* — есть в Книге Память. Слуцкого района
___ — есть в электронном Банке данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Республики Беларусь
Бабанч*\Бабич Иван Андреевич 1914 г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК, 152 сд мл. сержант убит
В. Пруссии
Бабарин Александр Захарович 1910 Слуцкий р-н, г. Евсевичи
Красноармеец пропал без вести 11.1944
Бабинский** Виктор Петрович 1926 д. Серяги Слуцкий РВК 20 гсд 265 сп кр-ц убит 19/20.01.1945 В. Пруссии
Бабинский* Дмитрий С. …д. Варковичи пропал без вести — нет
Бабичев* Иван Иванович 1920 Волновахский р-н с 1936 в 166 гап лейтенант пропал без вести 11.1941
(извещение родственникам в Слуцк)
Бабко Николай Потапович 1911 д. Общая Гресский РВК, 170 сд красноармеец убит
Бабковский Антон Иосифович 1904 м. Уречье 1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944
Бабкунов* Василий Сидорович … политрук пропал нет
Бабоедов Федор Васильевич … д. Прощицы 7.44 Слуцкий РВК пропал без вести 2. 1945 -нет
Бабров* Василий Дмитриевич 1908 Калининская обл.
Бабровник Петр Григорьевич 1918 Слуцкий р-н, д. Дражно
пропал без вести 8.1941
Бабуревич* Александр … 1918 д. Ячево пропал без вести 1944 — нет
Бабуревич** Антон Михайлович 1917 (д. Новодворцы) д. Царевцы 1939 Гресский РВК, кр-ц пропал 9.1944
Бабуревич* Владимир Григорьевич 1906 д. В. Слива 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 6.1941
Бабуревич* Владимир Григорьевич 1910 д. В. Слива пропал без вести 1944 — нет
Бабуревич* Иван Ефимович 1924 д. Новодворцы Слуцкий РВК, 274 сд сержант убит
Бабуревич* Сергей Григорьевич… д. Козловичи пропал без вести - нет
Бабурсевич Алексей Евсеевич 1906 Слуцкий р-н, д. Корова Кировский РВК г. Москвы 2 отд. стр. бат.
100 отд. гб сержант убит
Бабяк Александр Андреевич 1912 Слуцкий р-н 8.10.1943 партизан убит
Бабяк Иван Андреевич 1916 г. Слуцк 17 сбр. ВВ 208 осб ст. лейтенант пропал 12.03.1943 Харьковской обл.
Бавыка* Григорий Степанович 1925 д. Загорье 1944 Слуцкий РВК 96 гв. сд гв. мл. сержант убит
В. Пруссии
Багалейко Павел Федорович 1897 м. Уречье 7.1944 Слуцкий ГВК, красноармеец умер от ран
Багданец* Клим … д. Селище пропал без вести 1941- нет
Багданович* Григорий Федорович 1901 г. Старобин 7.1944 Слуцкий РВК п/п 69 606 кр-ц пропал 5.1945
Багданович* Михаил Филиппович 1918 Старобинский р-н 1.08.1944 Краснослободский РВК 413 сд кр-ц убит
Багданович* Михаил Филиппович 1922 д. Кажушки пропал без вести 1945 — нет
Багин Виктор Александрович 1920 д. Лопухи 1939 Гресский РВК, лейтенант пропал без вести 1.1943
Багинский* Федор Викентьевич 1925 д. Ульяновка — нет
Баголейка* Иван Тарасович 1914 Слуцкий р-н 4.07.1944 Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. красноармеец убит
Багрицевич* Владимир Григорьевич 1925 д. Чаплицы 1944 Краснослободский РВК 132 сд кр-ц убит
Бадиль*/Бабиль* Юрий Петрович 1909 Слуцкий р-н и РВК 10.07.1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Бадыль Афанасий Григорьевич 1902 д. Михейки 7.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 1945
Бадыль* Гаврила Максимович 1905 д. Михейки капитан пропал без вести 1941
Бадыль Данил Иванович 1901 д. Березовка Слуцкий РВК, 152 гв. сп 50 гв. сд гв. красноармеец погиб
25.10.1944 В. Пруссии
Бадыль* Михаил Григорьевич 1902 д. Михейки Слуцкий РВК 96 гв. сд гв. кр-ц умер от болезни 4.11.1944
В. Пруссии
Бадыль Юрий Петрович 1909 Минской обл. Слуцкий РВК, 143 гв. сп гв. кр-ц погиб 7.01.1945 В. Пруссии
Баирашевский Константин Устарович 1914 Слуцкий р-н, м. Пляховка Погарский РВК Орловская обл.
8 шисбр РГКкрасноармеец убит
Байка Павел Степанович 1898 Минская обл. д. Выжецы 1944 Гресский РВК, 399 сд красноармеец убит
9.09.1944 Польше
Байко Александр Петрович 1914 д. Беличи 6.1941 Куйбышевский РВК кр-ц пропал без вести 8.1944
Байко* Григорий Денисович 1903 д. Беличи 1.04.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Байко Иван Георгиевич 1916 д. Беничи 1939 Слуцкий РВК, п/я 51 сержант пропал без вести 6.1944
Байко Яков Кондратович 1914 д. Гольчицы 1944 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 3.1945
Байков* Александр Герасимович 1910 Витебская обл. (д. Евличи) 6.1941 Слуцкий РВК, с-нт пропал 9.1944
Байраш** Александр Фадеевич 1903 д. Танежицы 7.07.1944 полевой ВК кр-ц убит 8.1944 Польше
Байтин Моисей Абрамович 1904 г. Слуцк 1928 2 сд военветврач 2 р. пропал без вести
Бак* Александр Петрович 1916…25.05.1941 Слуцкий РВК, п/я 1 красноармеец пропал без вести 3.1943
Балаба Николай Иванович 1921 Старобинском р-не 1941 Слуцкий РВК, курсант пропал без вести 10.1944,
есть без данных в захоронении в Чехословакии.
Балаба Николай Михайлович 1921 Старобинском р-не 1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 1941
Балаба* Федор Степанович 1913 д. Чаплицы Краснослободский РВК, 61 сд кр-ц убит 8.09.1944 Польше
Балабан Петр Михайлович 1924 д. Балочицы 1944 Слуцкий РВК 152 сд кр-ц убит
Балабанов* Григорий Алексеевич 1898… с 1941 190 кп 72 кд капитан пропал без вести 1942 (нет о Слуцке)
Балабка* \Болабко Павел Владимирович 1924 д. Амговичи
бр. им. Суворова убит
Балабка Федор Степанович 1915 д. Адамово пропал без вести 1941 — нет
Балабко Федор Семенович 1916 д. Адамово 1939 Гресский РВК сержант пропал без вести 10.1944
Балакир* Николай Сергеевич 1912 (1911) д. Белевичи 7.09.1939 Краснослободский РВК, 39 сп кр-ц убит
Балакиров* Николай Григорьевич 1920 д. Белевичи пропал без вести 1942 Смоленской обл. — нет
Баланцевич* Антон Кузьмич… сержант погиб
Балатевич* Антон Казимирович 1909 д. Замошье пропал без вести 1945 — нет
Балатевич*=Балатович*=Болотевич Иван Венедиктович 1906 д. М. Старище\ д. М. Ступище 1944 Слуцкий
РВК, 38 гв. сд 1297 гв. сп гв. кр-ц убит 19\22.01.1945 Польше
Балатевич* Онуфрий Владимирович 1919 д. Оступище пропал без вести 1944 — нет
Балатович Константин Григорьевич 1923 д. Лошица 1941 неизв. РВК г. Ленинграда кр-ц пропал 7.1944
Балатович* Николай Васильевич 1926 Амговичиский с\с 8.1944 Слуцкий РВК п/п 24 528 кр-ц пропал 2.1945
Балатович*\Болотевич* Николай Венедиктович\ Викентьевич 1926 д. Оступище 7.1944 Слуцкий РВК,
п/п 29 528 кр-ц пропал без вести 1.1945 (убит 10.10.1944)
Балатович* Якуб Николаевич 1901 д. Лошица полевой ВК п/п 16 131 кр-ц пропал без вести 4.1945
Балахадзе Боград Григорьевич 1922 Грузии Гресский РВК, 1343 сп 399 сд кр-ц погиб
Балацевич Антон Кузьмич 1900 д. Замостье 1944, Краснослободский РВК, 54 гв. сд гв. сержант убит
Балашенков* Валентин Иванович 1924 Смоленская обл. Ворошиловский РВК г. Минска 173 сд кр-ц убит
Балбанович Андрей Павлович 1909 Слуцкий р-н и РВК 4.07.1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Балбутский\Балвуцкий* Николай Трофимович 1910 г. Рогачев 1945 полевой ВК 3 гв. ТА 241 озб кр-ц убит
Балванович Адам Николаевич 1909 Слуцкий р-н 1944 Любаньский РВК, пропал без вести 12.1944
Балванович Александр\Алексей Никадимович 1903 с. Талица 21 А 25 А база ст. политрук пропал без вести 7.07.1942 Воронежской обл.
Балванович* Владимир Андреевич 1922 д. Замошье 664 сп красноармеец умер от ран
Балванович Владимир Михайлович 1915 д. Липники 1944 Мядельский РВК, п/п 20 139 мл. сержант убит
Балванович* Григорий Григорьевич 1918 д. Хорошево 9.1938 Слуцкий РВК, ст. с-нт пропал 10\08.1944
Балванович* Иван Владимирович 1914\1917 д. Оступище 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 10.1944
Балванович Леонид Федорович 1920 д. Липники
Балванович Максим Андреевич 1916 д. Ст. Гудково 1941, Медвежьегорский РВК, Карелия 122 сд сержант пропал без вести
Балванович* Михаил Васильевич 1901…
Балванович*/Болванович* Николай Викторович 1922 д. Лошица 6.07.1944, Слуцкий РВК, 108 тбр кр-ц
убит
Балванович* Павел Назарович 1917 Слуцкий р-н 1938 Могилевский РВК 1 острр кр-ц пропал 11.1943
Балванович** Сергей Григорьевич 1926 д. Волошево 8.1944 Слуцкий РВК кр-ц пропал 2.1945 Польше
Балванович**\ Балвановиш Сергей Михайлович
пропал без вести 6.1944 = пленен 2.07.1941 шталаг VIII E (308) погиб 2.3.1942
Балванович Сергей Юстинович 1922 д. Набушево 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Баленков Николай Иванович 1906 ст. Ельня 1931 Пельницкий РВК склад 132 старшина пропал без вести 10.1944 (жена в Слуцке)
Балотович Яков Николаевич 1900 д. Лошицы 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 16 131 кр-ц пропал без вести 4.1945
Балошко\Болошко* Леонид\Леонтий Терентьевич 1907 д. Старцевичи (д. Знамя, 1908 д. Кирово) полевой ВК, 20 сд красноармеец убит
Балтрамей* Александр Никифорович 1921 д. Быково Слуцкий РВК 101 гв. сд гв. л-нт убит
Германии
Бальта/Балыта Владимир Александрович 1925 г. Слуцк Советский РВК Кировская обл. 22 гв. сд гв. еф-р
убит
Бальянович* Павел Иванович 1909 Слуцкий р-н, Ив. Огородники с/с с 1931 4 пмбат. 4 тд т\интендант 1 р.
пропал без вести
Балюнов Павел Михайлович 1920 г. Слуцк 1941 Слуцкий РВК, кр-ец пропал без вести 11.1943
Бандаренко* Михаил Павлович… кр-ц убит 1943 нет
Бандунов* Василий Иванович 1914 политрук пропал 1941 нет
Бандура* Афанас Алексеевич 1914 д. Круглое пропал без вести 1941 Мурманской обл. - нет
Бандура* Иван Алексеевич 1908 д. Курчапово\д. Курчанова (д. Круглое) Петрозаводский ГВК, 107 сд лейтенант убит
Баникин* Михаил Евдокимович 1924 д. Н. Беличи 8.1944 Слуцкий РВК п/п 36 833 кр-ц пропал 5.1945
Бантюшевский Иван Иванович 1910 Витебская обл. 23.07.1941 Слуцкий РВК Ленинградской обл. 103 ск
сержант убит 5.07.1944 Зап. Беларуси
Бань Василий Михайлович 1924 Слуцкий р-н, д. Заносье Краснослободский РВК, 152 гв. сп 50 гв. сд гв. кр-ц
погиб
Бань Степан Николаевич 1922 п. Уречье 1941 Краснослободский РВК, 42 див. ПВО РГК ефрейтор убит
Бань* Федор Степанович 1910 Слуцкий р-н и РВК 4.07.1944, 48 гв. сд гв. красноармеец 8.09.1944
утонул в р. Зап. Буг
Баньков Лев Петрович 1912… Гресский РВК техник-интендант 2 ранга пропал без вести 1941
Барабашев Борис Александрович 1923 г. Владимир Гресский РВК 539 сп кр-ц погиб
Барадич Павел Филиппович 1899 д. Чижовка 5.07.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. красноармеец
убит
Бараков* Василий Семенович д. Целевичи пропал без вести 1944 — нет
Баран* Василий Иванович 1910 д. Н. Рачковичи 6.1941 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Баран Иосиф Константинович 1923 Слуцкий р-н, д. Хатиново 7.06.1941 Фрунзенский РВК г. Ленинграда,
Кр-ц пропал без вести 7.1941
Баранкевич Андрей Васильевич 1907 с. Михейки 1944 Слуцкий РВК, 20 гсд красноармеец убит
Баранов* Николай Николаевич 1922 Ленинградской обл. 1941 Кировский РВК 32 гв. отбр гв. ст. с-нт убит
Баранов* Петр Максимович 1906 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд красноармеец убит 9.10.1944 Польше
Баранов* Тимофей Петрович 1902 Смоленская обл. Гресский РВК п/п 38 494 кр-ц пропал без вести 2.1945
Барановский Актен Петрович 1898 д. Калюга 7.07.1944 Гресский РВК, п/п 66 434 кр-ц убит 5.01.1945
Барановский* Алесь Иосифович 1910 д. Ваньковщина партизан погиб 1943 — нет
Барановский Анатолий Семенович 1908 Слуцкий р-н д. Машицы 1.07.1944 Борисовский РВК Минской обл.
