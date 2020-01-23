* — есть в Книге Память. Слуцкого района

___ — есть в электронном Банке данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Республики Беларусь

Бабанч *\Бабич Иван Андреевич 1914 г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК, 152 сд мл. сержант убит 29.01.1945

В. Пруссии

Бабарин Александр Захарович 1910 Слуцкий р-н, г. Евсевичи 23.06.1941 Кагановичский РВК г. Минск

Красноармеец пропал без вести 11.1944

Бабинский ** Виктор Петрович 1926 д. Серяги Слуцкий РВК 20 гсд 265 сп кр-ц убит 19/20.01.1945 В. Пруссии

Бабинский* Дмитрий С. …д. Варковичи пропал без вести — нет

Бабичев* Иван Иванович 1920 Волновахский р-н с 1936 в 166 гап лейтенант пропал без вести 11.1941

(извещение родственникам в Слуцк)

Бабко Николай Потапович 1911 д. Общая Гресский РВК, 170 сд красноармеец убит 16.10.1944 Польше

Бабковский Антон Иосифович 1904 м. Уречье 1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944

Бабкунов* Василий Сидорович … политрук пропал нет

Бабоедов Федор Васильевич … д. Прощицы 7.44 Слуцкий РВК пропал без вести 2. 1945 -нет

Бабров * Василий Дмитриевич 1908 Калининская обл. 28.03.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Бабровник Петр Григорьевич 1918 Слуцкий р-н, д. Дражно 20.09.1939 Стародорожский РВК, красноармеец

пропал без вести 8.1941

Бабуревич* Александр … 1918 д. Ячево пропал без вести 1944 — нет

Бабуревич ** Антон Михайлович 1917 (д. Новодворцы) д. Царевцы 1939 Гресский РВК, кр-ц пропал 9.1944

Бабуревич * Владимир Григорьевич 1906 д. В. Слива 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 6.1941

Бабуревич* Владимир Григорьевич 1910 д. В. Слива пропал без вести 1944 — нет

Бабуревич * Иван Ефимович 1924 д. Новодворцы Слуцкий РВК, 274 сд сержант убит 22.04.1945 Германии

Бабуревич* Сергей Григорьевич… д. Козловичи пропал без вести - нет

Бабурсевич Алексей Евсеевич 1906 Слуцкий р-н, д. Корова Кировский РВК г. Москвы 2 отд. стр. бат.

100 отд. гб сержант убит 27.11.1942 Калининской обл.

Бабяк Александр Андреевич 1912 Слуцкий р-н 8.10.1943 партизан убит 29.06.1944 Слуцкий р-н, д. Ясово

Бабяк Иван Андреевич 1916 г. Слуцк 17 сбр. ВВ 208 осб ст. лейтенант пропал 12.03.1943 Харьковской обл.

Бавыка * Григорий Степанович 1925 д. Загорье 1944 Слуцкий РВК 96 гв. сд гв. мл. сержант убит 22.01.1945

В. Пруссии

Багалейко Павел Федорович 1897 м. Уречье 7.1944 Слуцкий ГВК, красноармеец умер от ран 10.03.1945

Багданец* Клим … д. Селище пропал без вести 1941- нет

Багданович * Григорий Федорович 1901 г. Старобин 7.1944 Слуцкий РВК п/п 69 606 кр-ц пропал 5.1945

Багданович* Михаил Филиппович 1918 Старобинский р-н 1.08.1944 Краснослободский РВК 413 сд кр-ц убит 16.10.1944 (мать в Слуцком р-не)

Багданович* Михаил Филиппович 1922 д. Кажушки пропал без вести 1945 — нет

Багин Виктор Александрович 1920 д. Лопухи 1939 Гресский РВК, лейтенант пропал без вести 1.1943

Багинский* Федор Викентьевич 1925 д. Ульяновка — нет

Баголейка * Иван Тарасович 1914 Слуцкий р-н 4.07.1944 Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. красноармеец убит

20.08.1944 Польше

Багрицевич * Владимир Григорьевич 1925 д. Чаплицы 1944 Краснослободский РВК 132 сд кр-ц убит

12.10.1944 Польше

Бадиль */Бабиль* Юрий Петрович 1909 Слуцкий р-н и РВК 10.07.1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 18.01.1945

В. Пруссии

Бадыль Афанасий Григорьевич 1902 д. Михейки 7.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 1945

Бадыль* Гаврила Максимович 1905 д. Михейки капитан пропал без вести 1941

Бадыль Данил Иванович 1901 д. Березовка Слуцкий РВК, 152 гв. сп 50 гв. сд гв. красноармеец погиб

25.10.1944 В. Пруссии

Бадыль * Михаил Григорьевич 1902 д. Михейки Слуцкий РВК 96 гв. сд гв. кр-ц умер от болезни 4.11.1944

В. Пруссии

Бадыль Юрий Петрович 1909 Минской обл. Слуцкий РВК, 143 гв. сп гв. кр-ц погиб 7.01.1945 В. Пруссии

Баирашевский Константин Устарович 1914 Слуцкий р-н, м. Пляховка Погарский РВК Орловская обл.

8 шисбр РГКкрасноармеец убит 14.07.1944 Белостокской обл.

Байка Павел Степанович 1898 Минская обл. д. Выжецы 1944 Гресский РВК, 399 сд красноармеец убит

9.09.1944 Польше

Байко Александр Петрович 1914 д. Беличи 6.1941 Куйбышевский РВК кр-ц пропал без вести 8.1944

Байко * Григорий Денисович 1903 д. Беличи 1.04.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Байко Иван Георгиевич 1916 д. Беничи 1939 Слуцкий РВК, п/я 51 сержант пропал без вести 6.1944

Байко Яков Кондратович 1914 д. Гольчицы 1944 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 3.1945

Байков * Александр Герасимович 1910 Витебская обл. (д. Евличи) 6.1941 Слуцкий РВК, с-нт пропал 9.1944

Байраш** Александр Фадеевич 1903 д. Танежицы 7.07.1944 полевой ВК кр-ц убит 8.1944 Польше

Байтин Моисей Абрамович 1904 г. Слуцк 1928 2 сд военветврач 2 р. пропал без вести до 30.06.1943

Бак * Александр Петрович 1916…25.05.1941 Слуцкий РВК, п/я 1 красноармеец пропал без вести 3.1943

Балаба Николай Иванович 1921 Старобинском р-не 1941 Слуцкий РВК, курсант пропал без вести 10.1944,

есть без данных в захоронении в Чехословакии.

Балаба Николай Михайлович 1921 Старобинском р-не 1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 1941

Балаба * Федор Степанович 1913 д. Чаплицы Краснослободский РВК, 61 сд кр-ц убит 8.09.1944 Польше

Балабан Петр Михайлович 1924 д. Балочицы 1944 Слуцкий РВК 152 сд кр-ц убит 12.03.1945 В . Пруссии

Балабанов* Григорий Алексеевич 1898… с 1941 190 кп 72 кд капитан пропал без вести 1942 (нет о Слуцке)

Балабка* \Болабко Павел Владимирович 1924 д. Амговичи с 24.04.1943 партизан отряда им. 26 лет Октября

бр. им. Суворова убит 24.04.1944 Гресском р-не д. Осовец

Балабка Федор Степанович 1915 д. Адамово пропал без вести 1941 — нет

Балабко Федор Семенович 1916 д. Адамово 1939 Гресский РВК сержант пропал без вести 10.1944

Балакир * Николай Сергеевич 1912 (1911) д. Белевичи 7.09.1939 Краснослободский РВК, 39 сп кр-ц убит

25.12.1939 (1942)

Балакиров* Николай Григорьевич 1920 д. Белевичи пропал без вести 1942 Смоленской обл. — нет

Баланцевич* Антон Кузьмич… сержант погиб 16.01.1945 Калининградская обл. (нет о Слуцке)

Балатевич* Антон Казимирович 1909 д. Замошье пропал без вести 1945 — нет

Балатевич *=Балатович*=Болотевич Иван Венедиктович 1906 д. М. Старище\ д. М. Ступище 1944 Слуцкий

РВК, 38 гв. сд 1297 гв. сп гв. кр-ц убит 19\22.01.1945 Польше

Балатевич* Онуфрий Владимирович 1919 д. Оступище пропал без вести 1944 — нет

Балатович Константин Григорьевич 1923 д. Лошица 1941 неизв. РВК г. Ленинграда кр-ц пропал 7.1944

Балатович * Николай Васильевич 1926 Амговичиский с\с 8.1944 Слуцкий РВК п/п 24 528 кр-ц пропал 2.1945

Балатович*\Болотевич* Николай Венедиктович\ Викентьевич 1926 д. Оступище 7.1944 Слуцкий РВК,

п/п 29 528 кр-ц пропал без вести 1.1945 (убит 10.10.1944)

Балатович* Якуб Николаевич 1901 д. Лошица полевой ВК п/п 16 131 кр-ц пропал без вести 4.1945

Балахадзе Боград Григорьевич 1922 Грузии Гресский РВК, 1343 сп 399 сд кр-ц погиб 19.09.1944 Польше

Балацевич Антон Кузьмич 1900 д. Замостье 1944, Краснослободский РВК, 54 гв. сд гв. сержант убит 16.01.1945 В . Пруссии

Балашенков* Валентин Иванович 1924 Смоленская обл. Ворошиловский РВК г. Минска 173 сд кр-ц убит

21.10.1944 Польше (нет о Слуцке)

Балбанович Андрей Павлович 1909 Слуцкий р-н и РВК 4.07.1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 22.01.1945

В. Пруссии

Балбутский\Балвуцкий* Николай Трофимович 1910 г. Рогачев 1945 полевой ВК 3 гв. ТА 241 озб кр-ц убит

26.04.1945 Германия (извещение брату в Слуцк)

Балванович Адам Николаевич 1909 Слуцкий р-н 1944 Любаньский РВК, пропал без вести 12.1944

Балванович Александр\Алексей Никадимович 1903 с. Талица 21 А 25 А база ст. политрук пропал без вести 7.07.1942 Воронежской обл.

Балванович* Владимир Андреевич 1922 д. Замошье 664 сп красноармеец умер от ран 21.08.1944 Польше

Балванович Владимир Михайлович 1915 д. Липники 1944 Мядельский РВК, п/п 20 139 мл. сержант убит

30.03.1945 Югославии

Балванович * Григорий Григорьевич 1918 д. Хорошево 9.1938 Слуцкий РВК, ст. с-нт пропал 10\08.1944

Балванович * Иван Владимирович 1914\1917 д. Оступище 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Балванович Леонид Федорович 1920 д. Липники 14.04.1941 Слуцкий ГВК, п/я 52 кр-ц пропал 12.1943

Балванович Максим Андреевич 1916 д. Ст. Гудково 1941, Медвежьегорский РВК, Карелия 122 сд сержант пропал без вести 19.01.1945 Венгрии

Балванович* Михаил Васильевич 1901… 17.07.1944 Слуцкий РВК п/п 143 кр-ц пленен 26.10.1944?

Балванович */Болванович* Николай Викторович 1922 д. Лошица 6.07.1944, Слуцкий РВК, 108 тбр кр-ц

убит 21.04.1945 Германии

Балванович * Павел Назарович 1917 Слуцкий р-н 1938 Могилевский РВК 1 острр кр-ц пропал 11.1943

Балванович ** Сергей Григорьевич 1926 д. Волошево 8.1944 Слуцкий РВК кр-ц пропал 2.1945 Польше

Балванович **\ Балвановиш Сергей Михайлович 20.12.1919 д . Липники 9.1939 Слуцкий РВК, п/я 80 кр-ц

пропал без вести 6.1944 = пленен 2.07.1941 шталаг VIII E (308) погиб 2.3.1942

Балванович Сергей Юстинович 1922 д. Набушево 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Баленков Николай Иванович 1906 ст. Ельня 1931 Пельницкий РВК склад 132 старшина пропал без вести 10.1944 (жена в Слуцке)

Балотович Яков Николаевич 1900 д. Лошицы 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 16 131 кр-ц пропал без вести 4.1945

Балошко \Болошко* Леонид\Леонтий Терентьевич 1907 д. Старцевичи (д. Знамя, 1908 д. Кирово) полевой ВК, 20 сд красноармеец убит 12.08.1944

Балтрамей * Александр Никифорович 1921 д. Быково Слуцкий РВК 101 гв. сд гв. л-нт убит 16.03.1945

Германии

Бальта/Балыта Владимир Александрович 1925 г. Слуцк Советский РВК Кировская обл. 22 гв. сд гв. еф-р

убит 29.08.1943 Смоленская обл. Книга памяти. Кировская обл.

Бальянович* Павел Иванович 1909 Слуцкий р-н, Ив. Огородники с/с с 1931 4 пмбат. 4 тд т\интендант 1 р.

пропал без вести до 30.06.1943

Балюнов Павел Михайлович 1920 г. Слуцк 1941 Слуцкий РВК, кр-ец пропал без вести 11.1943

Бандаренко* Михаил Павлович… кр-ц убит 1943 нет

Бандунов* Василий Иванович 1914 политрук пропал 1941 нет

Бандура* Афанас Алексеевич 1914 д. Круглое пропал без вести 1941 Мурманской обл. - нет

Бандура* Иван Алексеевич 1908 д. Курчапово\д. Курчанова (д. Круглое) Петрозаводский ГВК, 107 сд лейтенант убит 13.01.1943 Воронежской обл.

Баникин * Михаил Евдокимович 1924 д. Н. Беличи 8.1944 Слуцкий РВК п/п 36 833 кр-ц пропал 5.1945

Бантюшевский Иван Иванович 1910 Витебская обл. 23.07.1941 Слуцкий РВК Ленинградской обл. 103 ск

сержант убит 5.07.1944 Зап. Беларуси

Бань Василий Михайлович 1924 Слуцкий р-н, д. Заносье Краснослободский РВК, 152 гв. сп 50 гв. сд гв. кр-ц

погиб 19.01.1945 В . Пруссии

Бань Степан Николаевич 1922 п. Уречье 1941 Краснослободский РВК, 42 див. ПВО РГК ефрейтор убит 14.04.1945 Латвии

Бань * Федор Степанович 1910 Слуцкий р-н и РВК 4.07.1944, 48 гв. сд гв. красноармеец 8.09.1944

утонул в р. Зап. Буг

Баньков Лев Петрович 1912… Гресский РВК техник-интендант 2 ранга пропал без вести 1941

Барабашев Борис Александрович 1923 г. Владимир Гресский РВК 539 сп кр-ц погиб 18.08.1944 Польше

Барадич Павел Филиппович 1899 д. Чижовка 5.07.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. красноармеец

убит 22.01.1945 В . Пруссии

Бараков* Василий Семенович д. Целевичи пропал без вести 1944 — нет

Баран * Василий Иванович 1910 д. Н. Рачковичи 6.1941 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Баран Иосиф Константинович 1923 Слуцкий р-н, д. Хатиново 7.06.1941 Фрунзенский РВК г. Ленинграда,

Кр-ц пропал без вести 7.1941

Баранкевич Андрей Васильевич 1907 с. Михейки 1944 Слуцкий РВК, 20 гсд красноармеец убит 20.01.1945 В . Пруссии

Баранов* Николай Николаевич 1922 Ленинградской обл. 1941 Кировский РВК 32 гв. отбр гв. ст. с-нт убит

19.08.1943 Сталинская обл. (нет о Слуцке)

Баранов * Петр Максимович 1906 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд красноармеец убит 9.10.1944 Польше

Баранов * Тимофей Петрович 1902 Смоленская обл. Гресский РВК п/п 38 494 кр-ц пропал без вести 2.1945

Барановский Актен Петрович 1898 д. Калюга 7.07.1944 Гресский РВК, п/п 66 434 кр-ц убит 5.01.1945

Барановский* Алесь Иосифович 1910 д. Ваньковщина партизан погиб 1943 — нет

Барановский Анатолий Семенович 1908 Слуцкий р-н д. Машицы 1.07.1944 Борисовский РВК Минской обл.

