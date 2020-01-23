* — есть в Книге Память. Слуцкого района

___ — есть в электронном Банке данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Республики Беларусь

Абелец* Михаил Иванович 1919 с. Каменка 12.09.1939 Слуцкий ГВК п/я 1/15 кр-ц пропал без вести 12.1941

Абражевич*Андрей Степанович 1904 г. Слуцк 1031 сп красноармеец убит 1.11.1942 в Орловской обл.

Абражевич* Иосиф Петрович… д. Подлипцы 7 гв. сд гв. мл. лейтенант пропал 19.10.1941 Курской обл.

Абраженя* Степан Лаврентьевич 1897 с. Быково с 1917, 92 гап подп-к пропал 8.1941 в Киевской обл.

Абраменко Григорий Осролович 1912 Брянской обл. 7.07.1944 Гресский РВК в/ч п/п 2 959 кр-ц пропал без вести 3.1945

Абрамович* Владимир Иосифович 1925 с. Селище 1944 Слуцкий РВК 132 сд кр-ц убит 13\17.10.1944 Польше

Абрамович* Иосиф Иванович 1898 с. Селище Слуцкий РВК 115 УР 506 опагб кр-ц убит 19.02.1945 в Польше

Абрамович* Моисей Яковлевич 1917 Николаевский р-н г. Слуцк Краснополянский с/с д. В. Рестюс 256 осбр кр-ц убит 5.10.1942 Чечено-Ингушская АССР (извещение жене в г. Слуцк)

Абрамович Соломон Яковлевич 1914 г. Слуцк военврач 3 р. убит или пропал без вести…

Абрамчик Александр Александрович 1917… 1939 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 11.1944

Абрамчик** Иван Иосифович 1907 Копыльский р-н 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 1941

Авдеев Борис Николаевич 1910 г. Бобруйск 22.06.1941 Слуцкий ГВК, кр-ц пропал без вести 7\12.1941

Авдеев*Георгий Иванович 1918 Могилевской обл. 1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Авербах Борис Борисович 1907 г. Слуцк 1064 сп кр-ц умер от ран 12.11.1941 Госпиталь 318 ОМСБ 281 сд г. Ленинграде Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизм.

Авраменко* Василий Иванович 1923 д. В. Слива пропал без вести 1945 — нет данных.

Аврамченко Владимир Романович 1924 м. Ленино Слуцкий РВК, 167 сд ст. л-нт убит 24.04.1945 Польше

Аврамчик Иван Григорьевич 1926 Гресский р-н д. Вильчи 7.1944 Бобруйский РВК, 186 сд красноармеец пропал без вести 12.10.1944

Агапов*Филипп Никитович 1924 Смоленская обл. 2.07.1944 Слуцк. РВК 152 сд кр-ц убит 6.08.1944 Польше

Агаповский Николай Александрович 1913 Слуцком р-не, д. Колита 413 сд красноармеец убит 29.03.1944 Могилевской обл.

Агародник\Агородник Иван Николаевич 1918 д. Чижовка 9.1938 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 1941

Агеев* Даниил Григорьевич 1914(1902) Красноярск. кр. 2.07.1944 Слуцк. РВК 152 сд кр-ц убит 6.08.1944 Польше

Агеев Семен Глебович 1925 Смоленская обл. 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит 4.08.1944 Польше

Агульников* Израил Иосифович 1924 г. Слуцк 8.1941 Чкаловская обл., п/п 49 839 кр-ц убит 13.04.1944

Агур* Григорий Григорьевич 1922 лейтенант убит 25.04.1944

Адамец Конон Яковлевич 1912 Ворошиловоградская обл. 8.08.1939 Слуцкий РВК, красноармеец убит 10.1939

Адамович* Александр Петрович 1905 д. Озерцы пропал без вести 1945 Германии нет

Адамович* Владимир Иосифович 1920 Гресский р-н и РВК 124 сд кр-ц пропал без вести 7.1942 = пленен Воронежской обл.= освобожден 28.06.1944 5 Уд. А

Адамович** Евгений Франкович 1925 д. Крушники (д. Залядье) 7.07.1944 Червонослободский РВК, 76 сд мл. сержант убит 2.03.1945 Германии

Адамович Константин Александрович 1921 с. Забелы 1944 Гресский РВК, 108 сд кр-ц убит 5.10.1944

Адамович Константин Васильевич 1920 д. Сунаи 1940 Гресский РВК 27 мсп кр-ц убит 18.08.1941 Киевс. обл.

Адашович Давыд Савович 1907 Гресском р-не и РВК1944, 399 сд красноармеец убит 5.09.1944 Польше

Адериха Адам Петрович 1910 д. Беличи 1941 Любаньский РВК пропал без вести 8.1943

Адериха* Виктор Васильевич 1913 д. Чалевичи 27.09.1941 Медвежьегорский РВК кр-ц пропал 7.1944

Адериха Петр Моисеевич 1897 с. Беличи 1944 полевой ВК, 20 гсд красноармеец убит 17.01.1945 В. Пруссии

Адерихо Сергей Григорьевич 1906 д. Горки 23.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944

Адзерихо* Иван Борисович 1914 д. Беличи 23.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944

Адзерихо* Иван Макарович … д. Ячево пропал без вести 1945 — нет

Адзерихо* Сергей Степанович 1916 г. Слуцк 204 отд. сап. бат. мл. лейтенант пропал без вести 7.1941

Адзерихо Степан Иванович 1895 д. Беличи 7.07.1944 Кагановичский РВК г. Минска кр-ц пропал 9.1944

Адзерихо Федор Емельянович 1905 Слуцкий р-н и РВК1944 в 48 гв. сд гв. кр-ц убит 18−19.01.1945 В. Пруссии

Адириха Трофим Семенович 1902 Слуцкий р-н 10.07.1944, 352 сд кр-ц убит 11.03.1945 В. Пруссии

Адярыха Александр Борисович 1923 Минская обл. Слуцкий РВК 328 сд кр-ц убит 18.01.1945 Польше

