович 1912 д. Середники 7.1944 полевой ВК п/п 52 380 кр-ц пропал без вести 2.1945
Гапанович* Иван Сафронович 1905 д. Середники 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Гапанович Иван Степанович 1921д. Октябрь 10.1940 Краснослободский РВК, красноармеец пропал 8.1944
Гапанович* Иван Степанович 1925 д. Евличи 5.07.1944 Слуцкий РВК, 143 сд кр-ц убит 7.04.1945 Германии
Гапанович* Иван Степанович 1916 п. Чаплицы убит 1943 нет
Гапанович Иван Федорович 1922 д. Сердичи 4.07.1944 Слуцкий РВК 55 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Гапанович** Леонид Григорьевич
пропал без вести = пленен
Гапанович* Максим Федотович
шталаг 307 погиб 9.10.1941 г. Деблин
Гапанович Максим Яковлевич 1913 д. Танешицы
без вести 7.1941
Гапанович* Михаил Михайлович 1901 д. Середняки пропал без вести 1941 нет
Гапанович Михаил Николаевич 1907 д. Середники 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Гапанович* Михаил Семенович 1890 д. Танежицы пропал без вести 1942 нет
Гапанович* Николай Дмитриевич 1911 д. Танежицы
Гапанович* Николай Иванович 1926 д. Середняки пропал без вести 1942 нет
Гапанович Николай Семенович 1923 д. Поповцы 9.07.1944 Краснослободский РВК красноармеец убит
Гапанович* Николай Сергеевич 1923 д. Лядно пропал без вести 1944 нет
Гапанович* Николай Сергеевич 1923 д. Танежицы 9.07.1944 Краснослободский РВК кр-ц пропал 3.1945
Гапанович* Николай Яковлевич 1911 д. Танешицы 1939 Мстиславльский РВК, Могилевская обл. красноармеец пропал без вести 9.1944
Гапанович* Петр Федорович… сержант умер от ран
Гапанович \Гапонович* Роман Романович1924 д. Середняки 5.07.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд152 гв. сп гв. кр-ц убит 17\19.01.1945 В. Пруссии
Гапанович* Степан Степанович 1923д. Танежицы 7.07.1944 Краснослободский РВК красноармеец пропал без вести 10.1944
Гапанович Федор Степанович 1903 д. Танежичи Омутнинский РВК Кировской обл. 11 А 54 ошр кр-ц убит
1.08.1943 Орловской обл.
Гапанович* Филимон Дмитриевич 1904 д. Танежицы пропал без вести 1944 нет
Гапанович Халимон Дмитриевич 1902 д. Танешицы 7.07.1944 Краснослободский РВК красноармеец
умер от болезни
Гапанович* Яков Михайлович 1924 (1906) д. Танежица 9.07.1944 Краснослободский РВК красноармеец пропал без вести 3.1945 (1944)
Гапонович* Алексей Семенович 1923 с. Слуцк
Гапонович** Иван Степанович 5.05.1921 с. Октябрь (д. Целевичи) кр-ц пленен 5.07.1941 шталаг X D (310)
погиб 4.01.1942 г. Кремс-Гнайксендорф
Гапонович* Николай Федорович 1902 Минская обл. Слуцкий РВК, 1105 сп 328 сд красноармеец погиб
1.11.1944 Польше
Гапонович* Филипп Сидорович 1900 д. Танежицы Краснослободский РВК 50 гв. сд гв. красноармеец
умер от ран
Гаращенко* Андрей Максимович 1898 Могилевской обл. 6.07.1944 Слуцк. РВК 418 сд\1320 сп 413 сд кр-ц
Убит
Гаращенко* Андрей Семенович 1913… кр-ц убит
Гаращеня Иван Иванович 1918 д. Лески 5.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 6.1944
Гарбацевич Адам Ефимович 1911 д. Городище 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944
Гарбацевич Александр Антонович 1918 д. Лядно 1939 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Гарбацевич* Александр Дмитриевич 1907 д. Нива пропал без вести 1942 нет
Гарбацевич Александр Титович 1906 д. Октябрь 1941 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 10.1944
Гарбацевич Александр Як. 1906 г. Слуцк Слуцкий ГВК 20 сд майор убит
Гарбацевич* Даниил Андреевич 1902 д. Лядно пропал без вести 1944 нет
Гарбацевич Степан Артемьевич 1907 д. Октябрь
Гарбацевич* Трафим Петрович 1904 д. Чижовка 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 11.1944
Гарбацевич* Федор Степанович 1905 д. Островок Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Гарбач* Иван Макарович 1910 д. Шаловичи пропал без вести 1944 нет
Гарбач* Леонид Алексеевич 1927 д. Басловцы 12.1944 Слуцкий РВК, п/п 59 921 кр-ц пропал без вести 6.1945
Гарбач*\ Горбач* Михаил Иванович 1899 д. Шаловичи 7.1944 полевой ВК пп 45 868 кр-ц пропал 2.1945
Гарбач* Яков Львович 1898 д. Подлесье пропал без вести 1944 нет (на Мемориале в д. Горбач) Есть Горбач
Яков Леонтьевич 1898 д. Шановики \Шаповики 7.1944 Слуцкий ГВК 50 гв. сд 148 гв. сп гв. кр-ц
убит
Гарбуз* Игнат Алексеевич 1906 (1907) д. Бондари (д. Бл. Бондари)
убит
Гарбуз * Яков Моисеевич= Гарбус Яков Васильевич 1916 Сталинская обл. Слуцкий РВК, 61 сд л-нт умер от ран 5.02.1944. 59 ОМСБ. Запорожской обл.
Гаргун* Александр Петрович 1921 Пинская обл. 9.07.1944 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без
вести 12.1944 Германии (жена в д. Танежицы)
Гардель* Петр Доменикович (Данилович) 1922 д. Вынесцы (д. Вынищи) 8.07.1944 Гресский РВК, 194 сд красноармеец убит
Гардиевич Казимир Иванович 1914 Гресский р-н д. Рожь Калинковичский РВК кр-ц пропал без вести
Гарельский* Павел Яковлевич 1918 д. Морозы пропал без вести 1941 нет
Гарилович Михаил Антонович 1916 д. Ксовичи партизан убит
Гаркавий Агей …1916 с. Белевичи… красноармеец умер
военнопленных «Славута»
Гаркавый* Лазарь Ефимович
(318) погиб 4.01.1943 м. Ламсдорф
Гаркавый\Гарковый* Леонид Леонтьевич 1926 д. Белевичи 1944, Краснослободский РВК 54 гв. сд гв. кр-ц
убит
Гаркавый Митрофан Тихонович 1902 д. Лядно Краснослободский РВК 23 сд кр-ц убит 5.03.1945 Германии
Гаркавый Михаил Михайлович 1913 д. Морги 11.1939 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 9.1944
Гаркавый Федор Иосифович 1901\1902 д. Белевичи 7.07.1944 Краснослободский РВК красноармеец убит
Гаркавый Федор Куприанович 1908 д. Белевичи 1939 Слуцкий РВК ст. лей-нт убит
Гарканик* Василий Степанович 1922 партизан пленен до 30.12.1945? (жена в п. Уречье)
Гарковский* Егор Юдельевич 1918… умер от ран 30.03.1944 нет
Гарковый* Александр Леонтьевич 1906 д. Белевичи пропал без вести 1941 нет
Гарковый*\Гарьковый Александр Михайлович 1908 п. Морча (д. Ульяновка)
55 гв. сд 164 гв. сп гв. красноармеец убит
Гарник Леонид Афанасьевич 1926 Черниговской обл.1944 Гресский РВК, 108 сд сержант пропал 5.10.1944
Гарунчик Николай Семенович 1920 д. Челевичи 7.1944 Слуцкий РВК п/п 5 388 кр-ц убит
Гарцман Зяма Гавсеевич\ Говсеевич 1915 г. Слуцк 113 азсп пропал без вести 12.1941
Гарчагин* Иван Игнатьевич 1917 кр-ц пропал
Гарчанин* Степан Ефимович 1896 партизан пленен до 30.12.1945? (жена в п. Уречье)
Гаршавенко* Алексей… пропал без вести нет
Гарькавай Александр Ефимович 1908 д. Белевичи
убит
Гарькавый Александр Семенович 1920 д. Придирки (?) 1940 Краснослободский РВК сержант пропал без
вести 7.1941
Гарьковый* Петр Федорович 1914 д. Белевичи Беломорск. РВК Карелии 54 сд кр-ц убит
Гасан* Борис Григорьевич 1913 г. Гомель Гомельский РВК 217 сд ст. лейтенант умер от ран 1.03.1943
Смоленская обл. (нето Слуцке)
Гаудель Петр Наумович 1925 д. Василинки 1944 Слуцкий РВК, 8 мотсбр. Кр-ц убит
Гахович Борис Иванович 1924 Баршитский с/с 7.1944 Слуцкий РВК, 413 сд кр-ц пропал без вести
Гацило* Иван Федорович 1898 Баранович. р-н с. Малево 1944 Слуцкий РВК, 27 гв. сд гв. кр-ц убит
Гвоздев Логвин Терентьевич 1899 Белицкий с/с 7.1944, Слуцкий РВК, 413 сд красноармеец пропал
Гвоздев* Логвин Терентьевич 1909 д. Чижевка 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 41 035 красноармеец пропал 1.1945
Гвоздев Парфентий Гаврилович 1907 д. Чижово 1944, Слуцкий РВК, 20 гв. сд гв. ефрейтор убит
В. Пруссии
Гвоздик* Петр Петрович 1925 Слуцкий р-н, с. Игрушка 1944 Крупский РВК Минская обл. 54 гв. сд гв. кр-ц убит
Гвоздь* Иван Ануфриевич 1902 Слуцком р-н 1944 Веселецкий РВК, 98 сд кр-ц убит
Гедронович Георгий Викентьевич 1892 призван 10.1943 красноармеец умер от ран 3.03.1944 г. Улан-Уде.
Книга памяти. Республика Бурятия.