84 гв. сд гв. красноармеец убит 21.10.1944 . В. Пруссии

Барановский Виктор Антонович 1916 Слуцкий р-н д. Працавичи 23.10.1942 Амдерминский РВК

Архангельской обл. красноармеец пропал без вести 10.1944

Барановский * Виктор Михайлович 1924 (1922) д. Танежицы Слуцк. РВК 328 сд кр-ц убит 26.01.1945 Польше

Барановский Владимир Иосифович 1911 Слуцкий р-н, п. Яново Речицкий РВК, 11 гв. А 523 кап лейтенант

убит 16.10.1944 Литве

Барановский * Вячеслав Венидиктович 1908\1903 д. Хорошево Слуцкий РВК 102 сд кр-ц убит 17.09.1944

Польше

Барановский * Георгий Иванович 1926 д. Млынка (д. Машицы) 7.1944 Слуцкий РВК, 265 сп\ п/п 59 902

мл. с-нт умер от ран 3\4.12.1944 (11.1944) г. Кибартай

Барановский* Дмитрий Михайлович… д. Новодворцы пропал без вести 1945 Мурманской обл. — нет

Барановский * Евгений Константинович 1921 г. Слуцк Слуцкий РВК, 324 сд 1091 сп красноармеец убит 10.04.1942 Смоленская обл.

Барановский Иван Иванович 1921 д. Боровуха 1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944

Барановский *Иван Иосифович 1923 д. Михайловка\д. Ваньковщина 1944 Краснослободский РВК п/п 33 439 красноармеец пропал без вести 1\3.1945

Барановский * Иван Иосифович 1912 д. Таковище 8.1944 Гресский РВК 44 гв. сд гв. кр-ц пропал 1944\ умер

от ран 19.10.1944 Польше

Барановский * Иван Сафронович 1925 д. Замошье 18.07.1944 Краснослободский РВК, 143 сд кр-ц убит

2.02.1945 Польше

Барановский * Леонтий Устинович 1904 Старевский с/с д. Боровня (д. Тихонь) Слуцкий РВК 137 сд кр-ц убит

28.08.1944 Польше

Барановский * Михаил Назарович 1915 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц убит 12\ 30.10.1944 Польше

Барановский * Михаил Петрович 1916 Мелешковский с/с, д. Барауха Слуцкий РВК, 59 тбр мл. лейтенант убит 10.07.1942 Воронежская обл.

Барановский* Михаил Сергеевич 1918 д. Новодворцы 238 тбр ст. с-нт убит 9.10.1943 Запорожской обл.

Барановский* Николай Антонович 1914 д. Процевичи 1942 Амдерминский РВК Архангельской обл. кр-ц пропал без вести 3.1943

Барановский *Николай Ефимович 1898 Слуцкий р-н, д. Кулянш (Старобинский р-н) 1.08.1944 Ленинский

РВК Пинской обл. п/п 53 336 кр-ц пропал без вести 5.1945

Барановский Николай Михайлович 1914 г. Слуцк 35 гв. оминбр гв. капитан убит 13.08.1944

Барановский Николай Федорович 1907 Слуцком р-не. 1944 Стародорожский РВК, п/п 5 388 кр-ц

пропал без вести 4.1945

Барановский * Петр Иосифович 1917 (1918) д. Танежицы 1939 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести

9.1944 (1941)

Барановский *\Барковский* Сергей Павлович 1925 д. Мащицы 7.07.1944 Слуцкий РВК 143 сд кр-ц убит

15\27.01.1945 Польше

Барановский* Яков Петрович 1917 Сталинградская обл. из партизан 17 сд мл. сержант убит 30.08.1944

Польше (мать в д. Танежицы)

Барановский* Яков … 1918 д. Танежицы пропал без вести 1941 — нет

Баранос* Александр Иванович 1916 Ростовская обл. Слуцкий РВК 18 ад кр-ц пропал без вести 8.1941

Баранчик Адам Степанович 1908 Старобинском р-не 1941 Слуцкий РВК сержант пропал без вести 10.1944

Баранчик Василий Максимович 1902 г. Слуцк Молотовский РВК мл. командир пропал без вести 1.1942

Баранчик Виктор Игнатьевич 1920 д. Беличи 1940 Старобинский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1941

Баранчик * Иван Григорьевич 1911 д. Чепели Слуцкий ГВК, 96 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 27.10.1944

В. Пруссии

Баранчик Иван Стефанович 1908 Старобинский р-н 1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Баранчик * Илья Демьянович 1909\1900 Слуцкий р-н и РВК 1944, 162 гв. сп гв. красноармеец умер от ран

12\13.09.1944 Польше

Барда *\Бардо*\Барада* Константин Романович 1901 г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК 152 сд кр-ц убит 17.12.1944

В.Пруссии

Барденко* Федор Андреевич 1914 д. В. Слива пропал без вести 1944 Польше — нет, есть

Барденко \Бардейко Федор Андреевич 1900 Сливский с/с 6.07.1944 Слуцкий РВК, 418 сд\1320 сп 413 сд кр-ц убит 30.08.1944 Польше

Барейченко* Андрей Германович 1912 д. Уланово партизан погиб 11.3.1944 Стародорожском р-не.

Барибаш Владимир Иосифович 1922 д. Озерцы Гресский РВК, 238 сп 186 сд кр-ц погиб 7.09.1944 Польше

Барицевич Иван Федорович 1909 д. Хреново Гресский РВК, 539 сп красноармеец погиб 26.08.1944 Польше

Баркатович* Владимир Михайлович 1922 д. Борок пропал без вести 1945 - нет

Барковский * Аркадий Моисеевич 1909 г. Слуцк 6.07.1944 Слуцкий РВК 418 сд\1320 сп 413 сд кр-ц убит

1.09.1944 Польше

Барковский Филипп Майсеевич 1921 д. Покрашево 1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 5.1944

Баровик Иосиф Сидорович 1908 Гресском р-не и РВК, 29 гв. сд ст. сержант убит 25.12.1941 Московской обл.

Баровик Эдуард Антонович 1915 Слуцкий р-н 1936 Узденский РВК, п/я 98 старшина пропал 10.1944

Бародин* Алексей Алексеевич 1915 д. М. Быково пропал без вести 1944 — нет

Бародич* Василий Федорович 1923 д. Б. Быково пропал без вести 1945 — нет

Бародич* Леонид Иванович 1919 д. Шаловичи пропал без вести 1942 — нет

Бародич* Макар Кузьмич 1900 д. Терасполь пропал без вести 1944 Польша - нет

Бародич *Михаил Яковлевич 1904 д. Середняки 7.1944 полевой ВК п/п 43 183 красноармеец пропал без вести

Бародин* Павел Семенович 1910 д. М. Быково пропал без вести 1944 — нет д

Бародин * Семен Адамович 1920 д. Б. Быково 9.1940 Слуцкий РВК, кр-ц убит 1.05.1942 Ленинградская обл.

Барсук Анатолий Федорович 1926 д. Муровщино 15.07.1944, Слуцкий РВК, 220 сд кр-ц убит 3.02.1945

В. Пруссии

Барсук Иван Трофимович 1913 д. Сороги 7.1941 Слуцкий РВК, красноармеец 8.1944

Барсук** Михаил Трофимович 1923 д. Сороги пленен отправлен на работы в Германию, погиб при попытке

бегства в Польше в 1943

Барсук Павел Иванович 1925 Слуцкий р-н и РВК 6.07.1944, 1 сд кр-ц убит 15.01.1945 Польше

Барсук * Петр Григорьевич 1920 д. Омговичи 10.1940 Слуцкий РВК, сержант пропал без вести 12.1944

Барсук Степан Андреевич 1907 Слуцком р-не с. Ольговичи Острогожский РВК Воронежской обл. 383 сд Красноармеец пропал без вести 26.07.1942 Ростовская обл.

Барсук Федор Андреевич 1909 Слуцкий р-н, д. Малла-Аковичи 7.07.1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв красноармеец убит 15.01.1945 В . Пруссии

Бартанович \Бортанович Владимер (Владимир) Михайлович 1922 д. Басновичи 7.08.1944 Слуцкий РВК,

50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц убит 17\18.01.1945 В. Пруссии

Барташ* Иван Антонович 1919…1939 кбф обр. моряков «Ханко» кр-ц пропал 11.1941 (жена в Слуцке)

Барташевич Николай Александрович 1923 г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК 132 сд кр-ц убит 26.02.1945 Германии

Барташевич * Николай Алексеевич 1912 г. Слуцк 10.07.1944 Слуцкий РВК, 130 сд сержант умер от ран 18.01.1945 В . Пруссии

Барташевич* Эдуард Феликс. … умер от ран в ЭГ1920 20.08.1945 Германии - нет

Барташек*\ Барташе Михаил Филиппович 1913 Слуцкий р-н 1941 Днепродзержинский ГВК, 109 гв. сд 312 гв. сп гв. ст. сержант умер от отравления 13.03.1945 . 601 МСБ. Венгрии

Бартош * Василий Трофимович 1911 Октябрьский с/с полевой ВК, 20 сд кр-ц убит 23.10.1944 В . Пруссии

Бартош Иван Иванович 1908 д. Беличи 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944

Бартош Сергей Николаевич 1901 д. Горки 1944 Слуцкий РВК, 38 гв. сд гв. сержант убит 16.01.1945 Польше

Бартош * Яков Владимирович 1908 д. Беличи 31.08.1944 Слуцкий РВК п/п 5 864 кр-ц пропал без вести 8.1944

Бартошевич * Иосиф Феликсович 1912 г. Слуцк 6.1941 Минский ГВК пропал без вести 4.1944

Бартошик Иван Андреевич 1898 д. Прощицы 1944 Слуцкий РВК, 20 гсд гв красноармеец пропал без вести

9.02.1945 В. Пруссии

Бартошик Иван Тимофеевич 1906 д. Прощицы 1944 Слуцкий РВК, 20 гсд гв. красноармеец убит 9.02.1945

В. Пруссии

Бартошик\ Барташин \ Бартошин* Николай Дмитриевич 1915 Слуцкий р-н с 1939 Слуцк РВК 355 сп\671 сп мл. лейтенант пропал без вести 10.07.1941\пленен \умер от ран 31.01.1945 Литве

Бартошик Павел Прокофиевич 1924 д. Бокшицы 7.1944 Гресский РВК п/п 20 759 кр-ц пропал 11.1944

Бартошин Василий Андреевич 1908 д. Трощицы/д. Прощицы 7.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд 150 гв. сп гв. красноармеец умер от ран 27\28.08.1944 59 отд. МСБ Польше

Бартошин Гавриил Семенович 1916 д. Городище 1944 Слуцкий РВК, красноармеец умер от болезни

23.10.1944 . МЭП 198. г. Бресте

Барувский Владимир Семенович 1921 д. Буда-Гресск Гресский РВК, 137 сд кр-ц убит 28.08.1944 Польше

Барулин Лука Исаакович 1906 Витебская обл. 6.1941 Сенненский РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944 (жена в д. Браново)

Бархатов * Дмитрий Иванович 1909 д. Брановичи 7.1944 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Барцевич Алексей Павлович 1919 с. Заболоть 6.07.1944 Слуцкий РВК, 55 гв. сд гв. кр-ц убит 27.10.1944

В. Пруссии

Барцевич ** Анатолий Васильевич 1925 д. Подлипцы7.1944 Слуцкий РВК п/п 64 137 кр-ц пропал 11.1944\1945

Барцевич * Василий Антонович 1926 д. Городища 4.08.1944 Слуцкий РВК 64 сд кр-ц убит 23.01.1945 Польше

Барцевич Григорий Алексеевич 1903 д. Заполье 10.07.1944 Слуцкий РВК, 55 гв. сд гв. красноармеец умер 16.12.1944 В . Пруссии

Барцевич Даниил Прокофьевич 1901 д. Липники 7.1944 Полевой ВК п/п 38 154 кр-ц пропал без вести 4.1945

Барцевич * Иван Федорович 1909 (1910) д. Хреново (д. Ветка) 9.07.1944 Гресский РВК, 108 сд кр-ц убит

26.08.1944 Польше

Барцевич Михаил Семенович 1912 д. Бокшицы 6.1941 Слуцкий РВК, кр-меец пропал без вести 8.1944

Барцевич Петр Алексеевич 1906 д. Кухтя 7.1944 полевой ВК п/п 53 791 красноармеец пропал без вести 3.1945

Барцевич Петр Павлович 1901 Слуцкий р-н и РВК 1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 19.01.1945 В . Пруссии

Барцевич Петр Степанович 1925 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц убит 25.12.1944 Польше

Барцевич Федор Иванович 1919 д. Кухты 11.1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944

Барцевич Федор Тимофеевич 1926 д. Бакшины 10.08.1944 Слуцкий РВК, 64 сд мл. сержант убит 30.04.1945

г. Берлин

Барцевич Федор Федорович 1919 с. Кухты 1939, Могилевский РВК, 89 пого мл. сержант умер от болезни

3.02.1945. ЭГ 1916. г. Львове

Барченко * Филипп Григорьевич 1915 …1935 Лиозненский РВК 220 сп лейтенант пропал 3.10.1941

(жена в Слуцке)

Барысик* Николай Герасимович 1913 д. Ульяновка погиб 1945 г. Берлин — нет

Барысик* Николай Павлович 1904… ст. сержант погиб 23.11.1944 Латвия (нет о Слуцке)

Барысик Николай Павлович 1919 д. Михейки Слуцкий РВК, 1882 сп красноармеец умер от болезни

15.03.1942 Чкаловской обл.

Барышников Григорий Григорьевич 1916 Рязанская обл. 4.07.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. мл. сержант

Убит 15.01.1945 В . Пруссии

Барэйчинак* Андрей Терентьевич … в\инжен. 2 р. убит 11.03.1944 нет

Басакович Ярослав Павлович 1925 д. Буда Гресская 6.07.1944 Гресский РВК, 137 сд кр-ц умер от ран

27.08.1944 Белостокской обл.

Басалыга Аксений Николаевич 1913 Слуцкий р-н и РВК, 338 сд красноармеец убит 30.01.1945

Басалыга* Алексей Терентьевич 1908 д. Брановичи пропал без вести 1944 Польша — нет

Басалыга* Виктор Дмитриевич 1920 д. Ваньковщина пропал без вести 1941 - нет

Басалыга* Иван Семенович 1913 д. Серяги пропал без вести 1944 - нет данных

Басалыга \Басолыга Максим Николаевич 1918 д. Василинки 4.10.1938 Слуцкий РВК, 106 осд ст. сержант или

красноармеец убит 24.08.1941 Смоленская обл.

Басалыга* Николай Антонович 1918 д. Брановичи пропал без вести — нет

Басалыга * Петр Никифорович 1915 д. Серяги Слуцкий РВК 20 сд 67 гсп кр-ц пропал 18.08.1944

= жив 3.9.1944?

Басалыга * Тихон Кузьмич 1906 д. Василинки/д. В. Слива 7.07.1944 полевой ВК п/п 2071ж красноармеец пропал без вести 9.1944

Басаныга* Самуил Степанович 1902 д. Бокщицы 7.1944 полевой ВК п/п 16 966 кр-ц пропал без вести 3.1945

Баскин* Борис Ицкович 1908 г. Слуцк Петроградский РВК, 286 сд красноармеец пропал без вести

8 — 14.09.1941 Ленинградская обл.

Баскир * Семен Григорьевич 1906 г. Слуцк, 903 гсп 242 гв. сд гв. старшина убит 9.05.1944 в Крыму.

Книга памяти воинов-евреев, павших… Том 8

Басов * Антон Антонович 1924 г. Слуцк 7.1944 Слуцкий РВК, 413 сд кр-ц убит 7.10.1944 Польше

Баткевич Иван Иванович 1926 Гресский р-н и РВК, 193 сд 685 сп кр-ц убит 10.10.1944 Польше

Баторшин Абель/Абель/Мельсон Хасянович/Хасынов 1911 Пензенская обл., 23.06.1941 Слуцкий РВК кр-ц

пропал без вести 11.1941 Книга Памяти. Пензенская обл.

