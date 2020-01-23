* — есть в Книге Память. Слуцкого района

___ — есть в электронном Банке данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Республики Беларусь

Габа * Александр Антонович 1920 д. Замощье 1940 Слуцкий РВК 108 сд 444 сп кр-ц убит 12.08.1944 Польше

Габа* Алексей Емельянович 1907 …70 сд убит 6.11.1941 Ленинградской обл.

Габа* Николай Иванович 1920 с. Кубрища Слуцкий РВК, 376 гап 99 сд 6 А кр-ц = освобожден 28.06.1944

оуп УТ 5 Уд. А

Габа * Сава Павлович 1905…1944 Слуцкий РВК 134 сд кр-ц пропал без вести 19.04.1945 Германии

Габриельчик*\ Габрислечик Александр Александрович 1903 Любаньском р-не, Любаньский РВК , 76 сд

старшина убит 25.03.1944 Волынской обл.

Гавина \Гавин** Николай Владимирович 1918 д. Паничи 1939 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Гаврилович* Анатолий Анисимович 1903 д. Евладовичи 8.09.1941 Свердловский ГВК, кр-ц пропал без вести

4.1944 (жена в д. Степково)

Гаврилович * Андрей Васильевич 1913 (1918) д. Ануфреевичи 1939 Пуховичский РВК, кр-ц пропал 8.1944

Гаврилович* Афанасий Прокопович … д. Б. Гресская пропал без вести нет

Гаврилович Афанасий Прокофьевич 1915 Гресский р-н, х. Мартынов Бор 10.1940 Руденский РВК, Минская

обл. п/я 1/21 красноармеец пропал без вести 10.1944 (жена в д. Малиновка)

Гаврилович Василий Антонович 1905 д. Калюга 7.1944 Гресский РВК, 44 гв. сд кр-ц убит 14.10.1944 Польше

Гаврилович * Иван Нестерович 1907 д. Ануфревичи 1.08.1944 Гресский РВК 142 сд красноармеец убит 15.01.1945 Польше

Гаврилович * Иван Степанович 1914 д. Ануфриевичи 1940 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Гаврилович Иван Титович 1910 д. Евладовичи 1944 Гресский РВК, п/п 47 656 кр-ц пропал без вести 1.1944

Гаврилович Николай Александрович 1919 д. Калюга 1940 Гресский РВК, красноармеец пропал 9.1944

Гаврилюк * Анатолий Акимович 1925 д. Шаловичи 5.07.1944, Ленинский РВК г. Минска 143 сд кр-ц пропал без вести 10.10.1944

Гаврилюк * Леонид Иванович 1915 д. Ковель 9.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гаврилюк Леонид Иванович 15.07.1915 г. Минск лейтенант пленен 3.07.1942 офлаг XI A погиб 14.09.1944

Гавримаш Михаил Алексеевич 1921… Гресский РВК, 236 сд кр-ц убит 10.01.1943 Краснодарском крае

Гаврук* Александр Ефимович 1925 д. Шаловичи пропал без вести 1944 Польше нет

Гаврук* Александр Иванович 1909 д. Шаловичи 7.1944 полевой РВК п/п 45 868 кр-ц пропал без вести 8.1944

Гаврук* А. П. … д. Шаловичи нет

Гаврук Александр Романович 1912 д. Шаловичи 6 кк в\юр. 3 р. пропал без вести 7.1941

Гаврук* А. Я. …д. Шаловичи нет

Гаврук ** Влас Васильевич 1902 д. Шалавичи 1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 1.02.1945 В. Пруссии

Гаврук * Иван Павлович 1909 д. Шаловичи 4.07.1944, Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 6.08.1944 Польше

Гаврук* М. А. …д. Шаловичи нет

Гаврук* М. М. …д. Шаловичи нет

Гаврук Мартин Тарасович 1909 д. Шаловичи 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 11 739 кр-ц пропал без вести 4.1945

Гаврук* Михаил Ефимович 1914 д. Шаловичи пропал без вести 1944 нет

Гаврук* Михаил Михайлович… кр-ц убит 17.08.1944 Польше нет

Гаврук *\Гаврюк* Михаил Петрович 1924 д. Шаловичи 1944 Слуцкий РВК 20 гсд кр-ц убит 20.01.1945

В. Пруссии

Гаврук * Михаил Федорович 1913 д. Шаловичи 1939 Минский РВК, красноармеец пропал без вести 10.1944

Гаврук * Николай Яковлевич 1918 д. Шаловичи 1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 11.1944

Гаврук* О. Т. …д. Шаловичи нет

Гаврук* Павел Павлович 1914 д. Шаловичи Вязовский РВК, Сталинградская обл. пропал без вести 7.1944

Гаврук* У. В. …д. Шаловичи нет

Гаврукович * Антон Терентьевич 1896 (1906) д. Клешево Гресский РВК 2 шисбр РГК красноармеец убит 16.04.1945 Германия

Гаврюк * Анатолий Павлович 1911 д. Шаловичи Слуцкий РВК, 1105 сп кр-ц умер от ран ХППГ 747

4−5.11.1944 Польше

Гаврюк* Мартин Тарасович 1899 д. Шаловичи\ д. Середняки 7.1944 полевой ВК п/п 11 733 кр-ц пропал без

вести 12.1944 В. Пруссии

Гаврюк * Петр Тарасович 1897 (1908) д. Шаловичи полевой ВК, Минская обл. 48 гв. сд гв. кр-ц умер от ран

17.01.1945 В . Пруссии

Гаганов Федор Федорович 1918 Омская обл. 8.07.1944 Гресский РВК, 170 сд кр-ц убит 10.10.1944 Польше

Гадькавый Иван Федорович 1905 д. Белевичи 6.1941 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести 4.1945

Газизов Бари …1908 Слуцкий р-н, с. Буриное Слуцкий РВК, 395 сд красноармеец пропал без вести 27.07.1942 Ростовской обл.

Гайдук* Антон Степанович 1909 д. Кулики пропал без вести 1943 нет

Гайдук* Яков Максимович 1906 …2 тд техник-интендант 1 р. пропал без вести 1941 (жена в Слуцке)

Гайдукевич Никифор Степанович 1907 Полоцкая обл. Гресский РВК, 102 сд красноармеец пропал без вести

21.03.1945 В . Пруссии

Гайдукевич * Павел Антонович 1926 д. Кулики 1944 Гресский РВК, 15 сд 321 сп кр-ц убит 21.04.1945

Польше\В. Пруссии

Гайко Михаил Матвеевич 1905 Слуцкий р-н, д. Калита 8.03.1942 Зейский РВК Амурской обл. 38 А 1389 сп кр-ц погиб 12.08.1942 Сталинградской обл.

Гайцеров* Егор Андреевич 1918 д. Ивань пропал без вести 1941 нет

Гайцулевич * Федор Федорович 1925 с. Лучники1944 Слуцкий РВК 132 сд кр-ц убит 16.10.1944 Польше

Галагутский * Сергей Денисович 1905 д. Беличи 10.07.1944, Слуцкий РВК, 55 гв. сд гв. красноармеец убит 3.03.1945 В. Пруссии

Галагуцкий Иван Домнин 1919 д. Беличи 10.1939 Слуцкий РВК 106/2 мсп кр-ц пропал 10.1944

Галагуцкий Иван Савич 1922 д. Белычи 10.07.1944 Слуцк. РВК 55 гв. сд гв. кр-ц убит 15.01.1945 В . Пруссии

Галагуцкий * Семен Васильевич 1905 д. Царевцы\д. Кирово Слуцк. РВК 61 сд кр-ц убит 21.01.1945

В. Пруссии

Галагуцкий Тимофей Саввич 1909\1905 д. Беличи 7.1944 полевой ВК п/п 48 581\43531 кр-ц пропал 17.02.1945

Галактионов * Александр Дмитриевич 1921 Куйбышевской обл. 2.08.1944 Слуцкий РВК 47 гв. сд сержант убит 22.03.1945 Германии

Галанский * Николай Артемьевич 1919 Смоленской обл. 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит 26.08.1944

Польше

Галанцов * Сергей Тимофеевич 1922 м. Уречье Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 1.08.1944 Брест. обл.

Галенсок * Илья Григорьевич 1913 г. Слуцк и РВК 607 сп 231 сд кр-ц убит 8.09.1942 Сталинград. обл.

Галенсон * Борис Гершевич 1907 Винницкой обл. г. Слуцк (?) 6.1941 Слуцкий ГВК, мл. с-нт пропал 12.1942

Галенсон \Голинсон *Давид Мордухович (Кардухович) 1918 г. Слуцк 70 сд 68 сп л-нт пропал 15.07.1941

Галенсон *Давид Арапович\ Аронович 1924 г. Слуцк 298 сп ст. сержант погиб 12\14.09.1943 Орлоаской обл.

Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нац. том 5.

Галенсон* Шэел Гиршович … пропал нет

Галенуцкий Николай Денисович 1911 д. Беличи 7.1944 полевой ВК кр-ц пропал без вести 4.1945

Галкин* Константин Яковлевич 1918… кр-ц умер от ран 6.08.1941 Брестской обл. (нет о Слуцке)

Галовчиц Илья Яковлевич 1920 д. Доросино 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 11 631 кр-ц пропал 5.1944

Галуза Алексей Данилович 1904 д. Конюхи? Гресский РВК, 193 сд кр-ц убит 19.08.1944 Польше

Галуза Евгений Романович 1920 д. Дубейки 1940 Гресский РВК, в/ч 51 486 кр-ц пропал без вести 4.1945

Галуза * Иван Афанасьевич 1912 Греский р-н, с. Конюхи 4.1941 Слуцкий ОРВК, п/я 190 кр-ц пропал 7.1944

Галуза Иван Данилович 1926 д. Конюхи? Гресский РВК, 193 сд кр-ц убит 20.02.1945 Польше

Галушкин * Иван Макарович 1913 Слуцкий р-н и РВК 2.07.1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 20.08.1944 Польше

Гальченя* Павел Филиппович …12 ождаб мл. сержант пропал без вести 8.09.1941 Карелии (жена в Слуцке)

Галяс Александр Борисович 1911 Гресский р-н, д. Переходы партизан отряда им. Кирова бр. им. Суворова

Ком\отд. убит 13.08.1943 Минской обл. Узденском р-не

Галяс Андрей Гаврилович 1905 с. Греск 23.06.1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 6.1941

Галяс* Иван Михайлович 1908 м. Греск в/ч 28 960 п/полковник юстиц. Умер от болезни 9.01.1952

Ленинградской обл.

Галяс Иван Федорович 1903 Гресском р-не и РВК, 354 сд красноармеец убит 17.08.1944 Польше

Галяс Михаил Данилович 1919 м. Греск 38 А 162 сд 720 сп ст. сержант убит 17.05.1942 Харьковской обл.

Ганагуцкий Николай Денисович 1911 д. Беличи 7.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 1.1945

Ганчар Николай Пименович 1921 д. Беличи 1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 12.1944

Ганчарик Парфен… д. Конюхи Гресский РВК убит 1939 Фин. комп.

Ганчарин Иван Павлович 1925 д. Конюхи 7.1944 Гресский РВК п/п 11 027 кр-ц пропал 11.1944

Ганынский Иван Леонович 1921 г. Слуцк Сталинский РВК, Минская обл. 194 ктсп сержант умер от ран 31.07.1943 Курской обл.

Гапанович * Александр Александрович 1924 д. Танежицы 8.07.1944 Копыльский РВК, 307 сп кр-ц убит

25.01.1945 В . Пруссии

Гапанович* Александр Романович … д. Середняки пропал без вести 1944 нет

Гапанович * Александр Степанович 1903 д. Целевичи 7.1944 Слуцкий РВК п/п 11 241 кр-ц пропал 1.1945

Гапанович Александр Федорович 1907 д. Середняки 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 6.1941 (1942)

Гапанович * Александр Фомич 1907 д. Целевичи\п. Белорцев 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944

Гапанович Александр Яковлевич 1920 п. Нива 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гапанович* Александр Яковлевич 1916 д. Середняки пропал без вести нет

Гапанович * Алексей Иванович 1921 д. Середняки Свободенский РВК Минской обл. 312 сд кр-ц умер от ран 30.04.1945 . 244 ОМСБ 312 сд. Германии

Гапанович * Алексей Романович 1918 п. Восток (д. Середняки) 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944

Гапанович Алексей Федорович 2.01.1907 Минская обл. кр-ц пленен 26.06.1941 шталаг X D (310) погиб

8.11.1941 г. Витцендорф

Гапанович Андрей Васильевич 25.12.1913 г. Слуцк пленен 27.06.1941 шталаг 307 кр-ц погиб 3.09.1941

г. Деблин

Гапанович* Андрей Васильевич 1912 д. Танежицы пропал без вести 1945 нет

Гапанович Андрей Васильевич 1914 д. Танешицы 1939 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Гапанович * Василий Михайлович 1916 д. Танежицы 1939 Краснослободский РВК кр-ц пропал 9.1944 (1942)

Гапанович * Василий Николаевич 1921 д. Танешицы 1940 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944 (1942)

Гапанович ** Василий Филиппович 1924 п. Малиновка\д. Ваньковщина\д. Середняки Слуцкий РВК, 96 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 16.01.1945 В . Пруссии Калининградской обл.