Ажгирей** Павел Павлович 1924\3 д. Старево партизан с 7.08.1944 Слуцкий РВК в 44 сд кр-ц убит 10\19.08.1944 Польше

Ажевский* Александр Демьянович 1911 д. Омговичи - нет

Ажевский* Антон Яковлевич… д. Омговичи - нет

Ажевский* Борис Федорович 1919 (1920) Середняковский с/с (д. Ваньковщина) 1944 Слуцкий РВК 413 сд 3 сп кр-ц умер от ран 15.09.1944 в г. Бресте

Ажевский* Борис Фомич 1921 д. Подлипцы — нет

Ажевский* Владимир Фомич 1922 д. Подлипцы 1944 Слуцкий РВК 152 гв. сп гв. кр-ц умер от ран 3.02.1945 ППГ 73 В. Пруссии

Ажевский* Даниил Демьянович 1914 д. Омговичи 1936 Слуцкий РВК, п/п 86 569 офицер убит 10.03.1944

Ажевский\Ажельский* Иван Яковлевич 1913 д. Амговичи 10.1937 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 6.1941

Ажельсинов* Михаил Абрамович 1911 г. Слуцк и РВК 242 гв. сд 900 гв. сп гв. кр-ц убит 20.12.1944 Чехос-ии

Айбрашевич* Михаил Демьянович 1918… сержант пропал 1944 нет

Айзенштадт*\Айзенштарт Абрам Иосифович 1909 г. Слуцк 16 А 696 иптап лейтенант убит 12.07.1942 Смоленской обл.

Айсухович (Айсухевич*) Федор Людвигович\Людмилович 1895 г. Слуцк и ГВК 30 сд кр-ц умер от ран 27.07.1944 Украине

Акалей* Михаил Иванович 1918 … 154 тбр погиб 15.03.1943 — нет

Акимов* Андрей Яковлевич 1914 Орлов. обл. 15.08.1945 Слуцкий РВК 413 сд кр-ц убит 24.04.1945 Польше

Акинчиц* Александр Поликарпович 1916 д. Старина пропал 1941 — нет

Акинчиц* Юлиан Поликарпович 1916 д. Старина пропал 1942 — нет

Аколец Михаил Иванович 1918 Слуцком р-не Оричевский РВК Киров. обл. 157 тбр кр-ц погиб Смоленск обл.

Акрушка* Евгений Федорович 1918 д. Ив. Огородники партизан погиб 1942 — нет

Аксенов Дмитрий Афанасьевич 1919 Слуцком р-не 47 А 547 аап красноармеец пропал без вести 22.01.1943 Краснодарском кр.

Аксенов*Дмитрий Иванович 1918 г. Кизель 1939 Слуцк РВК п/п 38 546 кр-ц пропал 12.1942 (в д. Кирово)

Аксенов* Ефим Алексеевич 1910 Московской обл. Слуцкий РВК 27 сд кр-ц пропал 8.09.1941 Карелии

Аксенов* Филип Данилович 19 19 д. Кирово погиб в плену 19.5.42 — нет

Аксенович\Аксинович* Николай Павлович 1911(1912) д. Нива 1944 Гресский РВК п/п 20 658 кр-ц пропал без вести 12.1944

Аксенович* Павел Тимофеевич 1910…1941 Слуцкий РВК воентехник 2 р. = освобожден 6.08.1944 218 зсп

Аксенович Тит Титович 1905 д. Нива 1944 Слуцкий РВК, 186 сд 238 сп кр-ц убит 27\28.08.1944 Польше

Аксимович Василий Павлович 1902 Гресский р-н д. Нива 16.02.1945 13 А 284 исб красноармеец убит 10.05.1945 Германии

Аксимович Николай Павлович 1911д. Нива 1944 Гресский РВК п/п 20 568 красноармеец пропал 3.1945

Аксиневич* Антон Степанович 1902 (д. Кружники) Гресский РВК, 399 сд кр-ц убит 23.07.1944 Польше

Аксиневич Николай Романович 1913 Стародорожский р-н 19.10.1939 Стародорожский РВК 10 тп ст. сержант убит 8.1941 (жена в д. Ленино)

Аксяневич*\Аксеневич Михаил Романович 1913\1909… 1941 Стародорожский РВК красноармеец пропал без вести 8.1944 нет о Слуцке

Акула Василий Иванович 1899 с. Рудня Копыльский РВК 150 гв. сп гв. кр-ц умер 13.08.1944 Польше

Акулич Александр Иванович 1905 Слуцкий уезд, Гресская вол. 153 сд капитан пропал до 8.07.1943

Акулич* Алесь Иванович 1905 д. Рубеж 1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 8.1944

Акулич* Виктор Поликарпович 1923 д. Забелы п/п 2 299 пропал без вести 4.1945

Акулич* Григорий Петрович 1900 (1898 д. Сороги) Слуцкий р-н и в РВК с 7.1944 44 гв. сд гв. кр-ц убит 29.08.1944 Польше

Акулич* Иван Иванович 1915 Слуцкий р-н, д. Рубеж мл. лейтенант попал в окружение 1941 погиб в плену 30.07.1944 (освобожден)

Акулич Игнат Яковлевич 1900 д. Барковцы 1944 Гресский РВК 173 сп кр-ц умер от ран 6.03.1945 Польше

Акулич* Константин Петрович 1921 д. Немча 8.1940 Слуцкий РВК ком. отд. пропал без вести 3.1944

Акулич Михаил Поликарпович 1911 Гресский р-н и РВК 7.1944, 399 сд кр-ц убит 31.08.1944

Акулич Павел Степанович 1926 д. Забелы Гресский РВК, 15 сд кр-ц убит 20.10.1944 Польше

Акулич* Степан Матвеевич 1903 д. Новинки 1944 Гресский РВК п/п 8 758 кр-ц убит 5.1945 Германии

Акулович* Адам Игнатович\Игнатьевич 1903 (1907) д. Кольчицы 7.1944 Гресский РВК, п/п 41 035 кр-ц пропал без вести 7\11.1944