Батук* Александр Федорович 1920 Минская обл. 18.06.1941 Ленинский РВК п/я 9 кр-ц пропал 11.1941

Батурин * Фадей Алексеевич 1905 г. Слуцк 2.07.1944 Слуцкий РВК 96 гв. сд гв. кр-ц убит 20.08.1944 Польше

Баханович Александр Яковлевич 1926 д. Млынка Слуцкий РВК 243 гв. сп гв. кр-ц умер 8\9.02.1945

В. Пруссии

Баханович* Федор Григорьевич 1898 Слуцкий р-н 10.02.1942 Шульгинский РВК Тамбовской обл. 49 сп пропал без вести 4.1943

Бахмаров\Бахрамов* Василий Дмитриевич 1915 г. Слуцк Ленинградская обл. кр-ц убит 25.09.1941

Ленинградской обл.

Бахмацкий * Василий Яковлевич 1924 Сумская обл. 28.07.1944 Слуцкий РВК 1 гв. тк красноармеец убит 20.01.1945 Польше

Бахта* Федор Григорьевич 1902 д. Ленино пропал без вести 1944 Польше — нет

Бахтурин Евгений Васильевич 1905 г. Сердобск Слуцкий РВК красноармеец 30.01.1942 Ленинградсой обл. Книга Памяти. Пензенская обл. Том 1

Бачанов * Иван Федорович 1910 г. Ржев 1944 Слуцкий РВК, 132 сд красноармеец убит 9.02.1945 Польше

Бачко* Владимир Степанович 1924 г. Курск (д. Новой Двор) пропал без вести - нет

Бачко* М. Н. нет

Бачко \Бочко* \Очка* Николай Иванович 1905 д. Лопатичи 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944

Бачук *Николай Сергеевич 1924 д. Бояново Слуцкий РВК, 193 сд курсант убит 4.03.1943 Курской обл.

Башкевич Александр Адамович 1924 д. Нестеровка 5.07.1944 Слуцкий РВК, 418 сд кр-ц убит 1.09.1944

Польше

Башкевич* Василий Антонович 1913 (1918) д. Ивановка (д. Б. Быково) Слуцкий р-н 3 тб 17 гв. тбр

мл. лейтенант убит 28.03.1945 в Берлине

Башкевич * Владимир Семенович 1924 с. Козловичи 5.07.1944 Слуцкий РВК, 96 гв. сд гв. красноармеец убит 31.01.1945 В . Пруссии

Башкевич Иван Васильевич 1901 Гресский р-н и РВК 1944, 399 сд красноармеец убит 27.11.1944 Польше

Башкевич * Иван Петрович 1926 д. Б. Быково 1944 Слуцкий РВК 1285 сп кр-ц умер 20.09.1944 Польше

Баштырев * Виктор Иванович 1910 Калининская обл. 1944, Слуцкий РВК, 413 сд красноармеец умер от ран 16.10.1944 Польше

Башура **Александр Миронович 1924 д. Каты (д. Гуляево) 7.1944 Слуцк. РВК п/п 18 993 кр-ц пропал 9.1944

Башура* Андрей Миронович 1909 д. Гуляево убит 1944 г. Львове - нет

Башура* Константин Захарович 1913 д. Гуляево партизан пропал без вести 1944

Башура Павел Захарович 1910 Слуцкий р-н, д. Коты 56 тбр лейтенант убит 13.05.1942 Крыму

Башура Федор Николаевич 1905 д. Каты 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944

Башура* Федор У. 1905 д. Гуляево пропал без вести - нет

Беба * Василий Перфильевич 1900 г. Слуцк 4.07.1944 Слуцкий РВК 23 гв. сд гв. кр-ц убит 18.02.1945Германии

Бебо\Веба* Константин Яковлевич… г. Слуцк 11 сад 15 сбап мл. лейтенант пропал без вести 8.07.1941

Бедько Павел Семенович 1908\1905 с. Подлесье 224\124 сд 406 сп ст. сержант погиб 13.08.1943

Ленинградской обл.

Безякин * Алексей Федорович 1910 г. Рославль 23.06.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1941

Бекасов* Николай Ильич 1915 Московской обл. 24.10.1940 Серпуховский РВК 1 сд кр-ц убит 25.10.1944

Польше (нет о Слуцке)

Белик Аркадий Иванович 1921 д. Лядно 1940 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Белик* Илья Яковлевич 1908 Минская обл. Исиепурский РВК 3 гв. вдбр гв. ст. сержант пропал без вести между 24.09 и 27.11.1943 (нет о Слуцке)

Белицкий* Александр Максимович 1918 д. Б. Быково красноармеец пропал без вести 7.1941

Белицкий* Аркадий Никонорович 1916 д. Паничи пропал без вести - нет

Белицкий Василий Юрьевич 1912 д. В. Быково Могилевский РВК 1109 сп 330 сд кр-ц погиб 31.07.1944

Белостокской обл.

Белицкий Кирил Захарович 1910 Минская обл. 19.07.1944 Слуцкий РВК 1 сд кр-ц убит 22.10.1944 Польше

Белицкий*\Белецкий Николай Яковлевич 1924 д. Б. Быково Слуцкий ОГВК 162 гв. сп гв. кр-ц погиб

26.01.1945 . В. Пруссии. Книга Назовем поименно. Калининградская обл.

Белицкий Тимофей Акимович 1903 Слуцкий р-н, д. Сельца Сталинский ГВК Новосибирской обл. 1120 сп 333 сд кр-ц погиб 19.04.1944 Молдавии.

Белиш* Владимир Гаврилович 1923 д. Старина пропал без вести 1942 - нет

Белиш Петр Иосифович 5.05.1919 Гресский р-н д. Степково пленен до 7.02.1942 лагерь 352?

Белкевич\Белькевич* Евгений Степанович 8.06.1922 д. Евличи красноармеец пленен 26.06.1941 офлаг 53

погиб 6.11.1942 м. Хейдекруг

Белкевич Федор Яковлевич 1923 Слуцкий р-н д. Талица Старобинский РВК, 415 сп 1 сд кр-ц погиб

22.10.1944 Польше

Белко (Бялько*) Аркадий Кондратьевич 1920 (1926) д. Исерно Магнитогорский ГВК, 55 сд красноармеец умер от ран 20.07.1943 Курской обл.

Белобородов * Анатолий Григорьевич 1926 г. Бобруйск 1943 Слуцкий РВК 82 гв. сд гв. красноармеец убит 20.04.1945 Германии

Белов* Георгий Иванович 1919 Смоленская обл. Слуцкий РВК 9 гв. сд красноармеец убит11.12.1941

Московская обл.

Белов* Егор Иванович 1917… 1939 Слуцкий РВК, Ленинградская обл. сержант пропал 11.1943

Белов * Марк Викторович 1914 д. Кирово 7.06.1944 Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 5.08.1944 Польше

Белозаревич **Антон Васильевич 1917 с. Хиноловка Копыльский РВК 17 сд с-нт убит 25.10.1944 Польше

Белозаревич * Василий Карпович 1923 (1929) д. Рыжица из партизан 13 бр. п/п 48 983 кр-ц убит 24.04.1944

Польше

Белозарович **\Белазорович Владимир Иванович 1924 д. Рыжица (д. Волошево) Слуцк. РВК 69 сд кр-ц убит

21.09.1944 Польше

Белозарович *\Белазарович Григорий Карпович 1924\1922 д. Волошево \д. Рыжица 1.07.1944 Слуцкий РВК

69 сд 237 сп красноармеец умер 9\19.01.1945 ХППГ 5139. Польше

Белозарович* Константин Константинович 1917 д. Сливка пропал без вести - нет

Белозарович* Николай Андреевич 1925 д. Сливка (д. М. Слива) из партизан 186 сд мл. сержант убит 5.10.1944 Польше

Белозарович* Николай Васильевич 1915 д. Хиноловка пропал без вести 1941 — нет

Белоусенко Павел Иванович 1903 Днепропетровская обл. 7.1944 Слуцкий РВК 302 сд лейтенант умер от ран

14.01.1945 Польше

Белоусов* Федор Иванович 1898… кр-ц пропал 1941 нет о Слуцке

Белый * Иван Сергеевич 1918 г. Слуцк Любаньский РВК 201 тбр ст. сержант пропал без вести 10.07.1942 Курской обл.

Белый * Николай Константинович 1914 Гресском р-не 1944, Слуцкий РВК 63 кд кр-ц убит 20.03.1945 Венгрии

Белых Иван Васильевич 1922 Копыльском р-не, 6.1944 Гресский РВК, 37 гв. сд гв. кр-ц убит 8.10.1944

Бельдюкевич Бронислав Иванович 1910 д. Старосели 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 6.1944

Белькевич* Александр Александрович 1925 д. С. Гутков пропал без вести 1944 - нет

Белькевич* Евгений Степанович 1922 д. Евличи 9.1940 Ленинградский РВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Белькевич * Иосиф Семенович 1907 д. Лясуны 7.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. ефрейтор убит 22.01.1945

В. Пруссии

Белькевич Константин Николаевич 1909 д. Уречье 3.07.1944 Слуцкий РВК 143 сд кр-ц убит 10.10.1944

Польше

Белькевич* Николай Александрович 1919 д. Козловичи погиб 1942 — нет

Белькевич * Федор Яковлевич 1923 д. Талицы 7.1944 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 12.1944

Белько * Алексей Алексеевич 1914 д. М. Быково 8.06.1944 Слуцк. РВК 270 сд кр-ц убит 17\18.12.1944 Латвии

Белько* Василий Никифорович 1913 д. Исерно 1932 в 53 лап ст. лейтенант пропал без вести 9.1941

Белько * Виктор Кондратьевич 1922 (1925) д. Исерно 1940 Слуцкий РВК ст. сержант пропал без вести 9. 1944

Белько Конан Никитич 1913\1915 д. Исерно 9.06.1940 Ворошиловский РВК г. Минск в/ч 2309 мл. сержант

пропал без вести 9.1944

Белько ** Кондратий Иванович 1893 с. Исерно Слуцкий РВК 65 А 828 сп красноармеец умер от ран в 2084 ЭГ 14.09.1942 Сталинградская обл.

Белько * Николай Герасимович 1917 (1919) д. Новодворцы (д. Исерно) 9.1937 Слуцкий РВК с-нт пропал

10.1944

Белько* Николай Данилович 1913 д. Исерно с 20.08.1943 партизан лейтенант убит 13.04.1944

Белько Николай Михайлович 1906 д. Исерно 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 8.1944

Белько* Петр Моисеевич 1902 д. Исерно с 19.10.1943 партизан убит 17.02.1944

Белько * Сергей Никифорович 1922 с. Исерно 5.08.1944 Старобинский РВК, 82 сд с-нт убит 9.03.1945 Польше

Белько Федор Георгиевич… 89 гв. ттп гв. красноармеец погиб 4.01.1945 Польше

Бельков\Бепьков Владимир Иванович 1902 г. Слуцк 13 сд 119 сп кр-ц умер 24.02.1942\12.03.1942

Ленинградской обл.

Белькович Александр Александрович 1924 Слуцкий р-н д. Ст. Гудков 290 сп 186 сд красноармеец погиб

26.08\ 1.09.1944 Польше

Бельмач Анисим Павлович 1897 д. Болговичи 1944 Гресский РВК, 37 гв. сд кр-ц убит 27.08.1944 Польше

Бельмач \Бельмаш Михаил Захарович 1913 д. Болговичи 1944 Гресский РВК 399 сд кр-ц убит 3.09.1944

Польше

Бельмыч Александр Григорьевич 1923 д. Болговичи 6.1944 Гресский РВК 444 сп кр-ц умер от ран

16.09.1944 . 157 МСБ 108 сд. Польше

Бельский* Леонид Васильевич… сержант пропал 1941 нет

Бельский Федор Константинович 1918 Слуцком р-не Артинский РВК Свердловская обл.11 гв. ск гв. л-нт

Убит 26.09.1942 Сев. Осетии

Бельцов Виктор Павлович 1924 г. Слуцк Прокопьевский РВК Кемеровской обл. 63 сд мл. лейтенант убит 26.06.1944 Витебская обл.

Бельчин* Владимир Максимович 1925 д. Старево пропал без вести - нет

Белюля Иван Нестерович 1909 д. Дудновка 1944 Гресский РВК п/п 63 463 кр-ц пропал без вести 12.1943

Беляев Александр Александрович 15.03.1914 г. Слуцк кр-ц 5 сп пленен 22.08.1941 лаг. IV B Австрия, Баден?

Беляев *Александр Федорович 1919 Вологодской обл. 1940 Вологодский РВК кр-ц пропал без вести 4.1945

(жена в Слуцке)

Беляев* Николай Николаевич 1908… ст. лейтенант убит 5.08.1943 нет

Беляковский* Николай Левонович 1907 Житомирская обл. 878 сп 290 сд л-нт убит 17.03.1945 (нет о Слуцке)

Белянков* Николай Иванович 1906… старшина пропал 1944 нет

Бенедиктов Кузьма Николаевич 1906 …20.07.1941(?) Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1942

Бенеш *Александр Петрович 1909 (1913) д. Степково 10.07.1944 Гресский РВК 685 сп кр-ц пропал без вести

9.1944 (погиб 1945 в Берлине)

Бенеш* Георгий Максимович 1892 д. Замостье пропал 1945 нет

Бенеш Михаил Иванович 1903 Бобруйская обл. Ласто-Гресский РВК, 321 сд красноармеец убит 26.01.1945

Бенеш* Нестор Данилович 1897(1898) д. Степково 1944 Гресский РВК, 193 сд кр-ц убит 28.02.1945 Польше

Бенеш Петр Иосифович 1919 д. Степково в шталаг 352 погиб в плену 27.04.1942 д . Масюковщина

Бенько Александр Петрович 1916 д. Болговичи 1937 Гресский РВК, 314 сд капитан умер от ран 16.07.1944

г. Ленинграде

Бенько *\ Бинько Иван Афанасьевич 1920 д. Болгавичи 10.07.1940 Гресский РВК 66 осбр 324 ап РГК кр-ц пропал 3.09.1942 Сталинградской обл.

Беньковский Бранислав Иосифович 1921 Гресском р-не 14.04.1941 Минский ГВК, кр-ц пропал 21.05.1941

Беньковский Петр Викентьевич 1909 д. Рудица Гресский \Бобруйский РВК, 717 сп 170 сд красноармеец

Погиб 20.10.1944 Польше

Беняш Тимофей Максимович 1901 Гресском р-не и РВК 1944, 186 сд красноармеец убит 5.10.1944 Польше

Бергер Израиль Самойлович 1911 г. Слуцк 1941 Октябрьский РВК г. Ленинграда, 1897 сап мл. лейтенант убит 21.03.1945 Венгрии. Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом. Том 5.

Бердник Яков Федорович 1900 д. Евсеевичи Гресский РВК, 354 сд красноармеец пропал без вести 4.10.1944

Березин Григорий Петрович 1908 г. Ржев 7.1944 полевой ВК п/п 31 725 сержант пропал без вести 5.1945

(жена в Слуцке)

Березин* Мордух Хаймович 1919 пропал Книга памяти. Республика Коми. Том 8. (нет о Слуцке)

Березин* Семен Павлович 1909… в/ч 9429 мл. лейтенант пропал без вести 1941 (жена в д. Новодворцы)

Березник*(ков) Григорий Петрович 1908 сержант пропал 5.1945

Березников *\Березник*/Березин* Григорий Петрович 1908 г. Ржев Слуцкий РВК, 90 сд мл. сержант убит

26.03.1945 Польше

Березников * Иван Петрович 1903 г. Слуцк и ГВК, 175 сд красноармеец убит 1.02.1945 Германии

Березовский Алексей Филиппович 1905 Слуцкий р-н д. М. Подарь Дзержинский РВК Чкаловской обл.

3 гв. тбр гв. сержант убит 28.06.1944 Минской обл.