Гапанович * Владимер Фомич 1918 п. Беларусь (д. Середняки) 10.1938 Слуцкий РВК с-нт пропал 10.1941

Гапанович Владимир Саввич 1915 д. Белевичи 1941 Кр\слободский РВК 162 сп кр-ц умер от ран 27.10.1944

Гапанович* Владимир Савельевич 1926 д. Белевичи пропал без вести 1944 нет

Гапанович* Дмитрий Александрович 1923 д. Танежицы пропал без вести 1944 нет

Гапанович * Дмитрий Степанович 1908 д. Целевичи Слуцкий РВК, 130 сд кр-ц убит 4.07.1944 В. Пруссии

Гапанович Иван Васильевич 1907 д. Середники 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гапанович Иван Ефимович 1917 Краснослободский р-н д. Октябрь 6.1940 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 11.1944

Гапанович* Иван Романович 1912 д. Середники 7.1944 полевой ВК п/п 52 380 кр-ц пропал без вести 2.1945

Гапанович * Иван Сафронович 1905 д. Середники 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гапанович Иван Степанович 1921д. Октябрь 10.1940 Краснослободский РВК, красноармеец пропал 8.1944

Гапанович * Иван Степанович 1925 д. Евличи 5.07.1944 Слуцкий РВК, 143 сд кр-ц убит 7.04.1945 Германии

Гапанович* Иван Степанович 1916 п. Чаплицы убит 1943 нет

Гапанович Иван Федорович 1922 д. Сердичи 4.07.1944 Слуцкий РВК 55 гв. сд гв. кр-ц убит 30.01.1945

В. Пруссии

Гапанович ** Леонид Григорьевич 15.07.1920 п . Беларусь (д. Середняки) 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец

пропал без вести = пленен 26.07.1941 шталаг 333 погиб в плену 15.5.1942 м. Остров

Гапанович * Максим Федотович 13.01.1907 д . Середняки 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пленен 17.07.1941

шталаг 307 погиб 9.10.1941 г. Деблин

Гапанович Максим Яковлевич 1913 д. Танешицы 27.12.1939 Краснослободский РВК, красноармеец пропал

без вести 7.1941

Гапанович* Михаил Михайлович 1901 д. Середняки пропал без вести 1941 нет

Гапанович Михаил Николаевич 1907 д. Середники 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гапанович* Михаил Семенович 1890 д. Танежицы пропал без вести 1942 нет

Гапанович * Николай Дмитриевич 1911 д. Танежицы 11.07.1944 Краснослободский РВК кр-ц пропал 12.1944

Гапанович* Николай Иванович 1926 д. Середняки пропал без вести 1942 нет

Гапанович Николай Семенович 1923 д. Поповцы 9.07.1944 Краснослободский РВК красноармеец убит 22.10.1944 Польше

Гапанович* Николай Сергеевич 1923 д. Лядно пропал без вести 1944 нет

Гапанович * Николай Сергеевич 1923 д. Танежицы 9.07.1944 Краснослободский РВК кр-ц пропал 3.1945

Гапанович * Николай Яковлевич 1911 д. Танешицы 1939 Мстиславльский РВК, Могилевская обл. красноармеец пропал без вести 9.1944

Гапанович* Петр Федорович… сержант умер от ран 22.08.1945 нет

Гапанович \ Гапонович* Роман Романович1924 д. Середняки 5.07.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд152 гв. сп гв. кр-ц убит 17\19.01.1945 В. Пруссии

Гапанович * Степан Степанович 1923д. Танежицы 7.07.1944 Краснослободский РВК красноармеец пропал без вести 10.1944

Гапанович Федор Степанович 1903 д. Танежичи Омутнинский РВК Кировской обл. 11 А 54 ошр кр-ц убит

1.08.1943 Орловской обл.

Гапанович* Филимон Дмитриевич 1904 д. Танежицы пропал без вести 1944 нет

Гапанович Халимон Дмитриевич 1902 д. Танешицы 7.07.1944 Краснослободский РВК красноармеец

умер от болезни 23.07.1944 г. Кобрин

Гапанович * Яков Михайлович 1924 (1906) д. Танежица 9.07.1944 Краснослободский РВК красноармеец пропал без вести 3.1945 (1944)

Гапонович * Алексей Семенович 1923 с. Слуцк 10.04.1942 Дремовирский РВК кр-ц пропал без вести

Гапонович** Иван Степанович 5.05.1921 с. Октябрь (д. Целевичи) кр-ц пленен 5.07.1941 шталаг X D (310)

погиб 4.01.1942 г. Кремс-Гнайксендорф

Гапонович* Николай Федорович 1902 Минская обл. Слуцкий РВК, 1105 сп 328 сд красноармеец погиб

1.11.1944 Польше

Гапонович * Филипп Сидорович 1900 д. Танежицы Краснослободский РВК 50 гв. сд гв. красноармеец

умер от ран 20.08.1944 Польше

Гаращенко * Андрей Максимович 1898 Могилевской обл. 6.07.1944 Слуцк. РВК 418 сд\1320 сп 413 сд кр-ц

Убит 30.08.1944 Польше

Гаращенко* Андрей Семенович 1913… кр-ц убит 30.08.1944 Польше нет

Гаращеня Иван Иванович 1918 д. Лески 5.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 6.1944

Гарбацевич Адам Ефимович 1911 д. Городище 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944

Гарбацевич Александр Антонович 1918 д. Лядно 1939 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Гарбацевич* Александр Дмитриевич 1907 д. Нива пропал без вести 1942 нет

Гарбацевич Александр Титович 1906 д. Октябрь 1941 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Гарбацевич Александр Як. 1906 г. Слуцк Слуцкий ГВК 20 сд майор убит 20.03.1943 Краснодарском кр.

Гарбацевич* Даниил Андреевич 1902 д. Лядно пропал без вести 1944 нет

Гарбацевич Степан Артемьевич 1907 д. Октябрь 12.07.1944 Краснослобод. РВК кр-ц умер от ран 15.01.1945

Гарбацевич * Трафим Петрович 1904 д. Чижовка 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 11.1944

Гарбацевич * Федор Степанович 1905 д. Островок Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гарбач* Иван Макарович 1910 д. Шаловичи пропал без вести 1944 нет

Гарбач * Леонид Алексеевич 1927 д. Басловцы 12.1944 Слуцкий РВК, п/п 59 921 кр-ц пропал без вести 6.1945

Гарбач*\ Горбач* Михаил Иванович 1899 д. Шаловичи 7.1944 полевой ВК пп 45 868 кр-ц пропал 2.1945

Гарбач* Яков Львович 1898 д. Подлесье пропал без вести 1944 нет (на Мемориале в д. Горбач) Есть Горбач

Яков Леонтьевич 1898 д. Шановики \Шаповики 7.1944 Слуцкий ГВК 50 гв. сд 148 гв. сп гв. кр-ц

убит 23.08.1944 Польше

Гарбуз * Игнат Алексеевич 1906 (1907) д. Бондари (д. Бл. Бондари) 14.06.1944 Слуцкий РВК 33 мсбр. кр-ц

убит 28.04.1945 Германии

Гарбуз * Яков Моисеевич= Гарбус Яков Васильевич 1916 Сталинская обл. Слуцкий РВК, 61 сд л-нт умер от ран 5.02.1944. 59 ОМСБ. Запорожской обл.

Гаргун * Александр Петрович 1921 Пинская обл. 9.07.1944 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без

вести 12.1944 Германии (жена в д. Танежицы)

Гардель * Петр Доменикович (Данилович) 1922 д. Вынесцы (д. Вынищи) 8.07.1944 Гресский РВК, 194 сд красноармеец убит 19.02.1945 В . Пруссии

Гардиевич Казимир Иванович 1914 Гресский р-н д. Рожь Калинковичский РВК кр-ц пропал без вести

Гарельский* Павел Яковлевич 1918 д. Морозы пропал без вести 1941 нет

Гарилович Михаил Антонович 1916 д. Ксовичи партизан убит 10.02.1944 Любаньском р-н (жена в Слуцк р.)

Гаркавий Агей …1916 с. Белевичи… красноармеец умер 24.04.1943 Каменец-Подольская обл. лагерь

военнопленных «Славута»

Гаркавый* Лазарь Ефимович 17.10.1911 д . Белевичи красноармеец\старшина пленен 6.07.1942 шталаг VIII F

(318) погиб 4.01.1943 м. Ламсдорф

Гаркавый \Гарковый* Леонид Леонтьевич 1926 д. Белевичи 1944, Краснослободский РВК 54 гв. сд гв. кр-ц

убит 22.10.1944 В . Пруссии

Гаркавый Митрофан Тихонович 1902 д. Лядно Краснослободский РВК 23 сд кр-ц убит 5.03.1945 Германии

Гаркавый Михаил Михайлович 1913 д. Морги 11.1939 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 9.1944

Гаркавый Федор Иосифович 1901\1902 д. Белевичи 7.07.1944 Краснослободский РВК красноармеец убит

23.10.1944 Эстонии

Гаркавый Федор Куприанович 1908 д. Белевичи 1939 Слуцкий РВК ст. лей-нт убит 26.06.1941 д . Белевичи

Гарканик* Василий Степанович 1922 партизан пленен до 30.12.1945? (жена в п. Уречье)

Гарковский* Егор Юдельевич 1918… умер от ран 30.03.1944 нет

Гарковый* Александр Леонтьевич 1906 д. Белевичи пропал без вести 1941 нет

Гарковый *\Гарьковый Александр Михайлович 1908 п. Морча (д. Ульяновка) 10.07.1944 Слуцкий РВК,

55 гв. сд 164 гв. сп гв. красноармеец убит 20.02.1945 В . Пруссии

Гарник Леонид Афанасьевич 1926 Черниговской обл.1944 Гресский РВК, 108 сд сержант пропал 5.10.1944

Гарунчик Николай Семенович 1920 д. Челевичи 7.1944 Слуцкий РВК п/п 5 388 кр-ц убит 17.01.1945 р . Нарва

Гарцман Зяма Гавсеевич\ Говсеевич 1915 г. Слуцк 113 азсп пропал без вести 12.1941

Гарчагин* Иван Игнатьевич 1917 кр-ц пропал 29.08.1941

Гарчанин* Степан Ефимович 1896 партизан пленен до 30.12.1945? (жена в п. Уречье)

Гаршавенко* Алексей… пропал без вести нет

Гарькавай Александр Ефимович 1908 д. Белевичи 12.07.1944 Краснослободский РВК 1319 сп 185 сд кр-ц

убит 15.01.1945 Польше

Гарькавый Александр Семенович 1920 д. Придирки (?) 1940 Краснослободский РВК сержант пропал без

вести 7.1941

Гарьковый* Петр Федорович 1914 д. Белевичи Беломорск. РВК Карелии 54 сд кр-ц убит 23.07.1941 Карелии

Гасан * Борис Григорьевич 1913 г. Гомель Гомельский РВК 217 сд ст. лейтенант умер от ран 1.03.1943

Смоленская обл. (нето Слуцке)

Гаудель Петр Наумович 1925 д. Василинки 1944 Слуцкий РВК, 8 мотсбр. Кр-ц убит 10.03.1945 Германии

Гахович Борис Иванович 1924 Баршитский с/с 7.1944 Слуцкий РВК, 413 сд кр-ц пропал без вести 11.09.1944

Гацило * Иван Федорович 1898 Баранович. р-н с. Малево 1944 Слуцкий РВК, 27 гв. сд гв. кр-ц убит

14.01.1945 Польше

Гвоздев Логвин Терентьевич 1899 Белицкий с/с 7.1944, Слуцкий РВК, 413 сд красноармеец пропал 11.09.1944

Гвоздев * Логвин Терентьевич 1909 д. Чижевка 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 41 035 красноармеец пропал 1.1945

Гвоздев Парфентий Гаврилович 1907 д. Чижово 1944, Слуцкий РВК, 20 гв. сд гв. ефрейтор убит 20.01.1945

В. Пруссии

Гвоздик * Петр Петрович 1925 Слуцкий р-н, с. Игрушка 1944 Крупский РВК Минская обл. 54 гв. сд гв. кр-ц убит 25.10.1944 В . Пруссии

Гвоздь * Иван Ануфриевич 1902 Слуцком р-н 1944 Веселецкий РВК, 98 сд кр-ц убит 25.12.1944 Латвии

Гедронович Георгий Викентьевич 1892 призван 10.1943 красноармеец умер от ран 3.03.1944 г. Улан-Уде.

Книга памяти. Республика Бурятия.

Гельфанд* Лев Гешелевич 1902 д. Чижовка Абдулинский РВК Чкаловской обл. сержант пропал 12.1942

Гельфонд * Моисей Вульфович 1913…22.06.1941 Слуцкий РВК, старшина пропал без вести 8.1943

Генсер Вячеслав Владимирович 1907 Гресском р-не и 1944 РВК, 399 сд кр-ц пропал 31.03.1945 Польше

Герасимович Александр Матвеевич 1915 д. Кирово Слуцкий РВК, 44 гв. сд гв. лейтенант пропал без вести

24.02.1943 Сталинская обл.

Герасимович ** Андрей Сергеевич 1926 д. Чаплицы 10.1944 Краснослободский РВК красноармеец убит 29.12.1944 В . Пруссии

Герасимович *Василий Борисович 1925 Слуцком р-не и РВК 30.07.1943, 1199 сп кр-ц убит 24.12.1944

Польше

Герасимович*Владимир Иванович 1896 Слуцком р-не д. Конотоп 21.02.1943 Курский ГВК красноармеец пропал без вести 7.1943

Герасимович * Григорий Филипович 1909 д. Н. Беличи (д. Брановичи) 23.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944

Герасимович* Дмитрий Прохорович 1905 д. Чаплицы 7.07.1944 полевой ВК кр-ц пропал без вести 4.1945

Герасимович Иван Владимирович 1920 д. Басловичи 6.1944 Слуцкий РВК, 196 запп кр-ц пропал 11.1944

Герасимович * Иван Емельянович 1920 Минский р-н, с. Лесовка 1941 Минский РВК 136 сд 342 сп кр-ц умер

от ран 6.01.1945в ЭГ 57 (нет о Слуцке)

Герасимович* К. А. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Герасимович Леонид Алексеевич 1919 д. Мозоли 11.1939 Слуцкий РВК, в/ч п/я 6/5 кр-ц пропал 10.1944

Герасимович Максим Александрович 1909 Глусский р-н, с. Заполье тех\инт 2 р. в окружение 27.06.1941?