Акулович* Александр Тимофеевич 1910 д. Кольчицы — нет

Акулович* Александр Устинович 1924 д. Кулики пропал без вести 1942 — нет

Акулович**Александр Устинович 1914 д. Кольчицы красноармеец пленен 29.06.1941 шталаг VI K (326) погиб 21.01.1943 м. Фореллькруг/Зенне

Акулович* Иван Андреевич 1910 д. Кольчицы пропал без вести 1943 — нет

Акулович* Иван Кирилович 1925 д. Кольчицы 1944 Гресский РВК, п/п 4 596 кр-ц пропал 10.1944

Акулович* Иван Устинович 1910 д. Кулики пропал без вести — нет

Акулович* Михаил Мойсеевич 1925 г. Слуцк\д. Бокшицы 10.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 8.1944

Акулович Николай Алексеевич 1908 д. Бакшида Слуцкий РВК, 61 сд красноармеец убит 8.09.1944 Польше

Акулович* Николай Афанасьевич 1912 д. Селище 1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944

Акулович Николай Тимофеевич 1901 д. Бокшицы 7.1941 Гороховский РВК, Могилевская обл. 271 сд красноармеец пропал без вести 7.1944

Акулович*Николай Устинович\Юстинович 1916 д. Островок\д. Кулики 6.1940 Гресск. РВК кр-ц пропал 1941

Акулович* Павел Семенович 1912 д. Нива (д. Таковище) 7.1944 Гресский РВК, 44 гв. сд гв. кр-ц пропал без вести 2.02.1945 Польше (1941 в Московской обл.)

Акулович* Петр Владимирович 1911 партизан погиб 29.5. 1944 Любанском р-не — нет

Акулович* Петр Иванович 11.03.1911 д. Колчицы кр-ц плен 6.08.1941 в шталаг 333 погиб 26.01.1944 м. Берген-Бельсен

Акулович* Петр Иванович 1915 д. Кольчицы пропал без вести — нет

Акулович Федор Филиппович 1906 п. Молотково 6.08.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. мл. сержант убит 16.01.1945 В. Пруссии

Акумович\Акимович* Нестер Тимофеевич 1905 Московская обл., 1944 Слуцкий РВК, 544 сд 152 сп кр-ц умер от ран 31.07.1945 В. Пруссии

Акунич\Акулич** Конаип. Петрович 1921 г. Слуцк Слуцкий РВК, 59 А 370 отд сержант умер от ран 29.01.1944 Ленинградской обл. г. Новгород

Акунович Петр Владимирович 1911…(мать в Слуцке) с 5.03.1944партизан убит 29.06.1944 Любаньском р-не

Аладко* Иван Сергеевич 1911 (1914) д. Чижовка с 1939, 296 скп 13 сд мл. л-нт пропал 5.06.1943 = с 1942 партизан отряда им. Гастелло погиб 17.6.1944 в Борисовском р-не

Аладко Леонид Федорович 1920 д. Чижовка\д. Читевка 10.1940 Старобинский РВК, п/я 103 кр-ц пропал без вести 7.1944

Аладко Федор Ефимович 1919 Старобинский р-н, Слуцкий РВК, 272 сд ст. сержант убит 23.06.1944 Карелии

Аладько\Алатько Иосиф Лукьянович 1922 д. Замошье 1941 Краснослободский РВК, 135 сд лейтенант пропал без вести 12.11.1943\28.01.1944

Албул* Николай Семенович 1918 Николаевская обл. Баштанский РВК 1031 сп 280 сд ст. сержант убит 15.02.1943 Курской обл. (извещение в д. Новодворцы)

Алдушин* Трофим Сидорович 1908 Брянская обл. 20.05.1941 Дубровский РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944 (жена в Слуцке)

Алейчик* Алексей Федорович 1892 д. Залядье пропал без вести 1944 — нет

Алейчик* Михаил Константинович 1907 г. Слуцк 7.1944 полевой ВК кр-ц умер ЭГ 3272 15.04.1945 Куйбышевской обл.

Алейчик* Ростислав Иванович 1926 д. Чайчицы (д. Рачковичи) 54 гв. сд 160 гв. сп гв. мл. сержант убит 25\26.10.1944 В. Пруссии

Александров* Александр … нет

Александров Александр Васильевич 1911 Башкирии 1941 Ржевский ГВК красноармеец пропал 9.1944 (жена в д. Грозово)

Александров Иван Николаевич 1921 Калининская обл. 8.07.1944 Гресский РВК 34 гв. мсбр гв. красноармеец пропал без вести 21.04.1945 Германии

Александров* Николай Иванович 1914 г. Витебск 2.07.1944 Слуцкий РВК, 152 сд красноармеец убит 6.08.1944 Польше

Александрович Адам Александрович 1910 д. Уречье 1944 Слуцкий РВК п/п 69 606 кр-ц пропал 2.1945

Александрович Виктор Павлович 1920 д. Уречье 10.1940 Слуцкий РВК красноармеец пропал 8.1944

Алексеев* Александр Ермолаевич 1924 Калинин. обл. 1944 Слуцкий РВК 163 гв. сп 54 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 14.02.1945. 427 ОМСБ, 58 ОМСБ. В. Пруссии

Алексеев Василий Алексеевич 1897 г. Слуцк 3.06.1944 расстрелян фашистами в Пскове. Книга памяти. Псковской обл.

Алексеев Василий Алексеевич 1910 г. Слуцк 1943 Кожвинский РВК, Коми АССР 56 гв. сд гв. красноармеец убит 31.01.1944 Калининской обл.