Березовский * Антон Владимирович 1911 Гресский р-н с. Адыново (д. Павловка) 7.07.1944 Гресский РВК,

44 гв. сд гв. красноармеец убит 5.10.1944

Березовский Василий Иванович 1920 д. М. Падерь 1939 Слуцкий РВК, п/я 28 кр-ц пропал без вести 6.1944

Березовский * Владимир Григорьевич 1917 г. Слуцк 4.07.1944 Слуцкий РВК 48 гв. сд гв. кр-ц убит 28.08.1944

Польше

Березовский Георгий Савич 1911 д. М. Падерь 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 71 798 кр-ц пропал без вести 9.1944

Березовский Григорий Григорьевич 1914 д. Березовка Слуцкий РВК 154 сп с-нт умер14.02.1945 Латвии

Березовский Игнатий Игнатьевич 1924 д. Переходы с 19.03.1943 партизан отряда им. Кирова бр. им. Фрунзе убит 17.06.1944 Стародорожском р-не

Березовский* Константин Антонович 1925 д. Адамово пропал без вести 1944 - нет

Березовский Лука Яковлевич 1905 д. Весея 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 33 154 кр-ц пропал без вести 3.1945

Березовский Михаил Захарович 1913 д. Поликаровка с 7.04.1943 партизан отряда им. Дзержинского бр.

им. Фрунзе убит 9.01.1944 в д. Поликаровка

Березовский* Павел Викентьевич 1892 д. Гольчицы погиб 1944 Польша — нет

Березовский Павел Викторович 1894 п. Ленина 1944 Гресский РВК 885 сп 283 сд кр-ц умер от ран 16.09.1944

Березовский Павел Николаевич 1922 Амговский с/с Слуцкий РВК, 12 А 14 озад ПВО кр-ц пропал без вести 19.08.1941 Днепропетровская обл.

Березовский Семен Иосифович 1920 Краснослободский р-н, 10.1940 Слуцкий РВК старшина пропал 6.1944

Березовский * Сергей Иванович 1925 д. М. Падир 1944 Слуцкий РВК 76 гв. сд гв. кр-ц пропал без вести

29.01.1945 Польше

Бересневич * Виктор Иосифович 1926 Гресском р-не и РВК 1944, 15 сд кр-ц убит 18.03.1945 Польше

Бересневич* Григорий Никонорович 1911 Слуцкий р-н, д. Квасыничий 455 осбат. пленен 1941?

Бериштейн Арон Зеликович 1915 Копыльский р-н 6.1941 Слуцкий РВК старшина пропал 9.1944

Бернатович Виктор Антонович 1926 д. Осовец Гресский РВК, 1345 сп 399 сд кр-ц погиб 17\18.10.1944

Польше

Бернацкий * Константин Кузмич 1901 д. Мащицы 7.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит 28.02.1945

В. Пруссии

Бернацкий* Николай Петрович 1920 д. Нива пропал без вести 1943 в Беларусии — нет

Берсеневич \Бересневич* Антон Викентьевич 1901 д. Барки 11.07.1944 Гресский РВК 44 гв. сд гв. кр-ц убит

14.10.1944 Польше

Бидоленко Михаил Алексеевич 1917 Слуцкий р-н и РВК 1944, 48 гв. сд 146 гв. сп гв. кр-ц убит 18.01.1945

В. Пруссии

Бильдюкевич * Валентин Адольфович 1903 с. Ханиловка 1944 Слуцк. РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит 30.04.1945

Германии

Биох*\ Блох* Франц\ Фран Игнатьевич\ Игнатович 1914 (1911) стеклозав. «Старево» 3 ПерАвП

ст. лейтенант погиб 12.09.1943 Якутии

Бипешко Петр Иванович 1911 Гресском р-не и РВК 7.1944, 399 сд кр-ц убит 26.07.1944 Польше

Биран* Серафим Никитович 1917 д. Серяги красноармеец убит 17.06.1942 г. Севастополь

Бирг Исаак Янкелевич 1907 Слуцком р-не м. Ленина Ворошиловский РВК г. Минска, красноармеец пропал

без вести 8.1941

Бирич Виктор Иосифович 1919 д. Малышевичи 18.09.1939 Копыльский РВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Бирич Григорий Захарьевич 1902 д. Малышевичи 7.1944 Краснослободский РВК кр-ц пропал 10.1944

Бирич Иван Иванович 1910 с. Малышевичи Сталинский РВК Московской обл. 291 сд мл. сержант убит 21.01.1944 Ленинградской обл.

Бирич Иван Никитович 1904 д. Малышевичи 1944 Краснослобод. РВК, 132 сд кр-ц умер 19.10.1944 Польше

Бирич* Иван Никитович 1924 д. Малышевичи пропал без вести 1943 — нет

Бирич Михаил Григорьевич 17.06.1919 г. Слуцк мл. лейтенант 9 А 47 сп пленен 25.06.1942 под Харьковом

шталаг VIII F (318). Согласно приказа ГШ ВС от 24.3.1942 отпущен из плена 22.2.1944 для перевода (?).

Бирич * Михаил Миронович 1915 д. Невязцы 10.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Бирич Павел Яковлевич 1915 д. Рачковичи 22.07.1941 Кочкарский РВК Челябинской обл. кр-ц пропал 9.1941

Биркос * Владимир Романович 1919 с. Евличи 9.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Биркос * Григорий Романович 1900 д. Селище 1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 1.08.1944

Брестской обл.

Биркос * Иван Савич 1909 д. Баловцы 11.07.1944 Слуцкий РВК, 130 сд кр-ц убит 18.08.1944 Польше

Биркос* Иван Савич 1915 д. Борок пропал без вести 1945 — нет

Биркос * Николай Артемьевич 1916 с. Евличи 1941 Слуцкий РВК, 3 бр. мор. БФ л-нт убит 16.03.1945 Польше

Биркос* Тимофей Илларионович 1925 с. Евличи 7.1944 полевой ВК п/п 88 412 кр-ц пропал без вести 6.1944

Бирнос\ Биркас* Михаил Кузьмич 1909 д. Терасполь (д. Невязцы) 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал 8.1944

Биродин Семен Адамович 1920 г. Слуцк и РВК, 288 сд красноармеец убит 30.04.1942 Ленинградской обл.

Бирулин* Лука Исакович 1906… кр-ц пропал 1944 нет

Бируль * Виктор Ярослав. 1918 Слуцкий р-н 12.1939 Гомельский ГВК, 245 сп кр-ц убит 8.1941

Бируля * Адам Адамович 1908 д. Рудня 1944 Гресский РВК п/п 71 739 кр-ц пропал без вести 10.1944

при форсировании р. Одер

Бируля (Белюля) Иван Иосифович 1909 д. Рудновка 8.07.1944 Гресский РВК 422 сп 170 сд красноармеец

погиб 11\12.10.1944

Бирюкович Николай Константинович 1899 Слуцкий р-н д. Амчовичи 16.05.1942 Первоуральский ГВК

Свердловской обл. пропал без вести 9.1944

Бич Николай Филиппович 1919 д. Поповцы 1939 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Бич Николай Фомич 1919 д. Поповцы 1939 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Бич Николай Харитонович 1922 д. Поповцы 1941 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Бич Павел Афанасьевич 1919 д. Поповцы 8.1944, Краснослободский РВК, 55 гв. сд гв. красноармеец убит 2.03.1945 В. Пруссии

Бич Павел Дмитриевич 1904 д. Поповцы 6.1941 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Бич Павел Фомич 1922 д. Поповцы 6.1941 Краснослободский РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944

Бичак* Степан Герасимович 1914 д. Гуляево пропал без вести 1944 - нет

Бичик * Алексей Михайлович 1916 Любаньский р-н 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 6.1944

Блонштяин* Яков Моисеевич 1911 г. Слуцк 23.06.1941 Белостоцкий РВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Блышинский (Блашинский*) Леонид Павлович 1907 г. Бобруйск (д. Знамя) гпу ркка политрук пропал без

вести 2.1942 (жена в д. Старцевичи)

Блюмкин Давид Мойсеевич 1921 г. Слуцк 10.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 7.1941

Бобко Александр Михайлович 1918 г. Слуцк 21.04.1941 Кировский РВК Ярославской обл. в/ч 7361 красноармеец пропал без вести 9.1942

Бобко Александр Потапович 1909 д. Апча Гресский РВК, 170 сд кр-ц убит 25.10.1944 Польше

Бобко Стефан Потапович 1907 д. Опчи 6.07.1944 Гресский РВК 717 сп красноармеец умер 154 ОМСБ

6.10.1944 Польше

Боборико\Бобрик* Петр Яковлевич 1892 д. Старица 7.1941 Кунцевский РВК Московской обл. п/п 427

Красноармеец пропал без вести 11.1944

Боборыкин Виталий Иванович 1924 Гресский р-н, м. Грозово Минский ГВК, п/я 21 сержант пропал 7.1941

Бобров* Василий Иванович 1908 Пензенская обл. 6.02. 1942 Наровченским РВК п\п 5 388 пропал без

вести 1944 (мать в Слуцке)

Бобров * Михаил Иванович 1926 г. Слуцк, 23.07.1944 Слуцкий ГВК, 23 тбр кр-ц убит 26.04.1945 Германии

Бобров Семен Захарович 1923 д. Докторовичи 1940 Слуцкий РВК, 22 А 81 тп сержант убит 9.03.1944 Калининской обл.

Бобровничный\Бабровичный* Яков Устинович 1900 Гресский р-н 12.01.1943 Бикинский РВК Хабаровского

кр. 144 сд 612 сп красноармеец пропал без вести 9.1943

Бобуреевич Алексей Евсеевич… Слуцкий р-н д. Кирова 100 осбр сержант убит 25.11.1942 Калининской обл.

Бобылев Трофим Константинович 1912 Воронежская обл. 12.07.1944 Гресский РВК, штаб 15 сд кр-ц

пропал без вести 4.09.1944 Польше

Богатырев* Василий Иванович 1913 д. Новодворцы пропал без вести 1944 Эстонии — нет

Богатырев * Георгий Георгиевич 1924 г. Калуга 4.08.1944 Слуцкий РВК 193 сд кр-ц пропал 15.10.1944

Богач Леон\Леонтий Петрович 1908 Стародорожский р-н, 1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 11.1944

Богдан Иван Федорович 1904 д. Рачковичи 10.07.1944 Краснослободский РВК, 9 гв. сп 3 гв. сд кр-ц умер от ран 5.06.1945 В. Пруссии

Богдан \Богданов* Самуил Самуйлович 1919 д. Рачковичи 1939 Минский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Богданов Григорий Иванович 1918 Ленинградской обл. 7.1944 Слуцкий РВК 164 гв. сп гв. красноармеец убит

27.10.1944 В . Пруссии

Богданов * Иван Федорович 1899 Орловская обл. 1944 Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит 25.08.1944 Польше

Богданов* Тимофей Пантелеевич…6 озенад 6 тбр политрук пропал без вести 11.1941 (жена в д. Заградье)

Богданович * Григорий Федорович 1901 м. Старобин (д. Залядье) 1944 Слуцкий РВК п/п 69 606 кр-ц

пропал без вести 5.1945 (1944)

Богданович * Иван Романович 1906 Бобруйский р-н д. Токари 27.07.1944 Слуцкий РВК, 408 сп 1 сд кр-ц убит 13.03.1945 Польше

Богдашиг Федор Васильевич 1908 д. Доросино 7.1944 полевой ВК красноармеец пропал без вести 11.1944

Богдашиц Иван Лукьянович 1910 д. Доросино 5.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Богдашиц\(ч) Игнат\Игнатий Михайлович 28.09.1908 д . Доросино кр-ц пленен 21.07.1941 шталаг II F (315) погиб в плену 31.07.1942 г. Хаммерштайн

Богдашиц Михаил Ефимович 1923 Слуцкий р-н и РВК 5.07.1944, 143 сд кр-ц убит 3.11.1944

Богдашич * Николай Иванович 1926 Слуцкий р-н, 1944 Любаньский РВК, 152 сд красноармеец убит 27.01.1945 В . Пруссии

Богдеев * Максим Сергеевич 1923…7.1941 Климовичский РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944

(мать в Слуцк)

Богдиев \ Богдеев* Сергей Игнатьевич\Игнатевич 1898 г. Слуцк, 4.07.1944 Слуцкий РВК, 55 гв. сд 166 гв. сп гв. кр-ц Убит 1.02.1945 В. Пруссии

Богинский Федор Викентьевич 1919 Гресский р-н и РВК 7.1944, 44 гв. сд гв. кр-ц пропал 27.08.1944= умер

25.09.1944 ППГ 192 Польше

Боголейко Павел Федорович 1897 ст. Уречье 1944 Слуцкий РВК 295 сп красноармеец умер от ран

10.03.1945 В . Пруссии = жив

Богуш Иван Адамович 1914 д. Пятница 7.1944 Краснослободский РВК 95 тбр красноармеец убит 9.03.1945 Германии

Богуш* Иван Николаевич 1915 д. Пятницы пропал без вести 1945 В. Пруссия - нет

Богушевич Александр Васильевич 1915 г. Слуцк 14.07.1944 Бобруйский РВК, пропал без вести 4.1945

Богушевич *Александр Иванович 1915 д. Лучники 7.1944 Слуцкий ОРВК, п/п 29 539 кр-ц пропал 4.1945

Богушевич Александр Маркович 1924 Краснослободский р-н, Октябрьский с/с 5.07.1944, Краснослободский

РВК 418 сд красноармеец убит 30.08.1944 Польше

Богушевич Борис Филиппович 1918 д. Октябрь 1939 Краснослободский РВК, красноармеец пропал 10.1944

Богушевич Иван Дорофеевич 1911 д. Беличи 23.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 5.1944

Богушевич Сергей Филлипович 1921 д. Октябрь 1939 Краснослободский РВК 85 гв. сд гв. мл. сержант

убит 13.08.1944 Латвии

Богушевич * Федор Михайлович 1909 д. Селище 22.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц убит 26.06.1941д. Селище

Богушевич Федор Терентьевич 1913 д. Беличи 3.10.1943, Добрушский РВК, 217 сд мл. сержант убит 21.02.1945 В . Пруссии

Бодаль Данил Иванович 1901 д. Беловка Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит 25.10.1944 В . Пруссии

Бодыль Афанасий Григорьевич 1902 д. Михейки 6.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Бодыль\Бодул* Владимир Васильевич 14.03.1920 д . Михейки 1941 Шапсугский РВК Краснодар. кр. 395 сд 18 А мл. лейтенант офлаг XI A пленен 21.07.1942 /20.09.1942?

Бодыль Гавриил Максимович 1905 д. Михейки 13 тп 7 тд капитан пропал до 30.06.1943

Бодыль * Гавриил Николаевич 1909 д. Ячево Слуцкий РВК 3 вдор упр. кр-ц умер от отравления спиртным

12.05.1945 Германии

Бодыль Иван Дмитриевич 1925 д. Милейки 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 68 577 кр-ц пропал без вести 1.1945

Бозун* Иван Степанович 1900 д. Омговичи партизан погиб 1942 - нет

Бойко Александр Васильевич 1921 п. Майчево Гресский РВК 332 сд кр-ц убит 9.01.1942 Калининская обл.

Бойко* Александр Васильевич 1913 д. Гольчицы пропал без вести 1943 — нет

Бойко Александр Иванович 1907 Слуцкий р-н и РВК 54 гв. сд гв. ст. с-нт убит 19.08.1944 Польше

Бойко* Василий Васильевич … д. Гольчицы пропал без вести 1944 — нет

Бойко Василий Васильевич1904 Гресском р-не п. Молчево Гресский РВК, 290 сд кр-ц умер от ран 13.01.1945

Польше

Бойко Виктор Яковлевич 1918 д. Беличи с 1940 в 180 сд 42 сп ст. лейтенант убит 22.08.1942

Бойко* Иван Георгиевич 1910 д. Повстынь пропал без вести 1941 — нет

Бойко \Байко Иван Георгиевич 1916 д. Беличи 10.1939 Слуцкий РВК, п/я 51 сержант пропал без вести 1941

Бойко Иван Ефимович 1922 Слуцкий р-н и РВК 7.1944, 130 сд кр-ц убит 18.01.1945 В . Пруссии

Бойко Иван Игнатьевич 1907 д. Новобеличи 1944, Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 1.08.1944

Брестской обл.