84 гв. сд гв. красноармеец убит
Барановский Виктор Антонович 1916 Слуцкий р-н д. Працавичи
Архангельской обл. красноармеец пропал без вести 10.1944
Барановский* Виктор Михайлович 1924 (1922) д. Танежицы Слуцк. РВК 328 сд кр-ц убит
Барановский Владимир Иосифович 1911 Слуцкий р-н, п. Яново Речицкий РВК, 11 гв. А 523 кап лейтенант
убит
Барановский* Вячеслав Венидиктович 1908\1903 д. Хорошево Слуцкий РВК 102 сд кр-ц убит
Польше
Барановский* Георгий Иванович 1926 д. Млынка (д. Машицы) 7.1944 Слуцкий РВК, 265 сп\ п/п 59 902
мл. с-нт умер от ран 3\4.12.1944 (11.1944) г. Кибартай
Барановский* Дмитрий Михайлович… д. Новодворцы пропал без вести 1945 Мурманской обл. — нет
Барановский* Евгений Константинович 1921 г. Слуцк Слуцкий РВК, 324 сд 1091 сп красноармеец убит
Барановский Иван Иванович 1921 д. Боровуха 1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944
Барановский *Иван Иосифович 1923 д. Михайловка\д. Ваньковщина 1944 Краснослободский РВК п/п 33 439 красноармеец пропал без вести 1\3.1945
Барановский* Иван Иосифович 1912 д. Таковище 8.1944 Гресский РВК 44 гв. сд гв. кр-ц пропал 1944\ умер
от ран
Барановский* Иван Сафронович 1925 д. Замошье
2.02.1945 Польше
Барановский* Леонтий Устинович 1904 Старевский с/с д. Боровня (д. Тихонь) Слуцкий РВК 137 сд кр-ц убит
Барановский* Михаил Назарович 1915 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц убит 12\
Барановский* Михаил Петрович 1916 Мелешковский с/с, д. Барауха Слуцкий РВК, 59 тбр мл. лейтенант убит
Барановский* Михаил Сергеевич 1918 д. Новодворцы 238 тбр ст. с-нт убит 9.10.1943 Запорожской обл.
Барановский* Николай Антонович 1914 д. Процевичи 1942 Амдерминский РВК Архангельской обл. кр-ц пропал без вести 3.1943
Барановский *Николай Ефимович 1898 Слуцкий р-н, д. Кулянш (Старобинский р-н) 1.08.1944 Ленинский
РВК Пинской обл. п/п 53 336 кр-ц пропал без вести 5.1945
Барановский Николай Михайлович 1914 г. Слуцк 35 гв. оминбр гв. капитан убит
Барановский Николай Федорович 1907 Слуцком р-не. 1944 Стародорожский РВК, п/п 5 388 кр-ц
пропал без вести 4.1945
Барановский* Петр Иосифович 1917 (1918) д. Танежицы 1939 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести
9.1944 (1941)
Барановский*\Барковский* Сергей Павлович 1925 д. Мащицы 7.07.1944 Слуцкий РВК 143 сд кр-ц убит
15\27.01.1945 Польше
Барановский* Яков Петрович 1917 Сталинградская обл. из партизан 17 сд мл. сержант убит
Польше (мать в д. Танежицы)
Барановский* Яков … 1918 д. Танежицы пропал без вести 1941 — нет
Баранос* Александр Иванович 1916 Ростовская обл. Слуцкий РВК 18 ад кр-ц пропал без вести 8.1941
Баранчик Адам Степанович 1908 Старобинском р-не 1941 Слуцкий РВК сержант пропал без вести 10.1944
Баранчик Василий Максимович 1902 г. Слуцк Молотовский РВК мл. командир пропал без вести 1.1942
Баранчик Виктор Игнатьевич 1920 д. Беличи 1940 Старобинский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1941
Баранчик* Иван Григорьевич 1911 д. Чепели Слуцкий ГВК, 96 гв. сд гв. кр-ц умер от ран
В. Пруссии
Баранчик Иван Стефанович 1908 Старобинский р-н 1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Баранчик* Илья Демьянович 1909\1900 Слуцкий р-н и РВК 1944, 162 гв. сп гв. красноармеец умер от ран
12\13.09.1944 Польше
Барда*\Бардо*\Барада* Константин Романович 1901 г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК 152 сд кр-ц убит
В.Пруссии
Барденко* Федор Андреевич 1914 д. В. Слива пропал без вести 1944 Польше — нет, есть
Барденко\Бардейко Федор Андреевич 1900 Сливский с/с 6.07.1944 Слуцкий РВК, 418 сд\1320 сп 413 сд кр-ц убит
Барейченко* Андрей Германович 1912 д. Уланово партизан погиб 11.3.1944 Стародорожском р-не.
Барибаш Владимир Иосифович 1922 д. Озерцы Гресский РВК, 238 сп 186 сд кр-ц погиб 7.09.1944 Польше
Барицевич Иван Федорович 1909 д. Хреново Гресский РВК, 539 сп красноармеец погиб
Баркатович* Владимир Михайлович 1922 д. Борок пропал без вести 1945 - нет
Барковский* Аркадий Моисеевич 1909 г. Слуцк 6.07.1944 Слуцкий РВК 418 сд\1320 сп 413 сд кр-ц убит
1.09.1944 Польше
Барковский Филипп Майсеевич 1921 д. Покрашево 1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 5.1944
Баровик Иосиф Сидорович 1908 Гресском р-не и РВК, 29 гв. сд ст. сержант убит
Баровик Эдуард Антонович 1915 Слуцкий р-н 1936 Узденский РВК, п/я 98 старшина пропал 10.1944
Бародин* Алексей Алексеевич 1915 д. М. Быково пропал без вести 1944 — нет
Бародич* Василий Федорович 1923 д. Б. Быково пропал без вести 1945 — нет
Бародич* Леонид Иванович 1919 д. Шаловичи пропал без вести 1942 — нет
Бародич* Макар Кузьмич 1900 д. Терасполь пропал без вести 1944 Польша - нет
Бародич *Михаил Яковлевич 1904 д. Середняки 7.1944 полевой ВК п/п 43 183 красноармеец пропал без вести
Бародин* Павел Семенович 1910 д. М. Быково пропал без вести 1944 — нет д
Бародин* Семен Адамович 1920 д. Б. Быково 9.1940 Слуцкий РВК, кр-ц убит 1.05.1942 Ленинградская обл.
Барсук Анатолий Федорович 1926 д. Муровщино 15.07.1944, Слуцкий РВК, 220 сд кр-ц убит 3.02.1945
В. Пруссии
Барсук Иван Трофимович 1913 д. Сороги 7.1941 Слуцкий РВК, красноармеец 8.1944
Барсук** Михаил Трофимович 1923 д. Сороги пленен отправлен на работы в Германию, погиб при попытке
бегства в Польше в 1943
Барсук Павел Иванович 1925 Слуцкий р-н и РВК 6.07.1944, 1 сд кр-ц убит
Барсук* Петр Григорьевич 1920 д. Омговичи 10.1940 Слуцкий РВК, сержант пропал без вести 12.1944
Барсук Степан Андреевич 1907 Слуцком р-не с. Ольговичи Острогожский РВК Воронежской обл. 383 сд Красноармеец пропал без вести
Барсук Федор Андреевич 1909 Слуцкий р-н, д. Малла-Аковичи 7.07.1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв красноармеец убит
Бартанович\Бортанович Владимер (Владимир) Михайлович 1922 д. Басновичи 7.08.1944 Слуцкий РВК,
50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц убит 17\18.01.1945 В. Пруссии
Барташ* Иван Антонович 1919…1939 кбф обр. моряков «Ханко» кр-ц пропал 11.1941 (жена в Слуцке)
Барташевич Николай Александрович 1923 г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК 132 сд кр-ц убит
Барташевич* Николай Алексеевич 1912 г. Слуцк
Барташевич* Эдуард Феликс. … умер от ран в ЭГ1920
Барташек*\ Барташе Михаил Филиппович 1913 Слуцкий р-н 1941 Днепродзержинский ГВК, 109 гв. сд 312 гв. сп гв. ст. сержант умер от отравления
Бартош* Василий Трофимович 1911 Октябрьский с/с полевой ВК, 20 сд кр-ц убит
Бартош Иван Иванович 1908 д. Беличи 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944
Бартош Сергей Николаевич 1901 д. Горки 1944 Слуцкий РВК, 38 гв. сд гв. сержант убит
Бартош* Яков Владимирович 1908 д. Беличи
Бартошевич* Иосиф Феликсович 1912 г. Слуцк 6.1941 Минский ГВК пропал без вести 4.1944
Бартошик Иван Андреевич 1898 д. Прощицы 1944 Слуцкий РВК, 20 гсд гв красноармеец пропал без вести
9.02.1945 В. Пруссии
Бартошик Иван Тимофеевич 1906 д. Прощицы 1944 Слуцкий РВК, 20 гсд гв. красноармеец убит 9.02.1945
В. Пруссии
Бартошик\Барташин\ Бартошин* Николай Дмитриевич 1915 Слуцкий р-н с 1939 Слуцк РВК 355 сп\671 сп мл. лейтенант пропал без вести 10.07.1941\пленен \умер от ран
Бартошик Павел Прокофиевич 1924 д. Бокшицы 7.1944 Гресский РВК п/п 20 759 кр-ц пропал 11.1944
Бартошин Василий Андреевич 1908 д. Трощицы/д. Прощицы 7.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд 150 гв. сп гв. красноармеец умер от ран 27\28.08.1944 59 отд. МСБ Польше
Бартошин Гавриил Семенович 1916 д. Городище 1944 Слуцкий РВК, красноармеец умер от болезни
Барувский Владимир Семенович 1921 д. Буда-Гресск Гресский РВК, 137 сд кр-ц убит
Барулин Лука Исаакович 1906 Витебская обл. 6.1941 Сенненский РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944 (жена в д. Браново)
Бархатов* Дмитрий Иванович 1909 д. Брановичи 7.1944 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 10.1944
Барцевич Алексей Павлович 1919 с. Заболоть 6.07.1944 Слуцкий РВК, 55 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Барцевич** Анатолий Васильевич 1925 д. Подлипцы7.1944 Слуцкий РВК п/п 64 137 кр-ц пропал 11.1944\1945
Барцевич* Василий Антонович 1926 д. Городища 4.08.1944 Слуцкий РВК 64 сд кр-ц убит
Барцевич Григорий Алексеевич 1903 д. Заполье
Барцевич Даниил Прокофьевич 1901 д. Липники 7.1944 Полевой ВК п/п 38 154 кр-ц пропал без вести 4.1945
Барцевич* Иван Федорович 1909 (1910) д. Хреново (д. Ветка) 9.07.1944 Гресский РВК, 108 сд кр-ц убит
Барцевич Михаил Семенович 1912 д. Бокшицы 6.1941 Слуцкий РВК, кр-меец пропал без вести 8.1944
Барцевич Петр Алексеевич 1906 д. Кухтя 7.1944 полевой ВК п/п 53 791 красноармеец пропал без вести 3.1945
Барцевич Петр Павлович 1901 Слуцкий р-н и РВК 1944, 48 гв. сд гв. кр-ц убит
Барцевич Петр Степанович 1925 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц убит
Барцевич Федор Иванович 1919 д. Кухты 11.1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944
Барцевич Федор Тимофеевич 1926 д. Бакшины
г. Берлин
Барцевич Федор Федорович 1919 с. Кухты 1939, Могилевский РВК, 89 пого мл. сержант умер от болезни
3.02.1945. ЭГ 1916. г. Львове
Барченко* Филипп Григорьевич 1915 …1935 Лиозненский РВК 220 сп лейтенант пропал 3.10.1941
(жена в Слуцке)
Барысик* Николай Герасимович 1913 д. Ульяновка погиб 1945 г. Берлин — нет
Барысик* Николай Павлович 1904… ст. сержант погиб
Барысик Николай Павлович 1919 д. Михейки Слуцкий РВК, 1882 сп красноармеец умер от болезни
Барышников Григорий Григорьевич 1916 Рязанская обл. 4.07.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. мл. сержант
Убит
Барэйчинак* Андрей Терентьевич … в\инжен. 2 р. убит
Басакович Ярослав Павлович 1925 д. Буда Гресская 6.07.1944 Гресский РВК, 137 сд кр-ц умер от ран
Басалыга Аксений Николаевич 1913 Слуцкий р-н и РВК, 338 сд красноармеец убит
Басалыга* Алексей Терентьевич 1908 д. Брановичи пропал без вести 1944 Польша — нет
Басалыга* Виктор Дмитриевич 1920 д. Ваньковщина пропал без вести 1941 - нет
Басалыга* Иван Семенович 1913 д. Серяги пропал без вести 1944 - нет данных
Басалыга\Басолыга Максим Николаевич 1918 д. Василинки 4.10.1938 Слуцкий РВК, 106 осд ст. сержант или
красноармеец убит
Басалыга* Николай Антонович 1918 д. Брановичи пропал без вести — нет
Басалыга* Петр Никифорович 1915 д. Серяги Слуцкий РВК 20 сд 67 гсп кр-ц пропал
= жив 3.9.1944?
Басалыга* Тихон Кузьмич 1906 д. Василинки/д. В. Слива 7.07.1944 полевой ВК п/п 2071ж красноармеец пропал без вести 9.1944
Басаныга* Самуил Степанович 1902 д. Бокщицы 7.1944 полевой ВК п/п 16 966 кр-ц пропал без вести 3.1945
Баскин* Борис Ицкович 1908 г. Слуцк Петроградский РВК, 286 сд красноармеец пропал без вести
8 —
Баскир* Семен Григорьевич 1906 г. Слуцк, 903 гсп 242 гв. сд гв. старшина убит 9.05.1944 в Крыму.
