* — есть в Книге Память. Слуцкого района
___ — есть в электронном Банке данных погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны военнослужащих, призванных с территории Республики Беларусь
Абелец* Михаил Иванович 1919 с. Каменка
Абражевич*Андрей Степанович 1904 г. Слуцк 1031 сп красноармеец убит 1.11.1942 в Орловской обл.
Абражевич* Иосиф Петрович… д. Подлипцы 7 гв. сд гв. мл. лейтенант пропал
Абраженя* Степан Лаврентьевич 1897 с. Быково с 1917, 92 гап подп-к пропал 8.1941 в Киевской обл.
Абраменко Григорий Осролович 1912 Брянской обл. 7.07.1944 Гресский РВК в/ч п/п 2 959 кр-ц пропал без вести 3.1945
Абрамович* Владимир Иосифович 1925 с. Селище 1944 Слуцкий РВК 132 сд кр-ц убит 13\17.10.1944 Польше
Абрамович* Иосиф Иванович 1898 с. Селище Слуцкий РВК 115 УР 506 опагб кр-ц убит
Абрамович* Моисей Яковлевич 1917 Николаевский р-н г. Слуцк Краснополянский с/с д. В. Рестюс 256 осбр кр-ц убит 5.10.1942 Чечено-Ингушская АССР (извещение жене в г. Слуцк)
Абрамович Соломон Яковлевич 1914 г. Слуцк военврач 3 р. убит или пропал без вести…
Абрамчик Александр Александрович 1917… 1939 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 11.1944
Абрамчик** Иван Иосифович 1907 Копыльский р-н 6.1941 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 1941
Авдеев Борис Николаевич 1910 г. Бобруйск
Авдеев*Георгий Иванович 1918 Могилевской обл. 1939 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Авербах Борис Борисович 1907 г. Слуцк 1064 сп кр-ц умер от ран
Авраменко* Василий Иванович 1923 д. В. Слива пропал без вести 1945 — нет данных.
Аврамченко Владимир Романович 1924 м. Ленино Слуцкий РВК, 167 сд ст. л-нт убит
Аврамчик Иван Григорьевич 1926 Гресский р-н д. Вильчи 7.1944 Бобруйский РВК, 186 сд красноармеец пропал без вести
Агапов*Филипп Никитович 1924 Смоленская обл. 2.07.1944 Слуцк. РВК 152 сд кр-ц убит 6.08.1944 Польше
Агаповский Николай Александрович 1913 Слуцком р-не, д. Колита 413 сд красноармеец убит
Агародник\Агородник Иван Николаевич 1918 д. Чижовка 9.1938 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 1941
Агеев* Даниил Григорьевич 1914(1902) Красноярск. кр. 2.07.1944 Слуцк. РВК 152 сд кр-ц убит 6.08.1944 Польше
Агеев Семен Глебович 1925 Смоленская обл. 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит 4.08.1944 Польше
Агульников* Израил Иосифович 1924 г. Слуцк 8.1941 Чкаловская обл., п/п 49 839 кр-ц убит
Агур* Григорий Григорьевич 1922 лейтенант убит
Адамец Конон Яковлевич 1912 Ворошиловоградская обл. 8.08.1939 Слуцкий РВК, красноармеец убит 10.1939
Адамович* Александр Петрович 1905 д. Озерцы пропал без вести 1945 Германии нет
Адамович* Владимир Иосифович 1920 Гресский р-н и РВК 124 сд кр-ц пропал без вести 7.1942 = пленен Воронежской обл.= освобожден
Адамович** Евгений Франкович 1925 д. Крушники (д. Залядье) 7.07.1944 Червонослободский РВК, 76 сд мл. сержант убит 2.03.1945 Германии
Адамович Константин Александрович 1921 с. Забелы 1944 Гресский РВК, 108 сд кр-ц убит 5.10.1944
Адамович Константин Васильевич 1920 д. Сунаи 1940 Гресский РВК 27 мсп кр-ц убит
Адашович Давыд Савович 1907 Гресском р-не и РВК1944, 399 сд красноармеец убит 5.09.1944 Польше
Адериха Адам Петрович 1910 д. Беличи 1941 Любаньский РВК пропал без вести 8.1943