Бойко* Иван Матвеевич 1915 Слуцкий р-н… 159 сп 64 сд мл. лейтенант пропал без вести до 30.06.1943

Бойко Константин Иванович 1910 Черниговская обл.1944 Слуцкий РВК, 60 гв. тбр гв. кр-ц убит 14.10.1944

Польше

Бойко* Константин Иванович 1906… кр-ц убит 7.03.1945 нет

Бойко Никифор Леонтьевич 1906 Слуцкий р-н и РВК 1944, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 19.08.1944

Бойко Николай Борисович 1925 д. Горки Слуцкий РВК, 76 сд красноармеец убит 16.09.1944 Польше

Бойко Николай Григорьевич 1926 д. Новобеличи 8.1944 Слуцкий РВК, 142 сд кр-ц убит 14.01.1945 Польше

Бойко Николай Никитович 1923 д. Беличи 6.1941 Слуцкий ГВК, п/п 77 700 кр-ц пропал без вести 3.1945

Бойко * Николай Федорович 1909 д. Вынищи 23.07.1941 Гресский РВК 50 бао кр-ц пропал 10.1944 (1941)

Бойко Павел Дмитриевич 1908 д. Беличи 1944 Копильский РВК п/п 32 621 кр-ц пропал без вести 1.1945

Бойко *\Байко Павел Степанович 1898\1896 д. Вынищи Гресский РВК, 399 сд кр-ц умер от ран 9.09.1944

Польше

Бойко Семен Григорьевич 1912 д. Горки 23.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Бойко Степан Павлович 1921 Слуцкий р-н д. Белечи Ворошиловский РВК г. Минск 81 тбр старшина

Убит 8.07.1942 Калининской обл.

Бойко Степан Трофимович 1913 с. Ново-Белы 1944, Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 3.08.1944 Польше

Бойко * Тимофей Гаврилович 1910 д. Гольчицы 6.1941 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 8.1944

Бойко* Федор Ануфриевич 1907 Слуцкий р-н, д. Белечи 113 сд красноармеец пропал без вести 14.03.1943

Харьковской обл.

Бойко* Федот Абрамович 1907… 150 зсп красноармеец = освобожден упр. тыла 27 А

Бойко *\Байко Яков Кондратьевич 1914 д. Пальчицы (д. Гольчицы) 1944 Гресск. РВК 67 мбр кр-ц убит

18.01.1945 Польше

Боки * Карл Игнатьевич 1920 Бобруйский р-н, 1944, Слуцкий РВК, 38 гв. сд гв. кр-ц убит 18.03.1945 Польше

Бокун* Борис Сергеевич 13.07.1923 г. Слуцк погиб в плену 28.03.1943 Германии

Бокун *\Байков* Лев Сергеевич 1922 г. Слуцк 6.1941 Минский ГВК, кр-ц пропал без вести 2.1944

Болбас * Николай Терентьевич 1915 Бобруйский р-н 7.1944 Слуцкий РВК 76 гв. сд гв. кр-ц убит 3.03.1945

Польше

Болбас Сергей Павлович 1923 д. Слободка 28.07.1944 Слуцкий РВК, 28 гв. мсбр. гв. кр-ц убит 25.03.1945

Польше

Болванович Андрей Павлович 1909 Слуцкий р-н и РВК 138 гв. сп 48 гв. сд гв. кр-ц погиб 22.01.1945

с. Аугштупенен

Болванович Василий Назарович 1904 д. Набушево 7.1941 Плисковский РВК Украины, кр-ц пропал 10.1944

Болванович* Иван Константинович… убит 31.05.1944 нет

Болванович Иван Устинович 1907 д. Набушево 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ец пропал без вести 9.1944

Болванович Михаил Николаевич 1911д. Талица 1944 Слуцк. РВК 60 гв. тбр гв. кр-ц убит 21.10.1944 Польше

Болванович* Николай Александрович 1915 г. Слуцк 571 шап лейтенант пропал без вести 7.1944

Болванович Николай Андреевич 1920 д. Ст. Гудково 9.05.1941 Медвежьегорский РВК, кр-ц пропал 9.1944

Болванович * Николай Иванович 1907 д. Борки 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 10.1944

Болванович Степан/Стефан Антонович 1901 д. Лошицы 7.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц

Убит 23.10. 1944\ 29 -30.01.1945 В. Пруссии

Болванович Федор Васильевич 1908 Слуцкий р-н 29.05.1942 Верхне-Тоемский РВК Архангельской обл. 33 зсп красноармеец пропал без вести 8.1943

Болосов\Баласов* Иван Осипович 1919 Слуцкий р-н, д. Селись 26.08.1944 Каунасский ГВК кр-ц пропал

5.1945

Болотевич Иван Винедик. 1906 Агмолцкий с/с, д. М. Ступище 1944 Слуцкий РВК 1297 сп 160 сд кр-ц

умер от ран 191 ОМСБ 160 сд 19.01.1945 Польше

Болотевич Николай Венедиктович 1926 д. Аступище 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 29 528 кр-ц пропал 1.1945

Болотников* Семен Егорович 1915…63 УР мл. лейтенант пропал без вести до 30.06.1943

Болотович * Антон Леонтьевич 1926\25 д. Остущеще 1944 Слуцкий РВК, 553 сп ефрейтор умер от ран

28.01.1945 Польше

Болотович Антон Мантьевич 1926 д. Остущеще Слуцкий РВК 653 сп ефрейтор умер 31.01.1945 Польше

Болотович Ануфрий Венидиктович 1919 д. Оступище 9.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Болотович Виктор Васильевич 17.05.1911 д . Селище красноармеец погиб в плену п. Воля

Болотович Николай Виниктович\Венидиктович 1921\1926 д. Оступище 7.1944 Слуцкий РВК, красноармеец

п/п 29 528 убит 10.10.1944

Болох Сергей Афанасьевич 1923 Орловская обл. Погарский РВК, 169 сд красноармеец убит 3.07.1944

Минской обл.

Болошко* Александр Терентьевич 1916 д. Кирово пропал без вести — нет

Болошко Александр Филиппович 1918 д. Кирово 1938 в 587 сп 190 сд 49 ск мл. л-нт пропал 8.1941 Украине

Болошко* Григорий Филиппович 1922 Слуцкий р-н, д. Царовцы партизан убит 6.09.1943 Слуцком р-не

Болтрамей \Бавтрамей* Денис Борисович 1909 д. Б. Быково 1944, Слуцкий РВК, 60 гв. тбр гв. красноармеец убит 28.01.1945 В . Пруссии

Болыта Владимир Александрович 1925 г. Слуцк Советским РВК 65 сп ефрейтор 29.08.1943 Смоленская обл. Книга памяти. Кировская обл.

Больванович \Балванович* Александр Александрович 1923 д. Оступище 7.08.1944 Слуцкий РВК, 44 сд красноармеец убит 19.08.1944 Польше

Большаков* Василий Иванович 1911 г. Алатырь штаб 387 сд ст. политрук пропал без вести 14.08.1942 Орловской обл.

Большаков Петр Васильевич 1913 Московская обл. 6.1944 Гресский РВК, 213 (360) ошр кр-ц убит 5.04.1945

г. Берлине

Бондар Варион Варионович 1908 д. Белевичи 9.07.1944 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 5.1945

Бондарев Николай Леонтьевич 1916 д. Нежаровка 9.1940 Слуцкий РВК, 229 сп красноармеец пропал 10.1944

Бондаревич* Владимир Романович 12.08.1921 д . Весея красноармеец пленен 7.1941 шталаг X D (310) погиб

3.1944 г. Ганновер

Бондаревский * Юдель Гиршович 1900 г. Полоцк Минский ГВК, 4 гв. сд гв. кр-ц убит 14.03.1943 Сталинской

обл. (жена в Слуцке)

Бондаренко Алексей Ефимович 1904 Курская обл. 1938 Курский РВК, 55 сд 155 сп мл. лейтенант пропал без

вести 6.1941(жена в Слуцке)

Бондаренко Иван Михайлович 1925 с. Млынка\ Млышка Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц умер от ран

23\24.10.1944 59 отд. МСБ В. Пруссии

Бондаренко* Николай Павлович 1907 т\инж пропал 1941 — нет

Бондаренко * Федор Никитович 1921 г. Слуцк, 13.09.1939 Слуцкий РВК, 32 сд кр-ц убит 18.08.1944 Литве

Бондарец** Иван Васильевич 24.04.1907 д . Доросино\ д. Михейки\ Дарезино 10 бат. ВНОС мл. лейтенант\

кр-ц пропал без вести до 30.06.1943\ пленен 4.07.1941 шталаг IV H (304) погиб 4.12.1941 м. Цайтхайн

Бондарец * Федор Моисеевич 1926 Бобруйская обл. Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц убит 26.04.1945 Германии

Бондарчук * Александр Тихонович 1913 Винницкая обл. 23.06.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал 8.1944

Бондарчук * Федор Евменович 1903 Полесская обл. Слуцкий РВК 76 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 29.03.1945 Польше

Бондарь* Илларион Илларионович 1900 д. Белевичи пропал без вести 1941 - нет

Бондарь* Михаил Петрович 1919 …228 сп 55 сд лейтенант пропал без вести 1941 (нет о Слуцке)

Бондорец Петр Прохорович 1925 д. Дорошно 7.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 12.1944

Борановский * Парфирий Михайлович 1899 д. Клешево 9.08.1944 Гресский РВК 413 сд красноармеец убит 21.03.1945 Польше

Борд Израил Шлонтеевич\Шмоилович 1912 г. Слуцк 1941 Могилевский ГВК, кр-ц пропал без вести 9.1941

Борис * Владимир Трофимович 1924 г. Слуцк 1944 Старобинский РВК, п/п 31 334 кр-ц пропал 3.1945

Борисевич Александр Алексеевич 1916 д. Хатиново Слуцкий РВК, 60 гв. тбр гв. красноармеец убит 31.01.1945 В . Пруссии

Борисевич Александр Георгиевич 1901 д. Лядно Калужский РВК 76 ск ст. л-нт умер 2.05.1945 Германии

Борисевич * Александр Иванович 1908 д. Лядно 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944

Борисевич* Александр Никонорович 1903 д. Лядно пропал без вести 1943 — нет

Борисевич * Александр Никонорович 1921 д. Лядно 1940 Краснослободский РВК, кр-ц пропал 9.1944

Борисевич * Александр Петрович 1919 (1911) д. Замостье 4.02.1940 Слуцкий РВК 7 ап 7 ад кр-ц пропал 8.1944

Борисевич* Антон Константинович 1909 д. Лядно пропал без вести 1941 — нет

Борисевич * Василий Прохорович 1915\1914 г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК 113 сд кр-ц убит 29.03.1945 Венгрии

Борисевич * Василий Федорович 1922 г. Слуцк, 10.07.1944, Слуцкий ГВК, 55 гв. сд гв. красноармеец убит 13\17.01.1945 В. Пруссии

Борисевич* Владимир Иванович 1909 пропал без вести 1941 — нет

Борисевич* Владимир Иванович 1903 д. Лядно 1941 ст. политрук пропал без вести 1941(жена в д. Аполины)

Борисевич Владимир Иванович 8.09.1918 д. Лядно призван 3.08.1938 …316 сд лейтенант убит 19.10.1943\

19.09.1943 Краснодарском кр.

Борисевич* Геннадий Иосифович 1915 д. Паничи пропал без вести — нет

Борисевич Захар Никифорович 1912 д. Белевичи 7.1944 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 2.1945

Борисевич * Игнат Константинович 1902 д. Поликарповка 1944 Гресский РВК, 46 сд кр-ц убит 1.04.1945

Польше

Борисевич Митрофан Кондратьевич 1918 д. Ульяновка 1938 Гресский РВК, в/ч 1693 кр-ц пропал 6.1941

Борисевич* Михаил Власович 1918 пропал без вести 1945 д. Лядно - нет

Борисевич Михаил Филиппович 1922 д. Лядно 1944 Краснослободский РВК, 152 сд мл. сержант убит

22.01.1945 В. Пруссии

Борисевич* Николай Иванович 1924 Слуцкий р-н 1944, полевой ВК 52 сп сержант умер от ран 15.02.1945

В. Пруссии

Борисевич* Николай Захарович 1912 д. Белевичи пропал без вести 1944 — нет

Борисевич* Николай Михайлович 1921 д. Знамя пропал без вести 1941 — нет

Борисевич Павел Константинович 1918 д. Лядно 1940 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Борисевич * Павел Петрович 1925 д. Лучники 7.1944 Слуцкий РВК п/п 57 257 кр-ц пропал 11.1944

Борисевич* Петр Андреевич 1923 д Мусичи пропал без вести — нет

Борисевич * Станислав Александрович 1926 д. Калета 1944 Слуцк РВК 220 сд кр-ц убит 22.10.1944

В. Пруссии

Борисевич * Юлий Казимирович 1897 (1901) д. Замостье 1944 Гресский РВК, п/п 2 064 кр-ц пропал 12.1944

Борисик Григорий Викситович \Викентьевич 1901 с. Михейка Слуцкий РВК 55 гв. сд гв. кр-ц убит 23.10.1944

В. Пруссии

Борисов* Антон Иванович 1904… красноармеец погиб 17.01.1945 Калининградская обл.

Борисов Владимир Михайлович 1918 Слуцкий р-н и РВК 144 сд кр-ц убит 17.09.1943 Смоленская обл.

Борисов* Владимир Михайлович 1923 д. Паничи пропал без вести — нет

Борисов* Иван Дмитриевич 1904… ст. политрук пропал без вести 1941 — нет

Борисов Константин Ефимович 1911 д. Паничи 1941 Мурашинский РВК Кировская обл. 110 сд сержант убит

5.07.1944 Минском р-не

Борисов Павел Александрович 1910 д. Браново Гресский РВК, п/я 62/2 красноармеец пропал без вести 8.1941

Борисовец* Александр Александрович 1919 д. Браново 1.04.1942 Приморский РВК Ленинградской обл.

красноармеец пропал без вести 9.1944

Борисовец * Александр Васильевич 1903 д. Павловка Слуцкий РВК 50 гв. сд 152 гв. сп гв. красноармеец убит 26.08.1944 (1945) Польше

Борисовец * Александр Павлович 1914 д. Браново 1944, Слуцкий РВК, 20 гсд мл. сержант убит 18.03.1945 В . Пруссии

Борисовец Алексей Григорьевич 1913 м. Греск 11.07.1944 Гресский РВК 15 сд кр-ц убит 17.12.1944 Польше

Борисовец * Антон Иванович 1904 д. Браново 7.07.1944, Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. красноармеец убит 7\17.01.1945 В. Пруссии

Борисовец Виктор Александрович 1907 д. Колинты 1944 Слуцк. РВК 15 адп РГК кр-ц убит 3.01.1945 Польше

Борисовец* Виктор Алексеевич 1908 д. Калита пропал без вести — нет

Борисовец* Владимир Федорович 1923 д. Браново пропал без вести 1945 — нет

Борисовец * Владимир Яковлевич 1910 д. Браново 2.1940 Кличевский РВК, Могилевская обл., красноармеец пропал без вести 1944

Борисовец* Иван Ефимович 1906 д. Браново пропал без вести - нет

Борисовец* Иван Максимович 1907 Слуцкий р-н, д. Коргачи 4.03.1942 Красногвардейский РВК Ленингр. обл.

576 сп красноармеец убит 16.09.1942

Борисовец* Иван Матвеевич 1916 д. Браново пропал без вести - нет

Борисовец Иван Николаевич 1920 Слуцкий р-н, д. Башкида 16 азд РГК кр-ц убит 5.08.1943 Орловской обл.