Гельфанд* Лев Гешелевич 1902 д. Чижовка Абдулинский РВК Чкаловской обл. сержант пропал 12.1942
Гельфонд* Моисей Вульфович 1913…22.06.1941 Слуцкий РВК, старшина пропал без вести 8.1943
Генсер Вячеслав Владимирович 1907 Гресском р-не и 1944 РВК, 399 сд кр-ц пропал
Герасимович Александр Матвеевич 1915 д. Кирово Слуцкий РВК, 44 гв. сд гв. лейтенант пропал без вести
Герасимович** Андрей Сергеевич 1926 д. Чаплицы 10.1944 Краснослободский РВК красноармеец убит
Герасимович*Василий Борисович 1925 Слуцком р-не и РВК 30.07.1943, 1199 сп кр-ц убит
Польше
Герасимович*Владимир Иванович 1896 Слуцком р-не д. Конотоп
Герасимович* Григорий Филипович 1909 д. Н. Беличи (д. Брановичи)
Герасимович* Дмитрий Прохорович 1905 д. Чаплицы 7.07.1944 полевой ВК кр-ц пропал без вести 4.1945
Герасимович Иван Владимирович 1920 д. Басловичи 6.1944 Слуцкий РВК, 196 запп кр-ц пропал 11.1944
Герасимович* Иван Емельянович 1920 Минский р-н, с. Лесовка 1941 Минский РВК 136 сд 342 сп кр-ц умер
от ран 6.01.1945в ЭГ 57 (нет о Слуцке)
Герасимович* К. А. … д. Чаплицы пропал без вести нет
Герасимович Леонид Алексеевич 1919 д. Мозоли 11.1939 Слуцкий РВК, в/ч п/я 6/5 кр-ц пропал 10.1944
Герасимович Максим Александрович 1909 Глусский р-н, с. Заполье тех\инт 2 р. в окружение 27.06.1941?
Герасимович* Митрофан Филимонович 1912 д. Танежицы партизан отряда им. Пархоменко погиб 5.1943
д. Замошье Краснослободском р-не.
Герасимович* Роман Михайлович 1910 д. Устрань пропал без вести 1941 под ст. Осиповичи нет
Герасимович Серафим Филипович 1913 д. Беличи 7.1944 полевой ВК п/п 11 648 кр-ц пропал 12.1944
Герасимович Сергей Иванович 1908 Слуцский р-н Балашовский РВК Саратовской обл. 50 А красноармеец пропал без вести 10.1941
Герасимович Сергей Филипович 1911 д. Н. Беличи 7.1944 пол. ВК п/п 48 581 (п/п 61 202) кр-ц пропал 12.1944
Герасимович* Филипп Андреянович 1910 г. Слуцк 4.07.1944, Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц убит
Герасюк* Федор Данилович 1916 д. Играево\Працевичи пропал без вести нет
Геращинков* Сергей Ермолаевич 1910 Смоленская обл. 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 7.1944
Герин* Василий Михайлович 1925 д. В. Слива 1941 Куркийокский РВК Карелия п/п 52 684 красноармеец пропал без вести 9.1944
Герман* Александр Антонович 1909 г. Слуцк 7.1941 Ленинский РВК, Казахстан, 8 гв. сд гв. лейтенант убит
Герман* Василий Михайлович 1904… ппг 1072 военврач 3 р. пропал без вести 1941 (жена в Слуцке)
Герман Владимир Нестерович 1925 д. Камень 1944 Гресский РВК 399 сд кр-ц убит 6\9.09.1944 Польше
Герман* Иосиф Карпович 1899 м. Уречье 7.1944 Слуцкий РВК п/п 34 523 кр-ц пропал без вести 12.1944
Герман* Ипполит Вячеславович 1909 Копыльский р-н ст. лейтенант пропал 1943 (нет о Слуцке)
Герман* Лейба … 1911 пленен нет
Герман* Павел Карлович 1901 м. Уречье 2.07.1944 Слуцкий РВК 93 гв. сд гв. кр-ц убит
Герман Павел Нестерович 1920 д. Камень 9.1940 Минский РВК, красноармеец пропал без вести
Германович* Михаил Петрович 1920 (1919) Гресский р-н к\з Победа (д. Ануфровичи) 241 сд красноармеец
пропал без вести
Геросюк Виктор Григорьевич 1924 д. Амчевицы 1944 Слуцкий РВК 152 сд мл. сержант умер от ран
Герчик** Антон Григорьевич 1897 (1898 д. Сороги) Минская обл. Осиповский РВК 293 сд кр-ц убит
Герчик* Константин Васильевич 1917 Слуцкий р-н д. Сарочи 462 кап лейтенант пропал между 10 — 12.1941 Смоленской обл.
Гигирь\Чигирь Александр Ефимович 1925 Слуцком р-не Доросинский с/с
Полесская обл. 381 сд красноармеец убит
Гидвилович Виталий Викторович 1906 д. Камень Гресский РВК 1343 сп 399 сд кр-ц погиб 19.09.1944Польше
Гизунов* Дмитрий Иванович 1921 Великолукская обл.
кр-ц пропал 3. 1942
Гилевский** Алексей Григорьевич 1925 с. М. Падерь 1944 Слуцкий РВК 712 сп 132 сд командир орудия с-нт
убит 3.03.194 Германии
Гилевский* Иван Федорович 1916 с. М. Падерь пропал без вести 1944 нет
Гилевский* Николай Григорьевич… с. М. Падерь пропал без вести 1945 нет
Гилевский* Павел Григорьевич … с. М. Падерь пропал без вести 1945 нет
Гилевский* Федор Григорьевич 1921 с. М. Падерь пропал без вести 1944 нет
Гилепп* Василий Андреевич 1915 г. Слуцк Тихвинский РВК 2 ва 202 бад л-нт пропал без вести 6.01.1944
Гиль* Николай Степанович 1922 п. Уречье 4.07.1944 Слуцкий РВК, 143 сд ст. с-нт убит
Гиль* Тимофей Фомич 1910 с. Селище Слуцкий РВК 166 гв. сп гв. кр-ц умер 10\16.01.1945 В. Пруссии
Гиль Трофим Григорьевич 1912 с. Безверховичи 1944 Слуцкий РВК 152 сд мл. сержант убит
Гиль* Трофим Филипович 1915 с. Безверховичи пб пропал без вести 1944 нет
Гиль Федор\Федер Федорович 1925 Слуцком р-не и РВК 328 сд1103 сп кр-ц убит 15\17.11.1944 Польше
Гимельштейн * Абрам Рувинович 1921 п. Уречье 10.1939 Слуцкий РВК п/я 330 кр-ц пропал без вест 7.1944
Гинзбург Даня/Доня Наумович 1910 г. Слуцк вм\ак. им. Ворошилова краснофлотец пропал после
Гинзбург Зисканд/Зискинд Иосифович 1907 м. Уречье Химкинский РВК Московской обл., 13 А 132 сд мл. лейтенант убит
Гинзбург Иосиф Моисеевич 1911 г. Слуцк погиб
Гинзбург Иосиф Мотелевич 1914 г. Слуцк 6.08.1941 Дзержинский РВК г. Ленинграда, 13 сд красноармеец убит
Гинзбург Лейб Мотелевич 1909 г. Слуцк
Гинзбург* Янкель Абрам 1910 г. Слуцк
Гинтавт* Иван Михайлович… 46 гв. сп погиб 22.1. 1945 г. Чернеховск нет
Гинтавт* Иван Михайлович … в г. Озерск пропал без вести нет
Гинтавт* Михаил Иванович 1911 2…91 сп погиб
Гинтовтв*\Гинтавитов* Николай Иванович 1909 (1911) г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК 96 гв. сд 291 гв. сп гв. кр-ц убит
Гирель Владимир Маркович 1909 с. Лядно 1944 Краснослободский РВК 241 сд кр-ц убит
Гирель* Владимир Павлович 1921… кр-ц плен нет
Гирель* Константин Иосифович 1924 с. Белеенчи
Гирель** Николай Михайлович 1914 д. Лядно 7.07.1944 Краснослободский РВК 50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц убит
Гирель* Сергей Михайлович 1897 (1904) д. Лядно Краснослободский РВК 1292 сп 113 сд кр-ц умер от ран
Гирень\ Гирель* Владимир Миронович 1909 д. Лядно 8.1944 Краснослободский РВК п/п 18 728 кр-ц пропал
4.1945
Гиричев Василий Илларионович 1912 Гомельская обл. 1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 12.1943
Гиркин* Петр Киреевич… кр-ц пропал
Гирчас Вл. Николаевич 1920 д. Танежцы Краснослободский РВК 56 озад красноармеец пропал без вести
Гиршиа*/Гиршик*\Гиршин* Зяма/Зама Бенцианович 1909 г. Слуцк с 1931 мл. в\техн. пропал
Главацкий Александр Анисимович 1918 д. Октябрь Краснослободский РВК 96 авп 42 авд мл. сержант пропал без вести 9.09.1941
Главацкий Михаил Павлович 1926 Краснослободский р-н д. Октябрь Краснослободский РВК 54 гв сл 162гв. сп красноармеец умер ЭГ 2859 7.04.1945
Главинский* Вечислав Юлианович 1905 д. Кажушки 7.1944 Слуцкий РВК п/п 6 669 кр-ц пропал 5.1945
Глаговский* Исак (Исеер) Лейбович 1897 г. Слуцк
Гладкая* Алена Парфеновна 1910 д. Кажушки пропал без вести 1942 нет
Гладкий* Александр Афанасьевич 1922 Слуцкий р-н и РВК 7.1944, 130 сд кр-ц убит
Гладкий *Александр Афанасьевич 1924 д. Заградье пропал без вести 1944 нет
Гладкий* Анатолий Леонтьевич 1921 д. Паничи пропал без вести нет
Гладкий Валентин Игнатьевич 1925 д. Пресначи 1940 Гресский РВК 6 рем. уч. красноармеец пропал 1941
Гладкий* Владимир Игнатьевич 1917 д. Проскопи Гресский РВК, 50 гв. тбр гв. ст. лейтенант убит 2.05.1944 Румынии
Гладкий Евгений Моисеевич 1909 с. Паничи 1944 Любаньский РВК 27 гв. сд гв. кр-ц убит 3.02.1945 Польше
Гладкий* Иван Григорьевич 1907 д. Дюдево (д. Маяк)1944 Гресский РВК п/п 1 064 кр-ц пропал 8.1944
Гладкий Иван Никитович 1908 д. Преснаки 1941 Гресский РВК, красноармеец пропал без вести 6.1944
Гладкий Иван Петрович 1918 д. Преснаки 1939 Гресский РВК п/я 145 кр-ц пропал 9.1944
Гладкий Иосиф Данилович 1905 д. Камень 1944 Гресский РВК п/п 1 064 кр-ц пропал без вести 9.1944
Гладкий Михаил Игнатьевич 1914 д. Пресначи 1941 Гресский РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944
Гладкий* Тимофей Леонтиевич 1904 д. Покрашево\ д. Покрожево 10.09.1944, Гресский РВК 391 сд кр-ц умер
от ран
Гладких Александр Петрович 1926 д. Труханович? 1944 Гресский РВК, 193 сд кр-ц пропал
Гладких* Георгий Вячеславович 1922 г. Слуцк, Слуцкий РВК, 107 тбр л-нт убит
Гладков* Михаил Амосович 1909 Брянская обл…2 гв. кд гв. л-нт пропал без вести 9.1944 (жена в д. Ячево)
Гладский* Иван Петрович 1904 с. Ленино 16 А 609 вл в\врач 2 р. пленен 8.10.1941 = освобожден
ут 48 А
Глазков* Тихон Васильевич 1898 Тамбовская обл. 6.1944 Полевой ВК п/п 18 993 красноармеец пропал без
вести 8.1944 (жена в д. Серяги)
Глатков Николай Игнатьевич 1922 Гресский р-н, д. Пресняки 113 тбр л-нт убит
Глебко Владимир Семенович 1903 д. Шуляки
пропал без вести 3.1943
Глебко* Михаил Игнатович 1912 д. Ветка пропал без вести 1944 нет
Глиник* Моня Янкелевич 1910 Слуцкий р-н, с. Малоуречье…27 сд ст. полит-к пропал
Глинистый* Геннадий/ Георгий Иванович 1918 г. Слуцк Слуцкий РВК 758 сп ст. лейтенант умер от ран ХППГ 251
Глинистый* Иван Лукьянович 1912 (1911) д. Нежевка 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал 9.1944 (1942)
Глинистый* Иван Николаевич 1925 д. Нежевка 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 1 113 кр-ц пропал 1\4.1945
Глинистый* Михаил Григорьевич 1914 д. Нежевка 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944
Глинистый* Н. А. …д. Нежевка пропал без вести нет
Глинистый* Никита Спиридонович 1922 д. Нежевка 6.1944 Слуцкий РВК п/п 55 580 кр-ц пропал 2.1945
Глинистый* Николай Михайлович 1901 д. Нежевка 7.1944 Слуцкий РВК п/п 36 511 кр-ц пропал 10.1944
Польше
Глинистый* Павел Петрович 1898 д. Нежевка 1.08.1944 Слуцкий РВК 413 сд кр-ц убит
Глинистый Сергей Федорович 1922 д. Нежевка 10.1939 Слуцкий РВК кр-ц пропал 9.1944
Глинский* Антон Николаевич 1913 д. Новинки пропал без вести 1941 нет
Глинястый* Михаил Петрович 1922 Слуцкий р-н 1941, Слуцкий РВК, 28 А кр-ц пленен 8.1941?