Адериха* Виктор Васильевич 1913 д. Чалевичи
Адериха Петр Моисеевич 1897 с. Беличи 1944 полевой ВК, 20 гсд красноармеец убит
Адерихо Сергей Григорьевич 1906 д. Горки
Адзерихо* Иван Борисович 1914 д. Беличи
Адзерихо* Иван Макарович … д. Ячево пропал без вести 1945 — нет
Адзерихо* Сергей Степанович 1916 г. Слуцк 204 отд. сап. бат. мл. лейтенант пропал без вести 7.1941
Адзерихо Степан Иванович 1895 д. Беличи 7.07.1944 Кагановичский РВК г. Минска кр-ц пропал 9.1944
Адзерихо Федор Емельянович 1905 Слуцкий р-н и РВК1944 в 48 гв. сд гв. кр-ц убит 18−19.01.1945 В. Пруссии
Адириха Трофим Семенович 1902 Слуцкий р-н 10.07.1944, 352 сд кр-ц убит
Адярыха Александр Борисович 1923 Минская обл. Слуцкий РВК 328 сд кр-ц убит
Ажгирей** Павел Павлович 1924\3 д. Старево партизан с 7.08.1944 Слуцкий РВК в 44 сд кр-ц убит 10\19.08.1944 Польше
Ажевский* Александр Демьянович 1911 д. Омговичи - нет
Ажевский* Антон Яковлевич… д. Омговичи - нет
Ажевский* Борис Федорович 1919 (1920) Середняковский с/с (д. Ваньковщина) 1944 Слуцкий РВК 413 сд 3 сп кр-ц умер от ран
Ажевский* Борис Фомич 1921 д. Подлипцы — нет
Ажевский* Владимир Фомич 1922 д. Подлипцы 1944 Слуцкий РВК 152 гв. сп гв. кр-ц умер от ран 3.02.1945 ППГ 73 В. Пруссии
Ажевский* Даниил Демьянович 1914 д. Омговичи 1936 Слуцкий РВК, п/п 86 569 офицер убит
Ажевский\Ажельский* Иван Яковлевич 1913 д. Амговичи 10.1937 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 6.1941
Ажельсинов* Михаил Абрамович 1911 г. Слуцк и РВК 242 гв. сд 900 гв. сп гв. кр-ц убит
Айбрашевич* Михаил Демьянович 1918… сержант пропал 1944 нет
Айзенштадт*\Айзенштарт Абрам Иосифович 1909 г. Слуцк 16 А 696 иптап лейтенант убит
Айсухович (Айсухевич*) Федор Людвигович\Людмилович 1895 г. Слуцк и ГВК 30 сд кр-ц умер от ран
Акалей* Михаил Иванович 1918 … 154 тбр погиб
Акимов* Андрей Яковлевич 1914 Орлов. обл.
Акинчиц* Александр Поликарпович 1916 д. Старина пропал 1941 — нет
Акинчиц* Юлиан Поликарпович 1916 д. Старина пропал 1942 — нет
Аколец Михаил Иванович 1918 Слуцком р-не Оричевский РВК Киров. обл. 157 тбр кр-ц погиб Смоленск обл.
Акрушка* Евгений Федорович 1918 д. Ив. Огородники партизан погиб 1942 — нет
Аксенов Дмитрий Афанасьевич 1919 Слуцком р-не 47 А 547 аап красноармеец пропал без вести
Аксенов*Дмитрий Иванович 1918 г. Кизель 1939 Слуцк РВК п/п 38 546 кр-ц пропал 12.1942 (в д. Кирово)
Аксенов* Ефим Алексеевич 1910 Московской обл. Слуцкий РВК 27 сд кр-ц пропал 8.09.1941 Карелии
Аксенов* Филип Данилович 19 19 д. Кирово погиб в плену 19.5.42 — нет
Аксенович\Аксинович* Николай Павлович 1911(1912) д. Нива 1944 Гресский РВК п/п 20 658 кр-ц пропал без вести 12.1944
Аксенович* Павел Тимофеевич 1910…1941 Слуцкий РВК воентехник 2 р. = освобожден 6.08.1944 218 зсп
Аксенович Тит Титович 1905 д. Нива 1944 Слуцкий РВК, 186 сд 238 сп кр-ц убит 27\28.08.1944 Польше
Аксимович Василий Павлович 1902 Гресский р-н д. Нива
Аксимович Николай Павлович 1911д. Нива 1944 Гресский РВК п/п 20 568 красноармеец пропал 3.1945
Аксиневич* Антон Степанович 1902 (д. Кружники) Гресский РВК, 399 сд кр-ц убит
Аксиневич Николай Романович 1913 Стародорожский р-н
Аксяневич*\Аксеневич Михаил Романович 1913\1909… 1941 Стародорожский РВК красноармеец пропал без вести 8.1944 нет о Слуцке