Борисовец* Иван Павлович 1914 д. Браново пропал без вести — нет

Борисовец * Иван Сергеевич 1899 д. Середняки Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц умер от ран 25.10.1944 Польше

Борисовец* Константин Павлович 1919 д. Браново пропал без вести — нет

Борисовец * Леонид Алексеевич 26.12.1919 д . Браново 9.1939 Витебский ГВК, п/п 22 кр-ц пропал без вести 9.1944 = пленен 29.06.1941 шталаг VIII E (308) погиб в 1942

Борисовец* Михаил Афанасьевич 1908 Слуцком р-не и РВК, попал в плен 1941?

Борисовец * Михаил Николаевич 1915 д. Летковщина 1941 г. Гресск красноармеец пропал без вести 12.1943

Борисовец ** Михаил Павлович 1922 д. Браново 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 41 601 кр-ц убит 18.01.1944 (1941)

Борисовец* Михаил Степанович 1909 д. Браново Житомирский ГВК юзф 524 отд. раб. б 5 А т\интендант 2 р.

пропал без вести 26.06.1941 Волынской обл.

Борисовец * Николай Феодосьевич\Федорович 15.02.1913 (1915) д. Лопатичи 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц

пропал 10.1944 = пленен 26.06.1941 шталаг X D (310) погиб 28.01.1942 г. Кайзерштайнбрух

Борисовец* Павел Александрович 1910 д. Браново пропал без вести — нет

Борисовец* Павел Антонович 1911 д. Браново пропал без вести — нет

Борисовец Павел Афанасьевич 1911 Слуцкий р-н 1941 Глусский РВК, 9 сд кр-ц убит 25.08.1944 Польше

Борисовец * Петр Лаврентьевич 1904 д. Браново Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 4.02.1945

В. Пруссии

Борисовец* Станислав Алексеевич 1926 д. Калита пропал без вести — нет

Борисович Александр Васильевич 1903 д. Бараново Слуцкий РВК, 152 гв. сп 50 гв. сд гв. красноармеец погиб

28.08.1944 Польше

Борнотович * Иосиф Антонович 1919 с. Оступище 1944, Слуцкий РВК, 185 сд кр-ц убит 1.03.1945 Германии

Боровик* Александр Петрович… п. Красное 187 орб 168 сд мл. политрук ранен 7.11.1941?

Боровик Алексей Петрович 1900 п. Красное 10.08.1941 Слуцкий РВК, 44 гв. сд кр-ц убит 16.01.1945 Польше

Боровик* Архип Ефимович 1899 Слуцкий р-н, д. Подоресье партизан отряда им. Островского бригады им.

Суворова пленен 26.03.1944? (дочь в д. Кулики)

Боровик Виктор Антонович 1913 г. Слуцк Узденский РВК, п/я 68/31 сержант пропал без вести 9.1941

Боровик * Виталий Борисович 1924 с. Общая Гресский РВК, 47 ск 929 обс сержант убит 10.04.1944 Тернопольская обл.

Боровик Владимир Ефимович\ Якимович 1925 д. Кошели 1944 Гресский РВК, 16 сп 102 сд красноармеец

Погиб 21\22.08.1944 Белостокской обл.

Боровик * Гавриил Наумович 1914 д. Кошели 9.07.1944 Гресский РВК, в/ч п/п 54 311 кр-ц пропал 3.1945

Боровский* Владимир Семенович 1920 д. Б. Гресская пропал без вести 1945 — нет

Боровский * Иван Семенович 1909 д. Б. Гресская Гресский РВК, 334 гв. тсамп гв. техник-лейтенант убит 11.02.1945 Польше

Боровский * Николай Силиверстович 1910 Копыл. р-н 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Боровский * Сергей Павлович 1925 д. Коты 7.07.1944 Слуцк. РВК 55 гв. сд гв. кр-ц убит 27.01.1945

В. Пруссии

Боровский* Сергей С. … д. Гуляево пропал без вести — нет

Бородач Федор Григорьевич 1907 Слуцкий р-н д. Квашничи 5 мсбр мл. с-нт убит 11.12.1942 Смоленской обл.

Бороденко * Владимир Никитович 1925 Слуцкий р-н и РВК5.07.1944, 143 сд кр-ц убит 15.10.1944 Польше

Бороденко * Федор Никитович 1910 д. Избудище Слуцкий РВК, 15 сд кр-ц умер от ран 30.08.1944 Польше

Бородецкий* Кирилл Ефимович 1914 Орловская обл. Слуцкий РВК 123 сд красноармеец умер от ран

15.11.1941 Ленинградской обл.

Бородин Василий Семенович 1918 д. М. Быково 10.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944

пленен под Волковыском 27.06.1941 Лагерь шталаг 316 Погиб 14.01.1943 м . Фореллькруг/Сенне

Бородин * Василий Федосович 1923 д. Быково 29.08.1944, Старобинский РВК, 358 сд ефрейтор убит 14.01.1945 В . Пруссии

Бородин Григорий Леонтьевич 1909 Любаньский р-н, Слуцкий с/с, д. Быков 1941 Любаньский РВК,

28 гв. д красноармеец пропал без вести 1944

Бородин * Иван Максимович 1921 Минская обл. Слуцк. РВК 265 сд кр-ц убит 27.11.1942 Ленинградской обл.

Бородин * Иван Фомич 1919 д. Б. Быково 11.1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 12.1941

Бородин* Леонид Петрович 1918 Слуцкий р-н, д. Борозит 603 сп 161 сд лейтенант пропал без вести между 10 и 12.1941 Смоленская обл.

Бородин Михаил Михайлович 1926 с. Беличи Слуцкий РВК 1088 сп 323 сд кр-ц погиб 22.04.1945 Германии

Бородин * Николай Леонтьевич 1921 Бобруйский р-н Слуцкий РВК, 354 сд кр-ц убит 22.03.1945 Польше

Бородин * Роман Степанович 1917 (1918) д. М. Быково 1 сп лейтенант пропал без вести 23.01.1942 (1943)

Бородин \Биродин Семен Адамович 1920… Слуцкий РВК, 288 сд красноармеец убит 30.04\1.05.1942

Ленинградской обл.

Бородин * Федор Ефимович 1909 д. Б. Быков 9.1939 Слуцкий РВК кр-ц убит 24.09.1939 (1943)

Бородин * Филипп Степанович 1898 д. Васильевка 1944 Слуцк. РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит 14.01.1945

В. Пруссии

Бородинский Владимир Васильевич 1922 д. Городище 6.07.1944 Слуцкий РВК, 108 тбр красноармеец убит

22.01.1945 Польше

Бородинский Петр Васильевич 1912\1911 д. Городище Березинский РВК, 7 гв. тбр мл. сержант убит

14.06.1942 Ленинградской обл.

Бородич * Анатолий Петрович 1913 (1914) д. Середняки Слуцкий РВК, 346 сд ст. лейтенант пропал без вести

между 20.07.1943 и 31.07.1943\42 Ворошиловградской обл.

Бородич Леонид Петрович 1918 Слуцкий р-н 603 сп 161 сд лейтенант пропал без вести 1943

Бородич Михаил Михайлович 1926 с. Беличи 23.07.1944 Слуцк. РВК, 323 сд кр-ц убит 24.04.1945 Германии

Бородич* Михаил Саввич 1911 д. Евличи 166 сд 517 сп военветврач 3 ранга погиб 30\31.09.1942

Бородич Михаил Яковлевич 1904 д. Середняки 7.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 1.1945

Бородич* П. А. нет

Бородич * Павел Ефимович 1910 (1915) д. Середники 3.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 7.1944 (1941)

Бородич Павел Филиппович 1899 д. Чижовка Слуцкий РВК 152 гв. сп 50 гв. сд гв. кр-ц погиб 22.01.1945

В. Пруссии

Бородич \Бородзич Петр Андреевич 1908\1903 д. Шаловичи 7.1944 Слуцкий РВК п/п 39 217 кр-ц пропал без

вести 5.06.1945\11.1944

Бородич * Петр Федорович 1917 д. Евличи Слуцкий РВК, 45 мсбр ст. сержант пропал без вести 19.12.1942

Сталинградская обл.

Бородич* Роман Степанович 1917 д. Середняки лейтенант пропал без вести 23.1.1943 — нет

Бородич* Степан Степанович 1916 Слуцкий р-н, к/з Черв. Переменник 303 истреб. ад к-н пропал 14.10.1943

Бородич** Федор Федорович 1899 (1998) д. Середники 1.07.1944 кр-ц убит 2.1945 В. Пруссии

Бородько-Борковский Александр Федорович 1907 г. Слуцк, 1939 7 тп 4 тд мл. в\техник пропал до 12.06.1943

Бородыч Макар Кузьмич 1899 Слуцкий р-н и РВК, 1105 сп кр-ц умер от ран 19/ 21.10.1944 Польше

Борозенко Фадей Федорович 1904 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд 1105 сп кр-ц убит 1.10.1944 Польше

Борозенко Федор Федорович 1899 д. Весея 7.1944 Слуцкий ГВК, 50 гв. сд 148 гв. сп гв. кр-ц убит 18.08.1944

Польше

Бороновский Георгий Иванович 1926 д. Мащицы 07.1944 Слуцкий РВК, п/п 59 902 кр-ц пропал 1.1945

Бортанович Владимер (Владимир) Михийл. (Михайлович) 1922 Срединковский с/с Слуцкий РВК 152 гв. сп 50 гв. сд гв. красноармеец погиб 18.01.1945 В . Пруссии

Борташик Петр Романович 1909 д. Прошицы 1944 полевой ВК 152 сд кр-ц убит 13.03.1945 В . Пруссии

Бортник Иван Михайлович 1907 Слуцкий р-н, д. Залотжа 8.1944 Гресский РВК, п/п 41 159 красноармеец

пропал без вести 2.1944

Бортник * Иван Михайлович 1907 д. Ульяновка 1944 Гресский РВК, 1106 сп 331 сд кр-ц ранен 1.2.1945?

Бортник** Семен Прокопьевич… д. Кажушки 113 сп кр-ц умер от болезни 11.02.1945 ЭГ 1426

(жена в Слуцке)

Борцевик\Барцевич* Иван Петрович… Слуцкий р-н … 416 сп ст. сержант убит 15.09.1942 Сталинград. обл.

Борцевич * Павел Митрофанович 1917 д. Леньки 1944, Гресский РВК, 399 сд кр-ц убит 27.08.1944 Польше

Борцевич Тарас Прокофьевич 1904 Слуцкий р-н и РВК, 20 гсд 174 сп кр-ц умер от ран 29.01.1945 В . Пруссии

Борцевич* Филип Степанович 1906 д. М. Жураво 244 сд к-н пропал 24.02.1942 Днепропетровской обл.

Борчовский Станислав Казимирович 1923 Гресский р-н, полевой ВК 467 ап ефрейтор умер от ран между

1.01 — 10.04.1945 Польше

Борщевский * Иван Максимович 1904 д. Лопатичи Слуцкий РВК, 232 осиб кр-ц умер от ран 10.02.1945

Германии \В. Пруссии

Борщевский * Константин Максимович 1907 г. Ленинград, Слуцкий РВК Минская обл., 108 гв. сд гв. сержант

убит 14.03.1944 Николаевской обл.

Борщевский* Станислав Казимирович 1918 д. Покрашево пропал без вести 1942 - нет

Борысевич Иосиф Григорьевич 1910 д. Шищицы 1944 Гресский РВК, п/п 1 000 красноармеец пропал 2.1945

Борысик Василий Григорьевич 1925 д. Мисгайко 1944, Слуцкий РВК, штаб 132 сд кр-ц убит 19.10.1944

Борышников Григорий Григорьевич 1916 Рязанской обл. Слуцкий РВК 152 гв. сп 50 гв. сд ком\отд. погиб

15.01.1945 В . Пруссии

Босалыга Алексей Петрович 1909 Слуцкий р-н и РВК 9.07.1944, 143 сд кр-ц убит 11.10.1944

Босалыга** Кондрат Филиппович 1911 д. Серяги с 1935 78 либ 29 мд л-нт пропал без вести до 12.06.1943

Босалыга* Самуил Степанович 1902 Слуцкий р-н, д. Бунницы 6.1941 полевой ВК п/п 73 949 (п/п 16 066) красноармеец пропал без вести 1.1945

Босалыга Федор Степанович 1903 д. Ворковичи 3.07.1944 Бобруйский РВК 217 сд кр-ц убит 8.08.1944

Польше

Босовец Василий Захарович 1920…21.07.1944 Слуцкий РВК 11 тк 65 тд кр-ц убит 14.04.1945 Германии

Босолыга Афонасий Константинович 1902 д. Круглое 9.1941 Тарский РВК Омская обл. кр-ц пропал 3.1942

Босолыга* Григорий Николаевич 1926 Слуцкий р-н 84 гв. сд гв. красноармеец убит 7.12.1944 В. Пруссии

Босолыга * Иван Семенович 1914 д. Серяги 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Бохан Александр Александрович\ Алексеевич 1908 д. Евсеевичи Гресский РВК, 1348 сп 399 сд кр-ц погиб

15.10.1944 Польше

Бохан Владимир Антонович 1918 Копыльский р-н д. Грязовок 1937 Гресский РВК кр-ц пропал 8.1944

Бохан * Николай Иванович 1911 Копыльский р-н 6.1941 Слуцкий РВК, 101 сп старшина пропал 9.1944

Боханов \Воханов*Николай Хрисанович 1908…705 сп 121 сд лейтенант пропал 1941 (жена в Слуцке)

Боцкалев* Иосиф Никитич 1896 Смоленская обл. 15.07.1941 Слуцкий РВК Ленинградской обл ., 8 гв. сд

гв. красноармеец пропал без вести 9.08.1944

Бочевский Александр Антонович 1911 г. Слуцк 1.10.1944 Сталинский РВК Челябинской обл.18 гв. сд гв. красноармеец убит 26.01.1945 В . Пруссии

Бочко *Александр Терентьевич 1925 (1924) д. Шантаровщина 1944 Гресский РВК, 108 сд кр-ц умер от ран 29.03.1945 Польше

Бочко Василий Леонтьевич 1894 д. Горностаево? Гресский РВК, 290 сд кр-ц умер от ран 26.10.1944 Польше

Бочко Кирилл Андреевич 1899 д. Горестино Гресский РВК 1044, 399 сд кр-ц убит 25\27.11.1944 Польше

Бочко *Михаил Саввич 1914 д. Котино 5.07.1944 Слуцкий РВК 55 гв. сд гв. кр-ц убит 20.02.1945 В . Пруссии

Бочко Николай Иванович 1905 д. Лопатичи 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Бочько Михаил Иванович 1921 д. Хреново? 1944 Гресский РВК, 186 сд кр-ц пропал без вести 4 -5.10.1944

Бошуро Николай Николаевич 1909 Исеринский с/с Слуцкий РВК 708 сп капитан умер в ППГ 633

23.01.1944 Ленинградской обл.

Боярин Антон Иванович 1918 д. Василинки 9.1938 Слуцкий РВК 308 кп красноармеец пропал 10.1944

Боярин Николай Григорьевич 1910 д. Василинки 6.1941 Рязанский ГВК, кр-ц пропал без вести 8.1944

Боярин* Николай Иванович 1902 Минская обл. красноармеец пленен 17.08.1942 шталаг VI C погиб 20.03.1943 г. Хемер I Хеклингсер

Боярин* Сергей Григорьевич 1913 д. Василинки 6.1941 Москворецкий РВК г. Москвы, кр-ц пропал 8.1944

Брагинец Иван Сергеевич 1910 м. Уречье 7.1944 Слуцкий РВК, 96 гв. сд 295 гв. сп гв. красноармеец убит 3.02.1945 В. Пруссии

Брагинец Серафим Семенович 1918 Слуцкий р-н п. Червоная Дубровка 6.07.1944, Руденский РВК, 324 сд красноармеец убит 10.08.1944 Польше

Браневец Анатолий Григорьевич 1920 с. Уреново Гресский РВК 130 тбр красноармеец убит 6.02.1942 Сталинская обл.