Герасимович* Митрофан Филимонович 1912 д. Танежицы партизан отряда им. Пархоменко погиб 5.1943

д. Замошье Краснослободском р-не.

Герасимович* Роман Михайлович 1910 д. Устрань пропал без вести 1941 под ст. Осиповичи нет

Герасимович Серафим Филипович 1913 д. Беличи 7.1944 полевой ВК п/п 11 648 кр-ц пропал 12.1944

Герасимович Сергей Иванович 1908 Слуцский р-н Балашовский РВК Саратовской обл. 50 А красноармеец пропал без вести 10.1941

Герасимович Сергей Филипович 1911 д. Н. Беличи 7.1944 пол. ВК п/п 48 581 (п/п 61 202) кр-ц пропал 12.1944

Герасимович * Филипп Андреянович 1910 г. Слуцк 4.07.1944, Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц убит

26.08.1944 Польше

Герасюк* Федор Данилович 1916 д. Играево\Працевичи пропал без вести нет

Геращинков * Сергей Ермолаевич 1910 Смоленская обл. 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 7.1944

Герин* Василий Михайлович 1925 д. В. Слива 1941 Куркийокский РВК Карелия п/п 52 684 красноармеец пропал без вести 9.1944

Герман * Александр Антонович 1909 г. Слуцк 7.1941 Ленинский РВК, Казахстан, 8 гв. сд гв. лейтенант убит

11.07.1944 Калининской обл.

Герман* Василий Михайлович 1904… ппг 1072 военврач 3 р. пропал без вести 1941 (жена в Слуцке)

Герман Владимир Нестерович 1925 д. Камень 1944 Гресский РВК 399 сд кр-ц убит 6\9.09.1944 Польше

Герман * Иосиф Карпович 1899 м. Уречье 7.1944 Слуцкий РВК п/п 34 523 кр-ц пропал без вести 12.1944

Герман* Ипполит Вячеславович 1909 Копыльский р-н ст. лейтенант пропал 1943 (нет о Слуцке)

Герман* Лейба … 1911 пленен нет

Герман * Павел Карлович 1901 м. Уречье 2.07.1944 Слуцкий РВК 93 гв. сд гв. кр-ц убит 26.08.1944 Польше

Герман Павел Нестерович 1920 д. Камень 9.1940 Минский РВК, красноармеец пропал без вести

Германович* Михаил Петрович 1920 (1919) Гресский р-н к\з Победа (д. Ануфровичи) 241 сд красноармеец

пропал без вести 10.09.1941 Ленинградской обл.

Геросюк Виктор Григорьевич 1924 д. Амчевицы 1944 Слуцкий РВК 152 сд мл. сержант умер от ран 29.01.1945 В . Пруссии

Герчик ** Антон Григорьевич 1897 (1898 д. Сороги) Минская обл. Осиповский РВК 293 сд кр-ц убит

28.05.1942 Курской обл.

Герчик* Константин Васильевич 1917 Слуцкий р-н д. Сарочи 462 кап лейтенант пропал между 10 — 12.1941 Смоленской обл.

Гигирь \Чигирь Александр Ефимович 1925 Слуцком р-не Доросинский с/с 15.01.1944 Наровлянский РВК

Полесская обл. 381 сд красноармеец убит 10.06.1944 Ленинградской обл.

Гидвилович Виталий Викторович 1906 д. Камень Гресский РВК 1343 сп 399 сд кр-ц погиб 19.09.1944Польше

Гизунов* Дмитрий Иванович 1921 Великолукская обл. 14.09.1941 Слуцкий РВК Ленинградской обл. 135 сп

кр-ц пропал 3. 1942

Гилевский ** Алексей Григорьевич 1925 с. М. Падерь 1944 Слуцкий РВК 712 сп 132 сд командир орудия с-нт

убит 3.03.194 Германии

Гилевский* Иван Федорович 1916 с. М. Падерь пропал без вести 1944 нет

Гилевский* Николай Григорьевич… с. М. Падерь пропал без вести 1945 нет

Гилевский* Павел Григорьевич … с. М. Падерь пропал без вести 1945 нет

Гилевский* Федор Григорьевич 1921 с. М. Падерь пропал без вести 1944 нет

Гилепп* Василий Андреевич 1915 г. Слуцк Тихвинский РВК 2 ва 202 бад л-нт пропал без вести 6.01.1944

Гиль * Николай Степанович 1922 п. Уречье 4.07.1944 Слуцкий РВК, 143 сд ст. с-нт убит 16.01.1945 Польше

Гиль* Тимофей Фомич 1910 с. Селище Слуцкий РВК 166 гв. сп гв. кр-ц умер 10\16.01.1945 В. Пруссии

Гиль Трофим Григорьевич 1912 с. Безверховичи 1944 Слуцкий РВК 152 сд мл. сержант убит 29.11.1944

Гиль* Трофим Филипович 1915 с. Безверховичи пб пропал без вести 1944 нет

Гиль Федор\Федер Федорович 1925 Слуцком р-не и РВК 328 сд1103 сп кр-ц убит 15\17.11.1944 Польше

Гимельштейн * Абрам Рувинович 1921 п. Уречье 10.1939 Слуцкий РВК п/я 330 кр-ц пропал без вест 7.1944

Гинзбург Даня/Доня Наумович 1910 г. Слуцк вм\ак. им. Ворошилова краснофлотец пропал после 18.10.1941

Гинзбург Зисканд/Зискинд Иосифович 1907 м. Уречье Химкинский РВК Московской обл., 13 А 132 сд мл. лейтенант убит 19.05.1942 Орловской обл.

Гинзбург Иосиф Моисеевич 1911 г. Слуцк погиб 21.12.1942 Книга памяти г. Ленинград. Том 6

Гинзбург Иосиф Мотелевич 1914 г. Слуцк 6.08.1941 Дзержинский РВК г. Ленинграда, 13 сд красноармеец убит 20.12.1941 Ленинградская обл.

Гинзбург Лейб Мотелевич 1909 г. Слуцк 26.06.1941 Куйбышевский РВК г. Ленинграда п/я 172 красноармеец пропал без вести 10.1941

Гинзбург* Янкель Абрам 1910 г. Слуцк 23.06.1941 Рославльский РВК Смол. обл. п/п 687 кр-ц пропал 6.1944

Гинтавт* Иван Михайлович… 46 гв. сп погиб 22.1. 1945 г. Чернеховск нет

Гинтавт* Иван Михайлович … в г. Озерск пропал без вести нет

Гинтавт* Михаил Иванович 1911 2…91 сп погиб 25.10.1944 нет

Гинтовтв *\Гинтавитов* Николай Иванович 1909 (1911) г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК 96 гв. сд 291 гв. сп гв. кр-ц убит 25.10.1944 В . Пруссии

Гирель Владимир Маркович 1909 с. Лядно 1944 Краснослободский РВК 241 сд кр-ц убит 20.02.1945 Польше

Гирель* Владимир Павлович 1921… кр-ц плен нет

Гирель * Константин Иосифович 1924 с. Белеенчи 12.09.1943 Слуцк. РВК 85 гв. сд гв. кр-ц пропал 19.07.1944

Гирель ** Николай Михайлович 1914 д. Лядно 7.07.1944 Краснослободский РВК 50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц убит 16.01.1945 В . Пруссии

Гирель * Сергей Михайлович 1897 (1904) д. Лядно Краснослободский РВК 1292 сп 113 сд кр-ц умер от ран 24.05.1945 Венгрии

Гирень\ Гирель* Владимир Миронович 1909 д. Лядно 8.1944 Краснослободский РВК п/п 18 728 кр-ц пропал

4.1945

Гиричев Василий Илларионович 1912 Гомельская обл. 1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 12.1943

Гиркин* Петр Киреевич… кр-ц пропал 19.03.1945 нет

Гирчас Вл. Николаевич 1920 д. Танежцы Краснослободский РВК 56 озад красноармеец пропал без вести 12.09.1942 Воронежской обл.

Гиршиа*/Гиршик*\Гиршин* Зяма/Зама Бенцианович 1909 г. Слуцк с 1931 мл. в\техн. пропал до 12.06.1943

Главацкий Александр Анисимович 1918 д. Октябрь Краснослободский РВК 96 авп 42 авд мл. сержант пропал без вести 9.09.1941

Главацкий Михаил Павлович 1926 Краснослободский р-н д. Октябрь Краснослободский РВК 54 гв сл 162гв. сп красноармеец умер ЭГ 2859 7.04.1945

Главинский * Вечислав Юлианович 1905 д. Кажушки 7.1944 Слуцкий РВК п/п 6 669 кр-ц пропал 5.1945

Глаговский * Исак (Исеер) Лейбович 1897 г. Слуцк 20.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 1.1942

Гладкая* Алена Парфеновна 1910 д. Кажушки пропал без вести 1942 нет

Гладкий * Александр Афанасьевич 1922 Слуцкий р-н и РВК 7.1944, 130 сд кр-ц убит 12.02.1945 В . Пруссии

Гладкий *Александр Афанасьевич 1924 д. Заградье пропал без вести 1944 нет

Гладкий* Анатолий Леонтьевич 1921 д. Паничи пропал без вести нет

Гладкий Валентин Игнатьевич 1925 д. Пресначи 1940 Гресский РВК 6 рем. уч. красноармеец пропал 1941

Гладкий * Владимир Игнатьевич 1917 д. Проскопи Гресский РВК, 50 гв. тбр гв. ст. лейтенант убит 2.05.1944 Румынии

Гладкий Евгений Моисеевич 1909 с. Паничи 1944 Любаньский РВК 27 гв. сд гв. кр-ц убит 3.02.1945 Польше

Гладкий * Иван Григорьевич 1907 д. Дюдево (д. Маяк)1944 Гресский РВК п/п 1 064 кр-ц пропал 8.1944

Гладкий Иван Никитович 1908 д. Преснаки 1941 Гресский РВК, красноармеец пропал без вести 6.1944

Гладкий Иван Петрович 1918 д. Преснаки 1939 Гресский РВК п/я 145 кр-ц пропал 9.1944

Гладкий Иосиф Данилович 1905 д. Камень 1944 Гресский РВК п/п 1 064 кр-ц пропал без вести 9.1944

Гладкий Михаил Игнатьевич 1914 д. Пресначи 1941 Гресский РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944

Гладкий * Тимофей Леонтиевич 1904 д. Покрашево\ д. Покрожево 10.09.1944, Гресский РВК 391 сд кр-ц умер

от ран 25.03.1945 Германии

Гладких Александр Петрович 1926 д. Труханович? 1944 Гресский РВК, 193 сд кр-ц пропал 15.10.1944

Гладких * Георгий Вячеславович 1922 г. Слуцк, Слуцкий РВК, 107 тбр л-нт убит 17.07.1943 Курской обл.

Гладков* Михаил Амосович 1909 Брянская обл…2 гв. кд гв. л-нт пропал без вести 9.1944 (жена в д. Ячево)

Гладский* Иван Петрович 1904 с. Ленино 16 А 609 вл в\врач 2 р. пленен 8.10.1941 = освобожден 30.11.1944

ут 48 А

Глазков* Тихон Васильевич 1898 Тамбовская обл. 6.1944 Полевой ВК п/п 18 993 красноармеец пропал без

вести 8.1944 (жена в д. Серяги)

Глатков Николай Игнатьевич 1922 Гресский р-н, д. Пресняки 113 тбр л-нт убит 18.02.1943 Харьковской обл.

Глебко Владимир Семенович 1903 д. Шуляки 18.09.1941 Фрунзенский РВК г. Ленинграда красноармеец

пропал без вести 3.1943

Глебко* Михаил Игнатович 1912 д. Ветка пропал без вести 1944 нет

Глиник* Моня Янкелевич 1910 Слуцкий р-н, с. Малоуречье…27 сд ст. полит-к пропал 10.10.1942 Карелии

Глинистый * Геннадий/ Георгий Иванович 1918 г. Слуцк Слуцкий РВК 758 сп ст. лейтенант умер от ран ХППГ 251 10.07.1944 Калининской обл.

Глинистый * Иван Лукьянович 1912 (1911) д. Нежевка 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал 9.1944 (1942)

Глинистый * Иван Николаевич 1925 д. Нежевка 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 1 113 кр-ц пропал 1\4.1945

Глинистый * Михаил Григорьевич 1914 д. Нежевка 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944

Глинистый* Н. А. …д. Нежевка пропал без вести нет

Глинистый * Никита Спиридонович 1922 д. Нежевка 6.1944 Слуцкий РВК п/п 55 580 кр-ц пропал 2.1945

Глинистый * Николай Михайлович 1901 д. Нежевка 7.1944 Слуцкий РВК п/п 36 511 кр-ц пропал 10.1944

Польше

Глинистый * Павел Петрович 1898 д. Нежевка 1.08.1944 Слуцкий РВК 413 сд кр-ц убит 27.02.1945 Польше

Глинистый Сергей Федорович 1922 д. Нежевка 10.1939 Слуцкий РВК кр-ц пропал 9.1944

Глинский* Антон Николаевич 1913 д. Новинки пропал без вести 1941 нет

Глинястый * Михаил Петрович 1922 Слуцкий р-н 1941, Слуцкий РВК, 28 А кр-ц пленен 8.1941?