Книга памяти воинов-евреев, павших… Том 8
Басов* Антон Антонович 1924 г. Слуцк 7.1944 Слуцкий РВК, 413 сд кр-ц убит 7.10.1944 Польше
Баткевич Иван Иванович 1926 Гресский р-н и РВК, 193 сд 685 сп кр-ц убит
Баторшин Абель/Абель/Мельсон Хасянович/Хасынов 1911 Пензенская обл.,
пропал без вести 11.1941 Книга Памяти. Пензенская обл.
Батук* Александр Федорович 1920 Минская обл.
Батурин* Фадей Алексеевич 1905 г. Слуцк 2.07.1944 Слуцкий РВК 96 гв. сд гв. кр-ц убит
Баханович Александр Яковлевич 1926 д. Млынка Слуцкий РВК 243 гв. сп гв. кр-ц умер 8\9.02.1945
В. Пруссии
Баханович* Федор Григорьевич 1898 Слуцкий р-н
Бахмаров\Бахрамов* Василий Дмитриевич 1915 г. Слуцк Ленинградская обл. кр-ц убит
Ленинградской обл.
Бахмацкий* Василий Яковлевич 1924 Сумская обл.
Бахта* Федор Григорьевич 1902 д. Ленино пропал без вести 1944 Польше — нет
Бахтурин Евгений Васильевич 1905 г. Сердобск Слуцкий РВК красноармеец
Бачанов* Иван Федорович 1910 г. Ржев 1944 Слуцкий РВК, 132 сд красноармеец убит 9.02.1945 Польше
Бачко* Владимир Степанович 1924 г. Курск (д. Новой Двор) пропал без вести - нет
Бачко* М. Н. нет
Бачко\Бочко* \Очка* Николай Иванович 1905 д. Лопатичи 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944
Бачук*Николай Сергеевич 1924 д. Бояново Слуцкий РВК, 193 сд курсант убит 4.03.1943 Курской обл.
Башкевич Александр Адамович 1924 д. Нестеровка 5.07.1944 Слуцкий РВК, 418 сд кр-ц убит 1.09.1944
Польше
Башкевич* Василий Антонович 1913 (1918) д. Ивановка (д. Б. Быково) Слуцкий р-н 3 тб 17 гв. тбр
мл. лейтенант убит
Башкевич* Владимир Семенович 1924 с. Козловичи 5.07.1944 Слуцкий РВК, 96 гв. сд гв. красноармеец убит
Башкевич Иван Васильевич 1901 Гресский р-н и РВК 1944, 399 сд красноармеец убит
Башкевич* Иван Петрович 1926 д. Б. Быково 1944 Слуцкий РВК 1285 сп кр-ц умер
Баштырев* Виктор Иванович 1910 Калининская обл. 1944, Слуцкий РВК, 413 сд красноармеец умер от ран
Башура**Александр Миронович 1924 д. Каты (д. Гуляево) 7.1944 Слуцк. РВК п/п 18 993 кр-ц пропал 9.1944
Башура* Андрей Миронович 1909 д. Гуляево убит 1944 г. Львове - нет
Башура* Константин Захарович 1913 д. Гуляево партизан пропал без вести 1944
Башура Павел Захарович 1910 Слуцкий р-н, д. Коты 56 тбр лейтенант убит
Башура Федор Николаевич 1905 д. Каты 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944
Башура* Федор У. 1905 д. Гуляево пропал без вести - нет
Беба* Василий Перфильевич 1900 г. Слуцк 4.07.1944 Слуцкий РВК 23 гв. сд гв. кр-ц убит 18.02.1945Германии
Бебо\Веба* Константин Яковлевич… г. Слуцк 11 сад 15 сбап мл. лейтенант пропал без вести 8.07.1941
Бедько Павел Семенович 1908\1905 с. Подлесье 224\124 сд 406 сп ст. сержант погиб
Ленинградской обл.
Безякин* Алексей Федорович 1910 г. Рославль
Бекасов* Николай Ильич 1915 Московской обл.
Польше (нет о Слуцке)
Белик Аркадий Иванович 1921 д. Лядно 1940 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Белик* Илья Яковлевич 1908 Минская обл. Исиепурский РВК 3 гв. вдбр гв. ст. сержант пропал без вести между 24.09
Белицкий* Александр Максимович 1918 д. Б. Быково красноармеец пропал без вести 7.1941
Белицкий* Аркадий Никонорович 1916 д. Паничи пропал без вести - нет
Белицкий Василий Юрьевич 1912 д. В. Быково Могилевский РВК 1109 сп 330 сд кр-ц погиб
Белостокской обл.
Белицкий Кирил Захарович 1910 Минская обл.
Белицкий*\Белецкий Николай Яковлевич 1924 д. Б. Быково Слуцкий ОГВК 162 гв. сп гв. кр-ц погиб
Белицкий Тимофей Акимович 1903 Слуцкий р-н, д. Сельца Сталинский ГВК Новосибирской обл. 1120 сп 333 сд кр-ц погиб
Белиш* Владимир Гаврилович 1923 д. Старина пропал без вести 1942 - нет
Белиш Петр Иосифович 5.05.1919 Гресский р-н д. Степково пленен до 7.02.1942 лагерь 352?
Белкевич\Белькевич* Евгений Степанович 8.06.1922 д. Евличи красноармеец пленен
погиб 6.11.1942 м. Хейдекруг
Белкевич Федор Яковлевич 1923 Слуцкий р-н д. Талица Старобинский РВК, 415 сп 1 сд кр-ц погиб
Белко (Бялько*) Аркадий Кондратьевич 1920 (1926) д. Исерно Магнитогорский ГВК, 55 сд красноармеец умер от ран
Белобородов* Анатолий Григорьевич 1926 г. Бобруйск 1943 Слуцкий РВК 82 гв. сд гв. красноармеец убит
Белов* Георгий Иванович 1919 Смоленская обл. Слуцкий РВК 9 гв. сд красноармеец убит11.12.1941
Московская обл.
Белов* Егор Иванович 1917… 1939 Слуцкий РВК, Ленинградская обл. сержант пропал 11.1943
Белов* Марк Викторович 1914 д. Кирово 7.06.1944 Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц убит 5.08.1944 Польше
Белозаревич**Антон Васильевич 1917 с. Хиноловка Копыльский РВК 17 сд с-нт убит
Белозаревич* Василий Карпович 1923 (1929) д. Рыжица из партизан 13 бр. п/п 48 983 кр-ц убит
Польше
Белозарович**\Белазорович Владимир Иванович 1924 д. Рыжица (д. Волошево) Слуцк. РВК 69 сд кр-ц убит
Белозарович*\Белазарович Григорий Карпович 1924\1922 д. Волошево \д. Рыжица 1.07.1944 Слуцкий РВК
69 сд 237 сп красноармеец умер 9\19.01.1945 ХППГ 5139. Польше
Белозарович* Константин Константинович 1917 д. Сливка пропал без вести - нет
Белозарович* Николай Андреевич 1925 д. Сливка (д. М. Слива) из партизан 186 сд мл. сержант убит 5.10.1944 Польше
Белозарович* Николай Васильевич 1915 д. Хиноловка пропал без вести 1941 — нет
Белоусенко Павел Иванович 1903 Днепропетровская обл. 7.1944 Слуцкий РВК 302 сд лейтенант умер от ран
Белоусов* Федор Иванович 1898… кр-ц пропал 1941 нет о Слуцке
Белый* Иван Сергеевич 1918 г. Слуцк Любаньский РВК 201 тбр ст. сержант пропал без вести
Белый* Николай Константинович 1914 Гресском р-не 1944, Слуцкий РВК 63 кд кр-ц убит
Белых Иван Васильевич 1922 Копыльском р-не, 6.1944 Гресский РВК, 37 гв. сд гв. кр-ц убит 8.10.1944
Бельдюкевич Бронислав Иванович 1910 д. Старосели 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 6.1944
Белькевич* Александр Александрович 1925 д. С. Гутков пропал без вести 1944 - нет
Белькевич* Евгений Степанович 1922 д. Евличи 9.1940 Ленинградский РВК кр-ц пропал без вести 10.1944
Белькевич* Иосиф Семенович 1907 д. Лясуны 7.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. ефрейтор убит
В. Пруссии
Белькевич Константин Николаевич 1909 д. Уречье 3.07.1944 Слуцкий РВК 143 сд кр-ц убит
Польше
Белькевич* Николай Александрович 1919 д. Козловичи погиб 1942 — нет
Белькевич* Федор Яковлевич 1923 д. Талицы 7.1944 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 12.1944
Белько* Алексей Алексеевич 1914 д. М. Быково 8.06.1944 Слуцк. РВК 270 сд кр-ц убит 17\18.12.1944 Латвии
Белько* Василий Никифорович 1913 д. Исерно 1932 в 53 лап ст. лейтенант пропал без вести 9.1941
Белько* Виктор Кондратьевич 1922 (1925) д. Исерно 1940 Слуцкий РВК ст. сержант пропал без вести 9. 1944
Белько Конан Никитич 1913\1915 д. Исерно 9.06.1940 Ворошиловский РВК г. Минск в/ч 2309 мл. сержант
пропал без вести 9.1944
Белько** Кондратий Иванович 1893 с. Исерно Слуцкий РВК 65 А 828 сп красноармеец умер от ран в 2084
Белько* Николай Герасимович 1917 (1919) д. Новодворцы (д. Исерно) 9.1937 Слуцкий РВК с-нт пропал
10.1944
Белько* Николай Данилович 1913 д. Исерно
Белько Николай Михайлович 1906 д. Исерно 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 8.1944
Белько* Петр Моисеевич 1902 д. Исерно
Белько* Сергей Никифорович 1922 с. Исерно 5.08.1944 Старобинский РВК, 82 сд с-нт убит 9.03.1945 Польше
Белько Федор Георгиевич… 89 гв. ттп гв. красноармеец погиб 4.01.1945 Польше
Бельков\Бепьков Владимир Иванович 1902 г. Слуцк 13 сд 119 сп кр-ц умер 24.02.1942\12.03.1942
Ленинградской обл.
Белькович Александр Александрович 1924 Слуцкий р-н д. Ст. Гудков 290 сп 186 сд красноармеец погиб
26.08\ 1.09.1944 Польше
Бельмач Анисим Павлович 1897 д. Болговичи 1944 Гресский РВК, 37 гв. сд кр-ц убит
Бельмач\Бельмаш Михаил Захарович 1913 д. Болговичи 1944 Гресский РВК 399 сд кр-ц убит 3.09.1944
Польше
Бельмыч Александр Григорьевич 1923 д. Болговичи 6.1944 Гресский РВК 444 сп кр-ц умер от ран
Бельский* Леонид Васильевич… сержант пропал 1941 нет
Бельский Федор Константинович 1918 Слуцком р-не Артинский РВК Свердловская обл.11 гв. ск гв. л-нт
Убит
Бельцов Виктор Павлович 1924 г. Слуцк Прокопьевский РВК Кемеровской обл. 63 сд мл. лейтенант убит
Бельчин* Владимир Максимович 1925 д. Старево пропал без вести - нет
Белюля Иван Нестерович 1909 д. Дудновка 1944 Гресский РВК п/п 63 463 кр-ц пропал без вести 12.1943
Беляев Александр Александрович
Беляев *Александр Федорович 1919 Вологодской обл. 1940 Вологодский РВК кр-ц пропал без вести 4.1945
(жена в Слуцке)
Беляев* Николай Николаевич 1908… ст. лейтенант убит 5.08.1943 нет
Беляковский* Николай Левонович 1907 Житомирская обл. 878 сп 290 сд л-нт убит
Белянков* Николай Иванович 1906… старшина пропал 1944 нет
Бенедиктов Кузьма Николаевич 1906 …20.07.1941(?) Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1942
Бенеш*Александр Петрович 1909 (1913) д. Степково
9.1944 (погиб 1945 в Берлине)
Бенеш* Георгий Максимович 1892 д. Замостье пропал 1945 нет
Бенеш Михаил Иванович 1903 Бобруйская обл. Ласто-Гресский РВК, 321 сд красноармеец убит
Бенеш* Нестор Данилович 1897(1898) д. Степково 1944 Гресский РВК, 193 сд кр-ц убит
Бенеш Петр Иосифович 1919 д. Степково в шталаг 352 погиб в плену
Бенько Александр Петрович 1916 д. Болговичи 1937 Гресский РВК, 314 сд капитан умер от ран
г. Ленинграде
Бенько*\ Бинько Иван Афанасьевич 1920 д. Болгавичи
Беньковский Бранислав Иосифович 1921 Гресском р-не
Беньковский Петр Викентьевич 1909 д. Рудица Гресский \Бобруйский РВК, 717 сп 170 сд красноармеец
Погиб
Беняш Тимофей Максимович 1901 Гресском р-не и РВК 1944, 186 сд красноармеец убит 5.10.1944 Польше
Бергер Израиль Самойлович 1911 г. Слуцк 1941 Октябрьский РВК г. Ленинграда, 1897 сап мл. лейтенант убит
Бердник Яков Федорович 1900 д. Евсеевичи Гресский РВК, 354 сд красноармеец пропал без вести 4.10.1944
Березин Григорий Петрович 1908 г. Ржев 7.1944 полевой ВК п/п 31 725 сержант пропал без вести 5.1945
(жена в Слуцке)
Березин* Мордух Хаймович 1919 пропал Книга памяти. Республика Коми. Том 8. (нет о Слуцке)
Березин* Семен Павлович 1909… в/ч 9429 мл. лейтенант пропал без вести 1941 (жена в д. Новодворцы)
Березник*(ков) Григорий Петрович 1908 сержант пропал 5.1945
Березников*\Березник*/Березин* Григорий Петрович 1908 г. Ржев Слуцкий РВК, 90 сд мл. сержант убит
Березников* Иван Петрович 1903 г. Слуцк и ГВК, 175 сд красноармеец убит 1.02.1945 Германии
Березовский Алексей Филиппович 1905 Слуцкий р-н д. М. Подарь Дзержинский РВК Чкаловской обл.