Браневич Владимир Б. 1920 с. Сыроводно 1940 Гресский РВК курсант?

Браневич Владимир Симонович 1920 с. Сыроводно 1940 Гресский РВК, курсант пропал без вести 10.1944

Браневич Иван Адамович 1904 с. Грозовское Гресский РВК 37 мбр красноармеец умер 23.08.1944 Польше

Браницкий *\Броницкий\Брошицкий Александр Ананьевич 1923 м. Уречье Слуцкий РВК, 175 сд 635 сп мл. сержант умер от ран 19.04.1945 . 104 ОМСБ. Германии

Бранкевич Владимир Иванович 1900 с. Михайловка\д. Михейки 10.07.1944, Слуцкий РВК, 55 гв. сд 164 гв. сп гв. кр-ц убит 24\26.10.1944 В. Пруссии

Бранкевич Иван Владимирович 1924 Трощицкий с/с Слуцкий РВК 128 гв. сп гв. кр-ц умер от ран 1.09.1944

Польше

Бранкевич * Константин Николаевич 1910 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал 10.1944

Бранкевич*\ Бранкович Максим Иванович 1904 Слуцкий р-н п. Тураевка Слуцкий РВК 61 сд 66 сп красноармеец убит 23.03.1945 В . Пруссии

Бранкевич * Сергей Иванович 1909 с. Мележки Слуцк. РВК 107 сд 504 сп ст. л-нт убит 20.09.1943

Харьков обл.

Брановец * Анатолий Григорьевич 1920 д. Хреново (д. Ветка) 1940 Гресский РВК, 8 тд сержант пропал без

вести 9.1944 (в 1942 убит под Сталинградом)

Брановец * Андрей Тимофеевич 1900 г. Слуцк Полевой РВК 1322 сп 413 сд красноармеец умер от ран

27.08.1944 Польше

Брановец * Аркадий Максимович 1911 (1910) д. Хреново 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Брановец* Виктор Федорович 1919 д. Маяк пропал без вести 1944 — нет

Брановец* Геннадий Алексеевич 1922 д. Ветка пропал без вести 1943 — нет

Брановец Георгий Павлович 1897 д. Хреново 22.08.1941 Олонецкий РВК Карелии пропал 12.1944

Брановец* Иван Алексеевич д. Ветка пропал без вести - нет

Брановец * Иван Иванович 1910 д. Хреново (д. Ветка) 23.06.1941 Руденский РВК Минской обл. красноармеец пропал без вести 10.1944

Брановец Иван Сергеевич 1925 д. Хреново 13.07.1944 Олонецкий РВК Карелии п/п 41 464 красноармеец пропал без вести 4.1945

Брановец* Иван Федорович д. Ветка пропал без вести - нет

Брановец* Леонид Петрович 20.09.1914 д . Подлицы 25 сд к-н пленен 4.07.1942 Севастополь шталаг VII A?

Брановец * Михаил Васильевич 1898 д. Ветка\ д. Хреново Гресский РВК 2 шисбр РГК кр-ц убит 18.02.1945

Германии

Брановец* Николай Тимофеевич 1916 д. Знамя пропал без вести 1943 — нет

Брановец * Павел Александрович 1913 д. Храново 9.1937 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Брановец Петр Петрович 1902, д. Подлипка 12.07.1941 Рославльский РВК Смоленской обл. красноармеец пропал без вести 8.1942 Книга памяти. Смоленская обл.

Брановец * Самусь Иванович 1911 д. Хреново 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал 9.1944 (убит 1943)

Брановец * Семен Дмитриевич 1904 (1905) д. Хреново 1944 Гресский РВК 218 зсп кр-ц пропал 12.1944 (убит)

Брановец* Сергей Алексеевич 1920 д. Хреново 1942 Тоншаевский РВК Горьковской обл. 104 гсп кр-ц

пропал без вести 8.1944 (убит 1942 под Сталинградом)

Брановец * Федор Иванович 1917 д. Ветка Гресский РВК, 2 тб 10 тбр ст. сержант пропал без вести 5.09.1942

Сталинградская обл. (убит 1943)

Брановец Федор Петрович 1914 д. Павловка 6.1944 Слуцкий РВК, п/п 20 714 кр-ц пропал без вести 5.1945

Брановец Федор Тимофеевич 1898 д. Хреново 7.1944 Гресский РВК п/п 38 403 кр-ц пропал 11.1944

Брановец* Федор Федорович 1914 д. Павловка пропал без вести 1944 — нет

Брановец* Юрий Павлович 1997 д. Ветка пропал без вести 1943 — нет

Брановицкий * Иван Иосифович 1919 д. Танежицы 1940 Слуцкий РВК кр-ц пропал 9.1944 (1942)

Брановицкий Константин Иванович 1923 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц убит 15.10.1944 Польше

Брановицкий Федор Алексеевич 1918 д. Новый Гудок Слуцкий РВК 13 раб красноармеец ранен 6.1942?

Бранович Иван Адамович 1904 Гресский р-н, с. Грозовское 1941 Гресский РВК, 37 авто-мото бр.

красноармеец умер от ран 23.08.1944 Польше

Братковский * Адам Ильич 1900 д. Сороги 1944 Слуцкий РВК 159 сд кр-ц убит 20.03.1945 В . Пруссии

Братковский * Александр Адамович 1926 д. Сороги 1944 Слуцкий РВК, п/п 1 838 кр-ц пропал без вести

8.1944 (1945) Германии

Братковский (Кратковский*) Александр Васильевич 1905 Слуцкий р-н и РВК 1944, 54 гв. сд гв. кр-ц

пропал без вести 26.08.1944

Братковский * Александр Николаевич 1912 д. Сороги Слуцкий РВК, 301 сд красноармеец умер от ран

6.02.1945 Германии

Братковский *Георгий Иванович 1906 д. Нежаровко 1944 Слуцкий РВК, 55 гв. сд гв. красноармеец убит 4.02.1945 В. Пруссии

Братковский * Михаил Константинович 1923 д. Сороги 1944, Слуцкий РВК, 107 сд кр-ц убит 24.03.1945

Польше\Германии

Братковский * Николай Яковлевич 1918 с/с Маравский, Слуцкий РВК, 4 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 13.03.1944 Николаевской обл.

Братковский* Степан Васильевич 1902 д. Рабак пропал без вести 1944 — нет

Братковский Степан Васильевич 1899 д. Рабак 7.1944 Полевой ВК п/п 18 559 кр-ц пропал без вести 4.1945

Братковский * Тимофей Антонович 1912 д. Н. Гутков 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 24 697 т красноармеец пропал без вести 11.1944 Польше

Браусевич* Андрей Георгиевич 1919 д. Кублище пропал без вести 1944 - нет

Браусевич *Василий Георгиевич (1912) 1907 д. Кублище 1941 9 мк 70 мбр ст. л-нт пропал без вести 1941 =

погиб 13.01.1944 Житомирской обл.

Браусевич Иван Григорьевич 1906 Слуцкий р-н, д. Кублище 7.1944 полевой ВК п/п 4 571 красноармеец пропал без вести 3.1945

Браусевич* Михаил Георгиевич 1914 д. Кублище пропал без вести 1944 — нет

Браусевич * Митрофан Федорович 1915 д. Огородники Слуцкий РВК, 78 сд 1030 ап военветврач 3 р. убит 28.02.1943 Сталинская обл.

Браусевич Михаил Григорьевич 1912 д. Поповцы 1944 полевой ВК п/п 31 704 с-на пропал без вести 2.1945

Браусевич* Николай Георгиевич 1923 д. Кублище пропал без вести 1941 — нет

Браусевич* Яков Георгиевич 23.02.1918 д . Кублище кр-ц пленен 27.06.1941 шталаг II F (315) погиб 12.12.1941 м . Хаммерштайн

Бржезовский*/Бжезовский* Вячеслав Степанович 1919 Иваново-Огороднецкий с/с…161 сп 95 сд Лейтенант убит 20.08.1941 Одесская обл.\Станиславская обл.

Бржезовский Иван Степанович 1906 Слуцкий р-н д. Б. Машици Московский РВК г. Ленинграда 1114 сп 329 сд б/зв. убит 27.12.1941 Московской обл.

Брикин Вульф Гиршевич 1913 г. Слуцк 1942 Мичуринский РВК Тамбовской обл., п/п 51 026 мл. сержант умер от ран 17.02.1943

Бритвич Александр Михайлович 1908 г. Слуцк 1944 Слуцкий ГВК, кр-ц умер 24.10.1944 . МЭП 198.

Брестской обл.

Бритвич Аркадий Михайлович 1926 д. Баровуха Слуцкий РВК, 71 гв. сд гв. кр-ц убит 30.12.1944 Латвии

Бритвич \Брыневич* Михаил Николаевич 1920 д. Барауха 1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 9.1944

Брова* Алексей Назарович 1915… убит нет

Броневец Петр Тимофеевич 1921 (1929) д. Ветка (д. Хреново) 1940 Гресский РВК, 1 гв. тк 17 гв. тбр

гв. мл. лейтенант убит 15.01.1945 Польше

Бронивицкий Константин Степанович 1917 д. Гороховка Ленинский РВК Горьковской обл. 16 арм. отд.

укомпл. 174 огнемр красноармеец пропал без вести 27.08.1942 Орловской обл.

Броницкий Александр Ананьевич 1923 Минской обл. Слуцкий РВК, 175 сд 635 мп мл. сержант

погиб \умер от ран 104 ОМСБ 19.04.1945 .

Бронишевский* Казимир Болеславович 12.1910 д. Жилин Брод кр-ц пленен 26.06.1941 шталаг X D (310)

погиб 2.11.1941

Бронкевич* Иосиф Иванович 1902 д. Мелешки 1941 полевой ВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Броновец Григорий Степанович 1907… с 1929 4 отд. усу гук ст. лейтенант пропал 1941(жена в с. Маяк)

Броновец Дмитрий Федорович 1919 п. Маяк 1939 Гресский РВК 4 б-н красноармеец пропал без вести 10.1941

Броновец*\Бронавец* Евгений Алексеевич 1922 д. Хреново с 1.12.1940 807 шап мл. лейтенант пропал без

вести 21.02.1945

Броновец Петр Трофимович 1915 д. Хреново Копыльский РВК, 184 сд ст. лейтенант убит 20\21.07.1944 Литве

Броновец (Брановец*) Федор Тимофеевич 1898 д. Хреново (д. Ветка) 7. 1944 Гресский РВК п/п 38 403 кр-ц

пропал 8\11.1944 Польше

Броновицкий *Иван Герасимович 1908 д. Морги 7.1944 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 11.1944

Броновицкий * Игорь Феофилович 1925 с. Заможа (д. Замошье) 7.07.1944, Краснослободский РВК, 143 сд красноармеец убит 5.02.1945 Польше

Броновицкий Николай Константинович 1919 Старобинский р-н, Слуцкий ГВК, 357 сд лейтенант убит 19.01.1942 Смоленской обл.

Бротковский *Иван Константинович 1910\00 д. Сороги 7.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944\45

Бруек* Александр Данилович 1906 Копыльский р-н и РВК 1941, кр-ц пленен 17.07.1941= освобожден

12.09.1945 Приволж. ВО

Бруек * Александр Парфенович 1908 д. Ленино 10.1939 Слуцкий РВК, старшина пропал 10.1944

Бруек* Алексей Парфенович 1918 д. Кажушки пропал без вести 1941 — нет

Бруек * Владимир Парфенович 1920 д. Ленино 1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944 (1941)

Бруи* Степан Филиппович 1911 (1912) д. Огородники 456 ап РГК ст. лейтенант убит 15.05.1942 г. Керчи

Бруй Александр Антонович 1921 д. Старцевичи 5.1941 Слуцкий РВК, лейтенант погиб 6.1941

Бруй* Александр Артемович 1915 д. Знамя пропал без вести 1941 — нет

Бруй Александр Артемович 1921 д. Чижевка 14.04.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 6.1944

Бруй Александр Ефимович 1917 д. Чижевка 1938 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 10.1944

Бруй* Александра Степановна 1915 … замучена фашистами 1944

Бруй Василий Федосеевич 1914 д. Чижевка 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944

Бруй Емельян Мартинович 1902 д. Болотичи 7.1944 полевой ВК кр-ц пропал без вести 5.1945

Бруй Иван Ефимович 1919 д. Чижевка 10.1939 Слуцкий РВК, 479 полк ПВО кр-ц пропал без вести 10.1944

Бруй* Иван Купреевич … д. Беличи с 1941 умер от ран 1943 Смоленской обл. - нет

Бруй Иван Михайлович 1908 д. Горка 17.07.1944 Слуцкий РВК 34 гв. мсбр. гв. кр-ц убит 19.04.1945 Германии

Бруй Игнат Артемович 1918 д. Чижовка 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 9.1944

Бруй* Ипполит Иванович 1914… связной с партизанами, расстрелян в Минске 5.1943

Бруй Николай Ефимович 1908 д. Чижовка 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 52 540 красноармеец убит 18.02.1945

Бруй Николай Куприянович 1909. Слуцкий р-н и РВК 10 А 364 сп ст. сержант умер от ран 9.09.1943

Смоленская обл.

Бруй ** Семен Евгеньевич 1912(1911 д. Кажушки) д. Чижовка 7.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 6.1944 (1941)

Бруй Тихон Моисеевич 1899 Белицкий с/с 7.1944, Слуцкий РВК, 413 сд кр-ц пропал без вести 11.09.1944

Бруй Федор Артемьевич 1915 д. Чижовка Слуцкий РВК 131 сд ст. лейтенант умер от ран 21.01.1944 Ленинградской обл.

Бруй * Феодосий Филипович 1901 (1904) с. Ив. Огородники Слуцкий РВК 15 сд кр-ц умер от ран 6.03.1945

Польше

Брунчик Николай Романович 1905 Слуцкий р-н, Октябрьский с/с Туринский РВК Свердловской обл.,

167 сд красноармеец убит 8.04.1943 Сумской обл.

Брусел Иван Иванович 1924 д. Старцевичи Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. мл. сержант умер от ран 28.02.1945

г. Киров

Бруск Александр Тимофеевич 1902 д. Островок 30.08.1944 Гресский РВК 1223 сп красноармеец погиб

13\17.02.1945 Польше

Брытвич Михаил Николаевич 1920 д. Березовка 9.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Брюханчик * Алексей Тимофеевич 1903 п. Красное Слуцкий РВК 102 сд кр-ц убит 2.02.1945 В. Пруссии

Бряновицкий *Степан Иосифович 1911 д. Танежицы 1944 Минская обл. 153 гв. сп красноармеец умер 29.03.1945\44 Литве

Бубнов Николай Федорович 1924 Курской обл. Гресский РВК, 1345 сп 399 сд с-нт погиб 17.10.1944 Польше

Буг* Михаил Иванович 1926 Слуцкий р-н 1944 Бронинский РВК 38 А кр-ц убит 16.04.1945 Чехословакии

Бугаревич* Иван Сергеевич 1926\25 д. Ив. Огородники Слуцкий РВК, 90 сд кр-ц убит 1.04.1945 Польше

Бугаревич Илья Иванович 1899 г. Гомель Успенский РВК, 395 сд красноармеец 24.07.1942 пропал без

вести Ростовской обл. (жена в Слуцке)

Бугаревич * Павел Илларионович 1916 (1915 д. Ваньковщина) д. Ворковичи 11.1939 Бобруйский РВК, кр-ц

пропал без вести 10.1944

Бугарин Иван Андреевич 1922 Копыльском р-не Гресский РВК, 407 сп 108 сд кр-ц погиб 5.10.1944 Польше

Будкевич * Казимир Иосифович 1913/1914 д. Василинки 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944

Будько * Лаврентий Николаевич 1914 (д. М. Падер) д. Браново 1940 Слуцкий ОРВК, пропал без вести 7.1944

Бужевич Михаил Павлович 1911 д. Варковичи Слуцкий РВК 243 сд кр-ц погиб 12.08.1942 Калининская обл.