Алексеев* Иван Ермолаевич 1915 г. Слуцк 2.07.1944 Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит 6.08.1944 Польше

Алексеев* Михаил Алексеевич 1921 Псковской обл. Слуцкий РВК 53 тп 81 мд кр-ц пропал 11.1941

Алексеев* Михаил Васильевич 1913 д. Лесище пропал без вести — нет

Алексеев* Михаил Максимович 1912 д. Лесуны 6.07.1944 Слуцкий РВК, 61 сд кр-ц убит 19.08.1944 Польше

Алексеенко* Федор Иванович 1912 Воронежская обл. 5 гв. тбр гв. ефрейтор убит 8.08.1943 Краснодарском кр. (жена в Слуцке)

Аленовский* Анатолий Поликарпович 1926 д. Подстарево, пропал в Ленинградская обл.- нет

Аленский* Аркадий Михайлович 1922…1941 Гресский РВК 656 сп кр-ц пленен 25.10.1941 = освобожден 2.12.1944 2й УкрФ

Аленский* Виктор Михайлович 1923 Гресский р-н, д. Забоба полевой ВК, п/п 41 144 кр-ц пропал 10.1944

Аленский Иван Владимирович 1914 д. Л. Бор 3.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 6.1941

Аленский Лютен Иосифович 1906 Слуцкий р-н, д. Коист 1941 Куркийокский РВК Карелия красноармеец пропал без вести 12.1944

Аленский* Павел Федорович… красноармеец умер от ран 10.03.1945 г. Ростове-на-Дону

Алеха* Михаил Михайлович 1919… сержант погиб 12.03.1945 Польше нет

Алехно Николай Ефимович 1919 Слуцкий р-н и РВК 1944 в 193 сд сержант убит 12.03.1945 Польше

Алехнович* Бронислав Романович 1907 Краснослободском р-не д. Ихозопи (с. Селище) 6.07.1944 полев. ВК кр-ц пропал без вести 10.1944

Алехнович Виктор Сидорович\Федорович 1925 д. Устрань Слуцкий РВК 328 сд 1103 сп кр-ц убит 15\16.01.1945 Польше

Алехнович* Павел Романович 1900 Слуцкий р-н, с. Пакершев Ратиборский пересыл\п. 336 сд кр-ц убит 20.04.1945 Чехословакии.

Алешаевич Иосиф Фил. 1899 Слуцкий р-н, д. Хеневич Вяземский РВК, Смоленская обл. 421 сп кр-ц погиб 11.03.1944 Калининской обл.

Алешевич\ Алишевич* Николай Тарасович 1921с. Евладович 1944 Гресский РВК, 685 сп 193 сд кр-ц убит 29\31.01.1945 Польше

Алешка* Владимир Никитич 1922 д. Новодворцы 1.05.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Алешка* Иосиф Андреевич 1910 д. Хиноловка пропал без вести 1944 — нет

Алешка Петр Иванович 1916 д. Весея 10.1939 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944

Алешкевич* Михаил Михайлович 1917 (1915) д. Белевичи 1940 Краснослобод. РВК с-нт пропал 10.1944\42

Алешко Александр Андреевич 1926 д. Болочицы Слуцкий РВК, 220 сд кр-ц убит 12.02.1945 В. Пруссии

Алешко Арсентий Иванович 1925 д. Чижовка 7.1944 Слуцкий РВК п/п 4 521 кр-ц пропал без вести 3.1945

Алешко Василий Степанович 1919 д. Болочина 1939 Слуцкий РВК, пропал без вести 8.1944

Алешко* Василий Тимофеевич 1921\20 д. Танежицы 9.1940 Краснослободский РВК кр-ц пропал 10.1944

Алешко* Виктор Антонович 1908 (жена в Слуцке) 43 А воентехник 2 р. пропал 4.08.1941 Смоленской обл.

Алешко Владимир Алексеевич 1926 д. Болотчицы 1944 Слуцкий РВК п/п 15 268 кр-ц пропал без вести 3.1945

Алешко Владимир Михайлович 1920 д. Балочицы 10.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 7.1944

Алешко* Владимир Никитович 1922 д. Новодворцы пропал без вести 1944 — нет

Алешко Владимир Сергеевич 10.04.1919 Старобинский р-н 1940 Слуцкий РВК, п/п 54 155 красноармеец пленен 9.07.1941 шталаг IV B погиб в плену 23.01.1942 г. Кааден

Алешко Георгий Никифорович 1904 Слуцкий р-н и РВК, 4.07.1944 в 1 сд кр-ц убит 14.01.1945 Польше

Алешко Григорий Афанасьевич 1915 д. Белод/д. Полоз 288 сп 64 сд л-нт пропал без вести до 4.06.1943

Алешко Денис Тимофеевич 1900 д. Воля 7.1944 Слуцкий РВК п/п 113 183 кр-ц пропал без вести 10.1944

Алешко Дмитрий Герасимович 1901 д. Болотичи полевой ВК Минская обл. 20 сд кр-ц убит 28.10.1944 В. Пруссии

Алешко* Евгений Степанович 4.12.1919 г. Слуцк кр-ц пленен 27.06.1941 шталаг VIII E (308) погиб 18.12.1941 лаг. Нойхаммер

Алешко Иван Андреевич 1910 к/з им. Сталина 172 сп 13 сд капитан пропал без вести до 4.06.1943

Алешко Иван Иванович 1913 д. Весея 7.1944 полевой ВК кр-ц пропал без вести 7.1944

Алешко* Иван Степанович … д. Кажушки пропал без вести 1943 — нет

Алешко (Пляшко*) Игнат Данилович 1912 д. Балотичи 3.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 12.1941

Алешко Иосиф Федорович 1910 д. Хиколовка 1944 Слуцкий РВК, 38 гв. сд гв. кр-ц убит 13.10.1944

Алешко Леонит Андреевич 1909 д. Болотчицы 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 6.1944

Алешко* Максим Федорович 1906 д. Амговичи 1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944

Алешко Михаил Иванович 1909 Слуцкий р-н и РВК, 1944 в 48 гв. сд гв. кр-ц убит 2.12.1944

Алешко Николай Тимофеевич 1926 д. Болотинцы 1944 Слуцкий РВК 20 гсд гв. мл. сержант убит 20.01.1945 В. Пруссии

Алешко* Петр Андреевич 1916 г. Слуцк Слуцкий РВК, 19 сд капитан убит 17.03.1943 Харьковской обл.