Гличник … Давыдовна… г. Слуцк с 4.1942 партизан пропала без вести 3.1944

Глотник* Петр Александрович… кр-ц убит 13.01.1945 Польше нет

Глузман* Бенцман Юшкович 1913 кр-ц умер от ран 11.07.1944 Карелии (нет о Слуцке)

Глушенков Петр Степанович 1920 Могилевской обл. 27.07.1944 Слуцким РВК 76 гв. сд гв. сержант убит

30.01.1945 Польше

Глушец Мордух Исакович 1908 г. Бобруйске Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 7.1941

Гнездилов * Антон Петрович 1904 Курская обл. 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит 4.08.1944 Польше

Гнилович* Михаил Нестерович 1918… кр-ц пропал 1944 нет

Гога* Василий Тихонович 1909 д. М. Быковка Слуцкий РВК, 975 сп 270 сд кр-ц погиб 7.04.1945 Латвии

Гога * Федор Тимофеевич 1910 с. Беличи (д. М. Быково) 7.1944, Слуцкий РВК, 88 гв. сд гв. кр-ц убит

17.04.1945 Германии

Годецкий Александр Антонович 1921 д. Евсеевичи Гресский РВК п/я 96 красноармеец пропал 9.1944

Годин Григорий Климович 1919 Запорожская обл. 28.06.1944 Гресский РВК, 108 сд красноармеец убит

11.03.1945 Польше

Голад Константин Григорьевич 1918 Гресский р-н, 1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Голец * Денис Иосифович 1909 д. Козловичи 7.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. кр-ц убит 19.08.1944 Польше

Голец * Иван Игнатьевич 17.10.1918\19 д. Козловичи пленен 5.07.1941 шталаг IV B кр-ц погиб 28.08.1941

Голец * Сергей Григорьевич 1913 д. Козловичи Слуцкий РВК, 3 А 420 ап кр-ц убит 7.01.1942 Орловской обл.

Голованович Степан Антонович 1901 Слуцкий р-н д. Ломицы Слуцкий РВК 152 гв. сп гв. красноармеец убит

30.01.1945 59 отд. МСБ В. Пруссии

Головацкий\ Голявацкий \Голавацкий Николай Павлович 1911 д. Болотицы Слуцкий РВК 148 гв. сп гв. сержант умер от ран 29\30.10.1944 59 отд. МСБ В. Пруссии

Головчиц * Николай Иванович 1919 д. Доросино Слуцкий РВК, 16 осбр кр-ц убит 11.03.1942 Ростовской обл.

Головчиц Степан Зиновьевич 1916 Слуцкий р-н, п. Куртянник 6.1939 Нижне-Тагильский ГВК, п/я 13 старшина пропал без вести 8.1941

Головчиц Федор Андреевич 1911 с. Доросино 1944 Любаньский РВК, 54 гв. сд гв. красноармеец убит 27.07.1944 Брестской обл.

Гологуцкий Кузьма Сав.1913 д. Беличи\ Баличи с 1935 в 25 мсб 25 тд л-нт пропал без вести до 12.06.1943

Голод \Голад* Борис Романович 1917 м. Слуцк Слуцкий РВК 314 сд сержант убит 8.02.1944 Эстонии

Голод Николай Григорьевич 1925 д. Сунаи 1944 Гресский РВК, п/п 1 046 кр-ц пропал без вест 7.1944

Голод Николай Никитович 1911 д. Подлужжа 1944 Гресский РВК п/п 49 936 кр-ц пропал без вести 9.1944

Голуб * Николай Степанович 1925 ст. Глуск 1944 Слуцкий РВК, 108 сд 444 сп кр-ц убит 17.10.1944 Польше

Голубев* Алексей Михайлович 1912 Гомель. обл.11 кд гв. л-нт убит 25.03.1943 Курская обл. (жена в Слуцке)

Голубь* Петр Степанович 5.10.1908 д. Весея кр-ц 918 сп пленен 2.10.1941 шталаг IV B Австрия, Баден?

Голуза Иван Данилович 1926 д. Конюхи 1944 Гресский РВК, 193 сд кр-ц пропал без вести 4.10.1944

Голузо Иван Афанасьевич 1912 Гресский р-н д. Конюхо 28.03.1941 Слуцкий РВК п/п 190 кр-ц пропал 12.1941

Гольфий Михаил Вольфович 1913 п. Уречье 1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Гольцер* Абрам Хоневич 1923 г. Слуцк 14.06.1942 Ферганский РВК Узбекистана кр-ц пропал без вести

2.1943

Голявацкий Николай Павлович 1911д. Болотчицы Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. сержант умер от ран 29.10.1944

В. Пруссии

Голяс \Галяс Александр Борисович 1911 д. Переходы с 24.05.1943 партизан отряда им. Кирова бр. им. Фрунзе

убит 13.08.1943 Узденском р-не

Голяс * Ануфрий Васильевич 1897 д. Прощицы 1944 Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит 19.02.1945 В . Пруссии

Голяс Семен Борисович 1914 д. Переходы 1944 Гресский РВК 44 гв. сд гв. кр-ц убит 29.01.1945 Польше

Гомза* \Гоиза Дмитрий Леонтьевич… Слуцкий р-н, д. Конвель \Копаль 464 осапбат 17 сд к-н пропал без

вести 19.03.1943 Орловской обл.

Гончар* Александр Данилович … д. Заградье пропал без вести 1941 нет

Гончар * Александр Фомич 1906 (1907) д. Заградье Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц убит 16.10.1944 Польше

Гончар * Григорий Иванович 1902 (1904) Минская обл. д. Павловка 1944 Гресский РВК, 114 сп красноармеец

умер от ран 13.05.1945 Польше

Гончар* Евгений Савельевич 1922 Одесская обл. Слуцкий РВК Ленинградской обл. 878 сп 290 сд лейтенант

убит 9.03.1942 Смоленская обл. (нет о Слуцке)

Гончарь\Гончар Иван Трофимович 1900 д. Октябрь 7.1944 Краснослободский РВК кр-ц пропал 3.1945

Гончар Иван Фомич 1905 д. Заградье пропал без вести 1944 нет

Гончар* К. И. … д. Чаплицы пропал без вести нет

Гончар Михаил Яковлевич 1907 д. Болгавичи \ с. Бологович Гресский РВК, 1343 сп 399 сд кр-ц погиб

13.10.1944 Польше

Гончар Николай Филипович 1921 д. Беличи 9.1940 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 12.1944

Гончар Сергей Филиппович 1926 Слуцкий р-н 1942 Хсалабульский РВК Татарстана 20 тбр ефрейтор

умер от ран ЭП 198 2.12.1945 Польше

Гончаревич Василий Иванович 1926 д. Михайки 4.08.1944 Слуцкий РВК 64 сд кр-ц убит 1.05.1945 г. Берлине

Гончаревич Василий Филиппович 1918 д. Микейки 29.09.1937 192 мцп 16 мк мл. лейтенант пропал без вести

9.1941 Украине

Гончаревич Захар Артемьевич 1901д. Махейки 1944 Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. красноармеец умер от ран 17.02.1945 В . Пруссии

Гончаревич * Иван Кириллович 1910 д. Михайки 1944, Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. красноармеец убит 20.03.1945 В . Пруссии

Гончаревич Михаил Кондратьевич 1921 д. Михейки 1940 Слуцкий РВК, пропал без вести 9.1944

Гончаревич * Михаил Никифорович 1922 д. Михейки Слуцкий РВК, 2 див. 32 резб красноармеец убит 9.07.1941 Ленинградской обл.

Гончаревич Сергей Артемович 1911 Минская обл. Слуцкий ГВК, 93 гв. сд гв. красноармеец умер от ран 21.08.1944 Польше

Гончаревич Степан Кондратьевич 1919 д. Михейки 1939 Слуцкий РВК пропал без вести 9.1944

Гончаренко * Иван Григорьевич 1913 Киевская обл. Гресский РВК 193 сд 685 сп красноармеец убит

3.09.1944 Польше (жена в д. Леньки)

Гончаренко Иван Никифорович 1924 д. Михейки 7.07.1944 Слуцкий РВК красноармеец пропал 10.1944

Гончаренко Михаил Никифорович 1920 д. Михейки 10.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гончарик Александр Тимофеевич 1921 Слуцкий р-н, д. Конюхи 9.1940 Гресский РВК, кр-ц пропал 9.1944

Гончарик Виктор Константинович 1926 Гресском р-не и РВК 1944, 193 сд кр-ц пропал без вести 4.10.1944

Гончарик Владимир Александрович 1916 п. Немча Слуцкий РВК 55 гв. сд гв. красноармеец умер от ран

1\3.11.1944 В. Пруссии

Гончарик Владимир Иосифович 1918 д. Загорашино 1944 Гресский РВК, 399 сд красноармеец убит

24.10.1944 Польше

Гончарик Владимер (Владимир) Никифрович (Никифорович) 1918 д. Загарщина Гресский РВК, 1046 ап 399 сд красноармеец погиб 16.10.1944 Польше

Гончарик Георгий Павлович 1926 д. Конюхи 1944 Гресский РВК 193 сд кр-ц пропал без вести 4.10.1944

Гончарик Захар Константинович 1899 д. Конюхи Гресский РВК, 407 сп 108 сд красноармеец погиб

2−4.09.1944 Польше

Гончарик Иван Васильевич 1913 Гресский р-н, с. М. Грозово 7.03.1943, Кагановичский РВК, Свердловская

обл. 348 сд сержант убит 21.02.1945 В . Пруссии

Гончарик Иван Захарович 1925 д. Конюхи Гресский РВК, 193 сд красноармеец убит 7.10.1944 Польше

Гончарик Иван Павлович 1925 д. Конюхи 1944 Гресский РВК п/п 11 027 красноармеец не ранее 8.1944

Гончарик Михаил Артемович 1921 д. Конюхи 9.1940 Гресский РВК 23 ап 7 д кр-ц пропал без вести 10.1944

Гончарик Павел Тимофеевич 1918 Слуцкий р-н, д. Конюхи 1939 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Гончарик Поликарп Павлович 1912 д. Конюхи Езерищенский РВК, Витебская обл. 588 сп красноармеец

пропал без вести 7.1941

Гончарин\Гончарик* Алексей Игнатьевич 1906 д. Белевичи 1941 полевой ВК 152 сп кр-ц умер от ран

29.10.1944

Гончаров * Иван Фомич 1903 с. Заградье Слуцкий РВК 27 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 8.02.1945 Польше

Гопанович * Петр Петрович 1911 Слуцкий р-н 3.07.1944, Пуховичский РВК, 217 сд кр-ц убит 23.01.1945

В. Пруссии

Гопин*\ Горин* Абрам Иосифович 1899 г. Слуцк 6.41 Слуцкий РВК 83 ск кр-ц пропал без вести 8.1941

Гопин* Михаил Абрамович 1926 … убит нет

Горбат Яков Леонтьевич 1898 д. Шаповики Слуцкий ГВК, 148 гв. сп 50 гв. сд гв. красноармеец убит

23.08.1944 Польше

Горбацевич Александр Яковлевич 1906 д. Кальчицы Слуцкий РВК 20 гсд 265 гсп (110 сп) майор убит 20.03.1943 г. Краснодар

Горбацевич Георгий Александрович 1923 д. Лядно 7.07.1944, Краснослободский РВК 130 сд красноармеец убит 14.01.1945 В . Пруссии

Горбацевич \ Горбачевич\Горбешевич Феодосий Петрович 1899 д. Чижовка Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц убит 18.08.1944 Польше

Горбач Арсений Николаевич 1913 д. Дорохино 1944 Гресский РВК п/п 35 751 кр-ц пропал 4.1945

Горбач Борис Игнатьевич 1925 п. Ленина 1944 Слуцкий РВК 132 сд кр-ц убит 10.10.1944 Польше

Горбач * Василий Алексеевич 1925 д. Шаловичи 6.07.1944 Слуцкий РВК, 143 сд кр-ц убит 16.10.1944 Польше

Горбач * Василий Сергеевич 1924 (1925 д. Гуляево) д. Каты 7.1944 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 3.1945

Горбач * Виктор Алексеевич 1925 (1926 д. Борок) д. Басловцы 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 35 662 кр-ц пропал

3.1945

Горбач* Владимир Иванович 1883 д. Гуляево пропал без вести 1944 нет

Горбач* И. И. …д. Подлесье нет

Горбач Иван Маркович 1907 д. Шаловичи Слуцкий РВК 4.07.1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 13.08.1944 Польше

Горбач Игнат Владимирович 1909 д. Каты 75 гап лейтенант пропал без вести 12.1941 Смоленской обл.