Гличник … Давыдовна… г. Слуцк с 4.1942 партизан пропала без вести 3.1944
Глотник* Петр Александрович… кр-ц убит
Глузман* Бенцман Юшкович 1913 кр-ц умер от ран
Глушенков Петр Степанович 1920 Могилевской обл.
Глушец Мордух Исакович 1908 г. Бобруйске Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 7.1941
Гнездилов* Антон Петрович 1904 Курская обл. 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит 4.08.1944 Польше
Гнилович* Михаил Нестерович 1918… кр-ц пропал 1944 нет
Гога* Василий Тихонович 1909 д. М. Быковка Слуцкий РВК, 975 сп 270 сд кр-ц погиб 7.04.1945 Латвии
Гога* Федор Тимофеевич 1910 с. Беличи (д. М. Быково) 7.1944, Слуцкий РВК, 88 гв. сд гв. кр-ц убит
Годецкий Александр Антонович 1921 д. Евсеевичи Гресский РВК п/я 96 красноармеец пропал 9.1944
Годин Григорий Климович 1919 Запорожская обл.
Голад Константин Григорьевич 1918 Гресский р-н, 1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Голец* Денис Иосифович 1909 д. Козловичи 7.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. кр-ц убит
Голец* Иван Игнатьевич 17.10.1918\19 д. Козловичи пленен 5.07.1941 шталаг IV B кр-ц погиб
Голец* Сергей Григорьевич 1913 д. Козловичи Слуцкий РВК, 3 А 420 ап кр-ц убит 7.01.1942 Орловской обл.
Голованович Степан Антонович 1901 Слуцкий р-н д. Ломицы Слуцкий РВК 152 гв. сп гв. красноармеец убит
Головацкий\Голявацкий \Голавацкий Николай Павлович 1911 д. Болотицы Слуцкий РВК 148 гв. сп гв. сержант умер от ран 29\30.10.1944 59 отд. МСБ В. Пруссии
Головчиц* Николай Иванович 1919 д. Доросино Слуцкий РВК, 16 осбр кр-ц убит
Головчиц Степан Зиновьевич 1916 Слуцкий р-н, п. Куртянник 6.1939 Нижне-Тагильский ГВК, п/я 13 старшина пропал без вести 8.1941
Головчиц Федор Андреевич 1911 с. Доросино 1944 Любаньский РВК, 54 гв. сд гв. красноармеец убит
Гологуцкий Кузьма Сав.1913 д. Беличи\ Баличи с 1935 в 25 мсб 25 тд л-нт пропал без вести
Голод\Голад* Борис Романович 1917 м. Слуцк Слуцкий РВК 314 сд сержант убит 8.02.1944 Эстонии
Голод Николай Григорьевич 1925 д. Сунаи 1944 Гресский РВК, п/п 1 046 кр-ц пропал без вест 7.1944
Голод Николай Никитович 1911 д. Подлужжа 1944 Гресский РВК п/п 49 936 кр-ц пропал без вести 9.1944
Голуб* Николай Степанович 1925 ст. Глуск 1944 Слуцкий РВК, 108 сд 444 сп кр-ц убит
Голубев* Алексей Михайлович 1912 Гомель. обл.11 кд гв. л-нт убит
Голубь* Петр Степанович 5.10.1908 д. Весея кр-ц 918 сп пленен 2.10.1941 шталаг IV B Австрия, Баден?
Голуза Иван Данилович 1926 д. Конюхи 1944 Гресский РВК, 193 сд кр-ц пропал без вести 4.10.1944
Голузо Иван Афанасьевич 1912 Гресский р-н д. Конюхо
Гольфий Михаил Вольфович 1913 п. Уречье 1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Гольцер* Абрам Хоневич 1923 г. Слуцк
2.1943
Голявацкий Николай Павлович 1911д. Болотчицы Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. сержант умер от ран
В. Пруссии
Голяс\Галяс Александр Борисович 1911 д. Переходы
убит
Голяс* Ануфрий Васильевич 1897 д. Прощицы 1944 Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит
Голяс Семен Борисович 1914 д. Переходы 1944 Гресский РВК 44 гв. сд гв. кр-ц убит
Гомза* \Гоиза Дмитрий Леонтьевич… Слуцкий р-н, д. Конвель \Копаль 464 осапбат 17 сд к-н пропал без
вести
Гончар* Александр Данилович … д. Заградье пропал без вести 1941 нет
Гончар* Александр Фомич 1906 (1907) д. Заградье Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц убит
Гончар* Григорий Иванович 1902 (1904) Минская обл. д. Павловка 1944 Гресский РВК, 114 сп красноармеец
умер от ран
Гончар* Евгений Савельевич 1922 Одесская обл. Слуцкий РВК Ленинградской обл. 878 сп 290 сд лейтенант
убит 9.03.1942 Смоленская обл. (нет о Слуцке)
Гончарь\Гончар Иван Трофимович 1900 д. Октябрь 7.1944 Краснослободский РВК кр-ц пропал 3.1945
Гончар Иван Фомич 1905 д. Заградье пропал без вести 1944 нет
Гончар* К. И. … д. Чаплицы пропал без вести нет
Гончар Михаил Яковлевич 1907 д. Болгавичи \ с. Бологович Гресский РВК, 1343 сп 399 сд кр-ц погиб
13.10.1944 Польше
Гончар Николай Филипович 1921 д. Беличи 9.1940 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 12.1944
Гончар Сергей Филиппович 1926 Слуцкий р-н 1942 Хсалабульский РВК Татарстана 20 тбр ефрейтор
умер от ран ЭП 198 2.12.1945 Польше
Гончаревич Василий Иванович 1926 д. Михайки 4.08.1944 Слуцкий РВК 64 сд кр-ц убит 1.05.1945 г. Берлине
Гончаревич Василий Филиппович 1918 д. Микейки 29.09.1937 192 мцп 16 мк мл. лейтенант пропал без вести
9.1941 Украине
Гончаревич Захар Артемьевич 1901д. Махейки 1944 Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. красноармеец умер от ран
Гончаревич* Иван Кириллович 1910 д. Михайки 1944, Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. красноармеец убит
Гончаревич Михаил Кондратьевич 1921 д. Михейки 1940 Слуцкий РВК, пропал без вести 9.1944
Гончаревич* Михаил Никифорович 1922 д. Михейки Слуцкий РВК, 2 див. 32 резб красноармеец убит 9.07.1941 Ленинградской обл.