Алешко Степан Ефимович 1904 д. Болотчицы 1944, Слуцкий РВК, 20 гсд гв. кр-ц убит 5.02.1945 В. Пруссии

Алешко Степан Николаевич 1913 д. Болотчицы\с. Бавочицы 1944 Слуцкий РВК 20 гсд гв. кр-ц убит 20.01.1945 В. Пруссии

Алешко Стефан Федорович 1900 д. Болотчицы 1944, Слуцкий РВК 20 гсд гв. еф-р убит 30.01.1945 В. Пруссии

Алешко* Федор Андреевич 1907 д. Середняки 06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944 41 Москве

Алиновский*Анатолий Федорович 1925 д. Островок 1942 в м. Греск — нет

Алиновский Андрей Кириллович 1917 Гресский р-н и РВК 1944, 193 сд кр-ц убит 4.02.1945 Польше

Алиновский Иван Федорович 1910 д. Корачевщина 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 6.1944

Алиновский*Михаил Андреевич 1916 д. Н. Рачковичи 1939 Краснослободский РВК кр-ц пропал 9.1944

Алиновский*Станислав Арсеньевич 1918 д. Прогресс 1937 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 1941

Алисевич Александр Александрович1916… 10.1938 Гресский РВК красноармеец пропал без вести 9.1944

Алисевич* Николай Кононович 1919 д. Лопатичи 7.1944 Слуцк. РВК 130 сд кр-ц убит 19.01.1945 В. Пруссии

Алисевич (Алишевич\ Алюсевич**) Юльян (Юлиан) Альбертович 1910 д. Островок (д. Прогресс\д. Старина) 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Алисимчук* Василий Андреевич 1915 г. Запорожье гв. ст. лейтенант 23 гв. сп 8 гв. сд убит 10.08.1944 (нет о Слуцке)

Алишевич Иван Маркович 1927 Гресский р-н, Чистекский с/с Гресский РВК 1944, 476 арт. б-н красноармеец 26.05.1946 Ворошиловградской обл.

Алишевич* Иван Митрофанович 1923 д. Маяк пропал без вести 1942 под Ленинградом - нет

Алишевский Николай Андреевич 1925 с. Брановичи 1944 Слуцкий РВК, 132 сд кр-ц убит 8.10.1944 Польше

Алишевский* Павел Андрееви 1923 д. Брановичи пропал без вести 1945 В. Пруссии — нет

Алишкевич Павел Трофимович 1915 г. Минск 1944 Гресский РВК п/п 11 177 кр-ц пропал без вести 8.1944

Алтухов* Тимофей Васильевич… лейтенант пропал 1941 нет

Альшевич Павел Григорьевич 1917 г. Слуцк 6.1941 Оршанский ГВК, пропал без вести 5.1944

Альбинский Алраш Рулинович 1910 …4.1941 Слуцкий ГВК, красноармеец пропал без вести 10.1941

Альсовик/Альхович* Николай Кузьмич 1922 д. Замошье 5.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Альтман Шая Рувимович 1912 г. Слуцк воентехник 1 р. погиб (пропал без вести)

Альтшуль Шмерул Гильевич /Гилелевич 1925/1924 г. Слуцк Слуцкий РВК, погиб 1944. Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом. Том 5

Альферов* Илья Яковлевич 1923 пропал 1941 нет

Альхирович* Захар Порфирович 1909 Слуцк 3.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Альховик Иван Петрович 1924 д. Прощица 1944 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Альховик Степан Андреевич 1911 Слуцкий р-н с. Рощица Голиневский РВК, 70 мбр кр-ц убит 6.03.1944 Каменец-Подольской обл.

Амбражевич*\Амброжевич Андрей Андреевич 1924 д. Серяги\д. Серяш 175 сд кр-ц убит 7.11.1944 Польше

Амбражевич* Андрей Степанович 1904 д. Серяги Котельниковский РВК, 280 сд кр-ц убит 1.11.1942 Орловской обл.

Амбражевич* Василий Семенович 1903 д. Селище 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 45 868 красноармеец пропал без вести 10.1944

Амбражевич Василий Семенович 1904 Ив. Огороднинцкий с/с 4.07.1944 Слуцкий РВК 197 зсп кр-ц ранен 18.08.1944?

Амбражевич\Амброжевич Григорий Тимофеевич 1905 д. Подлипцы 9.07.1944 Гресский РВК 108 сд 539 сп кр-ц убит 3.09.1944 Польше

Амбражевич** Евдоким Петрович 1909 д. Подлипцы 6.1941 Слуцкий РВК, 364 сд кр-ц\ мл. сержант убит 3.02.1943 Ленинградской обл.

Амбражевич*Константин Федорович 1911 д. Серяги Слуцк. РВК 328 сд 1105 сп кр-ц убит 15.10.1944 Польше

Амбражевич* Михаил Демьянович 1918 д. Серяги пропал без вести 1944 — нет

Амбражевич* Никонор Демьянович 1904 д. Серяги 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 6.1944 (1941)

Амброжевич* Андрей Андреевич 1924 д. Серяги 1944 Слуцкий РВК 175 сд 282 сп кр-ц убит 7.11.1944 Польше

Амбротевич Михоил Демьянович 1918 д. Серяги 10.1938 Слуцкий РВК, сержант пропал без вести 10.1944

Амброшевич Александр Михайлович 1903 д. Переходы с 25.03.1943 партизан отряда им. Дзержинского бр. им. Фрунзе убит 18.04.1943 в д. Переходы (сожжена фашистами)

Амелькович* Андрей Захарович 1919 (1921?) пропал без вести — нет

Амелькович Иван Андреевич 1906 д. Болотчицы 7.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. красноармеец убит 4.03.1945 В. Пруссии

Амелькович Иван Захарович 1910 д. Болочицы 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Амелькович Михаил Григорьевич 1920 д. Броково 1944 Слуцкий РВК, 20 гсд гв. сержант убит 18.03.1945 В. Пруссии

Амелькович Федор Дмитриевич 1919… Слуцкий РВК, 77 сд сержант убит 21.08.1942 Краснодарском кр.