Горбач* Леонид Алексеевич 1925 д. Борок пропал без вести 1944 нет

Горбач Яков Леонтьевич 1898 д. Шановики 7.1944, Слуцкий ГВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит 23.08.1944 Польше

Горбачев Алексей Яковлевич 1906 Слуцкий р-н, д. Н.-Юрковичи 12.12.1941 Серовский ГВК Свердловской

обл. красноармеец пропал без вести 12.1942

Горбачевич\ Горбешевич Феодосий Петрович 1899 д. Чижовка Слуцкий РВК 152 гв. сп 50 гв. сд

гв. красноармеец убит 18.08.1944 Польше

Горбунов* Николай Иванович 1906 кр-ц пропал 1942 нет

Горбунов Семен Павлович 1914 г. Слуцк 1942… 37 апбат. 74 УР лейтенант пропал без вести 12.1942

Горбунов * Семен Селеверстович\Селиверстович 1924 Бобруйском р-не 7.1944 Слуцкий РВК, 76 гв. сд 237 гв. сп гв. мл. сержант убит 31.01.1945 Польше

Горбылев* Кирилл Лявонович 1906\ 1904 Смоленская обл. 1111 ап РГК ефрейтор пропал 26.07.1942

Сталинградской обл. (нет о Слуцке)

Горганин Игнат Иванович 1909 д. Уречье 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944

Горганин Павел Иванович 1912 Слуцклм р-не и РВК, 143 гв. сп красноармеец погиб 2.11.1944 В. Пруссии

Гордеев Николай Григорьевич 1913 Татарстане 1944 Слуцкий РВК, 96 гв. сд гв. кр-ц убит 22.10.1944

В. Пруссии

Гордеев Петр Иосифович 1913 д. Ленино 1941 Слуцкий РВК, п/п 713 старшина пропал без вести 8.1944

Гордеев Петр Николаевич1919 с. Проснакки\с. Проспаки Гресский РВК, 11 тп красноармеец умер от ран

эг 1628\МЭП 100 24.09.1941 г. Дербент

Гордей Григорий Адамович 1907 д. Вынисцы\д. Вынищи 1944 Гресский РВК, п/п 1 064 кр-ц пропал без

вести 10.1944 В. Пруссии

Гордей Михаил Станиславович 1913 д. Ванисцы 1944 Гресский РВК п/п 1 047 красноармеец убит 28.07.1944

Гордей Петр Николаевич 1919 д. Преснаки 1940 Гресский РВК, п/я 204−20 кр-ц пропал без вести 6.1944

Гордей Степан Станиславович 1917 д. Ванисцы (д. Вынищи) 1939 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Гордейчик Даниил Иванович 1915 д. Кухты с 1937 .358 сп 60 сд мл. л-нт пропал без вести 9.1941 Украине

Гордейчик Иван Павлович 1903 Слуцкий р-н и РВК 1944 фэп — 1 мл. сержант умер от болезни

31.01.1945 Литве

Гордейчик Иван Савич\Саввич 1900 д. Городище 10.07.1944 Слуцкий РВК 164 гв. сп гв. красноармеец убит

24\26.10.1944 В. Пруссии

Гордейчик * Иван Тихонович 1911 д. Прощицы 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Гордейчик Тимофей Никитович 1918 д. Городище 10.07.1944 Слуцкий РВК, 55 гв. сд гв. красноармеец убит 17.02.1945 В . Пруссии

Гордейчин Федор Степанович 1910 Слуцкий р-н и РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 14.01.1945 В . Пруссии

Гордиенко Яков Павлович 1918 Полтавская обл. 6.1944 Гресский РВК, 108 сд красноармеец умер от ран

19.09.1944 Польше

Гордневич * Александр Иосифович 1923 д. Н. Двор 1944 Слуцкий РВК, 132 сд кр-ц убит 28.10.1944 Польше

Горелик Иван Григорьевич 1924 г. Слуцк, Белебеевский РВК Башкирии, 30 сд мл. лейтенант убит 31.03.1944 Каменец-Подольской обл.

Горкин * Петр Кириллович 1920 д. Подлесье 1944 Слуцкий РВК, 20 сд красноармеец пропал без вести

28.03.1945 В . Пруссии

Горковенко* Кузьма Степанович…113 сд пропал без вести 1.01.1942 (жена в Слуцке)

Горнович* Демс Иванович 1905 Слуцкий р-н, п. Молотка Полевой РВК 800 сп старшина умер 3.01.1945 ЭГ 5062. г. Грозный

Горностай* Константин Васильевич 1920 д. Борок пропал без вести 1942 нет

Горностай ** Михаил Иосифович 1926 д. Бословцы (д. Шведы) 9.1944 Гресский РВК п/п 95 866 1192 сп 357 сд кр-ц убит\ пропал без вести 12.1944

Горовой Иван Викторович 1924 д. Мусичи Гресский РВК, 354 сд красноармеец убит 19.08.1944 Польше

Горовой Иван Кирилович 1908 д. Бословцы 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 6.1944

Городейчик Иван Саввич 1900 д. Городище 10.09.1944 Слуцкий РВК, 55 гв. сд гв. красноармеец убит 24.10.1944 В . Пруссии

Горомыко Алексей Филиппович 1908 Смолевичи кр-ц пропал без вести 12.1944 (жена в д. Хреново)

Горохов* Павел Артемович 1903 Слудский РВК Горьковской обл . 64 осапб умер от болезни 28.06.1942

г. Молотов

Гороховик* Николай Михайлович 1907 Плошском\ Плисский р-не, с 1929 в 91 сп 37 сд ст. лейтенант пропал

без вести до 12.06.1943 (нет о Слуцке)

Горский Василий Юрьевич 1911 д. Доросино Слуцкий РВК 168 гв. сп гв. кр-ц умер 22\23.08.1944 Польше

Горский Гаврил Федорович 1913 д. Дарасино 1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 26.07.1944

Брестской обл.

Горский Иван Григорьевич 1913… 20.07.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 11.1944

Горский Николай Александрович 1916 Слуцкий р-н и РВК 4.07.1944, 48 гв. сд гв. кр-ц 8.09.1944 утонул при

форсировании р. Зап. Буг

Горский * Федор Иванович 1904 Слуцкий р-н и РВК 1944, 20 гсд красноармеец пропал 9.02.1945 В. Пруссии

Горунович * Кондрат Арсентьевич 1897 д. Лесище 6.07.1944 Слуцкий РВК 61 сд кр-ц убит 19.08.1944 Польше

Горунчик * Николай Никифорович 1926 д. Телевичи 20.07.1944 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 9.1944 г. Бобруйске

Горунчик * Николай Семенович 1920 д. Целевичи 7.1944 Слуцкий РВК, в/ч 5 388 убит 17.01.1945 Польше

Горчагин * Иван Игнатьевич 1917 с. Уречи 1940 Слуцкий РВК кбф 52 оиобо гб кр-ц пропал 29.08.1941

Горчанин \Гарганин* Константин Трофимович 1904\1909 п. Уречье 2.07.1944 Слуцкий ГВК, 295 сп кр-ц

умер от ран ППГ 654 17.04.1945 В . Пруссии

Горчанин * Павел Иванович 1912 Слуцкий р-н и РВК 4.07.1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 28.10.1944 В . Пруссии

Горькавый Александр Ефимович 1908 д. Белевичи 1944 Краснослободский РВК 185 сд красноармеец убит 15.01.1945 Польше

Горькавый Иван Семенович 1917 д. Придирки (?)10.1938 Краснослободский РВК старшина пропал 10.1944

Горькавый Иван Федорович 1905 д. Белевичи красноармеец пропал без вести 4.1945

Горькавый *Леонид Павлович 1912 с. Белевичи 1944, Краснослободский РВК 20 сд красноармеец убит 12.02.1945\44 В. Пруссии

Горькавый Николай Антонович 1921 д. Белевичи 1940 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Горькавый Роман Филиппович 1921 д. Лядно 1940 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Горьковый Александр Леонтьевич 1909 д. Белевичи 23.06.1941 Краснослободский РВК красноармеец пропал без вести 10.1944

Горьховый \Гарковый* Иван Филиппович 1920 д. Лядно 44 сд кр-ц убит 7.06.1942 Ленинградская обл.

Господуров* Кузьма\ Козьма Устинович 1899 Слуцкий уезд, д. Зарытово 165 сд подполковник убит

22.02.1943 от 7.04. 1944 = жив

Готкин * Арон Шахнович 1920 г. Слуцк Слуцкий РВК, п/я 90 кр-ц пропал без вести 8.1941

Готкин Борис Шахнович 1925 г. Слуцк Саракташский РВК Чкаловской обл., п/п 35 698 мл. сержант пропал

2.1944. Книга памяти. Оренбургская обл.

Готкин * Григорий Шахнович 1922 г. Слуцк Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 12.1941

Готовшиц Леонид Александрович 1922 г. Слуцк Гомельский ГВК, кр-ц пропал без вести 7.1941

Гофман * Иван Владимирович 1915 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Гофман Израил Арамович 1918 г. Слуцк 9.1939 Гомельский ГВК, 45 гв. тбр гв. старшина пропал 25.04.1945

Гохман\Гофман* Борис Аронович 1909 …1941 Слуцкий РВК пропал без вести 3.1943

Гохман Эля Зеликович 1907 г. Слуцк 8.07.1941 Дрибинский РВК, Могилевская обл. кр-ц пропала 12.1941

Гоча Василий Тихонович 1909 д. М. Быковка 18.07.1944 Слуцкий РВК, 270 сд кр-ц убит 3.04.1945 Латвии

Грабко Пилип Кузьмич 1918 Бобруйская обл. 19.09.1939 Слуцкий РВК, арт\ч кр-ц пропал без вести 7.1944

Грабун Илья Владимирович 1908 Стародорожский р-н д. Рыбок 7.08.1944 Слуцкий РВК, 61 сд мл. сержант убит 20.01.1945 В . Пруссии

Гравман Генадий (Геннадий) Митрофанович 1920 г. Минск 1940 Гресский РВК, 55 осбр красноармеец убит

10.05.1943 Ленинградской обл.

Граген * Тихон Романович 1905 д. Лесище 7.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. еф-р убит 23.01.1945 В . Пруссии

Грак* Владимир Дмитриевич 1897 д. Нива пропал без вести 1942 нет

Грак Григорий Владимирович 1926 д. Городница Слуцкий РВК 26 тм бр. красноармеец умер от ран 21.05.1945 Германии

Грак Димитрий Данилович 1921 д. Городище 20.10.1940 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Грак Иван Александрович 1919 Слуцкий р-н, д. Рородино 12 А 75 отб л-нт убит 11.07.1942 г. Ворошиловск

Грак Иван Иванович 1925 д. Городище полев. ВК п/п 61 470 кр-ц пропал без вести 3.1945

Грак Кузьма Алексеевич 1905 д. Городище 7.1944 Слуцкий РВК п/п 69 606 кр-ц пропал 12.1944\3.1945

Грак Петр Семенович 1908 д. Городшое Слуцкий РВК, 55 гв. сд кр-ц умер от ран 1.02.1945 В. Пруссии

Грачен\Грачан* Тихон Романович 1905 (1906) д. Лесище 50 гв. сд 148 гв. сп гв. кр-ц убит 23.01.1945

В. Пруссии

Гребенец * Павел Алексеевич 1916 Слуцкий р-н и РВК, 11 гксд 15 огсб кр-ц убит 18.08.1942 Смоленской обл.

Гребенчук Анатолий Тихонович 1925 д. Чалевич Чалевический (?) РВК 1103 сп 328 сд кр-ц погиб 16.10.1944

Польше

Гребенчук Данил Семенович 1914 д. Челевичи Слуцкий РВК, 61 сд кр-ц убит 8.09.1944 Польше

Гребенчук Иван Иванович 1917 д. Целевичи 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 10.1944

Гребянчук Александр Павлович 1918 д. Целевичи 1941 Волковыский РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гредякин* Лаврентий Иванович 1910… с 1932 в 107 сп 55 сд лейтенант пропал 1941 (жена в Слуцке)

Грек /Грен Антон Григорьевич 1911 Слуцкий р-н и РВК 1944, 152 гв. сп гв. красноармеец умер от ран

19\21.03.1945 59 отд. МСБ В. Пруссии

Грек* Артем Семенович… д. Целевичи пропал без вести 1944 нет

Грек Борис Яковлевич 1906 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944

Грек* Василий Иванович 1913 д. Ваньковщина пропал без вести нет

Грек Владимир Яковлевич 1912 д. Кучино 3.07.1944, Слуцкий РВК, 143 сд кр-ц убит 27.03.1945 Германии

Грек* Иван Максимович… д. Целевичи пропал без вести 1945 нет

Грек * Иосиф Иванович 1917 д. Целевичи 1938 Слуцкий РВК сержант пропал без вести 8.1944

Грек * Иосиф Семенович 1912 д. Целевичи 1.07.1944 Слуцкий РВК, 371 сп кр-ц пропал 1.1945

Грек ** Левон Фомич 1926 д. Евличи 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 1 916 кр-ц пропал без вести 1.08.1945

Грек Максим Иванович 1915 Слуцкий р-н и РВК 4.07.1944, 130 сд кр-ц убит 14.01.1945 В . Пруссии

Грек * *Павел Михайлович 1912 д. Целевичи 4.07.1944 Слуцк. РВК, 130 сд кр-ц убит 14.01.1945 В . Пруссии

Грек Петр Павлович 1903 Слуцкий р-н 1944 Любаньский РВК, п/п 54 366 кр-ц пропал без вести 11.1944

Грек * Петр Семенович 1918 д. Целевичи 11.1939 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 10.1944

Грек * Роман Андреевич 1915 д. Целевичи 9.1939 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 6.1944

Грек Семен Артемович 1902 д. Целевичи 1.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд 148 гв. сп гв. кр-ц убит 26.08.1944

Польше

Греков* Николай Ефимович 1907 д. В. Слива пропал без вести 1945 нет

Гресский * Григорий Юдельевич 1918 Гресский р-н 1939 Стародубский РВК 20 гв. сд гв. л-нт умер от ран 30.03.1944 Одесской обл.