Гончаревич Сергей Артемович 1911 Минская обл. Слуцкий ГВК, 93 гв. сд гв. красноармеец умер от ран
Гончаревич Степан Кондратьевич 1919 д. Михейки 1939 Слуцкий РВК пропал без вести 9.1944
Гончаренко* Иван Григорьевич 1913 Киевская обл. Гресский РВК 193 сд 685 сп красноармеец убит
3.09.1944 Польше (жена в д. Леньки)
Гончаренко Иван Никифорович 1924 д. Михейки 7.07.1944 Слуцкий РВК красноармеец пропал 10.1944
Гончаренко Михаил Никифорович 1920 д. Михейки 10.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Гончарик Александр Тимофеевич 1921 Слуцкий р-н, д. Конюхи 9.1940 Гресский РВК, кр-ц пропал 9.1944
Гончарик Виктор Константинович 1926 Гресском р-не и РВК 1944, 193 сд кр-ц пропал без вести 4.10.1944
Гончарик Владимир Александрович 1916 п. Немча Слуцкий РВК 55 гв. сд гв. красноармеец умер от ран
1\3.11.1944 В. Пруссии
Гончарик Владимир Иосифович 1918 д. Загорашино 1944 Гресский РВК, 399 сд красноармеец убит
Гончарик Владимер (Владимир) Никифрович (Никифорович) 1918 д. Загарщина Гресский РВК, 1046 ап 399 сд красноармеец погиб
Гончарик Георгий Павлович 1926 д. Конюхи 1944 Гресский РВК 193 сд кр-ц пропал без вести 4.10.1944
Гончарик Захар Константинович 1899 д. Конюхи Гресский РВК, 407 сп 108 сд красноармеец погиб
2−4.09.1944 Польше
Гончарик Иван Васильевич 1913 Гресский р-н, с. М. Грозово 7.03.1943, Кагановичский РВК, Свердловская
обл. 348 сд сержант убит
Гончарик Иван Захарович 1925 д. Конюхи Гресский РВК, 193 сд красноармеец убит 7.10.1944 Польше
Гончарик Иван Павлович 1925 д. Конюхи 1944 Гресский РВК п/п 11 027 красноармеец не ранее 8.1944
Гончарик Михаил Артемович 1921 д. Конюхи 9.1940 Гресский РВК 23 ап 7 д кр-ц пропал без вести 10.1944
Гончарик Павел Тимофеевич 1918 Слуцкий р-н, д. Конюхи 1939 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 10.1944
Гончарик Поликарп Павлович 1912 д. Конюхи Езерищенский РВК, Витебская обл. 588 сп красноармеец
пропал без вести 7.1941
Гончарин\Гончарик* Алексей Игнатьевич 1906 д. Белевичи 1941 полевой ВК 152 сп кр-ц умер от ран
Гончаров* Иван Фомич 1903 с. Заградье Слуцкий РВК 27 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 8.02.1945 Польше
Гопанович* Петр Петрович 1911 Слуцкий р-н 3.07.1944, Пуховичский РВК, 217 сд кр-ц убит
В. Пруссии
Гопин*\ Горин* Абрам Иосифович 1899 г. Слуцк 6.41 Слуцкий РВК 83 ск кр-ц пропал без вести 8.1941
Гопин* Михаил Абрамович 1926 … убит нет
Горбат Яков Леонтьевич 1898 д. Шаповики Слуцкий ГВК, 148 гв. сп 50 гв. сд гв. красноармеец убит
Горбацевич Александр Яковлевич 1906 д. Кальчицы Слуцкий РВК 20 гсд 265 гсп (110 сп) майор убит
Горбацевич Георгий Александрович 1923 д. Лядно 7.07.1944, Краснослободский РВК 130 сд красноармеец убит
Горбацевич\ Горбачевич\Горбешевич Феодосий Петрович 1899 д. Чижовка Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц убит
Горбач Арсений Николаевич 1913 д. Дорохино 1944 Гресский РВК п/п 35 751 кр-ц пропал 4.1945
Горбач Борис Игнатьевич 1925 п. Ленина 1944 Слуцкий РВК 132 сд кр-ц убит
Горбач* Василий Алексеевич 1925 д. Шаловичи 6.07.1944 Слуцкий РВК, 143 сд кр-ц убит
Горбач* Василий Сергеевич 1924 (1925 д. Гуляево) д. Каты 7.1944 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 3.1945
Горбач* Виктор Алексеевич 1925 (1926 д. Борок) д. Басловцы 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 35 662 кр-ц пропал
3.1945
Горбач* Владимир Иванович 1883 д. Гуляево пропал без вести 1944 нет
Горбач* И. И. …д. Подлесье нет
Горбач Иван Маркович 1907 д. Шаловичи Слуцкий РВК 4.07.1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит
Горбач Игнат Владимирович 1909 д. Каты 75 гап лейтенант пропал без вести 12.1941 Смоленской обл.
Горбач* Леонид Алексеевич 1925 д. Борок пропал без вести 1944 нет
Горбач Яков Леонтьевич 1898 д. Шановики 7.1944, Слуцкий ГВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит
Горбачев Алексей Яковлевич 1906 Слуцкий р-н, д. Н.-Юрковичи
обл. красноармеец пропал без вести 12.1942
Горбачевич\ Горбешевич Феодосий Петрович 1899 д. Чижовка Слуцкий РВК 152 гв. сп 50 гв. сд
гв. красноармеец убит
Горбунов* Николай Иванович 1906 кр-ц пропал 1942 нет
Горбунов Семен Павлович 1914 г. Слуцк 1942… 37 апбат. 74 УР лейтенант пропал без вести 12.1942
Горбунов* Семен Селеверстович\Селиверстович 1924 Бобруйском р-не 7.1944 Слуцкий РВК, 76 гв. сд 237 гв. сп гв. мл. сержант убит
Горбылев* Кирилл Лявонович 1906\ 1904 Смоленская обл. 1111 ап РГК ефрейтор пропал
Сталинградской обл. (нет о Слуцке)
Горганин Игнат Иванович 1909 д. Уречье 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944
Горганин Павел Иванович 1912 Слуцклм р-не и РВК, 143 гв. сп красноармеец погиб 2.11.1944 В. Пруссии
Гордеев Николай Григорьевич 1913 Татарстане 1944 Слуцкий РВК, 96 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Гордеев Петр Иосифович 1913 д. Ленино 1941 Слуцкий РВК, п/п 713 старшина пропал без вести 8.1944
Гордеев Петр Николаевич1919 с. Проснакки\с. Проспаки Гресский РВК, 11 тп красноармеец умер от ран
эг 1628\МЭП 100
Гордей Григорий Адамович 1907 д. Вынисцы\д. Вынищи 1944 Гресский РВК, п/п 1 064 кр-ц пропал без
вести 10.1944 В. Пруссии
Гордей Михаил Станиславович 1913 д. Ванисцы 1944 Гресский РВК п/п 1 047 красноармеец убит
Гордей Петр Николаевич 1919 д. Преснаки 1940 Гресский РВК, п/я 204−20 кр-ц пропал без вести 6.1944
Гордей Степан Станиславович 1917 д. Ванисцы (д. Вынищи) 1939 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Гордейчик Даниил Иванович 1915 д. Кухты с 1937 .358 сп 60 сд мл. л-нт пропал без вести 9.1941 Украине
Гордейчик Иван Павлович 1903 Слуцкий р-н и РВК 1944 фэп — 1 мл. сержант умер от болезни
Гордейчик Иван Савич\Саввич 1900 д. Городище
24\26.10.1944 В. Пруссии
Гордейчик* Иван Тихонович 1911 д. Прощицы 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Гордейчик Тимофей Никитович 1918 д. Городище
Гордейчин Федор Степанович 1910 Слуцкий р-н и РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц умер от ран
Гордиенко Яков Павлович 1918 Полтавская обл. 6.1944 Гресский РВК, 108 сд красноармеец умер от ран
Гордневич* Александр Иосифович 1923 д. Н. Двор 1944 Слуцкий РВК, 132 сд кр-ц убит
Горелик Иван Григорьевич 1924 г. Слуцк, Белебеевский РВК Башкирии, 30 сд мл. лейтенант убит
Горкин* Петр Кириллович 1920 д. Подлесье 1944 Слуцкий РВК, 20 сд красноармеец пропал без вести
Горковенко* Кузьма Степанович…113 сд пропал без вести 1.01.1942 (жена в Слуцке)
Горнович* Демс Иванович 1905 Слуцкий р-н, п. Молотка Полевой РВК 800 сп старшина умер 3.01.1945 ЭГ 5062. г. Грозный
Горностай* Константин Васильевич 1920 д. Борок пропал без вести 1942 нет
Горностай** Михаил Иосифович 1926 д. Бословцы (д. Шведы) 9.1944 Гресский РВК п/п 95 866 1192 сп 357 сд кр-ц убит\ пропал без вести 12.1944
Горовой Иван Викторович 1924 д. Мусичи Гресский РВК, 354 сд красноармеец убит
Горовой Иван Кирилович 1908 д. Бословцы 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 6.1944
Городейчик Иван Саввич 1900 д. Городище
Горомыко Алексей Филиппович 1908 Смолевичи кр-ц пропал без вести 12.1944 (жена в д. Хреново)
Горохов* Павел Артемович 1903 Слудский РВК Горьковской обл. 64 осапб умер от болезни
г. Молотов
Гороховик* Николай Михайлович 1907 Плошском\ Плисский р-не, с 1929 в 91 сп 37 сд ст. лейтенант пропал
без вести
Горский Василий Юрьевич 1911 д. Доросино Слуцкий РВК 168 гв. сп гв. кр-ц умер 22\23.08.1944 Польше
Горский Гаврил Федорович 1913 д. Дарасино 1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит
Брестской обл.
Горский Иван Григорьевич 1913…
Горский Николай Александрович 1916 Слуцкий р-н и РВК 4.07.1944, 48 гв. сд гв. кр-ц 8.09.1944 утонул при
форсировании р. Зап. Буг
Горский* Федор Иванович 1904 Слуцкий р-н и РВК 1944, 20 гсд красноармеец пропал 9.02.1945 В. Пруссии
Горунович* Кондрат Арсентьевич 1897 д. Лесище 6.07.1944 Слуцкий РВК 61 сд кр-ц убит
Горунчик* Николай Никифорович 1926 д. Телевичи
Горунчик* Николай Семенович 1920 д. Целевичи 7.1944 Слуцкий РВК, в/ч 5 388 убит
Горчагин* Иван Игнатьевич 1917 с. Уречи 1940 Слуцкий РВК кбф 52 оиобо гб кр-ц пропал
Горчанин\Гарганин* Константин Трофимович 1904\1909 п. Уречье 2.07.1944 Слуцкий ГВК, 295 сп кр-ц
умер от ран ППГ 654
Горчанин* Павел Иванович 1912 Слуцкий р-н и РВК 4.07.1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит
Горькавый Александр Ефимович 1908 д. Белевичи 1944 Краснослободский РВК 185 сд красноармеец убит
Горькавый Иван Семенович 1917 д. Придирки (?)10.1938 Краснослободский РВК старшина пропал 10.1944
Горькавый Иван Федорович 1905 д. Белевичи красноармеец пропал без вести 4.1945
Горькавый *Леонид Павлович 1912 с. Белевичи 1944, Краснослободский РВК 20 сд красноармеец убит 12.02.1945\44 В. Пруссии
Горькавый Николай Антонович 1921 д. Белевичи 1940 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Горькавый Роман Филиппович 1921 д. Лядно 1940 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Горьковый Александр Леонтьевич 1909 д. Белевичи
Горьховый \Гарковый* Иван Филиппович 1920 д. Лядно 44 сд кр-ц убит 7.06.1942 Ленинградская обл.