Амелькович Федор Николаевич 1907 с. Болотчицы 7.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. красноармеец убит 25.10.1944 В. Пруссии

Амилькович Михаил Петрович 1909 Слуцком р-не 1941 Любаньский РВК пропал без вести 8.1944

Андрасюк** Владимир Никонорович 1922 д. Морги (д. Устрань) 1944 Копыльский РВК 15 сд красноармеец убит 14.03.1945 Польше

Андрасюк* Владимир Никонорович 1916 д. Ульяновка убит 14.01.1945 Германии — нет

Андреев* Владимир Александрович 1899 г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК, 108 сд кр-ц пропал без вести 5.10.1944

Андреев* Евгений Андреевич 1921 г. Слуцк 11.09.1940 Слуцкий ГВК, 136 сд кр-ц убит 30.03.1945 Польше

Андреев Лаврентий Гордеевич 1913 г. Слуцк Сталинабадский РВК 110 сп 325 сд кр-ц убит 10.04.1945 В. Пруссии

Андреев* Леонид Михайлович 1926\1921 Слуцкий р-н Сталинский РВК, г. Минск 20 гсд кр-ц убит 3.02.1945 В. Пруссии

Андреев* Николай Данилович … д. Н. Рачковичи пропал без вести 1943 — нет

Андреев* Федор Васильевич 1909 Ленинградская обл. Слуцкий РВК, Ленинградская обл. 123 сд кр-ц убит 24.08.1941 Ленинградской обл.

Андриянов* Николай Иванович 1908 Иванов. обл.2.07.1944 Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит 6.08.1944 Польше

Андрусевич Василий Константинович 1910 Донбасс 1940 Вытегорский РВК Вологодской обл. кр-ц пропал без вести 10.1944 (жена в Гресском р-не)

Андрусевич Владимер (Владимир) Александрович 1912 Слуцком р-не, Билигасском с/с 14.10.1942 Сталинский РВК, Челябинская обл. 1108 сп 331 сд кр-ц погиб 10.03.1944 Витебской обл.

Аникий\Аникин* Николай Николаевич 1908 г. Слуцк 1942 Ферганский РВК 58 гв. сд кр-ц пропал без вести 12.08.1944

Аниславский* Казимир Векентьевич 1906 д. Рубеж пропал без вести — нет

Аниушкевич* Варфаломей Константинович 1894 Слуцкий р-н, д. Малец 126 горловской сд красноармеец убит 22.10.1943 Запорожской обл.

Аниханов* Василий Васильевич 1926 Слуцкий р-н и РВК, 29 автоп кр-ц умер от болезни ХППГ 4169 23.07.1945 Германии

Аносов Александр Васильевич 1911 Башкирии 1941 Южовский ГВК кр-ц пропал 9.1944 (жена в д. Грозово)

Анохин Константин Михайлович 1908 Калужской обл. 1944 Слуцкий РВК 75 гв. сд 241 гв. сп гв. кр-ц убит 14.01.1945 Польше

Аношко Трофим Трофимович 1896 с. Доросино 1942 Угличский РВК Ярославской обл. п/п 5163 сержант пропал без вести 12.1943

Антипович Михаил Дмитриевич 1920 Слуцкий р-н, с. Бронивичи 62 ад дд старшина убит 20.02.1943 Саратовской обл.

Антипович\Анципович* Сергей Дмитриевич 1916 г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК 132 сд кр-ц убит 27.10.1944 Польше

Антипович Степан Савович 1901 д. Брановичи 6.07.1944 Слуцкий РВК, 96 гв. сд гв. красноармеец убит 23.10.1944 В. Пруссии

Антоненко* Михаил Митрофанович 1911 Смоленская обл. Слуцкий РВК Ленинградская обл. 74 сд 27 А красноармеец умер от ран 25.03.1943 Ленинградской обл.

Антонов** Леонид Владимирович 1910 д. Крушенки (д. Залядье) 10.07.1944 Слуцк. РВК, 55 гв. сд 164 гв. сп гв. кр-ц убит 11.02.1945 В. Пруссии

Антонов Николай Дмитриевич 1926 м. Уречье Слуцкий РВК, 61 сд 66 сп кр-ц убит 5.02.1945 В. Пруссии

Антонович Николай Александрович 1920 г. Слуцк Чаусский РВК, 80 сд сержант пропал 3.03.1945 Германии

Ануфрейчик* Николай Петрович 1911 г. Слуцк (д. Новодворцы) 7.07.1944 Слуцкий РВК 143 сд кр-ц убит 10.10.1944 Польше

Ануфриев* Иван Афанасьевич 1907 Брянской обл. 24.06.1941 Дятьковский РВК 93 сп кр-ц пропал без вести 7.1944 (жена в Слуцке)

Ануфриев* Иван Федорович 10.01.1914 д. Козловичи кр-ц пленен 2.07.1941 шталаг VI C погиб 4.01.1942

Ануфрович* Федор Францевич 1905 г. Слуцк 1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944

Анцелович* Филипп Филиппович 1919 д. Брановичи Слуцк. РВК, 291 сп кр-ц умер от ран 16.08.1944 Бресте

Анцилевич* Мосия Заумович 1906 г. Слуцк 22.06.1941 Старобинский РВК кр-ц пропал без вести 3.1944

Анципович* Анатолий Васильевич 1923 д. В. Падер 7.1944 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 12.1944

Анципович* Арсен Арсениевич 1915 д. Брановичи пропал без вести 1943 под Сталинградом — нет

Анципович* Борис Данилович 1922 г. Слуцк Слуцкий РВК, 748 зап кр-ц пропал без вести 4.09.1942 Сталинградской обл.