Гресский Иван Алексеевич 1914 Слуцкий р-н, д. Чижевичи 6.1941 Старобинский РВК, красноармеец

пропал без вести 10.1944

Гресский Иван Савельевич 1919 д. Чипивка 1944, Слуцкий РВК, 20 гв. сд гв. кр-ц убит 20.01.1945 В . Пруссии

Гресский * Тихон Алексеевич 1908 д. Чижовка (д. Н. Рачковичи) д. Тижовка 6.07.1944 Краснослобод. РВК

175 сд 277 сп красноармеец убит 26.10.1944 Брестской обл.\ Польше

Грецкий * Василий Васильевич 1912 Орловская обл. 1944, Слуцкий РВК 152 сд мл. сержант умер от ран 7.02.1945 В. Пруссии

Гречиц * Александр Мартинович (А. М.) 1911 Краснослободский р-н д. Чапличи 1939 Добрушский РВК,

красноармеец пропал без вести 3.1940

Гречиц * Афанасий Клементьевич 1898 д Поношенцы (д. Середняки) Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит

23.10.1944 В . Пруссии

Гречиц * Михаил Васильевич 1922 д. Танешицы 6.1941 Краснослободский РВК кр-ц пропал 9.1944 (1941)

Гречушкин* Василий Лукьянович 1907… с 1929 158 озад ст. л-нт пропал без вести 12.1941 (жена в Слуцке)

Гриб * Александр Семенович 1913 Минский р-н 16.11.1939 Глусский РВК, п/я 375−15 красноармеец

пропал без вести 12.1941 (жена в Слуцке)

Грибень \Грибель* Иван Семенович 1898 (д. Н. Рачковичи\ д. Чаплицы) 1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц

убит 1.02.1945 В. Пруссии

Грибень* С. С. …д. Чаплицы пропал без вести нет

Грибков Василий Петрович 1892… Слуцкий ГВК, 82 отд. б-н кр-ц умер 14.01.1942 . ЭГ 78 г. Ленинграде

(нет что Минской обл.)

Грибов * Александр Иванович 1906 Витебская обл. 7.1941 (?) Слуцкий РВК кр-ц пропал 10.1944

Грибовский * Иван Антонович (1912)1922 г. Слуцк, 6 А кр-ц умер от ран24.08.1943 Харьковской обл.

Грибок Константин Никитович 1915 Копыльском р-н 1940 Слуцкий РВК 52 оиобо гб кр-ц пропал 29.08.1941

Грибок Марк Понкратович 1904 д. Островок 22.04.1943 Прокопьевский ГВК, 841 сп ст. сержант пропал без

вести 9.1944

Григорьев Авакум Сергеевич 1909 Слуцкий р-н, д. Щиты 1944 Бобруйский РВК, п/п 0674 ж красноармеец

пропал без вести 12.1944

Григорьев Николай Михайлович 1915 Ярославской обл. 1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 3.08.1944

Польше

Гридюшко* Петр Станиславович 1920…1940 Орловский РВК, кр-ц пропал 9.1944 (мать в д. Хорошее)

Гримберг * Павел Мартынович 1909 г. Могилев Могилевский РВК, 17 ва 260 бап лейтенант убит 8.02.1944 Украина (жена в Слуцке)

Гринберг Иосиф Исаакович 1909 г. Слуцк Дзержинский РВК Ленинградской обл. кр-ц пропал 9.1941

Гриневич * Адам Иванович 1900 Стародорожский р-н 7.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944

Гриневич * Иван Иванович 1919 д. Прановичи (д. Працевичи) Слуцкий РВК, 5 п ВНОС красноармеец

пропал без вести 7.10.1941 Смоленской обл. (1944 Польше)

Гриневич* Николай Трофимович 1905 г. Слуцк 4.11.1941 Свердловский ГВК, кр-ц пропал без вести 2.1942

Гриневич Петр Константинович 1914 Слуцкий р-н 28.05.1942 Котласский ГВК, кр-ц пропал без вести

Гринкевич* Михаил Степанович 1924 Гомельской обл. Зуевский РВК Кировской обл. 26 гв. сд убит

1.01.1944 Витебской обл.(нет о Слуцке)

Гринович Александр Филиппович 1925 д. Уланово 1944 Слуцкий РВК 132 сд с-нт убит 15.01.1945 Польше

Гринок Павел Петрович 1909 Бобруйская обл. Слуцкий РВК, 1199 сп кр-ц умер 24.02.1945 ХППГ 2199.

Германии

Гринцевич * Валентин Михайлович 1924 г. Слуцк 1943 Слуцкий РВК, 664 сп красноармеец умер от ран 21.03.1945 В . Пруссии

Гринцевич * Сергей Михайлович 1921 г. Минск 10.1940 Минский РВК, кр-ц пропал без вести 6.1941

(отец в Слуцке)

Гринчишин Михаил Никитович 1908 г. Бердичев Слуцкий РВК, 275 сд мл. лейтенант пропал без вести

27.09.1941 Днепропетровской обл.

Гринь Николай Дмитриевич 1922 Бобруйском р-не Слуцкий РВК 12 мсбр кр-ц убит 31.01.1945 Германии

Гринько Федор Гаврилович 1916 п. Уречье 1941 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гринько * Федор Петрович 1911 г. Слуцк 10.1939 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 8.1944

Гринюк * Александр Ефимович 1913 д. М. Быков 7.1944 Слуцкий РВК, красноармеец убит 28.11.1944

Гринюк Александр Федорович 1917 д. М. Быково 1941, Вяземский РВК Смоленской обл. 34 исбр

ст. лейтенант убит 5.03.1945 Польше. Книга памяти. Смоленской обл.

Гринюк * Афанасий Исакович 1905 д. Устрань 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит 15.01.1945

В.Пруссии

Гринюк*\ Гриню Василий Антонович\Андреевич 1921 д. Б. Быково 11.08.1944 Старобинский РВК, 1321 сп 415 сд сержант погиб 7\10.02.1945 Германии

Гринюк * Емельян Герасимович 1913 (1912) д. Б. Быково 1944 Слуцкий РВК, 47 А 47 аошр кр-ц убит

24.10.1944 Польше

Гринюк * Иван Михайлович 1909 д. Б. Быково 20.07.1944 Слуцкий РВК, п/п 68 483 кр-ц пропал 12.1944

Гринюк * Иван Титович 1925 д. М. Быково 18.07.1944 Слуцк. РВК 43 гв. сд гв. кр-ц убит 2\3.11.1944

В. Пруссии

Гринюк * Иван Яковлевич 1923 (1929? д. Б. Быково) д. М. Быков 7.1944 Слуцкий РВК, красноармеец пропал

без вести 9.1944 (1942)

Гринюк Никита Захарович 1893 Слуцком р-не Бобруйский РВК, 222 сд ст-на убит 19.10.1943Могилев. обл.

Гринюк Николай Е. 1922 Слуцком р-не, Стармолаев. РВК г. Минска 38 гв. сд гв. красноармеец убит 28.12.1942 Ростовской обл.

Гринюк * Николай Евстафьевич 1922 (1921) с. Б. Быково Сталинский РВК г. Минска, 60 гв. сд гв. сержант

убит 17.07.1943 Харьковской обл.

Гринюк * Николай Иванович 1919 д. В. Быков Слуцк. РВК107 осбр в\фел-р убит 18.04.1943 г. Новороссийске

Гринюк Николай Игнатович 1925 д. Быков Слуцкий РВК 356 сд мл. сержант убит 13.02.1945 Германии

Гринюк* Николай Игнатович 1922 д. Играево\Працевичи пропал без вести 1945 Германии нет

Гринюк * Николай Карпович 1923 д. М. Быково Слуцкий ГВК, 176 сд капитан пропал 14.07.1944 Карелии

Гринюк* Николай Семенович 1914 … пропал без вести 1942 нет

Гринюк * Николай Титович 1923 д. М. Быково 1944 Слуцкий РВК 975 сп кр-ц умер от ран 23.04.1945 Латвии

Гринюк* Павел Данилович 1908 д. М. Быково пропал без вести 1941 нет

Гринюк* Павел Павлович 1920 д. М. Быково Шахунский РВК Горьковской обл.118 сд ефрейтор убит

5.08.1942 Калининской обл.

Гринюк ** Павел Петрович 1910 д. М. Быково Слуцк. РВК 354 сд 1193 сп кр-ц умер от ран 26.02.1945 Польше

Гринюк* Петр Лаврентьевич 1900 д. Б. Быково пропал без вести 1945 нет

Гринюк * Семен Павлович 1914 (1912) д. Б. Быково Слуцкий РВК, 250 сд ст. л-нт убит 23.08.1944 Польше

Гринюк Сергей Казимирович 1905 г. Слуцк 1937 эг 1052 майор мед\сл. погиб 11.05.1944 р . Кура

Гринюк Тимофей Захарович 1905 д. Избудище\д. Быково 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гринюк* Яков Евсеевич 1924 д. М. Быково 1942 Октябрьский РВК г. Семипалатинска 213 отбр ст. сержант убит 16.01.1945 В . Пруссии

Грицкевич *Анастас Ефимович 1914 д. Серяги пропал без вести 1943 нет

Грицкевич * Виктор Алексеевич 1926 д. Варковичи Слуцкий РВК, 20 гсд 121 омсб красноармеец умер от ран 26.02.1945 В . Пруссия

Грицкевич Емельян Васильевич 1899 д. Серажи 1944, Слуцкий РВК, 132 сд кр-ц убит 10.10.1944

Грицкевич Емельян Ефимович 1902 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц убит 24.10.1944 Польше

Грицкевич* Емельян Ефимович 1894 д. Середняки пропал без вести 1944 нет

Грицкевич * Иван Ефимович 1900 д. Варковичи 1944 Слуцкий РВК 166 сп кр-ц умер 23.11.1944 г. Каунасе

Грицкевич **Иван Ефимович 1909 д. Серяги \д. Сераж 9.07.1944 Слуцк. РВК 132 сд мл. с-нт убит 15.01.1945

Польше

Грицкевич* Иван Иосифович 1918 д. Варковичи пропал без вести 1941 нет

Грицкевич Иван Петрович 1918 д. Варковичи 9.1938 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Грицкевич Николай Петрович 1900 п. Захаровка 5.07.1944 Слуцкий РВК 8 гв. А 19 ооб красноармеец убит 22.02.1945 Польше

Грицкевич* Петр Наумович 1897 д. Варковичи 321 осб ст. политрук погиб\ пропал без вести ноябре 1941

Грицкевич* Петр Петрович 1924 д. Варковичи Слуцким РВК 152 гв. сп 50 гв. сд гв. кр-ц убит 19.01.1945

В. Пруссии

Грицкевич * Тихан Карпович 1905 д. Варковичи 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Грицук* Павел Петрович 1920 Смоленская обл. 1941 Слуцкий РВК Ленинградская обл . КБФ тыл

краснофлотец пропал без вести 8.1941

Гришакин * Александр Ефимович 1904 Орловской обл.1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 4.08.1944

Польше

Гришкевич \Грынкевич* Михаил Степанович 1924 Гомельской обл. 1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал 1943

Гришко Виктор Степанович 1924 д. Сунал 1941 Гресский РВК красноармеец пропал без вести 6.1944

Гришков * Григорий Федосеевич 1907 д. Ив. Огородники 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал 8.1944 Польше

Гришков Семен Мартынович 1908 Слуцкий р-н, д. Ив.-Огородники умер от ран 10.02.1942

Гришков* Федор Федосеевич 1902 д. Ив. Огородники 30 А 673 сп 220 сд военветврач 3 р пропал 14.10.1941

Грищан\Гришан * Александр Федорович … д. Исерно пропал без вести 1941 нет умер от ран 5.09.1941

Грищенков* Константин Максимович 1918 Смоленская обл. 23.06.1941 Пречистенский РВК, кр-ц пропал

10.1944 (извещение отцу в Слуцк)

Громович Иван Яковлевич 1916 Дзержинский р-н Гресский РВК 22 сд красноармеец пропал 26.12.1941

Калининской обл.

Громыко * Иван Павлович 1911 д. Старево 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 6.1944

Гросман * Рувин Янкелевич 1918 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944

Гросман * Хаим Янкелевич 1921 г. Слуцк 11.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944

Гросман * Шолам Янкелевич 1909 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944

Грудинский * Михаил Михайлович\Михаилович 1926 д. Круглое 18.07.1944 Слуцкий РВК, 220 сд 673 сп кр-ц убит 20.10.1944 В . Пруссии

Грудинский * Николай Дмитриевич 1913 д. Ретовщина (д. Круглое) 11.07.1944 Слуцкий РВК, 130 сд красноармеец убит 3.09.1944 Польше (Германии)

Грузд* Николай Николаевич 1926 п. Уречье 1944 Слуцкий РВК, 20 гв. сд гв. кр-ц убит 19.01.1945 В . Пруссии

Груша * Георгий Александрович 1908 Полтавской обл. 1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944

Грушевский Михаил Васильевич 1907 г. Слуцк ппс 116−92/ст кр-ц пропал без вести 10.1941

Грячек \Грачок* Дементий Дементьевич 1913 д. Городище 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944

Губанович Константин Иванович 1911 Слуцкий р-н и РВК 2.07.1944, 48 гв. сд гв. красноармеец убит 26\29.10.1944 В. Пруссии

Губанович Степан Иванович 1907 д. М. Подерь 2.07.1944, Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. красноармеец убит 25.08.1944 Польше

Губаревич* Павел Федорович… д. Тихонь пропал без вести нет

Губаревич* Павел Федорович… сержант убит 14.10.1944 нет

Губин Николай Иванович 1918 г. Слуцк, Октябр. РВК ЧФ краснофлотец убит 20.08.1941 Николаевской обл.