3 гв. тбр гв. сержант убит
Березовский* Антон Владимирович 1911 Гресский р-н с. Адыново (д. Павловка) 7.07.1944 Гресский РВК,
44 гв. сд гв. красноармеец убит 5.10.1944
Березовский Василий Иванович 1920 д. М. Падерь 1939 Слуцкий РВК, п/я 28 кр-ц пропал без вести 6.1944
Березовский* Владимир Григорьевич 1917 г. Слуцк 4.07.1944 Слуцкий РВК 48 гв. сд гв. кр-ц убит
Польше
Березовский Георгий Савич 1911 д. М. Падерь 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 71 798 кр-ц пропал без вести 9.1944
Березовский Григорий Григорьевич 1914 д. Березовка Слуцкий РВК 154 сп с-нт умер14.02.1945 Латвии
Березовский Игнатий Игнатьевич 1924 д. Переходы
Березовский* Константин Антонович 1925 д. Адамово пропал без вести 1944 - нет
Березовский Лука Яковлевич 1905 д. Весея 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 33 154 кр-ц пропал без вести 3.1945
Березовский Михаил Захарович 1913 д. Поликаровка с 7.04.1943 партизан отряда им. Дзержинского бр.
им. Фрунзе убит 9.01.1944 в д. Поликаровка
Березовский* Павел Викентьевич 1892 д. Гольчицы погиб 1944 Польша — нет
Березовский Павел Викторович 1894 п. Ленина 1944 Гресский РВК 885 сп 283 сд кр-ц умер от ран
Березовский Павел Николаевич 1922 Амговский с/с Слуцкий РВК, 12 А 14 озад ПВО кр-ц пропал без вести
Березовский Семен Иосифович 1920 Краснослободский р-н, 10.1940 Слуцкий РВК старшина пропал 6.1944
Березовский* Сергей Иванович 1925 д. М. Падир 1944 Слуцкий РВК 76 гв. сд гв. кр-ц пропал без вести
Бересневич* Виктор Иосифович 1926 Гресском р-не и РВК 1944, 15 сд кр-ц убит
Бересневич* Григорий Никонорович 1911 Слуцкий р-н, д. Квасыничий 455 осбат. пленен 1941?
Бериштейн Арон Зеликович 1915 Копыльский р-н 6.1941 Слуцкий РВК старшина пропал 9.1944
Бернатович Виктор Антонович 1926 д. Осовец Гресский РВК, 1345 сп 399 сд кр-ц погиб 17\18.10.1944
Польше
Бернацкий* Константин Кузмич 1901 д. Мащицы 7.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Бернацкий* Николай Петрович 1920 д. Нива пропал без вести 1943 в Беларусии — нет
Берсеневич \Бересневич* Антон Викентьевич 1901 д. Барки
Бидоленко Михаил Алексеевич 1917 Слуцкий р-н и РВК 1944, 48 гв. сд 146 гв. сп гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Бильдюкевич* Валентин Адольфович 1903 с. Ханиловка 1944 Слуцк. РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит
Германии
Биох*\ Блох* Франц\ Фран Игнатьевич\ Игнатович 1914 (1911) стеклозав. «Старево» 3 ПерАвП
ст. лейтенант погиб
Бипешко Петр Иванович 1911 Гресском р-не и РВК 7.1944, 399 сд кр-ц убит
Биран* Серафим Никитович 1917 д. Серяги красноармеец убит
Бирг Исаак Янкелевич 1907 Слуцком р-не м. Ленина Ворошиловский РВК г. Минска, красноармеец пропал
без вести 8.1941
Бирич Виктор Иосифович 1919 д. Малышевичи
Бирич Григорий Захарьевич 1902 д. Малышевичи 7.1944 Краснослободский РВК кр-ц пропал 10.1944
Бирич Иван Иванович 1910 с. Малышевичи Сталинский РВК Московской обл. 291 сд мл. сержант убит
Бирич Иван Никитович 1904 д. Малышевичи 1944 Краснослобод. РВК, 132 сд кр-ц умер
Бирич* Иван Никитович 1924 д. Малышевичи пропал без вести 1943 — нет
Бирич Михаил Григорьевич
шталаг VIII F (318). Согласно приказа ГШ ВС от 24.3.1942 отпущен из плена 22.2.1944 для перевода (?).
Бирич* Михаил Миронович 1915 д. Невязцы 10.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Бирич Павел Яковлевич 1915 д. Рачковичи
Биркос* Владимир Романович 1919 с. Евличи 9.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Биркос* Григорий Романович 1900 д. Селище 1944 Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 1.08.1944
Брестской обл.
Биркос* Иван Савич 1909 д. Баловцы
Биркос* Иван Савич 1915 д. Борок пропал без вести 1945 — нет
Биркос* Николай Артемьевич 1916 с. Евличи 1941 Слуцкий РВК, 3 бр. мор. БФ л-нт убит
Биркос* Тимофей Илларионович 1925 с. Евличи 7.1944 полевой ВК п/п 88 412 кр-ц пропал без вести 6.1944
Бирнос\ Биркас* Михаил Кузьмич 1909 д. Терасполь (д. Невязцы) 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал 8.1944
Биродин Семен Адамович 1920 г. Слуцк и РВК, 288 сд красноармеец убит
Бирулин* Лука Исакович 1906… кр-ц пропал 1944 нет
Бируль* Виктор Ярослав. 1918 Слуцкий р-н 12.1939 Гомельский ГВК, 245 сп кр-ц убит 8.1941
Бируля* Адам Адамович 1908 д. Рудня 1944 Гресский РВК п/п 71 739 кр-ц пропал без вести 10.1944
при форсировании р. Одер
Бируля (Белюля) Иван Иосифович 1909 д. Рудновка 8.07.1944 Гресский РВК 422 сп 170 сд красноармеец
погиб 11\12.10.1944
Бирюкович Николай Константинович 1899 Слуцкий р-н д. Амчовичи
Свердловской обл. пропал без вести 9.1944
Бич Николай Филиппович 1919 д. Поповцы 1939 Краснослободский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Бич Николай Фомич 1919 д. Поповцы 1939 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Бич Николай Харитонович 1922 д. Поповцы 1941 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Бич Павел Афанасьевич 1919 д. Поповцы 8.1944, Краснослободский РВК, 55 гв. сд гв. красноармеец убит 2.03.1945 В. Пруссии
Бич Павел Дмитриевич 1904 д. Поповцы 6.1941 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Бич Павел Фомич 1922 д. Поповцы 6.1941 Краснослободский РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944
Бичак* Степан Герасимович 1914 д. Гуляево пропал без вести 1944 - нет
Бичик* Алексей Михайлович 1916 Любаньский р-н 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 6.1944
Блонштяин* Яков Моисеевич 1911 г. Слуцк
Блышинский (Блашинский*) Леонид Павлович 1907 г. Бобруйск (д. Знамя) гпу ркка политрук пропал без
вести 2.1942 (жена в д. Старцевичи)
Блюмкин Давид Мойсеевич 1921 г. Слуцк 10.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 7.1941
Бобко Александр Михайлович 1918 г. Слуцк
Бобко Александр Потапович 1909 д. Апча Гресский РВК, 170 сд кр-ц убит
Бобко Стефан Потапович 1907 д. Опчи 6.07.1944 Гресский РВК 717 сп красноармеец умер 154 ОМСБ
6.10.1944 Польше
Боборико\Бобрик* Петр Яковлевич 1892 д. Старица 7.1941 Кунцевский РВК Московской обл. п/п 427
Красноармеец пропал без вести 11.1944
Боборыкин Виталий Иванович 1924 Гресский р-н, м. Грозово Минский ГВК, п/я 21 сержант пропал 7.1941
Бобров* Василий Иванович 1908 Пензенская обл. 6.02. 1942 Наровченским РВК п\п 5 388 пропал без
вести 1944 (мать в Слуцке)
Бобров* Михаил Иванович 1926 г. Слуцк,
Бобров Семен Захарович 1923 д. Докторовичи 1940 Слуцкий РВК, 22 А 81 тп сержант убит 9.03.1944 Калининской обл.
Бобровничный\Бабровичный* Яков Устинович 1900 Гресский р-н
кр. 144 сд 612 сп красноармеец пропал без вести 9.1943
Бобуреевич Алексей Евсеевич… Слуцкий р-н д. Кирова 100 осбр сержант убит
Бобылев Трофим Константинович 1912 Воронежская обл.
пропал без вести 4.09.1944 Польше
Богатырев* Василий Иванович 1913 д. Новодворцы пропал без вести 1944 Эстонии — нет
Богатырев* Георгий Георгиевич 1924 г. Калуга 4.08.1944 Слуцкий РВК 193 сд кр-ц пропал
Богач Леон\Леонтий Петрович 1908 Стародорожский р-н, 1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 11.1944
Богдан Иван Федорович 1904 д. Рачковичи
Богдан\Богданов* Самуил Самуйлович 1919 д. Рачковичи 1939 Минский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Богданов Григорий Иванович 1918 Ленинградской обл. 7.1944 Слуцкий РВК 164 гв. сп гв. красноармеец убит
Богданов* Иван Федорович 1899 Орловская обл. 1944 Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит
Богданов* Тимофей Пантелеевич…6 озенад 6 тбр политрук пропал без вести 11.1941 (жена в д. Заградье)
Богданович* Григорий Федорович 1901 м. Старобин (д. Залядье) 1944 Слуцкий РВК п/п 69 606 кр-ц
пропал без вести 5.1945 (1944)
Богданович* Иван Романович 1906 Бобруйский р-н д. Токари
Богдашиг Федор Васильевич 1908 д. Доросино 7.1944 полевой ВК красноармеец пропал без вести 11.1944
Богдашиц Иван Лукьянович 1910 д. Доросино 5.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Богдашиц\(ч) Игнат\Игнатий Михайлович
Богдашиц Михаил Ефимович 1923 Слуцкий р-н и РВК 5.07.1944, 143 сд кр-ц убит 3.11.1944
Богдашич* Николай Иванович 1926 Слуцкий р-н, 1944 Любаньский РВК, 152 сд красноармеец убит
Богдеев* Максим Сергеевич 1923…7.1941 Климовичский РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944
(мать в Слуцк)
Богдиев\ Богдеев* Сергей Игнатьевич\Игнатевич 1898 г. Слуцк, 4.07.1944 Слуцкий РВК, 55 гв. сд 166 гв. сп гв. кр-ц Убит 1.02.1945 В. Пруссии
Богинский Федор Викентьевич 1919 Гресский р-н и РВК 7.1944, 44 гв. сд гв. кр-ц пропал 27.08.1944= умер
Боголейко Павел Федорович 1897 ст. Уречье 1944 Слуцкий РВК 295 сп красноармеец умер от ран
Богуш Иван Адамович 1914 д. Пятница 7.1944 Краснослободский РВК 95 тбр красноармеец убит 9.03.1945 Германии
Богуш* Иван Николаевич 1915 д. Пятницы пропал без вести 1945 В. Пруссия - нет
Богушевич Александр Васильевич 1915 г. Слуцк
Богушевич *Александр Иванович 1915 д. Лучники 7.1944 Слуцкий ОРВК, п/п 29 539 кр-ц пропал 4.1945
Богушевич Александр Маркович 1924 Краснослободский р-н, Октябрьский с/с 5.07.1944, Краснослободский
РВК 418 сд красноармеец убит
Богушевич Борис Филиппович 1918 д. Октябрь 1939 Краснослободский РВК, красноармеец пропал 10.1944
Богушевич Иван Дорофеевич 1911 д. Беличи
Богушевич Сергей Филлипович 1921 д. Октябрь 1939 Краснослободский РВК 85 гв. сд гв. мл. сержант
убит
Богушевич* Федор Михайлович 1909 д. Селище
Богушевич Федор Терентьевич 1913 д. Беличи 3.10.1943, Добрушский РВК, 217 сд мл. сержант убит
Бодаль Данил Иванович 1901 д. Беловка Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит
Бодыль Афанасий Григорьевич 1902 д. Михейки 6.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Бодыль\Бодул* Владимир Васильевич
Бодыль Гавриил Максимович 1905 д. Михейки 13 тп 7 тд капитан пропал
Бодыль* Гавриил Николаевич 1909 д. Ячево Слуцкий РВК 3 вдор упр. кр-ц умер от отравления спиртным
Бодыль Иван Дмитриевич 1925 д. Милейки 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 68 577 кр-ц пропал без вести 1.1945
Бозун* Иван Степанович 1900 д. Омговичи партизан погиб 1942 - нет
Бойко Александр Васильевич 1921 п. Майчево Гресский РВК 332 сд кр-ц убит 9.01.1942 Калининская обл.
Бойко* Александр Васильевич 1913 д. Гольчицы пропал без вести 1943 — нет
Бойко Александр Иванович 1907 Слуцкий р-н и РВК 54 гв. сд гв. ст. с-нт убит
Бойко* Василий Васильевич … д. Гольчицы пропал без вести 1944 — нет
Бойко Василий Васильевич1904 Гресском р-не п. Молчево Гресский РВК, 290 сд кр-ц умер от ран
Польше
Бойко Виктор Яковлевич 1918 д. Беличи с 1940 в 180 сд 42 сп ст. лейтенант убит
Бойко* Иван Георгиевич 1910 д. Повстынь пропал без вести 1941 — нет
Бойко\Байко Иван Георгиевич 1916 д. Беличи 10.1939 Слуцкий РВК, п/я 51 сержант пропал без вести 1941
Бойко Иван Ефимович 1922 Слуцкий р-н и РВК 7.1944, 130 сд кр-ц убит
Бойко Иван Игнатьевич 1907 д. Новобеличи 1944, Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 1.08.1944
Брестской обл.