Господуров* Кузьма\ Козьма Устинович 1899 Слуцкий уезд, д. Зарытово 165 сд подполковник убит
Готкин* Арон Шахнович 1920 г. Слуцк Слуцкий РВК, п/я 90 кр-ц пропал без вести 8.1941
Готкин Борис Шахнович 1925 г. Слуцк Саракташский РВК Чкаловской обл., п/п 35 698 мл. сержант пропал
2.1944. Книга памяти. Оренбургская обл.
Готкин* Григорий Шахнович 1922 г. Слуцк Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 12.1941
Готовшиц Леонид Александрович 1922 г. Слуцк Гомельский ГВК, кр-ц пропал без вести 7.1941
Гофман* Иван Владимирович 1915 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 10.1944
Гофман Израил Арамович 1918 г. Слуцк 9.1939 Гомельский ГВК, 45 гв. тбр гв. старшина пропал
Гохман\Гофман* Борис Аронович 1909 …1941 Слуцкий РВК пропал без вести 3.1943
Гохман Эля Зеликович 1907 г. Слуцк 8.07.1941 Дрибинский РВК, Могилевская обл. кр-ц пропала 12.1941
Гоча Василий Тихонович 1909 д. М. Быковка
Грабко Пилип Кузьмич 1918 Бобруйская обл.
Грабун Илья Владимирович 1908 Стародорожский р-н д. Рыбок 7.08.1944 Слуцкий РВК, 61 сд мл. сержант убит
Гравман Генадий (Геннадий) Митрофанович 1920 г. Минск 1940 Гресский РВК, 55 осбр красноармеец убит
Граген* Тихон Романович 1905 д. Лесище 7.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. еф-р убит
Грак* Владимир Дмитриевич 1897 д. Нива пропал без вести 1942 нет
Грак Григорий Владимирович 1926 д. Городница Слуцкий РВК 26 тм бр. красноармеец умер от ран
Грак Димитрий Данилович 1921 д. Городище
Грак Иван Александрович 1919 Слуцкий р-н, д. Рородино 12 А 75 отб л-нт убит
Грак Иван Иванович 1925 д. Городище полев. ВК п/п 61 470 кр-ц пропал без вести 3.1945
Грак Кузьма Алексеевич 1905 д. Городище 7.1944 Слуцкий РВК п/п 69 606 кр-ц пропал 12.1944\3.1945
Грак Петр Семенович 1908 д. Городшое Слуцкий РВК, 55 гв. сд кр-ц умер от ран 1.02.1945 В. Пруссии
Грачен\Грачан* Тихон Романович 1905 (1906) д. Лесище 50 гв. сд 148 гв. сп гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Гребенец* Павел Алексеевич 1916 Слуцкий р-н и РВК, 11 гксд 15 огсб кр-ц убит
Гребенчук Анатолий Тихонович 1925 д. Чалевич Чалевический (?) РВК 1103 сп 328 сд кр-ц погиб
Польше
Гребенчук Данил Семенович 1914 д. Челевичи Слуцкий РВК, 61 сд кр-ц убит 8.09.1944 Польше
Гребенчук Иван Иванович 1917 д. Целевичи 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 10.1944
Гребянчук Александр Павлович 1918 д. Целевичи 1941 Волковыский РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Гредякин* Лаврентий Иванович 1910… с 1932 в 107 сп 55 сд лейтенант пропал 1941 (жена в Слуцке)
Грек/Грен Антон Григорьевич 1911 Слуцкий р-н и РВК 1944, 152 гв. сп гв. красноармеец умер от ран
19\21.03.1945 59 отд. МСБ В. Пруссии
Грек* Артем Семенович… д. Целевичи пропал без вести 1944 нет
Грек Борис Яковлевич 1906 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944
Грек* Василий Иванович 1913 д. Ваньковщина пропал без вести нет
Грек Владимир Яковлевич 1912 д. Кучино 3.07.1944, Слуцкий РВК, 143 сд кр-ц убит
Грек* Иван Максимович… д. Целевичи пропал без вести 1945 нет
Грек* Иосиф Иванович 1917 д. Целевичи 1938 Слуцкий РВК сержант пропал без вести 8.1944
Грек* Иосиф Семенович 1912 д. Целевичи 1.07.1944 Слуцкий РВК, 371 сп кр-ц пропал 1.1945
Грек** Левон Фомич 1926 д. Евличи 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 1 916 кр-ц пропал без вести 1.08.1945
Грек Максим Иванович 1915 Слуцкий р-н и РВК 4.07.1944, 130 сд кр-ц убит
Грек* *Павел Михайлович 1912 д. Целевичи 4.07.1944 Слуцк. РВК, 130 сд кр-ц убит
Грек Петр Павлович 1903 Слуцкий р-н 1944 Любаньский РВК, п/п 54 366 кр-ц пропал без вести 11.1944
Грек* Петр Семенович 1918 д. Целевичи 11.1939 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 10.1944
Грек* Роман Андреевич 1915 д. Целевичи 9.1939 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 6.1944
Грек Семен Артемович 1902 д. Целевичи 1.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд 148 гв. сп гв. кр-ц убит
Польше
Греков* Николай Ефимович 1907 д. В. Слива пропал без вести 1945 нет
Гресский* Григорий Юдельевич 1918 Гресский р-н 1939 Стародубский РВК 20 гв. сд гв. л-нт умер от ран
Гресский Иван Алексеевич 1914 Слуцкий р-н, д. Чижевичи 6.1941 Старобинский РВК, красноармеец
пропал без вести 10.1944
Гресский Иван Савельевич 1919 д. Чипивка 1944, Слуцкий РВК, 20 гв. сд гв. кр-ц убит
Гресский* Тихон Алексеевич 1908 д. Чижовка (д. Н. Рачковичи) д. Тижовка 6.07.1944 Краснослобод. РВК
175 сд 277 сп красноармеец убит
Грецкий* Василий Васильевич 1912 Орловская обл. 1944, Слуцкий РВК 152 сд мл. сержант умер от ран 7.02.1945 В. Пруссии
Гречиц* Александр Мартинович (А. М.) 1911 Краснослободский р-н д. Чапличи 1939 Добрушский РВК,
красноармеец пропал без вести 3.1940
Гречиц* Афанасий Клементьевич 1898 д Поношенцы (д. Середняки) Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит
Гречиц* Михаил Васильевич 1922 д. Танешицы 6.1941 Краснослободский РВК кр-ц пропал 9.1944 (1941)
Гречушкин* Василий Лукьянович 1907… с 1929 158 озад ст. л-нт пропал без вести 12.1941 (жена в Слуцке)
Гриб* Александр Семенович 1913 Минский р-н
пропал без вести 12.1941 (жена в Слуцке)
Грибень \Грибель* Иван Семенович 1898 (д. Н. Рачковичи\ д. Чаплицы) 1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц
убит 1.02.1945 В. Пруссии
Грибень* С. С. …д. Чаплицы пропал без вести нет
Грибков Василий Петрович 1892… Слуцкий ГВК, 82 отд. б-н кр-ц умер
(нет что Минской обл.)
Грибов* Александр Иванович 1906 Витебская обл. 7.1941 (?) Слуцкий РВК кр-ц пропал 10.1944
Грибовский* Иван Антонович (1912)1922 г. Слуцк, 6 А кр-ц умер от ран24.08.1943 Харьковской обл.
Грибок Константин Никитович 1915 Копыльском р-н 1940 Слуцкий РВК 52 оиобо гб кр-ц пропал
Грибок Марк Понкратович 1904 д. Островок
вести 9.1944
Григорьев Авакум Сергеевич 1909 Слуцкий р-н, д. Щиты 1944 Бобруйский РВК, п/п 0674 ж красноармеец
пропал без вести 12.1944
Григорьев Николай Михайлович 1915 Ярославской обл. 1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 3.08.1944
Польше
Гридюшко* Петр Станиславович 1920…1940 Орловский РВК, кр-ц пропал 9.1944 (мать в д. Хорошее)
Гримберг* Павел Мартынович 1909 г. Могилев Могилевский РВК, 17 ва 260 бап лейтенант убит 8.02.1944 Украина (жена в Слуцке)
Гринберг Иосиф Исаакович 1909 г. Слуцк Дзержинский РВК Ленинградской обл. кр-ц пропал 9.1941
Гриневич* Адам Иванович 1900 Стародорожский р-н 7.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944
Гриневич* Иван Иванович 1919 д. Прановичи (д. Працевичи) Слуцкий РВК, 5 п ВНОС красноармеец
пропал без вести 7.10.1941 Смоленской обл. (1944 Польше)
Гриневич* Николай Трофимович 1905 г. Слуцк 4.11.1941 Свердловский ГВК, кр-ц пропал без вести 2.1942
Гриневич Петр Константинович 1914 Слуцкий р-н
Гринкевич* Михаил Степанович 1924 Гомельской обл. Зуевский РВК Кировской обл. 26 гв. сд убит
1.01.1944 Витебской обл.(нет о Слуцке)
Гринович Александр Филиппович 1925 д. Уланово 1944 Слуцкий РВК 132 сд с-нт убит
Гринок Павел Петрович 1909 Бобруйская обл. Слуцкий РВК, 1199 сп кр-ц умер
Германии
Гринцевич* Валентин Михайлович 1924 г. Слуцк 1943 Слуцкий РВК, 664 сп красноармеец умер от ран
Гринцевич* Сергей Михайлович 1921 г. Минск 10.1940 Минский РВК, кр-ц пропал без вести 6.1941
(отец в Слуцке)
Гринчишин Михаил Никитович 1908 г. Бердичев Слуцкий РВК, 275 сд мл. лейтенант пропал без вести
27.09.1941 Днепропетровской обл.