Губчик Андрей Степанович 1910 д. Весея 1941 Гресский РВК красноармеец пропал без вести 8.1944

Губчик * Виктор Адамович 1909 г. Слуцк 138 гв. сп гв. кр-ц убит 19\22.11.1944 В. Пруссии

Губчик\ Гувчик* Гаврил Павлович 1906 д. Весея 10.07.1944 Слуцкий РВК 164 гв. сп гв. кр-ц убит 23.10.1944

В. Пруссии

Губчик* Иван Сергеевич 1914 д. Весея с 1935… 259 зад РГК воентехник 1 р. пропал без вести 9.1941

Губчик Максим Федорович 1903 д. Весея 7.1944 Слуцкий РВК п/п 98 154 кр-ц пропал без вести 3.1945

Губчик* Михаил Петрович 1918 д. Весея 7.1944 полевой ВК п/п 78 568 кр-ц пропал без вести 10.1944

Губянович Константин Иванович 1911… 2.07.1944 Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 26.10.1944

В. Пруссии

Гудковский * \Гутковский* Александр Владимирович 1916 д. Забелы 1939 Гресский РВК 7 гв. сд 14 гв. сп гв. лейтенант убит 8.03.1944 Калининской обл.

Гудковский * Влад. Мар. 1926 п. Озрощенец Слуцкий РВК, 103 гв. сд гв. кр-ц убит 24.03.1945 Венгрии

Гудковский * Казимир\ Каземир Александрович 1902 Стародорожском р-не 18.09.1944 Стародорожский РВК

23 гв. сп\ 23 гв. вдсп гв. кр-ц убит 20.04.1945 Германии

Гудковски й Михаил Балеславович 1925 Гресском р-не и РВК 1944, 399 сд кр-ц убит 19.10.1944 Польше

Гудковский *\Гурковский* Павел Александрович 1913 д. Козловичи 7.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. кр-ц

убит 25.10.1944 В . Пруссии

Гудковский* Павел Владимирович 1906 д. Покрашево пропал без вести 1944 Польше нет

Гудковский* Юлиан Александрович 1923 д. Бел. Лужа пропал без вести 1944 нет

Гудун * Нестор Матвеевич 1910 Старобинский р-н 3.1941 Слуцк. РВК кр-ц пропал 10.1944 (жена в д. Играево)

Гуз* Константин Сафронович 1910 Ленинский р-н д. Заболотье 1944 Ленинский РВК, Минская обл. 159 сд красноармеец убит 12.02.1945 В . Пруссии (нет о Слуцке)

Гузик Андрей Матвеевич 15.10.1921 г. Слуцк красноармеец пленен 21.07.1941 шталаг IV H (304) погиб

23.11.1941 Цайтхайн

Гузик* Матвей Максимович 16.11.1910 д . Гольчицы кр-ц пленен10.08.1941 шталаг 333 погиб 12.06.1942

Гузман* Вульф Яковлевич 1902…38 олбс майор убит 28.11.1944

Гук Александр Васильевич 1919 д. Кухты 7.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Гук Александр Иванович 1909 д. Заболочине 1944 Слуцк РВК 152 сд мл. сержант убит 10.12.1944 В . Пруссии

Гук Николай Васильевич 29.11.1907 д . Кухты 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944

= пленен 26.06.1941 шталаг VIII E (308) погиб 31.12.1941 г. Нюрнберг

Гук Павел Павлович 1897 д. Кухты 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 48 914 кр-ц пропал без вести 6.1945

Гук Сидор Григорьевич 1912 Гомельской обл. Слуцкий РВК 120 сп 69 сд ст. сержант погиб 3.11.1944 Польше

Гук Степан Алексеевич 1901 д. Кухты Слуцкий РВК 152 гв. сп 50 гв. сд гв. красноармеец погиб 19.01.1945

В. Пруссии

Гук \Чук* Федор Иванович 1918 Минская обл. Слуцкий РВК 624 сп ст. сержант умер от ран 6.10.1943

г. Курске

Гуков Андрей Дмитриевич 1902 Могилевской обл. 27.07.1944 Слуцкий РВК 76 гв. сд гв. красноармеец убит

19.01.1945 Польше

Гуль \Гиль* Семен Андреевич 1908 Слуцкая обл. Слуцкий РВК Ленинградская обл. 480 осб кр-ц умер от

болезни ЭГ 1171, 17.01.1942 г. Ленинграде

Гуляев * Семен Филиппович 1907 Орловская обл. 1944 Слуцкий РВК, 38 гв. сд 110 гв. сп гв. кр-ц убит

11.10.1944 Польше

Гунчик * Василий Тимофеевич 1922 д. Подлипцы 7.07.1944, Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. кр-ц убит 26.01.1945

В. Пруссии

Гуп Степан Алексеевич 1901 Слуцкий р-н и РВК 7.07.1944, 50 гв. сд гв. мл. с-нт убит 17.01.1945 В . Пруссии

Гупалович** Григорий Яковлевич 1917 (1907) Слуцкий р-н д. Б. Подерь 1943 Кожвинский РВК Коми 20 гсд красноармеец убит 19.03.1945 В . Пруссии

Гупалович * Михаил Федорович 1922 (1920) д. Аполины 3.1941 Гресский РВК, кр-ц пропал 1941

Гур * Алексей Егорович 1917 д. Клейчана Слуцкий РВК, 40 окд сержант пропал без вести 30.12.1941 в Крыму

Гур * Андрей Алексеевич 1905 д. Огородники 1944 Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит 11.08.1944 Польше

Гур * Борис Степанович 1903 д. Клепчаны 5.07.1944, Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит 15.08.1944 Польше

Гур* Григорий Яковлевич 1923 д. Огородники пропал без вести 1945 нет

Гур* Иван Евстратович 1911 д. Огородники пропал без вести нет

Гур * Игнат Яковлевич 1920 д. Огородники 14.09.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 7.1944 (1945) В. Пруссии

Гур * Михаил Сергеевич 1898 д. Огородники 1944 Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит 28.01.1945 В . Пруссии

Гур Николай Яковлевич 1923 (1924) д. Огородники 7.1944 пол. ВК п/п 21 075 кр-ц убит 24.04.1945 (1.1945)

Гур *Петр Григорьевич 1902 д. Огородники НШ 20 погп капитан пропал без вести 9.1941

(расстрелян фашистами в 1941 в г. Борисполе)

Гур* Степан Евстафьевич/ Евстратьевич 1922 д. Огородника 5 ва 611 иап старшина умер от ран 3.01.1943 Краснодарском кр.

Гур * Федор Калинович 1915 д. Огородники Слуцкий РВК, 282 сп 175 сд кр-ц умер 17.10.1944 Польше

Гур * Федор Романович 1904 д. Огородники 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 32 621 кр-ц пропал 3.1945

Калининградской обл.

Гурба Александр Пилипович/ Филиппович 1907 д. Беличи Слуцкий РВК 168 гв. сп гв. красноармеец умер 18.01.1945 В . Пруссии

Гурба Иван Федорович… д. Безверховичи Слуцкий РВК, 28 отд. сбр. взв. связи ст. лейтенант убит 14.08.1942

Смоленской обл.

Гурба Леон Алексеевич 1905 д. Ушалово 10.07.1944 Слуцкий РВК 164 гв. сп гв. кр-ц погиб 23.10.1944

В. Пруссии

Гурба\Чурба* Максим Терентьевич 1916 с. Вашневка 18.10.1937 Слуцкий РВК, сержант пленен 15.10.1941 =

Освобожден 3.12.1944 упр. 40 А

Гурба \Гурбо* Фома Данилович 1898 д. Безверховичи 1944 Слуцкий РВК 20 сд кр-ц убит 20.03.1945

В. Пруссии

Гурбанович \Губанович * Иван Антонович 1912 Слуцком р -не 23.06.1941 Бобруйский РВК кр-ц пропал

8.1944

Гурбанович Томас Федорович 1896 Узденский р-н Гресский РВК, 290 сд красноармеец убит 6.09.1944

Гурбо Анатолий Васильевич… г. Слуцк 1.11.1942 Уфимский ГВК 19 сд мл. лейтенант убит 30.11.1943 Кировоградской обл.

Гурбо * Антон Ефремович 1906 д. Селище 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 57 257 кр-ц пропал без вести 11.1944

Гурбо * Антон Трофимович 5.07.1905 д. Безверховичи 23.06.1941 Слуцкий РВК кр-ц пленен 26.06.1941

шталаг VIII E (308) погиб 21.06.1942 г. Фалькенау

Гурбо * Владимир Матвеевич 1908\1906 д. Безверловича Толочинский РВК, Витебская обл. 14 отд. штурм. стр.

бат. 24 сд ст. политрук убит 18.08.1944 Литве

Гурбо * Григорий Дмитрович 1918 д. Ив. Огородники 9.1939 Слуцкий РВК п/я 549 510 кр-ц пропал 8.1944

Гурбо* Григорий Иосифович 1923 г. Слуцк (д. Ив. Огородники) Слуцкий ГВК плен умер в госпитале

28.09.1945 . ЭГ 1335 МЭП 14. Польше

Гурбо * *Ефим Иванович 1902 д. Ив. Огородники 8.07.1944 Слуцкий РВК, 61 сд красноармеец убит 16.08.1944 Польше

Гурбо* Иван Ефимович 1896 д. Селище 29 мд интендант 2 р. пропал без вести 22.06.1941

Гурбо Иван Степанович 1900 д. Березовичи Слуцкий РВК, 200 сд сержант пропал без вести 10.12.1943 Калининской обл.

Гурбо *\ Гурба Иван Федорович 1911 д. Безверховичи Слуцкий РВК, 28 осбрсв ст. лейтенант убит 14.08.1942 Смоленской обл.

Гурбо Михаил Иванович 1914 с. Безвеховичи 1941, 475 озад 161 сд мл. лейтенант пропал 10 -12.1941 Смоленской обл.

Гурбо*\ Гурба Николай Дмитриевич 1924 д. Ив. Огородники Слуцкий РВК 19 гв. мбр гв. красноармеец

убит15.03.1945 Германии

Гурбо * Николай Федорович 1915\1906 с. Безверховичи (д. Браново) Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц

убит 20\22.08.1944 Польше

Гурбо Павел Григорьевич 1907 г. Слуцк, Минский РВК 88 сд 758 сп красноармеец убит 6\7.08.1944 Польше

Гурбо Павел Спиридонович\Стуждов. 1907 д. Безверховичи Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит 20\21.08.1944 Польше

Гурбо* Петр Савельевич 1923 д. Безверховичи (д. Ваньковщина) 7.1944 пол. ВК п/п 55 580 кр-ц пропал 2.1945

Гурбо* Степан Михайлович 1910 п. Славинск пропал без вести 1942 нет

Гурбунович\ Гурбонович Андрей Максимович 1897 д. Петрилово Гресский РВК, 1348 сп 399 сд кр-ц погиб

15.10.1944 Польше

Гурва Леон Алексеевич 1905 с. Ушалова 10.07.1944 Слуцкий РВК, 55 гв. сд гв. кр-ц убит 24.10.1944

В. Пруссии

Гуренович Адам Алексеевич 1925 д. Ушаловичи 1944 Слуцкий РВК 143 сд кр-ц убит 28.02.1945 В . Пруссии

Гуренович Василий Филиппович 1909 д. Пресняки? 1944 Гресский РВК, 399 сд кр-ц убит 28.02\ 2.03.1945

В. Пруссии

Гуренович Николай Лукич 1923 с. Ушаловичи 114 осбр ефрейтор убит 17.12.1942 Калининской обл.

Гуренович Федор Степанович 1907 д. Онуфриевичи 10.07.1944, Гресский РВК, 108 сд красноармеец убит 17.02.1945 Польше

Гурикович Игнат Федорович 1900 Слуцкий р-н и РВК, 328 сд кр-ц умер от ран 28.04.1945 Германии

Гурин * Иван Федорович 1917 Ярославская обл. 10.1938 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944 (отец в д. Залядье)

Гурин * Михаил Антонович 1908 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд красноармеец убит 14.10.1944

Гурин * Олег Некодимович\ Никодимович 1921 г. Слуцк Слуцкий РВК, 278 сп 175 сд кр-ц убит 7.02.1945 Польше\Германии

Гуринович * Александр Адамович 1904 д. Сорог 1941 Стародорожский РВК, п/п 190/3 красноармеец

пропал без вести 9.1944

Гуринович* Александр Антонович 1907 г. Слуцк 1929(?) 14 сп 72 сд ст. лейтенант пропал 9.1941 Украине

пленен 8.08.1941?

Гуринович Александр Владимирович 1923 д. Сороги 1941 Золотовский РВК кр-ц пропал без вести 8.1944

Гуринович * Александр Николаевич 1923 д. Бранховичи 5.07.1944, Слуцкий РВК, 36 исбр 28 А кр-ц пропал без вести 15.02.1945 В . Пруссии

Гуринович* Александр Николаевич … д. Ячево пропал без вести 1945 нет

Гуринович* Александр Степанович 1904 д. Шищицы пропал без вести нет

Гуринович Андрей Трофимович 1917 ст. Слуцкая Калиновский РВК Винницкой обл. 12 А 88 опс кр-ц пропал без вести 2.08.1942 Краснодарском кр.

Гуринович* Антон Филипович… д. Воробьево пропал без вести 1941 нет

Гуринович *Антон … д. Поликарповка пропал без вести 1943 нет

Гуринович* Антон Степанович 1908 д. Таковище пропал без вести 1941 нет

Гуринович Василий Дорофеевич 1909 д. Кухты\д. Доросино 7.1944 полевой ВК п/п 3815 кр-ц пропал 2.1945

Гуринович Василий Иванович 1912 д. Кухты 29.03.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гуринович Василий Лаврентьевич 1925 д. Бокшицы 13.07.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 7.1944

Гуринович * Василий Радионович\Родионович 1918 д. Шищицы 2.03.1940 Гресск. РВК 345 сп пропал 6.1941

Гуринович Василий Филипович 1903 Гресский р-н и РВК 29.06.1944, 399 сд кр-ц убит 16.02.1945 В . Пруссии

Гуринович * Григорий Адамович 1912 м. Уречье 23.06.1941 Слуцкий ГВК 155 УР 364 опаб кр-ц убит

3.06.1944 Витебской обл.