Бойко* Иван Матвеевич 1915 Слуцкий р-н… 159 сп 64 сд мл. лейтенант пропал без вести
Бойко Константин Иванович 1910 Черниговская обл.1944 Слуцкий РВК, 60 гв. тбр гв. кр-ц убит
Польше
Бойко* Константин Иванович 1906… кр-ц убит 7.03.1945 нет
Бойко Никифор Леонтьевич 1906 Слуцкий р-н и РВК 1944, 54 гв. сд гв. кр-ц убит
Бойко Николай Борисович 1925 д. Горки Слуцкий РВК, 76 сд красноармеец убит
Бойко Николай Григорьевич 1926 д. Новобеличи 8.1944 Слуцкий РВК, 142 сд кр-ц убит
Бойко Николай Никитович 1923 д. Беличи 6.1941 Слуцкий ГВК, п/п 77 700 кр-ц пропал без вести 3.1945
Бойко* Николай Федорович 1909 д. Вынищи
Бойко Павел Дмитриевич 1908 д. Беличи 1944 Копильский РВК п/п 32 621 кр-ц пропал без вести 1.1945
Бойко*\Байко Павел Степанович 1898\1896 д. Вынищи Гресский РВК, 399 сд кр-ц умер от ран 9.09.1944
Польше
Бойко Семен Григорьевич 1912 д. Горки
Бойко Степан Павлович 1921 Слуцкий р-н д. Белечи Ворошиловский РВК г. Минск 81 тбр старшина
Убит 8.07.1942 Калининской обл.
Бойко Степан Трофимович 1913 с. Ново-Белы 1944, Слуцкий РВК, 54 гв. сд гв. кр-ц убит 3.08.1944 Польше
Бойко* Тимофей Гаврилович 1910 д. Гольчицы 6.1941 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 8.1944
Бойко* Федор Ануфриевич 1907 Слуцкий р-н, д. Белечи 113 сд красноармеец пропал без вести
Харьковской обл.
Бойко* Федот Абрамович 1907… 150 зсп красноармеец = освобожден упр. тыла 27 А
Бойко*\Байко Яков Кондратьевич 1914 д. Пальчицы (д. Гольчицы) 1944 Гресск. РВК 67 мбр кр-ц убит
Боки* Карл Игнатьевич 1920 Бобруйский р-н, 1944, Слуцкий РВК, 38 гв. сд гв. кр-ц убит
Бокун* Борис Сергеевич
Бокун*\Байков* Лев Сергеевич 1922 г. Слуцк 6.1941 Минский ГВК, кр-ц пропал без вести 2.1944
Болбас * Николай Терентьевич 1915 Бобруйский р-н 7.1944 Слуцкий РВК 76 гв. сд гв. кр-ц убит 3.03.1945
Польше
Болбас Сергей Павлович 1923 д. Слободка
Польше
Болванович Андрей Павлович 1909 Слуцкий р-н и РВК 138 гв. сп 48 гв. сд гв. кр-ц погиб
с. Аугштупенен
Болванович Василий Назарович 1904 д. Набушево 7.1941 Плисковский РВК Украины, кр-ц пропал 10.1944
Болванович* Иван Константинович… убит
Болванович Иван Устинович 1907 д. Набушево 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ец пропал без вести 9.1944
Болванович Михаил Николаевич 1911д. Талица 1944 Слуцк. РВК 60 гв. тбр гв. кр-ц убит
Болванович* Николай Александрович 1915 г. Слуцк 571 шап лейтенант пропал без вести 7.1944
Болванович Николай Андреевич 1920 д. Ст. Гудково 9.05.1941 Медвежьегорский РВК, кр-ц пропал 9.1944
Болванович* Николай Иванович 1907 д. Борки 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 10.1944
Болванович Степан/Стефан Антонович 1901 д. Лошицы 7.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц
Убит 23.10. 1944\ 29 -30.01.1945 В. Пруссии
Болванович Федор Васильевич 1908 Слуцкий р-н
Болосов\Баласов* Иван Осипович 1919 Слуцкий р-н, д. Селись
5.1945
Болотевич Иван Винедик. 1906 Агмолцкий с/с, д. М. Ступище 1944 Слуцкий РВК 1297 сп 160 сд кр-ц
умер от ран 191 ОМСБ 160
Болотевич Николай Венедиктович 1926 д. Аступище 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 29 528 кр-ц пропал 1.1945
Болотников* Семен Егорович 1915…63 УР мл. лейтенант пропал без вести
Болотович* Антон Леонтьевич 1926\25 д. Остущеще 1944 Слуцкий РВК, 553 сп ефрейтор умер от ран
Болотович Антон Мантьевич 1926 д. Остущеще Слуцкий РВК 653 сп ефрейтор умер
Болотович Ануфрий Венидиктович 1919 д. Оступище 9.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Болотович Виктор Васильевич
Болотович Николай Виниктович\Венидиктович 1921\1926 д. Оступище 7.1944 Слуцкий РВК, красноармеец
п/п 29 528 убит
Болох Сергей Афанасьевич 1923 Орловская обл. Погарский РВК, 169 сд красноармеец убит 3.07.1944
Минской обл.
Болошко* Александр Терентьевич 1916 д. Кирово пропал без вести — нет
Болошко Александр Филиппович 1918 д. Кирово 1938 в 587 сп 190 сд 49 ск мл. л-нт пропал 8.1941 Украине
Болошко* Григорий Филиппович 1922 Слуцкий р-н, д. Царовцы партизан убит 6.09.1943 Слуцком р-не
Болтрамей\Бавтрамей* Денис Борисович 1909 д. Б. Быково 1944, Слуцкий РВК, 60 гв. тбр гв. красноармеец убит
Болыта Владимир Александрович 1925 г. Слуцк Советским РВК 65 сп ефрейтор
Больванович\Балванович* Александр Александрович 1923 д. Оступище 7.08.1944 Слуцкий РВК, 44 сд красноармеец убит
Большаков* Василий Иванович 1911 г. Алатырь штаб 387 сд ст. политрук пропал без вести
Большаков Петр Васильевич 1913 Московская обл. 6.1944 Гресский РВК, 213 (360) ошр кр-ц убит 5.04.1945
г. Берлине
Бондар Варион Варионович 1908 д. Белевичи 9.07.1944 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 5.1945
Бондарев Николай Леонтьевич 1916 д. Нежаровка 9.1940 Слуцкий РВК, 229 сп красноармеец пропал 10.1944
Бондаревич* Владимир Романович
3.1944 г. Ганновер
Бондаревский* Юдель Гиршович 1900 г. Полоцк Минский ГВК, 4 гв. сд гв. кр-ц убит
обл. (жена в Слуцке)
Бондаренко Алексей Ефимович 1904 Курская обл. 1938 Курский РВК, 55 сд 155 сп мл. лейтенант пропал без
вести 6.1941(жена в Слуцке)
Бондаренко Иван Михайлович 1925 с. Млынка\ Млышка Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. кр-ц умер от ран
23\24.10.1944 59 отд. МСБ В. Пруссии
Бондаренко* Николай Павлович 1907 т\инж пропал 1941 — нет
Бондаренко* Федор Никитович 1921 г. Слуцк,
Бондарец** Иван Васильевич
кр-ц пропал без вести до 30.06.1943\ пленен 4.07.1941 шталаг IV H (304) погиб 4.12.1941 м. Цайтхайн
Бондарец* Федор Моисеевич 1926 Бобруйская обл. Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц убит
Бондарчук* Александр Тихонович 1913 Винницкая обл.
Бондарчук* Федор Евменович 1903 Полесская обл. Слуцкий РВК 76 гв. сд гв. кр-ц умер от ран
Бондарь* Илларион Илларионович 1900 д. Белевичи пропал без вести 1941 - нет
Бондарь* Михаил Петрович 1919 …228 сп 55 сд лейтенант пропал без вести 1941 (нет о Слуцке)
Бондорец Петр Прохорович 1925 д. Дорошно 7.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 12.1944
Борановский* Парфирий Михайлович 1899 д. Клешево 9.08.1944 Гресский РВК 413 сд красноармеец убит
Борд Израил Шлонтеевич\Шмоилович 1912 г. Слуцк 1941 Могилевский ГВК, кр-ц пропал без вести 9.1941
Борис* Владимир Трофимович 1924 г. Слуцк 1944 Старобинский РВК, п/п 31 334 кр-ц пропал 3.1945
Борисевич Александр Алексеевич 1916 д. Хатиново Слуцкий РВК, 60 гв. тбр гв. красноармеец убит
Борисевич Александр Георгиевич 1901 д. Лядно Калужский РВК 76 ск ст. л-нт умер 2.05.1945 Германии
Борисевич* Александр Иванович 1908 д. Лядно 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944
Борисевич* Александр Никонорович 1903 д. Лядно пропал без вести 1943 — нет
Борисевич* Александр Никонорович 1921 д. Лядно 1940 Краснослободский РВК, кр-ц пропал 9.1944
Борисевич* Александр Петрович 1919 (1911) д. Замостье 4.02.1940 Слуцкий РВК 7 ап 7 ад кр-ц пропал 8.1944
Борисевич* Антон Константинович 1909 д. Лядно пропал без вести 1941 — нет
Борисевич* Василий Прохорович 1915\1914 г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК 113 сд кр-ц убит
Борисевич* Василий Федорович 1922 г. Слуцк, 10.07.1944, Слуцкий ГВК, 55 гв. сд гв. красноармеец убит 13\17.01.1945 В. Пруссии
Борисевич* Владимир Иванович 1909 пропал без вести 1941 — нет
Борисевич* Владимир Иванович 1903 д. Лядно 1941 ст. политрук пропал без вести 1941(жена в д. Аполины)
Борисевич Владимир Иванович 8.09.1918 д. Лядно призван 3.08.1938 …316 сд лейтенант убит 19.10.1943\
Борисевич* Геннадий Иосифович 1915 д. Паничи пропал без вести — нет
Борисевич Захар Никифорович 1912 д. Белевичи 7.1944 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 2.1945
Борисевич* Игнат Константинович 1902 д. Поликарповка 1944 Гресский РВК, 46 сд кр-ц убит 1.04.1945
Польше
Борисевич Митрофан Кондратьевич 1918 д. Ульяновка 1938 Гресский РВК, в/ч 1693 кр-ц пропал 6.1941
Борисевич* Михаил Власович 1918 пропал без вести 1945 д. Лядно - нет
Борисевич Михаил Филиппович 1922 д. Лядно 1944 Краснослободский РВК, 152 сд мл. сержант убит
22.01.1945 В. Пруссии
Борисевич* Николай Иванович 1924 Слуцкий р-н 1944, полевой ВК 52 сп сержант умер от ран
В. Пруссии
Борисевич* Николай Захарович 1912 д. Белевичи пропал без вести 1944 — нет
Борисевич* Николай Михайлович 1921 д. Знамя пропал без вести 1941 — нет
Борисевич Павел Константинович 1918 д. Лядно 1940 Краснослободский РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Борисевич* Павел Петрович 1925 д. Лучники 7.1944 Слуцкий РВК п/п 57 257 кр-ц пропал 11.1944
Борисевич* Петр Андреевич 1923 д Мусичи пропал без вести — нет
Борисевич* Станислав Александрович 1926 д. Калета 1944 Слуцк РВК 220 сд кр-ц убит
В. Пруссии
Борисевич* Юлий Казимирович 1897 (1901) д. Замостье 1944 Гресский РВК, п/п 2 064 кр-ц пропал 12.1944
Борисик Григорий Викситович \Викентьевич 1901 с. Михейка Слуцкий РВК 55 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Борисов* Антон Иванович 1904… красноармеец погиб
Борисов Владимир Михайлович 1918 Слуцкий р-н и РВК 144 сд кр-ц убит
Борисов* Владимир Михайлович 1923 д. Паничи пропал без вести — нет
Борисов* Иван Дмитриевич 1904… ст. политрук пропал без вести 1941 — нет
Борисов Константин Ефимович 1911 д. Паничи 1941 Мурашинский РВК Кировская обл. 110 сд сержант убит
5.07.1944 Минском р-не
Борисов Павел Александрович 1910 д. Браново Гресский РВК, п/я 62/2 красноармеец пропал без вести 8.1941
Борисовец* Александр Александрович 1919 д. Браново 1.04.1942 Приморский РВК Ленинградской обл.
красноармеец пропал без вести 9.1944
Борисовец* Александр Васильевич 1903 д. Павловка Слуцкий РВК 50 гв. сд 152 гв. сп гв. красноармеец убит
Борисовец* Александр Павлович 1914 д. Браново 1944, Слуцкий РВК, 20 гсд мл. сержант убит
Борисовец Алексей Григорьевич 1913 м. Греск
Борисовец* Антон Иванович 1904 д. Браново 7.07.1944, Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. красноармеец убит 7\17.01.1945 В. Пруссии
Борисовец Виктор Александрович 1907 д. Колинты 1944 Слуцк. РВК 15 адп РГК кр-ц убит 3.01.1945 Польше
Борисовец* Виктор Алексеевич 1908 д. Калита пропал без вести — нет
Борисовец* Владимир Федорович 1923 д. Браново пропал без вести 1945 — нет
Борисовец* Владимир Яковлевич 1910 д. Браново 2.1940 Кличевский РВК, Могилевская обл., красноармеец пропал без вести 1944
Борисовец* Иван Ефимович 1906 д. Браново пропал без вести - нет
Борисовец* Иван Максимович 1907 Слуцкий р-н, д. Коргачи 4.03.1942 Красногвардейский РВК Ленингр. обл.
576 сп красноармеец убит
Борисовец* Иван Матвеевич 1916 д. Браново пропал без вести - нет
Борисовец Иван Николаевич 1920 Слуцкий р-н, д. Башкида 16 азд РГК кр-ц убит 5.08.1943 Орловской обл.