Гринь Николай Дмитриевич 1922 Бобруйском р-не Слуцкий РВК 12 мсбр кр-ц убит
Гринько Федор Гаврилович 1916 п. Уречье 1941 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Гринько* Федор Петрович 1911 г. Слуцк 10.1939 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 8.1944
Гринюк* Александр Ефимович 1913 д. М. Быков 7.1944 Слуцкий РВК, красноармеец убит
Гринюк Александр Федорович 1917 д. М. Быково 1941, Вяземский РВК Смоленской обл. 34 исбр
ст. лейтенант убит 5.03.1945 Польше. Книга памяти. Смоленской обл.
Гринюк* Афанасий Исакович 1905 д. Устрань 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит
В.Пруссии
Гринюк*\Гриню Василий Антонович\Андреевич 1921 д. Б. Быково
Гринюк* Емельян Герасимович 1913 (1912) д. Б. Быково 1944 Слуцкий РВК, 47 А 47 аошр кр-ц убит
Гринюк* Иван Михайлович 1909 д. Б. Быково
Гринюк* Иван Титович 1925 д. М. Быково
В. Пруссии
Гринюк* Иван Яковлевич 1923 (1929? д. Б. Быково) д. М. Быков 7.1944 Слуцкий РВК, красноармеец пропал
без вести 9.1944 (1942)
Гринюк Никита Захарович 1893 Слуцком р-не Бобруйский РВК, 222 сд ст-на убит 19.10.1943Могилев. обл.
Гринюк Николай Е. 1922 Слуцком р-не, Стармолаев. РВК г. Минска 38 гв. сд гв. красноармеец убит
Гринюк* Николай Евстафьевич 1922 (1921) с. Б. Быково Сталинский РВК г. Минска, 60 гв. сд гв. сержант
убит
Гринюк* Николай Иванович 1919 д. В. Быков Слуцк. РВК107 осбр в\фел-р убит
Гринюк Николай Игнатович 1925 д. Быков Слуцкий РВК 356 сд мл. сержант убит
Гринюк* Николай Игнатович 1922 д. Играево\Працевичи пропал без вести 1945 Германии нет
Гринюк* Николай Карпович 1923 д. М. Быково Слуцкий ГВК, 176 сд капитан пропал
Гринюк* Николай Семенович 1914 … пропал без вести 1942 нет
Гринюк* Николай Титович 1923 д. М. Быково 1944 Слуцкий РВК 975 сп кр-ц умер от ран
Гринюк* Павел Данилович 1908 д. М. Быково пропал без вести 1941 нет
Гринюк* Павел Павлович 1920 д. М. Быково Шахунский РВК Горьковской обл.118 сд ефрейтор убит
5.08.1942 Калининской обл.
Гринюк** Павел Петрович 1910 д. М. Быково Слуцк. РВК 354 сд 1193 сп кр-ц умер от ран
Гринюк* Петр Лаврентьевич 1900 д. Б. Быково пропал без вести 1945 нет
Гринюк* Семен Павлович 1914 (1912) д. Б. Быково Слуцкий РВК, 250 сд ст. л-нт убит
Гринюк Сергей Казимирович 1905 г. Слуцк 1937 эг 1052 майор мед\сл. погиб
Гринюк Тимофей Захарович 1905 д. Избудище\д. Быково 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Гринюк* Яков Евсеевич 1924 д. М. Быково 1942 Октябрьский РВК г. Семипалатинска 213 отбр ст. сержант убит
Грицкевич *Анастас Ефимович 1914 д. Серяги пропал без вести 1943 нет
Грицкевич* Виктор Алексеевич 1926 д. Варковичи Слуцкий РВК, 20 гсд 121 омсб красноармеец умер от ран
Грицкевич Емельян Васильевич 1899 д. Серажи 1944, Слуцкий РВК, 132 сд кр-ц убит
Грицкевич Емельян Ефимович 1902 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц убит
Грицкевич* Емельян Ефимович 1894 д. Середняки пропал без вести 1944 нет
Грицкевич* Иван Ефимович 1900 д. Варковичи 1944 Слуцкий РВК 166 сп кр-ц умер
Грицкевич **Иван Ефимович 1909 д. Серяги \д. Сераж 9.07.1944 Слуцк. РВК 132 сд мл. с-нт убит
Польше
Грицкевич* Иван Иосифович 1918 д. Варковичи пропал без вести 1941 нет
Грицкевич Иван Петрович 1918 д. Варковичи 9.1938 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Грицкевич Николай Петрович 1900 п. Захаровка 5.07.1944 Слуцкий РВК 8 гв. А 19 ооб красноармеец убит
Грицкевич* Петр Наумович 1897 д. Варковичи 321 осб ст. политрук погиб\ пропал без вести ноябре 1941
Грицкевич* Петр Петрович 1924 д. Варковичи Слуцким РВК 152 гв. сп 50 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Грицкевич* Тихан Карпович 1905 д. Варковичи 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Грицук* Павел Петрович 1920 Смоленская обл. 1941 Слуцкий РВК Ленинградская обл. КБФ тыл
краснофлотец пропал без вести 8.1941
Гришакин* Александр Ефимович 1904 Орловской обл.1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 4.08.1944
Польше
Гришкевич\Грынкевич* Михаил Степанович 1924 Гомельской обл. 1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал 1943
Гришко Виктор Степанович 1924 д. Сунал 1941 Гресский РВК красноармеец пропал без вести 6.1944
Гришков* Григорий Федосеевич 1907 д. Ив. Огородники 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал 8.1944 Польше
Гришков Семен Мартынович 1908 Слуцкий р-н, д. Ив.-Огородники умер от ран
Гришков* Федор Федосеевич 1902 д. Ив. Огородники 30 А 673 сп 220 сд военветврач 3 р пропал
Грищан\Гришан * Александр Федорович … д. Исерно пропал без вести 1941 нет умер от ран 5.09.1941
Грищенков* Константин Максимович 1918 Смоленская обл.
10.1944 (извещение отцу в Слуцк)
Громович Иван Яковлевич 1916 Дзержинский р-н Гресский РВК 22 сд красноармеец пропал
Калининской обл.
Громыко* Иван Павлович 1911 д. Старево 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 6.1944
Гросман* Рувин Янкелевич 1918 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944
Гросман* Хаим Янкелевич 1921 г. Слуцк 11.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944
Гросман* Шолам Янкелевич 1909 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944
Грудинский* Михаил Михайлович\Михаилович 1926 д. Круглое
Грудинский* Николай Дмитриевич 1913 д. Ретовщина (д. Круглое)
Грузд* Николай Николаевич 1926 п. Уречье 1944 Слуцкий РВК, 20 гв. сд гв. кр-ц убит
Груша* Георгий Александрович 1908 Полтавской обл. 1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944
Грушевский Михаил Васильевич 1907 г. Слуцк ппс 116−92/ст кр-ц пропал без вести 10.1941
Грячек\Грачок* Дементий Дементьевич 1913 д. Городище 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944
Губанович Константин Иванович 1911 Слуцкий р-н и РВК 2.07.1944, 48 гв. сд гв. красноармеец убит 26\29.10.1944 В. Пруссии
Губанович Степан Иванович 1907 д. М. Подерь 2.07.1944, Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. красноармеец убит
Губаревич* Павел Федорович… д. Тихонь пропал без вести нет
Губаревич* Павел Федорович… сержант убит
Губин Николай Иванович 1918 г. Слуцк, Октябр. РВК ЧФ краснофлотец убит
Губчик Андрей Степанович 1910 д. Весея 1941 Гресский РВК красноармеец пропал без вести 8.1944
Губчик* Виктор Адамович 1909 г. Слуцк 138 гв. сп гв. кр-ц убит 19\22.11.1944 В. Пруссии
Губчик\Гувчик* Гаврил Павлович 1906 д. Весея
В. Пруссии
Губчик* Иван Сергеевич 1914 д. Весея с 1935… 259 зад РГК воентехник 1 р. пропал без вести 9.1941
Губчик Максим Федорович 1903 д. Весея 7.1944 Слуцкий РВК п/п 98 154 кр-ц пропал без вести 3.1945
Губчик* Михаил Петрович 1918 д. Весея 7.1944 полевой ВК п/п 78 568 кр-ц пропал без вести 10.1944
Губянович Константин Иванович 1911… 2.07.1944 Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Гудковский* \Гутковский* Александр Владимирович 1916 д. Забелы 1939 Гресский РВК 7 гв. сд 14 гв. сп гв. лейтенант убит 8.03.1944 Калининской обл.
Гудковский* Влад. Мар. 1926 п. Озрощенец Слуцкий РВК, 103 гв. сд гв. кр-ц убит
Гудковский* Казимир\ Каземир Александрович 1902 Стародорожском р-не
23 гв. сп\ 23 гв. вдсп гв. кр-ц убит
Гудковский Михаил Балеславович 1925 Гресском р-не и РВК 1944, 399 сд кр-ц убит
Гудковский*\Гурковский* Павел Александрович 1913 д. Козловичи 7.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. кр-ц
убит
Гудковский* Павел Владимирович 1906 д. Покрашево пропал без вести 1944 Польше нет
Гудковский* Юлиан Александрович 1923 д. Бел. Лужа пропал без вести 1944 нет
Гудун* Нестор Матвеевич 1910 Старобинский р-н 3.1941 Слуцк. РВК кр-ц пропал 10.1944 (жена в д. Играево)
Гуз* Константин Сафронович 1910 Ленинский р-н д. Заболотье 1944 Ленинский РВК, Минская обл. 159 сд красноармеец убит
Гузик Андрей Матвеевич
Гузик* Матвей Максимович
Гузман* Вульф Яковлевич 1902…38 олбс майор убит
Гук Александр Васильевич 1919 д. Кухты 7.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Гук Александр Иванович 1909 д. Заболочине 1944 Слуцк РВК 152 сд мл. сержант убит
Гук Николай Васильевич
= пленен
Гук Павел Павлович 1897 д. Кухты 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 48 914 кр-ц пропал без вести 6.1945
Гук Сидор Григорьевич 1912 Гомельской обл. Слуцкий РВК 120 сп 69 сд ст. сержант погиб 3.11.1944 Польше
Гук Степан Алексеевич 1901 д. Кухты Слуцкий РВК 152 гв. сп 50 гв. сд гв. красноармеец погиб
В. Пруссии
Гук \Чук* Федор Иванович 1918 Минская обл. Слуцкий РВК 624 сп ст. сержант умер от ран 6.10.1943
г. Курске
Гуков Андрей Дмитриевич 1902 Могилевской обл.