Бузун * Василий Прохорович 1926 д. Омговичи 1944 Слуцкий РВК 62 сд кр-ц убит 17.10.1944 В . Пруссии

Бузун Владимир Андреевич 1907 с. Мал. Лиговичи 7.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит

21.01.1945 В . Пруссии

Бузун Никита Денисович 1912 д. Амговичи из партизан 186 сд красноармеец убит 25\29.08.1944 Польше

Булаев* Василий Георгиевич 1912 Борисовский р-н 1941 Медвежегорский ВК кр-ц пропал без вести 7.1944

(жена в Слуцке)

Булат * Александр Васильевич 1919 (1917) д. Заградье 2.02.1940 Слуцк. РВК п/п 3173 пропал 10.1944 (1941)

Булат Евгений Николаевич 1910 Слуцкий р-н, с. Кривичи 17.09.1939 Оршанский РВК, п/я 292 пропал без

вести не ранее 6.1941

Булат Станислав Антонович 1906 Слуцкий р-н х. Кривоцхвол 23.06.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без

вести 1.1944

Булатчик* Федор Иванович 1918 Орловская обл. Новозыбковский РВК 9 мбр гв. ст. лейтенант убит 19.12.1942\43 Сталинградская обл. (нет о Слуцке кто-то в д. Кольчицы)

Булах Станислав …1904 д. Бондари погиб в плену 13.07.1943 г. Гросенхайн

Булка \Булат* Александр Петрович 1924 Полесская обл. 1944 Слуцкий РВК 37 гв. сд гв. кр-ц убит 30.10.1944

Польше

Булынка Станислав Иосифович 1910 д. Ужа 6.1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Булынка * Ярослав Казимирович 1917 Слуцкий р-н, х. Нивка 1940 Минский РВК кр-ц пропал 6.1944

Булынко Паликарп Николаевич 1909 д. В. Слива 9.1939 Слуцкий РВК, Финский фронт кр-ц убит в 1940

Булытин * Николай Петрович 1917 Куйбышевская обл. 1939 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Бунин Натан Иссакович 21.03.1925 г. Слуцк , 1.1943 Н/Николаевский РВК Сталинградской обл. 271 сд 865 сп мл. лейтенант убит 28.07.1944 Станиславской обл.

Бунин Ошер Беницканович1921 г. Слуцк 9.1939 неизвестный РВК г. Москвы п/я 71 с-нт пропал 4.1943

Бунитов Наум Бунимович 1909 г. Слуцк Кагановичский РВК г. Минска 280 сд кр-ц убит 8.09.1943

Сумской обл.

Бурак* Александр Григорьевич 1922 д. Озерцы пропал без вести 1941 - нет

Бурак* Александр Иванович 1921 д. Озерцы пропал нет, есть Буряк Александр Иванович 1924 д. Озерцы

Токаревский РВК, Тамбовская обл. 185 сд мл. сержант убит 26.03.1944 Волынской обл.

Бурак* Александр Михайлович 1902 д. Б. Бор погиб в лагере Трастянец - нет

Бурак * Александр Никанорович 1920 д. Василинки Слуцкий РВК, 445 гап ефрейтор пропал без вести

24.09.1942 Ленинградской обл.

Бурак* Анатолий Александрович 1924 д. Б. Бор погиб в лагере Трастянец — нет

Бурак Андрей Георгиевич 1906 с. Трощицы Слуцкий РВК, 61 сд 66 сп кр-ц убит 19.08.1944 Польше

Бурак * Антон Петрович 1926 (1925) д. Озерцы 16.07.1944 Гресский РВК 685 сп 193 сд кр-ц пропал 8.1945

Бурак *Афонас Герасимович 1901 д. Б. Гресская 1944 Гресский РВК, 137 сд красноармеец убит 21.10.1944

Бурак Владимир Григорьевич 1925 д. Петрилово Гресский РВК, 12 зенад РГК кр-ц убит 22.03.1945 Польше

Бурак* Владимир Николаевич 1922 д. Озерцы партизан отряда им. Суворова бр. Коледы убит 22.12.1943 Минская обл. лес Воробьевский, поляна Радкевича

Бурак* Иван Иванович 1906 44 д. Ануфровичи пропал без вести - нет

Бурак Иван Маркович 1900 д. Озерцы 1944 Гресский РВК п/п 24 697 б кр-ц пропал без вести 9.1944

Бурак Иван Петрович 1924 с. Б. Быков 2.07.1944 Любаньский РВК, 96 гв. сд гв. кр-ц убит 22.10.1944

В. Пруссии

Бурак* Иосиф Михайлович 1900 (1903) д. Б. Бор СКФ кр-ц пропал без вести 16.05.1942 в Крыму

Бурак* Константин Александрович 1926 д. Б. Бор погиб в лагере Трастянец — нет

Бурак* Мария Николаевна… д. Гольчицы партизан погибла 1943 — нет

Бурак Михаил Тимофеевич 1922 д. Петрилова 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал 10.1944

Бурак Николай Александрович 1924 д. Василинки 7.1944 Полевой ВК, п/п 61 381\п/п 48 581 кр-ц ранен

15.01.1945 \пропал без вести 3.1945

Бурак Николай Ануфриевич\ Ануфреевич 1925 д. Кондратовичи Гресский РВК 1345 сп 399 сд кр-ц умер от ран 29\31.08.1944 Польше

Бурак * Николай Григорьевич 1918 г. Слуцк 11.1938 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Бурак Николай Петрович 1903 д. Гилчицы\ д. Голчицы 1944 Гресский РВК 492 сп 199 сд, 3, 4 осб 28 сбр кр-ц

убит 26.01.1945 В . Пруссии

Бурак Степан Дмитриевич 1914 д. Гольчицы Гресский РВК партизан отряда им. Чкалова бр. им. Суворова

умер 13.06.1944 в д. Гольчицы

Бурак Тарас Никифорович 1916 д. Василинки Слуцкий РВК 14 исбр РГК лейтенант убит 27.08.1943 Орловской обл.

Бурак * Тимофей Иванович 1906 д. Василинки 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944

Бураков * Антон Сергеевич 1912 Смоленская обл. 22.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Буран Николай Александрович 1924 д. Василинки 7.1944 полевой ВК п/п 48 581 кр-ц пропал 1.1945

Бурдзевицкий Абрам Яковлевич 1924 г. Слуцк 28.05.1942 Федоровский РВК Саратовской обл. кр-ц пропал

без вести 9.1943

Бурдыко* Константин Иванович 1904 Минская обл. д. Прилепцы 1926 29 мд капитан пропал до 12.06.1943

Бурилов Иван Михайлович 1914 Молотовская обл.1944 Гресский РВК, 108 сд красноармеец умер от ран

27.02.1945 Польше

Бурмака* Григорий Иванович 1919 д. Замошье пропал без вести - нет

Бурнистров* Георгий Иванович 1903 пропал без вести 1941 — нет

Буров* Петр Васильевич 1910 Сталинградская обл. из партизан в 328 сд кр-ц убит 1.11.1944 (жена в Слуцке)

Бурский Исак Абрамович 1922 г. Слуцк Ленинский РВК, Московская обл. 19 сбр кр-ц пропал 15.01.1942

Смоленской обл.

Бурый* Владимир Петрович 1907 д. Метявичи 1944 Старобинский РВК, пропал без вести 10.1941

нет о Слуцке

Буряк \Бурак* Александр Николаевич 1914 д. Озерцы Гресский РВК 354 сд кр-ц убит 5.02.1945 Польше

Буряк* Михаил Петрович 1903 д. Гольчицы 9 бр. кр-ц пленен = освобожден 2.03.1945 упр. тыла 1 гв. А

Бусел* Александр Иванович 1910 д. Рачковичи пропал без вести 1944 В. Пруссия — нет

Бусел * Александр Степанович 1922 (1920) д. Белевичи 5.1941 Краснослободский РВК, п/я 224 кр-ц пропал

10.1944 В. Пруссии

Бусел * Владимир Александрович 1919 м. Ленино 9.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Бусел* Владимир Иванович 1912 пропал без вести 44 д. Знамя - нет

Бусел * Иван Иванович 1924 … д. Знамя Слуцкий РВК, 50 гв. д гв. мл. сержант умер 7.03.1945 г. Кирове

Бусел * Михаил Ефимович 1905 д. Старцевичи (д. Знамя) 23.06.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал 10.1944 (1941)

Бусел Николай Макарович 1918 м. Греск 1938 Гресский РВК п/я 17 сержант пропал без вести 8.1944

Бусел* Семен Иванович … д. Н. Рачковичи пропал без вести — нет

Бусел* Семен Петрович 1910 д. Знамя пропал без вести 1944 — нет

Бусел* Степан Иосифович 1900 д. Белевичи пропал без вести — нет

Бусель Александр Иванович 1907 с. Рачковичи 1944 Краснослободский РВК 54 гв. сд гв. красноармеец

умер от ран 22.10.1944 Волковыском р-не

Бусель Сергей Игнатьевич 1918 Слуцкий р-н д. Кажушкино Холмогорский РВК Архангельской обл.

223 окшр линейный надсмотрщик погиб 20.06.1944 Молдавии.

Буслович* Абрам Израилевич 1918 г. Слуцк …163 сд мл. лейтенант убит 19.08.1942 Ленинградской обл.

Буссоль* Михаил Михайлович 1913 …93 сп 76 сд ст. лейтенант убит 28.08.1943 (жена в Слуцке)

Бутковский Михаил Бовославович (Болеславович) 1925 п. Таковичи Гресский РВК, 1345 сп 399 сд кр-ц

погиб 17.10.1944 Польше

Бутько Павел Демьянович 1903 д. Ужа 1944 Гресский РВК красноармеец пропал без вести 12.1944

Бутько * Серафим\Сарафим Григорьевич 1913 д. М. Падерь 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 45 868 кр-ц ранен

22.08.1944?

Бухаревич* Иван Константинович 1906 с. Танежичи… кр-ц пропал без вести 7.1941

Бухвалов * Агафон Игнатьевич 1904 Слуцкий р-н и РВК 6.07.1944, 143 сд кр-ц убит 13.10.1944

Бухтаревич* Александр Степанович 1918 п. Чаплицы пропал без вести 1944 — нет

Бухтаревич * Константин Степанович 1919 (1920) п. Чаплицы 12.1939 Краснослободский РВК 4 гап кр-ц

пропал без вести 8.1944 (1941)

Бухтаревич Николай Владимирович 1914 д. Мозали… 217 сд ст. лейтенант убит 6.05.1942 Смоленская обл.

(отец в Слуцке)

Бучаревич Илья Иванович 1899 г. Слуцк Успенский РВК Краснодарского края 8 сд красноармеец убит 26.01.1943 Курская обл.

Бучинский Михаил Васильевич 1914 Краснодарский кр. 1937 Крымский РВК, 41 ап с-на умер от болезни 16.04.1943 (жена в Уречье)

Бушило Иван Павлович 1915 д. Княж. Могила 9.1939 Слуцкий РВК, 2 сп кр-ц пропал без вести 6.1944

Бушков Константин Николаевич 1910 Бобруйская обл., 23.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 8.1944

Бушман Николай Григорьевич 1920 м. Уречье 9.1940 Слуцкий РВК, красноармеец погиб в плену 5.10.1941

Бушман Николай Григорьевич 1919 д. Крушники красноармеец пленен 30.06.1941 шталаг II F (315)

погиб 5.10.1941 г. Хаммерштайн

Буяновский* Иван Игнатьевич 1919 Винницкая обл. 644 сп 210 мсд лейтенант пропал без вести 6.1941

(жена в Слуцке)

Быков* Иван Калинович 1906 … 55 сд 107 сп политрук пропал без вести 6.1941 (жена в Слуцке)

Быковский * Александр Филиппович 1926 д. Евличи\д. Целевичи\ д. Галевич Слуцкий РВК, 323 сд красноармеец убит 4\6.04.1945 Германии

Быковский * Георгий Никифорович 1900 д. Чаловичи (с. Евличи д. Целевичи) Слуцкий РВК 50 гв. сд148

гв. сп гв. кр-ц убит 26.08.1944 Польше

Быковский * Николай Филипович 1906 д. Целевичи 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Былина* Антон Савельевич 1912 д. Рудня пропал без вести 1943 — нет

Былина* Ипполит Иосифович 1919Минской обл. Судненского р-на к/за им. Калинина Ворошиловский РВК

г. Минск 285 сд капитан умер от ран 2.10.1942 Ленинградской обл. (нет о Слуцке)

Былинович Александр Иосифович 1922 Слуцкий р-н п. Кулики 10.1942 Куровской РВК Московская обл.

красноармеец пропал без вести 4.1943

Былинович* Александр Николаевич 1900 д. Прогресс пропал без вести 1945 — нет

Былинович Александр Павлович 1901 д. Забеллы 1944 Гресский РВК, п/п 43 803 кр-ц пропал до 4.03.1945

Былинович* Антон Адольфович 1903 Слуцкий р-н д. Рабак Кексгольмский РВК Ленинградской обл.

ст. сержант пропал без вести 9.1941

Былинович Антон Николаевич 1905 Горностаевский с/с, д. Ужа\ г. Копыль, Копыльский РВК, 20 зсп 30 А техник-интендант 2 ранга\ мл. лейтенант пропал без вести 31.07.1941 — 12.1941

Былинович Владимир Иосифович 1920 п. Кулики 2.10.1940 Куровской РВК Москов. обл. кр-ц пропал 1.1941

Былюк Александр Григорьевич 1918 д. Болговичи 1940 Гресский РВК кр-ц погиб 9.1941 Смоленской обл.

Былюк Михаил Григорьевич 1912 д. Болгавичи Гресский РВК, 122 всо красноармеец умер от ран

19.01.1945 Польше

Былюк Павел Григорьевич 1909 д. Балгович Гресский РВК, 1345 сп 399 сд кр-ц погиб 14\15.10.1944 Польше

Быстрымович Павел Антонович 1904 п. Барок 1944 Гресский РВК 492 сп 199 сд, 3, 4 осб 28 сбр кр-ц убит

6.03.1945 Польше

Быстрымович* Павел Иванович… д. Гольчицы пропал без вести — нет

Быстрымович Степан Иванович 1918 д. Ст. Смолярня 1941 Гресский РВК, сержант пропал без вести 9.1944

Бычак* Григорий Борисович 1907 д. Ануфровичи пропал без вести 1944 — нет

Бычек Григорий Борисович… д. Ануфровичи 10.07.1944 Гресский РВК, п/п 24 430 «Т» кр-ц пропал без вести 9.1944

Бычек Иван Николаевич 1920 д. Ануфреевичи 1940 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести

Бычек * Николай Акимович 1920 г. Слуцк, Слуцкий РВК, 49 гв. сд мл. сержант убит 16.09.1944

Бычков Павел Акимович 1912 г. Слуцк 27.07.1941 Армавирский ГВК мл. л-нт пропал без вести 10.1941

Бычок /Бичак* Виктор Васильевич 1926 д. Каты (д. Гуляево) 1944 Старобинский РВК, 162 гв. сп 54 гв. сд гв. красноармеец убит 18.02.1945 В . Пруссии

Бычок \ Бычек * Николай Степанович 1911 Минская обл. 19.07.1944 Слуцкий РВК, 1 сд красноармеец убит 25/27.10.1944 Польше

Бычок \Бычак* Павел Нестерович 1914 д. Ануфреевичи 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал 9.1944 (1941)

Бычок Степан Герасимович 1914 Минская обл. 20.07.1944 Слуцкий РВК 84 гв. сд гв. красноармеец убит 4.02.1945 В. Пруссии

Бычок Терентий Сергеевич 1920 д. Трухоновичи Гресский РВК, 191 сд красноармеец убит 14.08.1941

Эстонии

Бялько* Василий Данилович 1921 д. Исерно пропал без вести 1941 — нет

Бялько* Николай Максимович 1905 д. Исерно пропал без вести - нет

Бярнацки* Михаил Максимович 1918 д. Селище пропал без вести 1943 — нет