Борисовец* Иван Павлович 1914 д. Браново пропал без вести — нет
Борисовец* Иван Сергеевич 1899 д. Середняки Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц умер от ран
Борисовец* Константин Павлович 1919 д. Браново пропал без вести — нет
Борисовец* Леонид Алексеевич
Борисовец* Михаил Афанасьевич 1908 Слуцком р-не и РВК, попал в плен 1941?
Борисовец* Михаил Николаевич 1915 д. Летковщина 1941 г. Гресск красноармеец пропал без вести 12.1943
Борисовец** Михаил Павлович 1922 д. Браново 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 41 601 кр-ц убит
Борисовец* Михаил Степанович 1909 д. Браново Житомирский ГВК юзф 524 отд. раб. б 5 А т\интендант 2 р.
пропал без вести
Борисовец* Николай Феодосьевич\Федорович
пропал 10.1944 = пленен
Борисовец* Павел Александрович 1910 д. Браново пропал без вести — нет
Борисовец* Павел Антонович 1911 д. Браново пропал без вести — нет
Борисовец Павел Афанасьевич 1911 Слуцкий р-н 1941 Глусский РВК, 9 сд кр-ц убит
Борисовец* Петр Лаврентьевич 1904 д. Браново Слуцкий РВК, 48 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 4.02.1945
В. Пруссии
Борисовец* Станислав Алексеевич 1926 д. Калита пропал без вести — нет
Борисович Александр Васильевич 1903 д. Бараново Слуцкий РВК, 152 гв. сп 50 гв. сд гв. красноармеец погиб
Борнотович* Иосиф Антонович 1919 с. Оступище 1944, Слуцкий РВК, 185 сд кр-ц убит 1.03.1945 Германии
Боровик* Александр Петрович… п. Красное 187 орб 168 сд мл. политрук ранен 7.11.1941?
Боровик Алексей Петрович 1900 п. Красное
Боровик* Архип Ефимович 1899 Слуцкий р-н, д. Подоресье партизан отряда им. Островского бригады им.
Суворова пленен 26.03.1944? (дочь в д. Кулики)
Боровик Виктор Антонович 1913 г. Слуцк Узденский РВК, п/я 68/31 сержант пропал без вести 9.1941
Боровик* Виталий Борисович 1924 с. Общая Гресский РВК, 47 ск 929 обс сержант убит
Боровик Владимир Ефимович\ Якимович 1925 д. Кошели 1944 Гресский РВК, 16 сп 102 сд красноармеец
Погиб 21\22.08.1944 Белостокской обл.
Боровик* Гавриил Наумович 1914 д. Кошели 9.07.1944 Гресский РВК, в/ч п/п 54 311 кр-ц пропал 3.1945
Боровский* Владимир Семенович 1920 д. Б. Гресская пропал без вести 1945 — нет
Боровский* Иван Семенович 1909 д. Б. Гресская Гресский РВК, 334 гв. тсамп гв. техник-лейтенант убит
Боровский* Николай Силиверстович 1910 Копыл. р-н 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Боровский* Сергей Павлович 1925 д. Коты 7.07.1944 Слуцк. РВК 55 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Боровский* Сергей С. … д. Гуляево пропал без вести — нет
Бородач Федор Григорьевич 1907 Слуцкий р-н д. Квашничи 5 мсбр мл. с-нт убит
Бороденко* Владимир Никитович 1925 Слуцкий р-н и РВК5.07.1944, 143 сд кр-ц убит
Бороденко* Федор Никитович 1910 д. Избудище Слуцкий РВК, 15 сд кр-ц умер от ран
Бородецкий* Кирилл Ефимович 1914 Орловская обл. Слуцкий РВК 123 сд красноармеец умер от ран
Бородин Василий Семенович 1918 д. М. Быково 10.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944
пленен под Волковыском
Бородин* Василий Федосович 1923 д. Быково 29.08.1944, Старобинский РВК, 358 сд ефрейтор убит
Бородин Григорий Леонтьевич 1909 Любаньский р-н, Слуцкий с/с, д. Быков 1941 Любаньский РВК,
28 гв. д красноармеец пропал без вести 1944
Бородин* Иван Максимович 1921 Минская обл. Слуцк. РВК 265 сд кр-ц убит
Бородин* Иван Фомич 1919 д. Б. Быково 11.1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 12.1941
Бородин* Леонид Петрович 1918 Слуцкий р-н, д. Борозит 603 сп 161 сд лейтенант пропал без вести между 10 и 12.1941 Смоленская обл.
Бородин Михаил Михайлович 1926 с. Беличи Слуцкий РВК 1088 сп 323 сд кр-ц погиб
Бородин* Николай Леонтьевич 1921 Бобруйский р-н Слуцкий РВК, 354 сд кр-ц убит
Бородин* Роман Степанович 1917 (1918) д. М. Быково 1 сп лейтенант пропал без вести
Бородин\Биродин Семен Адамович 1920… Слуцкий РВК, 288 сд красноармеец убит 30.04\1.05.1942
Ленинградской обл.
Бородин* Федор Ефимович 1909 д. Б. Быков 9.1939 Слуцкий РВК кр-ц убит
Бородин* Филипп Степанович 1898 д. Васильевка 1944 Слуцк. РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Бородинский Владимир Васильевич 1922 д. Городище 6.07.1944 Слуцкий РВК, 108 тбр красноармеец убит
Бородинский Петр Васильевич 1912\1911 д. Городище Березинский РВК, 7 гв. тбр мл. сержант убит
Бородич* Анатолий Петрович 1913 (1914) д. Середняки Слуцкий РВК, 346 сд ст. лейтенант пропал без вести
между
Бородич Леонид Петрович 1918 Слуцкий р-н 603 сп 161 сд лейтенант пропал без вести 1943
Бородич Михаил Михайлович 1926 с. Беличи
Бородич* Михаил Саввич 1911 д. Евличи 166 сд 517 сп военветврач 3 ранга погиб 30\31.09.1942
Бородич Михаил Яковлевич 1904 д. Середняки 7.1944 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 1.1945
Бородич* П. А. нет
Бородич* Павел Ефимович 1910 (1915) д. Середники 3.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 7.1944 (1941)
Бородич Павел Филиппович 1899 д. Чижовка Слуцкий РВК 152 гв. сп 50 гв. сд гв. кр-ц погиб
В. Пруссии
Бородич\Бородзич Петр Андреевич 1908\1903 д. Шаловичи 7.1944 Слуцкий РВК п/п 39 217 кр-ц пропал без
вести 5.06.1945\11.1944
Бородич* Петр Федорович 1917 д. Евличи Слуцкий РВК, 45 мсбр ст. сержант пропал без вести
Сталинградская обл.
Бородич* Роман Степанович 1917 д. Середняки лейтенант пропал без вести 23.1.1943 — нет
Бородич* Степан Степанович 1916 Слуцкий р-н, к/з Черв. Переменник 303 истреб. ад к-н пропал
Бородич** Федор Федорович 1899 (1998) д. Середники 1.07.1944 кр-ц убит 2.1945 В. Пруссии
Бородько-Борковский Александр Федорович 1907 г. Слуцк, 1939 7 тп 4 тд мл. в\техник пропал
Бородыч Макар Кузьмич 1899 Слуцкий р-н и РВК, 1105 сп кр-ц умер от ран 19/
Борозенко Фадей Федорович 1904 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд 1105 сп кр-ц убит 1.10.1944 Польше
Борозенко Федор Федорович 1899 д. Весея 7.1944 Слуцкий ГВК, 50 гв. сд 148 гв. сп гв. кр-ц убит
Польше
Бороновский Георгий Иванович 1926 д. Мащицы 07.1944 Слуцкий РВК, п/п 59 902 кр-ц пропал 1.1945
Бортанович Владимер (Владимир) Михийл. (Михайлович) 1922 Срединковский с/с Слуцкий РВК 152 гв. сп 50 гв. сд гв. красноармеец погиб
Борташик Петр Романович 1909 д. Прошицы 1944 полевой ВК 152 сд кр-ц убит
Бортник Иван Михайлович 1907 Слуцкий р-н, д. Залотжа 8.1944 Гресский РВК, п/п 41 159 красноармеец
пропал без вести 2.1944
Бортник* Иван Михайлович 1907 д. Ульяновка 1944 Гресский РВК, 1106 сп 331 сд кр-ц ранен 1.2.1945?
Бортник** Семен Прокопьевич… д. Кажушки 113 сп кр-ц умер от болезни
(жена в Слуцке)
Борцевик\Барцевич* Иван Петрович… Слуцкий р-н … 416 сп ст. сержант убит
Борцевич* Павел Митрофанович 1917 д. Леньки 1944, Гресский РВК, 399 сд кр-ц убит
Борцевич Тарас Прокофьевич 1904 Слуцкий р-н и РВК, 20 гсд 174 сп кр-ц умер от ран
Борцевич* Филип Степанович 1906 д. М. Жураво 244 сд к-н пропал
Борчовский Станислав Казимирович 1923 Гресский р-н, полевой ВК 467 ап ефрейтор умер от ран между
1.01 —
Борщевский* Иван Максимович 1904 д. Лопатичи Слуцкий РВК, 232 осиб кр-ц умер от ран
Германии \В. Пруссии
Борщевский* Константин Максимович 1907 г. Ленинград, Слуцкий РВК Минская обл., 108 гв. сд гв. сержант
убит
Борщевский* Станислав Казимирович 1918 д. Покрашево пропал без вести 1942 - нет
Борысевич Иосиф Григорьевич 1910 д. Шищицы 1944 Гресский РВК, п/п 1 000 красноармеец пропал 2.1945
Борысик Василий Григорьевич 1925 д. Мисгайко 1944, Слуцкий РВК, штаб 132 сд кр-ц убит
Борышников Григорий Григорьевич 1916 Рязанской обл. Слуцкий РВК 152 гв. сп 50 гв. сд ком\отд. погиб
Босалыга Алексей Петрович 1909 Слуцкий р-н и РВК 9.07.1944, 143 сд кр-ц убит
Босалыга** Кондрат Филиппович 1911 д. Серяги с 1935 78 либ 29 мд л-нт пропал без вести
Босалыга* Самуил Степанович 1902 Слуцкий р-н, д. Бунницы 6.1941 полевой ВК п/п 73 949 (п/п 16 066) красноармеец пропал без вести 1.1945
Босалыга Федор Степанович 1903 д. Ворковичи 3.07.1944 Бобруйский РВК 217 сд кр-ц убит 8.08.1944
Польше
Босовец Василий Захарович 1920…21.07.1944 Слуцкий РВК 11 тк 65 тд кр-ц убит
Босолыга Афонасий Константинович 1902 д. Круглое 9.1941 Тарский РВК Омская обл. кр-ц пропал 3.1942
Босолыга* Григорий Николаевич 1926 Слуцкий р-н 84 гв. сд гв. красноармеец убит 7.12.1944 В. Пруссии
Босолыга* Иван Семенович 1914 д. Серяги 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Бохан Александр Александрович\ Алексеевич 1908 д. Евсеевичи Гресский РВК, 1348 сп 399 сд кр-ц погиб
15.10.1944 Польше
Бохан Владимир Антонович 1918 Копыльский р-н д. Грязовок 1937 Гресский РВК кр-ц пропал 8.1944
Бохан* Николай Иванович 1911 Копыльский р-н 6.1941 Слуцкий РВК, 101 сп старшина пропал 9.1944
Боханов \Воханов*Николай Хрисанович 1908…705 сп 121 сд лейтенант пропал 1941 (жена в Слуцке)
Боцкалев* Иосиф Никитич 1896 Смоленская обл.
гв. красноармеец пропал без вести 9.08.1944
Бочевский Александр Антонович 1911 г. Слуцк 1.10.1944 Сталинский РВК Челябинской обл.18 гв. сд гв. красноармеец убит
Бочко*Александр Терентьевич 1925 (1924) д. Шантаровщина 1944 Гресский РВК, 108 сд кр-ц умер от ран
Бочко Василий Леонтьевич 1894 д. Горностаево? Гресский РВК, 290 сд кр-ц умер от ран
Бочко Кирилл Андреевич 1899 д. Горестино Гресский РВК 1044, 399 сд кр-ц убит 25\27.11.1944 Польше
Бочко*Михаил Саввич 1914 д. Котино 5.07.1944 Слуцкий РВК 55 гв. сд гв. кр-ц убит
Бочко Николай Иванович 1905 д. Лопатичи 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Бочько Михаил Иванович 1921 д. Хреново? 1944 Гресский РВК, 186 сд кр-ц пропал без вести 4 -5.10.1944
Бошуро Николай Николаевич 1909 Исеринский с/с Слуцкий РВК 708 сп капитан умер в ППГ 633
Боярин Антон Иванович 1918 д. Василинки 9.1938 Слуцкий РВК 308 кп красноармеец пропал 10.1944
Боярин Николай Григорьевич 1910 д. Василинки 6.1941 Рязанский ГВК, кр-ц пропал без вести 8.1944
Боярин* Николай Иванович 1902 Минская обл. красноармеец пленен
Боярин* Сергей Григорьевич 1913 д. Василинки 6.1941 Москворецкий РВК г. Москвы, кр-ц пропал 8.1944
Брагинец Иван Сергеевич 1910 м. Уречье 7.1944 Слуцкий РВК, 96 гв. сд 295 гв. сп гв. красноармеец убит 3.02.1945 В. Пруссии
Брагинец Серафим Семенович 1918 Слуцкий р-н п. Червоная Дубровка 6.07.1944, Руденский РВК, 324 сд красноармеец убит
Браневец Анатолий Григорьевич 1920 с. Уреново Гресский РВК 130 тбр красноармеец убит 6.02.1942 Сталинская обл.
Браневич Владимир Б. 1920 с. Сыроводно 1940 Гресский РВК курсант?