Анципович*Василий Калинникович 1902 д. Брановичи пропал без вести 1944 Польше — нет

Анципович*Иван Арсентьевич 1917 д. Брановичи пропал без вести 1941 Смоленской обл. — нет

Анципович*Иван Герасимович 1902 д. Брановичи пропал без вести — нет

Анципович*Михаил Дмитриевич 1920 д. Брановичи 9.1940 Слуцкий РВК кр-ц пропал 8.1944

Анципович*Никита Тихонович 1894… пропал 1944 нет

Анципович*Никифор Тихонович 1898 д. Исерно Слуцкий РВК пропал без вести 1941 — нет

Анцитович Петр Михайлович 1916 г. Слуцк 7.1940 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Анципович*Серафим Иванович 1924 д. Брановичи погиб 1945 г. Порт-Артур — нет

Анципович*Сергей Гаврилович 1908 д. Брановичи 23.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Анципович*Степан Савич 1901 д. Брановичи пропал без вести 1944 В. Пруссии — нет

Анцитович\Анципович* Петр Михайлович 1916 г. Слуцк, 7.1940 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 9.1944

Анюшко* Иван Семенович 1919 Черниговская обл. Слуцкий РВК 12 гв. сд гв. сержант убит 9.10.1944 Латвии

Апанович* Никифор Степанович 1915 Слуцкий р-н, д. Танежицы 111 сд капитан пропал без вести 2.03.1943 Харьковской обл.

Апельсин* Мейлах/Шейлак Иосифович 1904 г. Слуцк чф отд. в\инж 2 р. пропал без вести 2/17.07.1942

Арабин* Александр Федорович 1902 д. В. Слива 7.1944 полевой ВК п/п 16 431 кр-ц пропал без вести 11.1944

Арабин* Александр Федорович 1918 д. В. Слива пропал без вести 1944 — нет

Арабина* Александр Анисимович … д. Евличи Мордовский РВК Тамбовской обл. 20 гв. мбр гв. старшина убит 11.01.1944 Винницкой обл.

Арабина* Анатолий Анисимович 1926 д. Евличи к/з «Трактор» 17.07.1944 Слуцкий РВК, 277 сд кр-ц убит 16.02.1945 В. Пруссии

Арабина* Андрей Федорович 1918 (1923) д. В. Слива 1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал 8.1944

Арапович*/Аранович* Николай Кизимирович/Казимирович 1914\1904 п. Огородники 1941 Слуцкий РВК, 55 гв. сд с-нт пленен 7.1941\ гв. кр-ц убит 30.10.1944 В. Пруссии

Арастович* Владимир Васильевич 1924 д. М. Слива 1944 Слуцкий РВК 75 гв. сд гв. кр-ц убит 9.03.1945 Германии

Арастович Михаил Игнатьевич 1909 д. Мостки 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Арастович* Павел Васильевич 1913 (1923) д. Сливка 11.1939 Могилевский РВК, кр-ц пропал 6.1941

Арастович* Петр Степанович 1903 д. Рабак партизан погиб 1944 — нет.

Ардер* Василий Никонорович 1922 Пинская обл. Слуцкий РВК 20 гв. сд гв. кр-ц убит 22.01.1945 В. Пруссии

Арестов Николай Иванович 1907 Уральская обл. Гресский РВК 193 сд кр-ц пропал без вести 19.08.1944

Арестович* Александр Васильевич 1917 д. М. Слива 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944

Арестович Владимир Васильевич 1924 д. М. Сливка 1944 Слуцкий РВК 75 гв. сд гв. красноармеец убит 9\11.03.1945 Германии

Арестович* Михаил Васильевич 1912 д. М. Слива 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944

Арестович* Михаил Степанович 1908 д. Сороги 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944 (1941)

Арончик* Борис Яковлевич 1909 г. Слуцк с 1937 1641 сд 542 сп красноармеец пропал без вести 9.1944

Артаманов\ Артамонов* Григорий …4.12.1926 г. Слуцк пленен не позднее 5.03.1943 концлагерь Дахау номер 45 755?

Артегов* Заурбек …1915 г. Орджоникидзе 2.07.1944 Слуцкий РВК 48 гв. сд гв. мл. с-нт убит 15\16.01.1945 В. Пруссии

Артемков Андрей Григорьевич 1909 Гомельская обл. 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит 25.07.1944 Брестской обл.

Артихович* Ефим Константинович 1902 д. Селище 4.07.1944 полевой ВК п/п 41 035 кр-ц пропал 10.1944

Артихович* Михаил Яковлевич 1913 д. Селище 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд 160 гв. сп гв. мл. сержант убит 18.01.1945 В. Пруссии

Артихович* Николай Николаевич 1914 д. Селище (д. Новодворцы) Слуцкий РВК, п/я 33/а кр-ц пропал 8.1941

Артихович Николай Николаевич 20.01.1915 г. Слуцк мл\офицер пленен 7.1941 шталаг 307 погиб 15.10.194 Деблин

Артиховский* Евсей Никифорович 1900 м. Уречье Слуцк. РВК 511 опаб кр-ц убит 11.03.1945 Польше

Артишинский Виктор Дмитриевич 1907 г. Слуцк Ленинградский ГВК пропал без вести 1941

Артишкевич Иван Федорович 1913, д. Летковщина 1944 Гресский РВК, п/п 1 001 кр-ц пропал 3.1945

Артюхович* Роман Романович 1919 д. Безверховичи 6.07.1941 Слуцк. РВК 145 сд ст. с-нт убит 20.09.1944 Латвии

Артюхович Федор Максимович 1909 г. Слуцк кр-ц пленен 23.06.1941 шталаг 307 погиб 2.09.1941 г. Деблин

Артюшкевич* Иван Дмитриевич 1908 (1904) д. Летковщина 1944 Гресский РВК 399 сд кр-ц убит 28.08.1944 Польше

Артюшкевич* Иван Федорович 1913 д. Летковщина пропал без вести Германии — нет

Архангельский* Всеволод Васильевич 1915 г. Слуцк 7.1944 Слуцкий РВК 130 сд кр-ц умер от ран 27.03.1945 В. Пруссии

Архангельский Константин Степанович 1914… 25.06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Арцихович** Федор Максимович 1909 с. Селище 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944

Арчегов Завберг Зельдович 1915 г. Орджоникидзе 7.1944 полевой ВК п/п 45 868 кр-ц пропал без вести 12.1944 (жена в Слуцке)

Асадчий* Василий Фёдорович 1908 д. Покрашево пропал без вести 1945 Германии — нет

Асиевский Александр Александрович 1914 д. Басловцы 1938 Слуцкий ОРВК, п/я 17 сержант пропал 9.1943

Асмантович* Аркадий Захарович 1921 г. Слуцк с 1940 846 сп 267 сд лейтенант пропал без вести 6.1942 Ленинградской обл.