Гуринович Дмитрий Григорьевич 1926 д. Бокшицы 19.07.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гуринович * Ефим Петрович 1915 д. Ушаловичи 11.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Гуринович Иван Андреевич 1912 д. Кухты 6.1941 Слуцкий РВК, крц пропал без вести 10.1944

Гуринович Иван Анисеевич 1926…7.1944 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 4.1945

Гуринович Иван Иванович 1905 д. Кухты \д. Гольчицы 9.1939 Гресский РВК, кр-ц пропал 12.1939\убит

1940 Фин. комп.

Гуринович Иван Маркович 1912 Гресский р-н Железнодорожный РВК Московской обл. 1056 сап старшина убит 23.09.1944 Латвии

Гуринович* Иван Матвеевич 1925 д. Волошево пропал без вести 1943 нет

Гуринович* Иван Самуилович… д. Гольчицы пропал без вести 1943 нет

Гуринович Иван Степанович 1907 д. Бокшицы 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944

Гуринович * Иван Степанович 1912 д. М. Таковище Гресский РВК 399 сд кр-ц умер от ран 17\19.09.1944

Польше

Гуринович Иван Федорович 1910 д. Заболотье 10.07.1944 Слуцкий РВК 48 гв. сд гв. красноармеец убит 7\17.01.1945 В. Пруссии

Гуринович* Игнат Тарасович 1924 г. Осиповичи 1942 Шахтинский ГВК Ростовская обл. 13 А 1228 сап убит

12.01.1945 Польше (нет о Слуцке)

Гуринович* Игнат Федорович 1903 д. Липники пропал без вести 1944 нет

Гуринович* Кондрат Арсентьевич 1898 д. Лесище пропал без вести 1944 Польше нет

Гуринович Константин Федорович 1910 д. Липники 29.03.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 7.1944

Гуринович Леонид Яковлевич 1920 Слуцкий р-н и РВК 1944, 37 гв. сд гв. кр-ц убит 16.02.1945 Польше

Гуринович* Леонид Яковлевич 1922 д. Сороги пропал без вести 1942 нет

Гуринович Леонтий Игнатович 1897 Гресском р-не и РВК 1944, 96 сд кр-ц убит 30.10.1944 Польше

Гуринови ч Михаил Андреевич 1925 с. Ушаловичи 7.07.1944, Слуцкий РВК, 143 сд красноармеец умер от ран 2.02.1945 Германии

Гуринович Михаил Андреевич 1922 д. Бокшицы 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 8.1944

Гуринович* Михаил Антонович 1918 д. Ст. Гутков пропал без вести 1943 нет

Гуринович Мих. Антонович 1916… партизан умер от ран 2.02.1944 (мать в Слуцком р-не)

Гуринович Михаил Васильевич 1924 Слуцкий р-н и РВК 1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 19.01.1945 В . Пруссии

Гуринович* Михаил Денисович 1918 д. Шищицы пропал без вести 1944 нет, есть Гуринович Михаил

Денисович 1918 Минская обл., Бретский р-н, с. Шишцы Брестский РВК, юзф 31 зсп лейтенант

осужден на 5 лет 3.05.1942

Гуринович * Михаил Иванович 1925 д. Рабак\ д. Рыбак Любаньский РВК 96 гв. сд гв. кр-ц убит 13.02.1945

В. Пруссии

Гуринович *Михаил Иванович 1926 д. Сороги пропал без вести 1945 Польше нет

Гуринович Михаил Матвеевич 1911 д. Ануфровичи 1944 Гресский РВК, 15 сд кр-ц убит 28.01.1945 Польше

Гуринович* Михаил Павлович 1920 д. Сороги пропал без вести 1944 нет, есть Гуринович Михаил Павлович

139 сд ВМН 4.05.1943???

Гуринович Михаил Павлович 1924 д. Сороги 1940 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944

Гуринович Николай Иванович… д. Благощитник Гресский РВК, 267 сд 846 сп лейтенант убит 31.01.1942

Ленинградской обл.

Гуринович* Николай Лукич 1923… красноармеец 17.12.1942 Тверской обл.

Гуринович Николай Семенович 1922… Слуцкий РВК 8 гв. А 128 оштрр красноармеец убит 27.12.1943

Днепропетровской обл.

Гуринович Николай Сидорович 1906 Слуцкий р-н 1944 Слуцкий РВК 48 гв. сд гв. кр-ц убит 15.01.1945

В. Пруссии

Гуринович * Петр Павлович 1909 д. Шищицы 1944 Гресский РВК, п/п 71 739 кр-ц пропал без вести 10.1944

Гуринови ч Прокофий Сидорович 1903 д. Захаровка 1.07.1944 Слуцкий РВК 55 гв. сд гв. кр-ц убит 23.10.1944

В. Пруссии

Гуринович Сергей Степанович 1922 д. Кухты 6.1941 Слуцкий РВК 417 сп кр-ц пропал без вести 10.1944

Гуринович Федор Семенович 1904 д. Бокшичи 22.06.1941 Ворошиловский РВК, г. Одесса ппс 371 сержант

пропал без вести 9.1942

Гуринович* Федор Степанович 1905 д. Ануфровичи пропал без вести 1945 Польше нет

Гуринович Федор Федорович 1898 д. Заболотье 7.1944 Слуцкий РВК 55 гв. сд гв. кр-ц пропал 30.10.1944

Гуринович* Тит Тихонович… д. Шищицы пропал без вести нет

Гуринович *** Юрий Арсентьевич 1914 г. Слуцк Слуцкий РВК 20 гсд тех\интендант 1 р. убит 10.09.1942

Калининская обл. (в книге Суринович? д. Лесище)

Гурипович Алексей Васильевич 1910 д. Кухты 29.03.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 12.1941

Гурленя* Иван Иосифович 1919 д. Играево\Працевичи 17 УР лейтенант пропал без вести 6.1941

Гурленя * Иван Мотвеевич 1906 д. Играево 7.1944 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 3.1945 Польше

Гурленя* Владимир Юрьевич 1926 д. Играево с 22.12.1943 партизан пропал без вести 11.04.1944 Беларуси

Гурленя * Устин\Юстын Матвеевич 1915 д. Играево 11.1939 Узденский РВК Выборгский ПОГО кр-ц пропал без вести 9.1944

Гурлович Михаил Иванович 1925… Слуцкий РВК, п/п 47 655 красноармеец убит 27.09.1944

Гурнович Михаил Федорович 1914 с. Прощицы 1944, Слуцкий РВК, 57 гв. сд гв. кр-ц убит 6.02.1945

Германии

Гурнович Михаил Федорович 1924 Слуцкий р-н и РВК 6.07.1944, 413 сд кр-ц убит 27.08.1944 Польше

Гурнович *Николай Лукич 1923 д. Шалович 1942 Талицкий РВК Воронежская обл. ефрейтор пропал без

вести 11.1941

Гурский * Николай Тимофеевич 1923 г. Слуцк и ГВК 1944, 185 сд кр-ц убит 16.03.1945 Германии = жив

Извещения боевых частей 18.06.1945 Слуцкий РВК

Гурский * Павел Васильевич 1908 г. Слуцк и РВК, 31 осбр красноармеец убит 27.03.1945 Польше

Гурынович Антон Федорович 1926 д. Октябрь 7.1944 Краснослободский РВК, кр-ц убит 20.10.1944 Польше

Гурьянов * Иван Венедиктович\ Винидиктович 1900 Куйбышевская обл. 2.07.1944 Слуцкий РВК, 152 сд красноармеец убит 14.08.1944 Польше

Гурьянов * Иван Лаврентьевич 1905 Калининская обл. 2.07.1944, Слуцкий РВК 152 сд кр-ц убит 6.08.1944

Польше

Гусак* Алексей Петрович 1919 Слуцкий р-н с 1939 86 озарт. д-н ст. лейтенант пропал без вести 8.1942

Гусак* Алексей Петрович 1918 д. Серяги пропал без вести 1944 нет

Гусак * *Кирилл Павлович 1897 д. Серяги Слуцкий РВК, 96 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 20.08.1944 Польше

(Брестской обл.)

Гусак * *Николай Платонович 1909 д. Серяги Слуцкий РВК, 328 сд красноармеец убит 14.10.1944 Польше

Гусак* Петр Георгиевич 1919 д. Серяги 172 сд 5 тп лейтенант пропал без вести 26.09.1941 Крыму

Гусак Симон Прокофьевич 1914 Слуцкий р-н, д. Сераги с 1935 в 406 сп мл. л-нт пропал без вести 6.1941

Гусак * Федор Петрович 1916 д. Серяги (д. Дергачи)… 1511 лсап мл. лейтенант умер от ран 12.09.1944

Дрогобыческая обл.

Гусак* Федор Петрович 1915 д. Серяги пропал без вести 1944 Румынии нет

Гусанович Петр Макарович 1899 д. Патринова Гресский РВК, 1348 сп 399 сд кр-ц погиб 18.10.1944 Польше

Гусев* Алексей … пограничник пропал без вести 1941 нет

Гусев Гаврил Федорович 1911 д. Ануфровичи 1944 Осиповичский РВК 1 мк 19 мбр кр-ц убит 20.08.1944

Гусев *Иван Федотович 1913 Орджоникидзевский кр. Слуцкий РВК, 138 сд красноармеец пропал без вести 2.08.1942 Сталинградской обл.

Гусев* Николай Яковлевич 1913… кр-ц 38 сд пропал 2.08.1942 нет

Гускин Лева Абрамович 1908 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 6.1941

Гускин* Меер Абрамович 1905 г. Слуцк 337 сд сержант пропал без вести 12.03.1942 Харьковской обл.

(пометка карандашом на документе — убит)

Густарник * Лаврентий Павлович 1906 с. Новодворцы Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц убит

26\28.08.1944 Польше

Густарник* Михаил Сергеевич 1917 (1915 д. Новодворцы) г. Слуцк 30.07.1941 Сузинским РВК Новосибирск.

обл. 359 сп мл. сержант убит 20/21.12.1941 Московской обл. Книга памяти. Новосибирская обл.

Густарник* Федор Сергеевич 1911 д. Новодворцы пропал без вести 1941 нет

Гуськов *Иван Петрович 1903 Ярославской обл. 1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 12.1941

Гутковская* Алена Семеновна 1897 д. Рабак партизан погибла 1944 нет

Гутковский* Адам Мартынович 1920 д. Н. Гутков в плену погиб нет

Гутковский * Александр Викентьевич 1926 с. Борок (д. Гольчицы) 7.08.1944 Гресский РВК 44 сд кр-ц убит

19.08.1944 Венгеравском уезде

Гутковский * Владимир Иванович 1920 д. Ст. Гутков 11.1940 Слуцкий РВК 376 гап сержант пропал 8.1944

Гутковский* Владимир Мартынович 1926 д. Н. Гутков пропал без вести 1945 Польше нет

Гутковский* Григорий Адамович 1915 д. Н. Гутков пропал без вести Польше нет

Гутковский* Иван Адамович 1915 д. Н. Гутков пропал без вести 1942 Московская обл. нет

Гутковский Иван Адамович 1916 Минская обл. 5 отд. усу гук ст. лейтенант пропал без вести 1943

Гутковский* Иван Семенович 1904 д. Рабак партизан отряда им. Буденного бр. 258 им. Куйбышева

Убит 10.05.1944 Любаньском р-не.

Гутковский* Казимир Адамович 1917 д. Лучники пропал без вести 1941 нет

Гутковский* Михаил Болеславович 1904 д. Таковище пропал без вести 1942 нет

Гутковский * Павел Владимирович 1912 д. Н. Гутков Слуцкий РВК 678 сп 154 сд старшина умер от ран

30.03.1945.ЭГ 5844. г. Рязань

Гутковский* Савелий Адамович 1902 д. Н. Гутков пропал без вести 1945 г. Уфа нет

Гутник Павел Федорович 1909 Гресский р-н, д. Леньки 1944 полевой ВК кр-ц пропал без вести 6.1944

Гутцаит Яков Львович 1900 г. Слуцк Сталинский РВК г. Казань 302 сд кр-ц убит 5.03.1943 Ростовской обл.

Гутцайт\ Гутцаит Вульф Завельевич\ Завелевич 1914 г. Слуцк 27.06.1943 Октябрьский РВК 2 УА 32 ошр кр-ц

убит 17\18.01.1944 Ленинградской обл.

Гутцайт/ Гуцайт Юдель Герисевич\ Георгиевич\ Гершевич 1896 г. Слуцк Томский РВК, 336 сд 1128 сп красноармеец убит 5.04.1944 Украине

Гутырчик Владимир Иванович 1919 г. Слуцк 26.10.1939 Слуцкий РВК п/п 17 372 кр-ц пропал 5.1945

Гутько * Владимир Степанович 1925 д. Невязцы 7.1944 Слуцкий РВК п/п 4 521 кр-ц пропал 12.1944 (1941

Гутько * Евгений Тимофеевич 1920 д. Невязино (д. Невязцы) 1944 Старобинский РВК 23 тбр кр-ц убит

22.01.1945 Польше

Гуцанович Владимир Федотович 1924\1926 д. Белевичи 1944, Краснослободский РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит 31.01.1945 В . Пруссии

Гуцько* Александр Борисович… д. Невязцы пропал без вести 1945 Германии нет

Гуширчик* Владимир Иванович… кр-ц пропал 1945 нет