Браневич Владимир Симонович 1920 с. Сыроводно 1940 Гресский РВК, курсант пропал без вести 10.1944
Браневич Иван Адамович 1904 с. Грозовское Гресский РВК 37 мбр красноармеец умер
Браницкий*\Броницкий\Брошицкий Александр Ананьевич 1923 м. Уречье Слуцкий РВК, 175 сд 635 сп мл. сержант умер от ран
Бранкевич Владимир Иванович 1900 с. Михайловка\д. Михейки 10.07.1944, Слуцкий РВК, 55 гв. сд 164 гв. сп гв. кр-ц убит 24\26.10.1944 В. Пруссии
Бранкевич Иван Владимирович 1924 Трощицкий с/с Слуцкий РВК 128 гв. сп гв. кр-ц умер от ран 1.09.1944
Польше
Бранкевич* Константин Николаевич 1910 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал 10.1944
Бранкевич*\Бранкович Максим Иванович 1904 Слуцкий р-н п. Тураевка Слуцкий РВК 61 сд 66 сп красноармеец убит
Бранкевич* Сергей Иванович 1909 с. Мележки Слуцк. РВК 107 сд 504 сп ст. л-нт убит
Харьков обл.
Брановец* Анатолий Григорьевич 1920 д. Хреново (д. Ветка) 1940 Гресский РВК, 8 тд сержант пропал без
вести 9.1944 (в 1942 убит под Сталинградом)
Брановец* Андрей Тимофеевич 1900 г. Слуцк Полевой РВК 1322 сп 413 сд красноармеец умер от ран
Брановец* Аркадий Максимович 1911 (1910) д. Хреново 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Брановец* Виктор Федорович 1919 д. Маяк пропал без вести 1944 — нет
Брановец* Геннадий Алексеевич 1922 д. Ветка пропал без вести 1943 — нет
Брановец Георгий Павлович 1897 д. Хреново
Брановец* Иван Алексеевич д. Ветка пропал без вести - нет
Брановец* Иван Иванович 1910 д. Хреново (д. Ветка)
Брановец Иван Сергеевич 1925 д. Хреново
Брановец* Иван Федорович д. Ветка пропал без вести - нет
Брановец* Леонид Петрович
Брановец* Михаил Васильевич 1898 д. Ветка\ д. Хреново Гресский РВК 2 шисбр РГК кр-ц убит
Германии
Брановец* Николай Тимофеевич 1916 д. Знамя пропал без вести 1943 — нет
Брановец* Павел Александрович 1913 д. Храново 9.1937 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 10.1944
Брановец Петр Петрович 1902, д. Подлипка
Брановец* Самусь Иванович 1911 д. Хреново 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал 9.1944 (убит 1943)
Брановец* Семен Дмитриевич 1904 (1905) д. Хреново 1944 Гресский РВК 218 зсп кр-ц пропал 12.1944 (убит)
Брановец* Сергей Алексеевич 1920 д. Хреново 1942 Тоншаевский РВК Горьковской обл. 104 гсп кр-ц
пропал без вести 8.1944 (убит 1942 под Сталинградом)
Брановец* Федор Иванович 1917 д. Ветка Гресский РВК, 2 тб 10 тбр ст. сержант пропал без вести 5.09.1942
Сталинградская обл. (убит 1943)
Брановец Федор Петрович 1914 д. Павловка 6.1944 Слуцкий РВК, п/п 20 714 кр-ц пропал без вести 5.1945
Брановец Федор Тимофеевич 1898 д. Хреново 7.1944 Гресский РВК п/п 38 403 кр-ц пропал 11.1944
Брановец* Федор Федорович 1914 д. Павловка пропал без вести 1944 — нет
Брановец* Юрий Павлович 1997 д. Ветка пропал без вести 1943 — нет
Брановицкий * Иван Иосифович 1919 д. Танежицы 1940 Слуцкий РВК кр-ц пропал 9.1944 (1942)
Брановицкий Константин Иванович 1923 Минская обл. Слуцкий РВК, 328 сд кр-ц убит
Брановицкий Федор Алексеевич 1918 д. Новый Гудок Слуцкий РВК 13 раб красноармеец ранен 6.1942?
Бранович Иван Адамович 1904 Гресский р-н, с. Грозовское 1941 Гресский РВК, 37 авто-мото бр.
красноармеец умер от ран
Братковский* Адам Ильич 1900 д. Сороги 1944 Слуцкий РВК 159 сд кр-ц убит
Братковский* Александр Адамович 1926 д. Сороги 1944 Слуцкий РВК, п/п 1 838 кр-ц пропал без вести
8.1944 (1945) Германии
Братковский (Кратковский*) Александр Васильевич 1905 Слуцкий р-н и РВК 1944, 54 гв. сд гв. кр-ц
пропал без вести
Братковский* Александр Николаевич 1912 д. Сороги Слуцкий РВК, 301 сд красноармеец умер от ран
6.02.1945 Германии
Братковский *Георгий Иванович 1906 д. Нежаровко 1944 Слуцкий РВК, 55 гв. сд гв. красноармеец убит 4.02.1945 В. Пруссии
Братковский* Михаил Константинович 1923 д. Сороги 1944, Слуцкий РВК, 107 сд кр-ц убит
Польше\Германии
Братковский* Николай Яковлевич 1918 с/с Маравский, Слуцкий РВК, 4 гв. сд гв. кр-ц умер от ран
Братковский* Степан Васильевич 1902 д. Рабак пропал без вести 1944 — нет
Братковский Степан Васильевич 1899 д. Рабак 7.1944 Полевой ВК п/п 18 559 кр-ц пропал без вести 4.1945
Братковский* Тимофей Антонович 1912 д. Н. Гутков 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 24 697 т красноармеец пропал без вести 11.1944 Польше
Браусевич* Андрей Георгиевич 1919 д. Кублище пропал без вести 1944 - нет
Браусевич *Василий Георгиевич (1912) 1907 д. Кублище 1941 9 мк 70 мбр ст. л-нт пропал без вести 1941 =
погиб
Браусевич Иван Григорьевич 1906 Слуцкий р-н, д. Кублище 7.1944 полевой ВК п/п 4 571 красноармеец пропал без вести 3.1945
Браусевич* Михаил Георгиевич 1914 д. Кублище пропал без вести 1944 — нет
Браусевич* Митрофан Федорович 1915 д. Огородники Слуцкий РВК, 78 сд 1030 ап военветврач 3 р. убит
Браусевич Михаил Григорьевич 1912 д. Поповцы 1944 полевой ВК п/п 31 704 с-на пропал без вести 2.1945
Браусевич* Николай Георгиевич 1923 д. Кублище пропал без вести 1941 — нет
Браусевич* Яков Георгиевич
Бржезовский*/Бжезовский* Вячеслав Степанович 1919 Иваново-Огороднецкий с/с…161 сп 95 сд Лейтенант убит
Бржезовский Иван Степанович 1906 Слуцкий р-н д. Б. Машици Московский РВК г. Ленинграда 1114 сп 329 сд б/зв. убит
Брикин Вульф Гиршевич 1913 г. Слуцк 1942 Мичуринский РВК Тамбовской обл., п/п 51 026 мл. сержант умер от ран
Бритвич Александр Михайлович 1908 г. Слуцк 1944 Слуцкий ГВК, кр-ц умер
Брестской обл.
Бритвич Аркадий Михайлович 1926 д. Баровуха Слуцкий РВК, 71 гв. сд гв. кр-ц убит
Бритвич\Брыневич* Михаил Николаевич 1920 д. Барауха 1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 9.1944
Брова* Алексей Назарович 1915… убит нет
Броневец Петр Тимофеевич 1921 (1929) д. Ветка (д. Хреново) 1940 Гресский РВК, 1 гв. тк 17 гв. тбр
гв. мл. лейтенант убит
Бронивицкий Константин Степанович 1917 д. Гороховка Ленинский РВК Горьковской обл. 16 арм. отд.
укомпл. 174 огнемр красноармеец пропал без вести
Броницкий Александр Ананьевич 1923 Минской обл. Слуцкий РВК, 175 сд 635 мп мл. сержант
погиб \умер от ран 104 ОМСБ
Бронишевский* Казимир Болеславович 12.1910 д. Жилин Брод кр-ц пленен
погиб 2.11.1941
Бронкевич* Иосиф Иванович 1902 д. Мелешки 1941 полевой ВК кр-ц пропал без вести 10.1944
Броновец Григорий Степанович 1907… с 1929 4 отд. усу гук ст. лейтенант пропал 1941(жена в с. Маяк)
Броновец Дмитрий Федорович 1919 п. Маяк 1939 Гресский РВК 4 б-н красноармеец пропал без вести 10.1941
Броновец*\Бронавец* Евгений Алексеевич 1922 д. Хреново с 1.12.1940 807 шап мл. лейтенант пропал без
вести
Броновец Петр Трофимович 1915 д. Хреново Копыльский РВК, 184 сд ст. лейтенант убит 20\21.07.1944 Литве
Броновец (Брановец*) Федор Тимофеевич 1898 д. Хреново (д. Ветка) 7. 1944 Гресский РВК п/п 38 403 кр-ц
пропал 8\11.1944 Польше
Броновицкий*Иван Герасимович 1908 д. Морги 7.1944 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 11.1944
Броновицкий* Игорь Феофилович 1925 с. Заможа (д. Замошье) 7.07.1944, Краснослободский РВК, 143 сд красноармеец убит 5.02.1945 Польше
Броновицкий Николай Константинович 1919 Старобинский р-н, Слуцкий ГВК, 357 сд лейтенант убит
Бротковский *Иван Константинович 1910\00 д. Сороги 7.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944\45
Бруек* Александр Данилович 1906 Копыльский р-н и РВК 1941, кр-ц пленен 17.07.1941= освобожден
Бруек* Александр Парфенович 1908 д. Ленино 10.1939 Слуцкий РВК, старшина пропал 10.1944
Бруек* Алексей Парфенович 1918 д. Кажушки пропал без вести 1941 — нет
Бруек* Владимир Парфенович 1920 д. Ленино 1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944 (1941)
Бруи* Степан Филиппович 1911 (1912) д. Огородники 456 ап РГК ст. лейтенант убит
Бруй Александр Антонович 1921 д. Старцевичи 5.1941 Слуцкий РВК, лейтенант погиб 6.1941
Бруй* Александр Артемович 1915 д. Знамя пропал без вести 1941 — нет
Бруй Александр Артемович 1921 д. Чижевка
Бруй Александр Ефимович 1917 д. Чижевка 1938 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 10.1944
Бруй* Александра Степановна 1915 … замучена фашистами 1944
Бруй Василий Федосеевич 1914 д. Чижевка 6.1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944
Бруй Емельян Мартинович 1902 д. Болотичи 7.1944 полевой ВК кр-ц пропал без вести 5.1945
Бруй Иван Ефимович 1919 д. Чижевка 10.1939 Слуцкий РВК, 479 полк ПВО кр-ц пропал без вести 10.1944
Бруй* Иван Купреевич … д. Беличи с 1941 умер от ран 1943 Смоленской обл. - нет
Бруй Иван Михайлович 1908 д. Горка
Бруй Игнат Артемович 1918 д. Чижовка 6.1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 9.1944
Бруй* Ипполит Иванович 1914… связной с партизанами, расстрелян в Минске 5.1943
Бруй Николай Ефимович 1908 д. Чижовка 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 52 540 красноармеец убит
Бруй Николай Куприянович 1909. Слуцкий р-н и РВК 10 А 364 сп ст. сержант умер от ран 9.09.1943
Смоленская обл.
Бруй** Семен Евгеньевич 1912(1911 д. Кажушки) д. Чижовка 7.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 6.1944 (1941)
Бруй Тихон Моисеевич 1899 Белицкий с/с 7.1944, Слуцкий РВК, 413 сд кр-ц пропал без вести
Бруй Федор Артемьевич 1915 д. Чижовка Слуцкий РВК 131 сд ст. лейтенант умер от ран
Бруй* Феодосий Филипович 1901 (1904) с. Ив. Огородники Слуцкий РВК 15 сд кр-ц умер от ран 6.03.1945
Польше
Брунчик Николай Романович 1905 Слуцкий р-н, Октябрьский с/с Туринский РВК Свердловской обл.,
167 сд красноармеец убит 8.04.1943 Сумской обл.