Асс* Самуил Мендалевич 1921 п. Уречье 1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 12.1943

Астаненя Владимир Кузмич 1922 Слуцкий р-н, к/з Комбинат Смоленская обл. Медынский РВК 21 гв. сд 64 гв. сп гв. красноармеец убит 25.08.1944 Литве

Астанович Вячеслав Ерославович 1918 д. Рудня 1939 Гресский РВК, сержант пропал без вести 9.1944

Астапеня** Иван Захарович 1916 д. Маглыши 9.1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944

Астапеня** Николай Захарович 1922 (1921) д. Маглыши 1944 Слуцкий РВК, 60 сд кр-ц убит 9.03.1945 Германии

Астапов* Максим Захарович 1924 Гомельск. обл. 7.07.1944 Слуцкий РВК, 130 сд кр-ц убит 17.03.1945 В. Пруссии

Астапович* Антон Адамович 1917 д. Рудня пропал без вести 1944 Польше — нет

Астапович* Виктор Антонович 1920 д. Рудня Гресский РВК партизан отряда им. Суворова бр. им. Коледы пропал без вести 6.06.1944 Минской обл.

Астапович* Войцах Леванович 1918 д. Рудня пропал без вести 1941 — нет

Астапович* Вячеслав Ярославович 1918 д. Рудня погиб в плену 1942 — нет

Астапович* Иосиф Антонович 1925 д. Рудня пропал без вести 1944 — нет

Астапович Иосиф Константинович 1917 (1918) д. Рудня\ д. Леньки 1937 Гресский РВК, п/о 22 п/я 45 кр-ц пропал без вести 10.1944 Польше

Астапович* Иосиф Леонтьевич 1907 д. Рудня пропал без вести 1944 В. Пруссии — нет

Астрейка* Анатолий Иванович 1925 д. Новинки пропал без вести Польше — нет

Астрейка*\Астрейко Николай Дмитриевич 1921 д. Рыжица 7.08.1944 Слуцкий РВК, 44 гв. сд гв. кр-ц умер от ран 28.08.1944 Польше

Астрейко Михаил Иосифович 1907 Слуцкий р-н, д. Рижица 23.06.1941 Червеньский РВК Минской обл. кр-ц пропал без вести 1.1943

Астрейко Николай Алексеевич 1926 Слуцкий р-н, д. Княжья-нога 10.07.1944 Любаньский РВК, 673 сп Красноармеец погиб 19.10.1944 Польше

Астрейко Николай Дмитриевич 1922 д. Рыжица 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 51 704 кр-ц пропал 10.1944

Астрейко* Павел Федорович 1901 с. Уречье 7.1944 Слуцкий РВК 96 гв. сд 295 гв. сп гв. кр-ц убит 20.03.1945 В. Пруссии

Астрийко Иван Георгиевич 1918 д. Княжа Могила 1944 Слуцкий РВК 55 сд кр-ц убит 19.08.1944 Польше

Астровский\ Островский* Василий Кондратьевич 1902\1905 Гресский р-н д. Алуфропит = д. Ануфровичи 685 сп кр-ц умер от ран 74 МСБ 4.09.1944 Польше

Атливанчик\Анцилванчик* Петр Петрович 1918 д. Ленино 1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944

Афанасенко* Викентий Юльянович 1911 д. Б. Жураво Слуцкий РВК, п/я 03 кр-ц пропал без вести 8.1941

Афанасенко* Иосиф Иосифович 1914 (1916) д. Б. Журово с 11.01.1944 партизан пропал без вести 15.02.1944

Афанасенко* Иосиф Иосифович 1911 … пропал 15.04.1944 нет

Афанасенко* Макар Никодимович 1909 (1900) д. Б. Журово 1930 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 11.1944

Афанасенко* Михаил Ульянович 1909 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК пропал без вести — нет

Афанасьев* Александр Васильевич… с. Селище пропал без вести 1944 — нет

Афанасьев* Александр Кузмич 1908 г. Слуцк Слуцкий ГВК, 395 сд кр-ц пропал 22.07.1942 Ростовской обл.

Афонасенко** Антон Васильевич 1906 д. Б. Журово 29.03.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944

Афонин Степан Яковлевич 1912 м. Уречье 6.1941 Слуцкий РВК п/п 3 689 кр-ц пропал без вести 4.1945

Афромеев* Павел Максимович… 48 полк 6 див. ст. лейтенант пропал без вести 1941

Ахрамович Константин Матвеевич1920 Копыльскои р-не 25.09.1944 Гресск. РВК 364 сд кр-ц убит 1.05.1945 Германии

Ахрамович* Николай Николаевич… ст. сержант убит 26.08.1944 Румынии нет

Ахрамович*/Ахрамовец* Рафаил Михайлович 1905 Слуцкий р-н 2.07.1944, Слуцкий РВК, 48 гв. сд 138 гв. сп гв. сержант убит 15\16.01.1945 В. Пруссии. Книга памяти. Саратовская обл.

Ахрамович* Степан Семенович 1914 д. Висла 29.07.1944 Слуцкий РВК, 354 сд кр-ц убит 5.04.1945 Польше

Ашкинадзе Наум Моисеевич 1898 г. Слуцк с 1941 222 сд майор убит 30.07.1944 Литве

Ашурко* Михаил Трофимович 1926 Бобруйская обл. 1944 Слуцкий РВК, 77 гв. сд гв. сержант убит 17.04.1945 Германии.

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© 2000–2020 Газета «Інфа-Кур’ер». Копирование, цитирование и распространение материалов допускается при указании прямой активной ссылки на источник.

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