Гуль \Гиль* Семен Андреевич 1908 Слуцкая обл. Слуцкий РВК Ленинградская обл. 480 осб кр-ц умер от
болезни ЭГ 1171,
Гуляев* Семен Филиппович 1907 Орловская обл. 1944 Слуцкий РВК, 38 гв. сд 110 гв. сп гв. кр-ц убит
Гунчик* Василий Тимофеевич 1922 д. Подлипцы 7.07.1944, Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Гуп Степан Алексеевич 1901 Слуцкий р-н и РВК 7.07.1944, 50 гв. сд гв. мл. с-нт убит
Гупалович** Григорий Яковлевич 1917 (1907) Слуцкий р-н д. Б. Подерь 1943 Кожвинский РВК Коми 20 гсд красноармеец убит
Гупалович* Михаил Федорович 1922 (1920) д. Аполины 3.1941 Гресский РВК, кр-ц пропал 1941
Гур* Алексей Егорович 1917 д. Клейчана Слуцкий РВК, 40 окд сержант пропал без вести
Гур* Андрей Алексеевич 1905 д. Огородники 1944 Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит
Гур* Борис Степанович 1903 д. Клепчаны 5.07.1944, Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит
Гур* Григорий Яковлевич 1923 д. Огородники пропал без вести 1945 нет
Гур* Иван Евстратович 1911 д. Огородники пропал без вести нет
Гур* Игнат Яковлевич 1920 д. Огородники
Гур* Михаил Сергеевич 1898 д. Огородники 1944 Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит
Гур Николай Яковлевич 1923 (1924) д. Огородники 7.1944 пол. ВК п/п 21 075 кр-ц убит
Гур *Петр Григорьевич 1902 д. Огородники НШ 20 погп капитан пропал без вести 9.1941
(расстрелян фашистами в 1941 в г. Борисполе)
Гур* Степан Евстафьевич/ Евстратьевич 1922 д. Огородника 5 ва 611 иап старшина умер от ран 3.01.1943 Краснодарском кр.
Гур* Федор Калинович 1915 д. Огородники Слуцкий РВК, 282 сп 175 сд кр-ц умер
Гур* Федор Романович 1904 д. Огородники 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 32 621 кр-ц пропал 3.1945
Калининградской обл.
Гурба Александр Пилипович/ Филиппович 1907 д. Беличи Слуцкий РВК 168 гв. сп гв. красноармеец умер
Гурба Иван Федорович… д. Безверховичи Слуцкий РВК, 28 отд. сбр. взв. связи ст. лейтенант убит
Смоленской обл.
Гурба Леон Алексеевич 1905 д. Ушалово
В. Пруссии
Гурба\Чурба* Максим Терентьевич 1916 с. Вашневка
Освобожден 3.12.1944 упр. 40 А
Гурба\Гурбо* Фома Данилович 1898 д. Безверховичи 1944 Слуцкий РВК 20 сд кр-ц убит
В. Пруссии
Гурбанович\Губанович * Иван Антонович 1912 Слуцком р -не
8.1944
Гурбанович Томас Федорович 1896 Узденский р-н Гресский РВК, 290 сд красноармеец убит 6.09.1944
Гурбо Анатолий Васильевич… г. Слуцк 1.11.1942 Уфимский ГВК 19 сд мл. лейтенант убит
Гурбо* Антон Ефремович 1906 д. Селище 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 57 257 кр-ц пропал без вести 11.1944
Гурбо* Антон Трофимович 5.07.1905 д. Безверховичи
шталаг VIII E (308) погиб
Гурбо* Владимир Матвеевич 1908\1906 д. Безверловича Толочинский РВК, Витебская обл. 14 отд. штурм. стр.
бат. 24 сд ст. политрук убит
Гурбо* Григорий Дмитрович 1918 д. Ив. Огородники 9.1939 Слуцкий РВК п/я 549 510 кр-ц пропал 8.1944
Гурбо* Григорий Иосифович 1923 г. Слуцк (д. Ив. Огородники) Слуцкий ГВК плен умер в госпитале
Гурбо* *Ефим Иванович 1902 д. Ив. Огородники 8.07.1944 Слуцкий РВК, 61 сд красноармеец убит
Гурбо* Иван Ефимович 1896 д. Селище 29 мд интендант 2 р. пропал без вести
Гурбо Иван Степанович 1900 д. Березовичи Слуцкий РВК, 200 сд сержант пропал без вести
Гурбо*\ Гурба Иван Федорович 1911 д. Безверховичи Слуцкий РВК, 28 осбрсв ст. лейтенант убит
Гурбо Михаил Иванович 1914 с. Безвеховичи 1941, 475 озад 161 сд мл. лейтенант пропал 10 -12.1941 Смоленской обл.
Гурбо*\ Гурба Николай Дмитриевич 1924 д. Ив. Огородники Слуцкий РВК 19 гв. мбр гв. красноармеец
убит15.03.1945 Германии
Гурбо* Николай Федорович 1915\1906 с. Безверховичи (д. Браново) Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц
убит 20\22.08.1944 Польше
Гурбо Павел Григорьевич 1907 г. Слуцк, Минский РВК 88 сд 758 сп красноармеец убит 6\7.08.1944 Польше
Гурбо Павел Спиридонович\Стуждов. 1907 д. Безверховичи Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит 20\21.08.1944 Польше
Гурбо* Петр Савельевич 1923 д. Безверховичи (д. Ваньковщина) 7.1944 пол. ВК п/п 55 580 кр-ц пропал 2.1945
Гурбо* Степан Михайлович 1910 п. Славинск пропал без вести 1942 нет
Гурбунович\ Гурбонович Андрей Максимович 1897 д. Петрилово Гресский РВК, 1348 сп 399 сд кр-ц погиб
15.10.1944 Польше
Гурва Леон Алексеевич 1905 с. Ушалова
В. Пруссии
Гуренович Адам Алексеевич 1925 д. Ушаловичи 1944 Слуцкий РВК 143 сд кр-ц убит
Гуренович Василий Филиппович 1909 д. Пресняки? 1944 Гресский РВК, 399 сд кр-ц убит 28.02\ 2.03.1945
В. Пруссии
Гуренович Николай Лукич 1923 с. Ушаловичи 114 осбр ефрейтор убит
Гуренович Федор Степанович 1907 д. Онуфриевичи 10.07.1944, Гресский РВК, 108 сд красноармеец убит
Гурикович Игнат Федорович 1900 Слуцкий р-н и РВК, 328 сд кр-ц умер от ран
Гурин* Иван Федорович 1917 Ярославская обл. 10.1938 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944 (отец в д. Залядье)
Гурин* Михаил Антонович 1908 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд красноармеец убит
Гурин* Олег Некодимович\ Никодимович 1921 г. Слуцк Слуцкий РВК, 278 сп 175 сд кр-ц убит 7.02.1945 Польше\Германии
Гуринович* Александр Адамович 1904 д. Сорог 1941 Стародорожский РВК, п/п 190/3 красноармеец
пропал без вести 9.1944
Гуринович* Александр Антонович 1907 г. Слуцк 1929(?) 14 сп 72 сд ст. лейтенант пропал 9.1941 Украине
пленен 8.08.1941?
Гуринович Александр Владимирович 1923 д. Сороги 1941 Золотовский РВК кр-ц пропал без вести 8.1944
Гуринович* Александр Николаевич 1923 д. Бранховичи 5.07.1944, Слуцкий РВК, 36 исбр 28 А кр-ц пропал без вести
Гуринович* Александр Николаевич … д. Ячево пропал без вести 1945 нет
Гуринович* Александр Степанович 1904 д. Шищицы пропал без вести нет
Гуринович Андрей Трофимович 1917 ст. Слуцкая Калиновский РВК Винницкой обл. 12 А 88 опс кр-ц пропал без вести 2.08.1942 Краснодарском кр.
Гуринович* Антон Филипович… д. Воробьево пропал без вести 1941 нет
Гуринович *Антон … д. Поликарповка пропал без вести 1943 нет
Гуринович* Антон Степанович 1908 д. Таковище пропал без вести 1941 нет
Гуринович Василий Дорофеевич 1909 д. Кухты\д. Доросино 7.1944 полевой ВК п/п 3815 кр-ц пропал 2.1945
Гуринович Василий Иванович 1912 д. Кухты
Гуринович Василий Лаврентьевич 1925 д. Бокшицы
Гуринович* Василий Радионович\Родионович 1918 д. Шищицы 2.03.1940 Гресск. РВК 345 сп пропал 6.1941
Гуринович Василий Филипович 1903 Гресский р-н и РВК 29.06.1944, 399 сд кр-ц убит
Гуринович* Григорий Адамович 1912 м. Уречье
3.06.1944 Витебской обл.
Гуринович Дмитрий Григорьевич 1926 д. Бокшицы
Гуринович* Ефим Петрович 1915 д. Ушаловичи 11.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Гуринович Иван Андреевич 1912 д. Кухты 6.1941 Слуцкий РВК, крц пропал без вести 10.1944
Гуринович Иван Анисеевич 1926…7.1944 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 4.1945
Гуринович Иван Иванович 1905 д. Кухты \д. Гольчицы 9.1939 Гресский РВК, кр-ц пропал 12.1939\убит
1940 Фин. комп.