Брусел Иван Иванович 1924 д. Старцевичи Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. мл. сержант умер от ран
г. Киров
Бруск Александр Тимофеевич 1902 д. Островок
13\17.02.1945 Польше
Брытвич Михаил Николаевич 1920 д. Березовка 9.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Брюханчик* Алексей Тимофеевич 1903 п. Красное Слуцкий РВК 102 сд кр-ц убит 2.02.1945 В. Пруссии
Бряновицкий *Степан Иосифович 1911 д. Танежицы 1944 Минская обл. 153 гв. сп красноармеец умер 29.03.1945\44 Литве
Бубнов Николай Федорович 1924 Курской обл. Гресский РВК, 1345 сп 399 сд с-нт погиб
Буг* Михаил Иванович 1926 Слуцкий р-н 1944 Бронинский РВК 38 А кр-ц убит
Бугаревич* Иван Сергеевич 1926\25 д. Ив. Огородники Слуцкий РВК, 90 сд кр-ц убит 1.04.1945 Польше
Бугаревич Илья Иванович 1899 г. Гомель Успенский РВК, 395 сд красноармеец
вести Ростовской обл. (жена в Слуцке)
Бугаревич* Павел Илларионович 1916 (1915 д. Ваньковщина) д. Ворковичи 11.1939 Бобруйский РВК, кр-ц
пропал без вести 10.1944
Бугарин Иван Андреевич 1922 Копыльском р-не Гресский РВК, 407 сп 108 сд кр-ц погиб 5.10.1944 Польше
Будкевич* Казимир Иосифович 1913/1914 д. Василинки 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944
Будько* Лаврентий Николаевич 1914 (д. М. Падер) д. Браново 1940 Слуцкий ОРВК, пропал без вести 7.1944
Бужевич Михаил Павлович 1911 д. Варковичи Слуцкий РВК 243 сд кр-ц погиб
Бузун* Василий Прохорович 1926 д. Омговичи 1944 Слуцкий РВК 62 сд кр-ц убит
Бузун Владимир Андреевич 1907 с. Мал. Лиговичи 7.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. кр-ц убит
Бузун Никита Денисович 1912 д. Амговичи из партизан 186 сд красноармеец убит 25\29.08.1944 Польше
Булаев* Василий Георгиевич 1912 Борисовский р-н 1941 Медвежегорский ВК кр-ц пропал без вести 7.1944
(жена в Слуцке)
Булат* Александр Васильевич 1919 (1917) д. Заградье 2.02.1940 Слуцк. РВК п/п 3173 пропал 10.1944 (1941)
Булат Евгений Николаевич 1910 Слуцкий р-н, с. Кривичи
вести не ранее 6.1941
Булат Станислав Антонович 1906 Слуцкий р-н х. Кривоцхвол
вести 1.1944
Булатчик* Федор Иванович 1918 Орловская обл. Новозыбковский РВК 9 мбр гв. ст. лейтенант убит 19.12.1942\43 Сталинградская обл. (нет о Слуцке кто-то в д. Кольчицы)
Булах Станислав …1904 д. Бондари погиб в плену
Булка\Булат* Александр Петрович 1924 Полесская обл. 1944 Слуцкий РВК 37 гв. сд гв. кр-ц убит
Польше
Булынка Станислав Иосифович 1910 д. Ужа 6.1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Булынка* Ярослав Казимирович 1917 Слуцкий р-н, х. Нивка 1940 Минский РВК кр-ц пропал 6.1944
Булынко Паликарп Николаевич 1909 д. В. Слива 9.1939 Слуцкий РВК, Финский фронт кр-ц убит в 1940
Булытин* Николай Петрович 1917 Куйбышевская обл. 1939 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 10.1944
Бунин Натан Иссакович
Бунин Ошер Беницканович1921 г. Слуцк 9.1939 неизвестный РВК г. Москвы п/я 71 с-нт пропал 4.1943
Бунитов Наум Бунимович 1909 г. Слуцк Кагановичский РВК г. Минска 280 сд кр-ц убит 8.09.1943
Сумской обл.
Бурак* Александр Григорьевич 1922 д. Озерцы пропал без вести 1941 - нет
Бурак* Александр Иванович 1921 д. Озерцы пропал нет, есть Буряк Александр Иванович 1924 д. Озерцы
Токаревский РВК, Тамбовская обл. 185 сд мл. сержант убит
Бурак* Александр Михайлович 1902 д. Б. Бор погиб в лагере Трастянец - нет
Бурак* Александр Никанорович 1920 д. Василинки Слуцкий РВК, 445 гап ефрейтор пропал без вести
Бурак* Анатолий Александрович 1924 д. Б. Бор погиб в лагере Трастянец — нет
Бурак Андрей Георгиевич 1906 с. Трощицы Слуцкий РВК, 61 сд 66 сп кр-ц убит
Бурак* Антон Петрович 1926 (1925) д. Озерцы
Бурак*Афонас Герасимович 1901 д. Б. Гресская 1944 Гресский РВК, 137 сд красноармеец убит
Бурак Владимир Григорьевич 1925 д. Петрилово Гресский РВК, 12 зенад РГК кр-ц убит
Бурак* Владимир Николаевич 1922 д. Озерцы партизан отряда им. Суворова бр. Коледы убит
Бурак* Иван Иванович 1906 44 д. Ануфровичи пропал без вести - нет
Бурак Иван Маркович 1900 д. Озерцы 1944 Гресский РВК п/п 24 697 б кр-ц пропал без вести 9.1944
Бурак Иван Петрович 1924 с. Б. Быков 2.07.1944 Любаньский РВК, 96 гв. сд гв. кр-ц убит
В. Пруссии
Бурак* Иосиф Михайлович 1900 (1903) д. Б. Бор СКФ кр-ц пропал без вести
Бурак* Константин Александрович 1926 д. Б. Бор погиб в лагере Трастянец — нет
Бурак* Мария Николаевна… д. Гольчицы партизан погибла 1943 — нет
Бурак Михаил Тимофеевич 1922 д. Петрилова 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал 10.1944
Бурак Николай Александрович 1924 д. Василинки 7.1944 Полевой ВК, п/п 61 381\п/п 48 581 кр-ц ранен
Бурак Николай Ануфриевич\ Ануфреевич 1925 д. Кондратовичи Гресский РВК 1345 сп 399 сд кр-ц умер от ран 29\31.08.1944 Польше
Бурак* Николай Григорьевич 1918 г. Слуцк 11.1938 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Бурак Николай Петрович 1903 д. Гилчицы\ д. Голчицы 1944 Гресский РВК 492 сп 199 сд, 3, 4 осб 28 сбр кр-ц
убит
Бурак Степан Дмитриевич 1914 д. Гольчицы Гресский РВК партизан отряда им. Чкалова бр. им. Суворова
умер
Бурак Тарас Никифорович 1916 д. Василинки Слуцкий РВК 14 исбр РГК лейтенант убит
Бурак* Тимофей Иванович 1906 д. Василинки 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944
Бураков* Антон Сергеевич 1912 Смоленская обл.
Буран Николай Александрович 1924 д. Василинки 7.1944 полевой ВК п/п 48 581 кр-ц пропал 1.1945
Бурдзевицкий Абрам Яковлевич 1924 г. Слуцк
без вести 9.1943
Бурдыко* Константин Иванович 1904 Минская обл. д. Прилепцы 1926 29 мд капитан пропал
Бурилов Иван Михайлович 1914 Молотовская обл.1944 Гресский РВК, 108 сд красноармеец умер от ран
Бурмака* Григорий Иванович 1919 д. Замошье пропал без вести - нет
Бурнистров* Георгий Иванович 1903 пропал без вести 1941 — нет
Буров* Петр Васильевич 1910 Сталинградская обл. из партизан в 328 сд кр-ц убит 1.11.1944 (жена в Слуцке)
Бурский Исак Абрамович 1922 г. Слуцк Ленинский РВК, Московская обл. 19 сбр кр-ц пропал
Смоленской обл.
Бурый* Владимир Петрович 1907 д. Метявичи 1944 Старобинский РВК, пропал без вести 10.1941
нет о Слуцке
Буряк\Бурак* Александр Николаевич 1914 д. Озерцы Гресский РВК 354 сд кр-ц убит 5.02.1945 Польше
Буряк* Михаил Петрович 1903 д. Гольчицы 9 бр. кр-ц пленен = освобожден 2.03.1945 упр. тыла 1 гв. А
Бусел* Александр Иванович 1910 д. Рачковичи пропал без вести 1944 В. Пруссия — нет
Бусел* Александр Степанович 1922 (1920) д. Белевичи 5.1941 Краснослободский РВК, п/я 224 кр-ц пропал
10.1944 В. Пруссии
Бусел* Владимир Александрович 1919 м. Ленино 9.1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Бусел* Владимир Иванович 1912 пропал без вести 44 д. Знамя - нет
Бусел* Иван Иванович 1924 … д. Знамя Слуцкий РВК, 50 гв. д гв. мл. сержант умер 7.03.1945 г. Кирове
Бусел* Михаил Ефимович 1905 д. Старцевичи (д. Знамя)
Бусел Николай Макарович 1918 м. Греск 1938 Гресский РВК п/я 17 сержант пропал без вести 8.1944
Бусел* Семен Иванович … д. Н. Рачковичи пропал без вести — нет
Бусел* Семен Петрович 1910 д. Знамя пропал без вести 1944 — нет
Бусел* Степан Иосифович 1900 д. Белевичи пропал без вести — нет
Бусель Александр Иванович 1907 с. Рачковичи 1944 Краснослободский РВК 54 гв. сд гв. красноармеец
умер от ран
Бусель Сергей Игнатьевич 1918 Слуцкий р-н д. Кажушкино Холмогорский РВК Архангельской обл.
223 окшр линейный надсмотрщик погиб
Буслович* Абрам Израилевич 1918 г. Слуцк …163 сд мл. лейтенант убит
Буссоль* Михаил Михайлович 1913 …93 сп 76 сд ст. лейтенант убит
Бутковский Михаил Бовославович (Болеславович) 1925 п. Таковичи Гресский РВК, 1345 сп 399 сд кр-ц
погиб
Бутько Павел Демьянович 1903 д. Ужа 1944 Гресский РВК красноармеец пропал без вести 12.1944
Бутько* Серафим\Сарафим Григорьевич 1913 д. М. Падерь 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 45 868 кр-ц ранен
22.08.1944?
Бухаревич* Иван Константинович 1906 с. Танежичи… кр-ц пропал без вести 7.1941
Бухвалов* Агафон Игнатьевич 1904 Слуцкий р-н и РВК 6.07.1944, 143 сд кр-ц убит
Бухтаревич* Александр Степанович 1918 п. Чаплицы пропал без вести 1944 — нет
Бухтаревич* Константин Степанович 1919 (1920) п. Чаплицы 12.1939 Краснослободский РВК 4 гап кр-ц
пропал без вести 8.1944 (1941)
Бухтаревич Николай Владимирович 1914 д. Мозали… 217 сд ст. лейтенант убит 6.05.1942 Смоленская обл.
(отец в Слуцке)
Бучаревич Илья Иванович 1899 г. Слуцк Успенский РВК Краснодарского края 8 сд красноармеец убит
Бучинский Михаил Васильевич 1914 Краснодарский кр. 1937 Крымский РВК, 41 ап с-на умер от болезни
Бушило Иван Павлович 1915 д. Княж. Могила 9.1939 Слуцкий РВК, 2 сп кр-ц пропал без вести 6.1944
Бушков Константин Николаевич 1910 Бобруйская обл.,
Бушман Николай Григорьевич 1920 м. Уречье 9.1940 Слуцкий РВК, красноармеец погиб в плену 5.10.1941
Бушман Николай Григорьевич 1919 д. Крушники красноармеец пленен
погиб 5.10.1941 г. Хаммерштайн
Буяновский* Иван Игнатьевич 1919 Винницкая обл. 644 сп 210 мсд лейтенант пропал без вести 6.1941
(жена в Слуцке)
Быков* Иван Калинович 1906 … 55 сд 107 сп политрук пропал без вести 6.1941 (жена в Слуцке)
Быковский* Александр Филиппович 1926 д. Евличи\д. Целевичи\ д. Галевич Слуцкий РВК, 323 сд красноармеец убит 4\6.04.1945 Германии
Быковский* Георгий Никифорович 1900 д. Чаловичи (с. Евличи д. Целевичи) Слуцкий РВК 50 гв. сд148
гв. сп гв. кр-ц убит
Быковский* Николай Филипович 1906 д. Целевичи 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 10.1944
Былина* Антон Савельевич 1912 д. Рудня пропал без вести 1943 — нет
Былина* Ипполит Иосифович 1919Минской обл. Судненского р-на к/за им. Калинина Ворошиловский РВК
г. Минск 285 сд капитан умер от ран 2.10.1942 Ленинградской обл. (нет о Слуцке)
Былинович Александр Иосифович 1922 Слуцкий р-н п. Кулики 10.1942 Куровской РВК Московская обл.
красноармеец пропал без вести 4.1943
Былинович* Александр Николаевич 1900 д. Прогресс пропал без вести 1945 — нет
Былинович Александр Павлович 1901 д. Забеллы 1944 Гресский РВК, п/п 43 803 кр-ц пропал до 4.03.1945
Былинович* Антон Адольфович 1903 Слуцкий р-н д. Рабак Кексгольмский РВК Ленинградской обл.
ст. сержант пропал без вести 9.1941
Былинович Антон Николаевич 1905 Горностаевский с/с, д. Ужа\ г. Копыль, Копыльский РВК, 20 зсп 30 А техник-интендант 2 ранга\ мл. лейтенант пропал без вести
Былинович Владимир Иосифович 1920 п. Кулики 2.10.1940 Куровской РВК Москов. обл. кр-ц пропал 1.1941
Былюк Александр Григорьевич 1918 д. Болговичи 1940 Гресский РВК кр-ц погиб 9.1941 Смоленской обл.
Былюк Михаил Григорьевич 1912 д. Болгавичи Гресский РВК, 122 всо красноармеец умер от ран
Былюк Павел Григорьевич 1909 д. Балгович Гресский РВК, 1345 сп 399 сд кр-ц погиб 14\15.10.1944 Польше
Быстрымович Павел Антонович 1904 п. Барок 1944 Гресский РВК 492 сп 199 сд, 3, 4 осб 28 сбр кр-ц убит
6.03.1945 Польше
Быстрымович* Павел Иванович… д. Гольчицы пропал без вести — нет
Быстрымович Степан Иванович 1918 д. Ст. Смолярня 1941 Гресский РВК, сержант пропал без вести 9.1944
Бычак* Григорий Борисович 1907 д. Ануфровичи пропал без вести 1944 — нет
Бычек Григорий Борисович… д. Ануфровичи
Бычек Иван Николаевич 1920 д. Ануфреевичи 1940 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести
Бычек* Николай Акимович 1920 г. Слуцк, Слуцкий РВК, 49 гв. сд мл. сержант убит
Бычков Павел Акимович 1912 г. Слуцк
Бычок/Бичак* Виктор Васильевич 1926 д. Каты (д. Гуляево) 1944 Старобинский РВК, 162 гв. сп 54 гв. сд гв. красноармеец убит
Бычок\Бычек* Николай Степанович 1911 Минская обл.
Бычок\Бычак* Павел Нестерович 1914 д. Ануфреевичи 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал 9.1944 (1941)
Бычок Степан Герасимович 1914 Минская обл.
Бычок Терентий Сергеевич 1920 д. Трухоновичи Гресский РВК, 191 сд красноармеец убит
Эстонии
Бялько* Василий Данилович 1921 д. Исерно пропал без вести 1941 — нет
Бялько* Николай Максимович 1905 д. Исерно пропал без вести - нет
Бярнацки* Михаил Максимович 1918 д. Селище пропал без вести 1943 — нет