Гуринович Иван Маркович 1912 Гресский р-н Железнодорожный РВК Московской обл. 1056 сап старшина убит
Гуринович* Иван Матвеевич 1925 д. Волошево пропал без вести 1943 нет
Гуринович* Иван Самуилович… д. Гольчицы пропал без вести 1943 нет
Гуринович Иван Степанович 1907 д. Бокшицы 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944
Гуринович* Иван Степанович 1912 д. М. Таковище Гресский РВК 399 сд кр-ц умер от ран 17\19.09.1944
Польше
Гуринович Иван Федорович 1910 д. Заболотье
Гуринович* Игнат Тарасович 1924 г. Осиповичи 1942 Шахтинский ГВК Ростовская обл. 13 А 1228 сап убит
Гуринович* Игнат Федорович 1903 д. Липники пропал без вести 1944 нет
Гуринович* Кондрат Арсентьевич 1898 д. Лесище пропал без вести 1944 Польше нет
Гуринович Константин Федорович 1910 д. Липники
Гуринович Леонид Яковлевич 1920 Слуцкий р-н и РВК 1944, 37 гв. сд гв. кр-ц убит
Гуринович* Леонид Яковлевич 1922 д. Сороги пропал без вести 1942 нет
Гуринович Леонтий Игнатович 1897 Гресском р-не и РВК 1944, 96 сд кр-ц убит
Гуринович Михаил Андреевич 1925 с. Ушаловичи 7.07.1944, Слуцкий РВК, 143 сд красноармеец умер от ран 2.02.1945 Германии
Гуринович Михаил Андреевич 1922 д. Бокшицы 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 8.1944
Гуринович* Михаил Антонович 1918 д. Ст. Гутков пропал без вести 1943 нет
Гуринович Мих. Антонович 1916… партизан умер от ран 2.02.1944 (мать в Слуцком р-не)
Гуринович Михаил Васильевич 1924 Слуцкий р-н и РВК 1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит
Гуринович* Михаил Денисович 1918 д. Шищицы пропал без вести 1944 нет, есть Гуринович Михаил
Денисович 1918 Минская обл., Бретский р-н, с. Шишцы Брестский РВК, юзф 31 зсп лейтенант
осужден на 5 лет 3.05.1942
Гуринович* Михаил Иванович 1925 д. Рабак\ д. Рыбак Любаньский РВК 96 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Гуринович *Михаил Иванович 1926 д. Сороги пропал без вести 1945 Польше нет
Гуринович Михаил Матвеевич 1911 д. Ануфровичи 1944 Гресский РВК, 15 сд кр-ц убит
Гуринович* Михаил Павлович 1920 д. Сороги пропал без вести 1944 нет, есть Гуринович Михаил Павлович
139 сд ВМН 4.05.1943???
Гуринович Михаил Павлович 1924 д. Сороги 1940 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944
Гуринович Николай Иванович… д. Благощитник Гресский РВК, 267 сд 846 сп лейтенант убит
Ленинградской обл.
Гуринович* Николай Лукич 1923… красноармеец
Гуринович Николай Семенович 1922… Слуцкий РВК 8 гв. А 128 оштрр красноармеец убит
Днепропетровской обл.
Гуринович Николай Сидорович 1906 Слуцкий р-н 1944 Слуцкий РВК 48 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Гуринович* Петр Павлович 1909 д. Шищицы 1944 Гресский РВК, п/п 71 739 кр-ц пропал без вести 10.1944
Гуринович Прокофий Сидорович 1903 д. Захаровка 1.07.1944 Слуцкий РВК 55 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Гуринович Сергей Степанович 1922 д. Кухты 6.1941 Слуцкий РВК 417 сп кр-ц пропал без вести 10.1944
Гуринович Федор Семенович 1904 д. Бокшичи
пропал без вести 9.1942
Гуринович* Федор Степанович 1905 д. Ануфровичи пропал без вести 1945 Польше нет
Гуринович Федор Федорович 1898 д. Заболотье 7.1944 Слуцкий РВК 55 гв. сд гв. кр-ц пропал
Гуринович* Тит Тихонович… д. Шищицы пропал без вести нет
Гуринович*** Юрий Арсентьевич 1914 г. Слуцк Слуцкий РВК 20 гсд тех\интендант 1 р. убит
Калининская обл. (в книге Суринович? д. Лесище)
Гурипович Алексей Васильевич 1910 д. Кухты
Гурленя* Иван Иосифович 1919 д. Играево\Працевичи 17 УР лейтенант пропал без вести 6.1941
Гурленя* Иван Мотвеевич 1906 д. Играево 7.1944 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 3.1945 Польше
Гурленя* Владимир Юрьевич 1926 д. Играево
Гурленя* Устин\Юстын Матвеевич 1915 д. Играево 11.1939 Узденский РВК Выборгский ПОГО кр-ц пропал без вести 9.1944
Гурлович Михаил Иванович 1925… Слуцкий РВК, п/п 47 655 красноармеец убит
Гурнович Михаил Федорович 1914 с. Прощицы 1944, Слуцкий РВК, 57 гв. сд гв. кр-ц убит 6.02.1945
Германии
Гурнович Михаил Федорович 1924 Слуцкий р-н и РВК 6.07.1944, 413 сд кр-ц убит
Гурнович *Николай Лукич 1923 д. Шалович 1942 Талицкий РВК Воронежская обл. ефрейтор пропал без
вести 11.1941
Гурский* Николай Тимофеевич 1923 г. Слуцк и ГВК 1944, 185 сд кр-ц убит
Извещения боевых частей
Гурский* Павел Васильевич 1908 г. Слуцк и РВК, 31 осбр красноармеец убит
Гурынович Антон Федорович 1926 д. Октябрь 7.1944 Краснослободский РВК, кр-ц убит
Гурьянов* Иван Венедиктович\ Винидиктович 1900 Куйбышевская обл. 2.07.1944 Слуцкий РВК, 152 сд красноармеец убит
Гурьянов* Иван Лаврентьевич 1905 Калининская обл. 2.07.1944, Слуцкий РВК 152 сд кр-ц убит 6.08.1944
Польше
Гусак* Алексей Петрович 1919 Слуцкий р-н с 1939 86 озарт. д-н ст. лейтенант пропал без вести 8.1942
Гусак* Алексей Петрович 1918 д. Серяги пропал без вести 1944 нет
Гусак* *Кирилл Павлович 1897 д. Серяги Слуцкий РВК, 96 гв. сд гв. кр-ц умер от ран
(Брестской обл.)
Гусак* *Николай Платонович 1909 д. Серяги Слуцкий РВК, 328 сд красноармеец убит
Гусак* Петр Георгиевич 1919 д. Серяги 172 сд 5 тп лейтенант пропал без вести
Гусак Симон Прокофьевич 1914 Слуцкий р-н, д. Сераги с 1935 в 406 сп мл. л-нт пропал без вести 6.1941
Гусак* Федор Петрович 1916 д. Серяги (д. Дергачи)… 1511 лсап мл. лейтенант умер от ран
Дрогобыческая обл.
Гусак* Федор Петрович 1915 д. Серяги пропал без вести 1944 Румынии нет
Гусанович Петр Макарович 1899 д. Патринова Гресский РВК, 1348 сп 399 сд кр-ц погиб
Гусев* Алексей … пограничник пропал без вести 1941 нет
Гусев Гаврил Федорович 1911 д. Ануфровичи 1944 Осиповичский РВК 1 мк 19 мбр кр-ц убит
Гусев *Иван Федотович 1913 Орджоникидзевский кр. Слуцкий РВК, 138 сд красноармеец пропал без вести 2.08.1942 Сталинградской обл.
Гусев* Николай Яковлевич 1913… кр-ц 38 сд пропал 2.08.1942 нет
Гускин Лева Абрамович 1908 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 6.1941
Гускин* Меер Абрамович 1905 г. Слуцк 337 сд сержант пропал без вести
(пометка карандашом на документе — убит)
Густарник* Лаврентий Павлович 1906 с. Новодворцы Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц убит
26\28.08.1944 Польше
Густарник* Михаил Сергеевич 1917 (1915 д. Новодворцы) г. Слуцк
обл. 359 сп мл. сержант убит 20/21.12.1941 Московской обл. Книга памяти. Новосибирская обл.
Густарник* Федор Сергеевич 1911 д. Новодворцы пропал без вести 1941 нет
Гуськов *Иван Петрович 1903 Ярославской обл. 1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 12.1941
Гутковская* Алена Семеновна 1897 д. Рабак партизан погибла 1944 нет
Гутковский* Адам Мартынович 1920 д. Н. Гутков в плену погиб нет
Гутковский* Александр Викентьевич 1926 с. Борок (д. Гольчицы) 7.08.1944 Гресский РВК 44 сд кр-ц убит
Гутковский* Владимир Иванович 1920 д. Ст. Гутков 11.1940 Слуцкий РВК 376 гап сержант пропал 8.1944
Гутковский* Владимир Мартынович 1926 д. Н. Гутков пропал без вести 1945 Польше нет
Гутковский* Григорий Адамович 1915 д. Н. Гутков пропал без вести Польше нет
Гутковский* Иван Адамович 1915 д. Н. Гутков пропал без вести 1942 Московская обл. нет
Гутковский Иван Адамович 1916 Минская обл. 5 отд. усу гук ст. лейтенант пропал без вести 1943
Гутковский* Иван Семенович 1904 д. Рабак партизан отряда им. Буденного бр. 258 им. Куйбышева
Убит
Гутковский* Казимир Адамович 1917 д. Лучники пропал без вести 1941 нет
Гутковский* Михаил Болеславович 1904 д. Таковище пропал без вести 1942 нет
Гутковский* Павел Владимирович 1912 д. Н. Гутков Слуцкий РВК 678 сп 154 сд старшина умер от ран
30.03.1945.ЭГ 5844. г. Рязань
Гутковский* Савелий Адамович 1902 д. Н. Гутков пропал без вести 1945 г. Уфа нет
Гутник Павел Федорович 1909 Гресский р-н, д. Леньки 1944 полевой ВК кр-ц пропал без вести 6.1944
Гутцаит Яков Львович 1900 г. Слуцк Сталинский РВК г. Казань 302 сд кр-ц убит 5.03.1943 Ростовской обл.
Гутцайт\ Гутцаит Вульф Завельевич\ Завелевич 1914 г. Слуцк
убит 17\18.01.1944 Ленинградской обл.
Гутцайт/ Гуцайт Юдель Герисевич\ Георгиевич\ Гершевич 1896 г. Слуцк Томский РВК, 336 сд 1128 сп красноармеец убит 5.04.1944 Украине
Гутырчик Владимир Иванович 1919 г. Слуцк
Гутько* Владимир Степанович 1925 д. Невязцы 7.1944 Слуцкий РВК п/п 4 521 кр-ц пропал 12.1944 (1941
Гутько* Евгений Тимофеевич 1920 д. Невязино (д. Невязцы) 1944 Старобинский РВК 23 тбр кр-ц убит
Гуцанович Владимир Федотович 1924\1926 д. Белевичи 1944, Краснослободский РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит
Гуцько* Александр Борисович… д. Невязцы пропал без вести 1945 Германии нет
Гуширчик* Владимир Иванович… кр-ц пропал 1945 нет
Гыль\Пыл* Трофим Филипович 1915 д. Безверховичи