Акула Василий Иванович 1899 с. Рудня Копыльский РВК 150 гв. сп гв. кр-ц умер
Акулич Александр Иванович 1905 Слуцкий уезд, Гресская вол. 153 сд капитан пропал до 8.07.1943
Акулич* Алесь Иванович 1905 д. Рубеж 1941 Слуцкий РВК красноармеец пропал без вести 8.1944
Акулич* Виктор Поликарпович 1923 д. Забелы п/п 2 299 пропал без вести 4.1945
Акулич* Григорий Петрович 1900 (1898 д. Сороги) Слуцкий р-н и в РВК с 7.1944 44 гв. сд гв. кр-ц убит
Акулич* Иван Иванович 1915 Слуцкий р-н, д. Рубеж мл. лейтенант попал в окружение 1941 погиб в плену
Акулич Игнат Яковлевич 1900 д. Барковцы 1944 Гресский РВК 173 сп кр-ц умер от ран 6.03.1945 Польше
Акулич* Константин Петрович 1921 д. Немча 8.1940 Слуцкий РВК ком. отд. пропал без вести 3.1944
Акулич Михаил Поликарпович 1911 Гресский р-н и РВК 7.1944, 399 сд кр-ц убит
Акулич Павел Степанович 1926 д. Забелы Гресский РВК, 15 сд кр-ц убит
Акулич* Степан Матвеевич 1903 д. Новинки 1944 Гресский РВК п/п 8 758 кр-ц убит 5.1945 Германии
Акулович* Адам Игнатович\Игнатьевич 1903 (1907) д. Кольчицы 7.1944 Гресский РВК, п/п 41 035 кр-ц пропал без вести 7\11.1944
Акулович* Александр Тимофеевич 1910 д. Кольчицы — нет
Акулович* Александр Устинович 1924 д. Кулики пропал без вести 1942 — нет
Акулович**Александр Устинович 1914 д. Кольчицы красноармеец пленен
Акулович* Иван Андреевич 1910 д. Кольчицы пропал без вести 1943 — нет
Акулович* Иван Кирилович 1925 д. Кольчицы 1944 Гресский РВК, п/п 4 596 кр-ц пропал 10.1944
Акулович* Иван Устинович 1910 д. Кулики пропал без вести — нет
Акулович* Михаил Мойсеевич 1925 г. Слуцк\д. Бокшицы 10.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 8.1944
Акулович Николай Алексеевич 1908 д. Бакшида Слуцкий РВК, 61 сд красноармеец убит 8.09.1944 Польше
Акулович* Николай Афанасьевич 1912 д. Селище 1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944
Акулович Николай Тимофеевич 1901 д. Бокшицы 7.1941 Гороховский РВК, Могилевская обл. 271 сд красноармеец пропал без вести 7.1944
Акулович*Николай Устинович\Юстинович 1916 д. Островок\д. Кулики 6.1940 Гресск. РВК кр-ц пропал 1941
Акулович* Павел Семенович 1912 д. Нива (д. Таковище) 7.1944 Гресский РВК, 44 гв. сд гв. кр-ц пропал без вести 2.02.1945 Польше (1941 в Московской обл.)
Акулович* Петр Владимирович 1911 партизан погиб 29.5. 1944 Любанском р-не — нет
Акулович* Петр Иванович
Акулович* Петр Иванович 1915 д. Кольчицы пропал без вести — нет
Акулович Федор Филиппович 1906 п. Молотково 6.08.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд 152 гв. сп гв. мл. сержант убит
Акумович\Акимович* Нестер Тимофеевич 1905 Московская обл., 1944 Слуцкий РВК, 544 сд 152 сп кр-ц умер от ран
Акунич\Акулич** Конаип. Петрович 1921 г. Слуцк Слуцкий РВК, 59 А 370 отд сержант умер от ран
Акунович Петр Владимирович 1911…(мать в Слуцке) с 5.03.1944партизан убит
Аладко* Иван Сергеевич 1911 (1914) д. Чижовка с 1939, 296 скп 13 сд мл. л-нт пропал 5.06.1943 = с 1942 партизан отряда им. Гастелло погиб 17.6.1944 в Борисовском р-не
Аладко Леонид Федорович 1920 д. Чижовка\д. Читевка 10.1940 Старобинский РВК, п/я 103 кр-ц пропал без вести 7.1944
Аладко Федор Ефимович 1919 Старобинский р-н, Слуцкий РВК, 272 сд ст. сержант убит
Аладько\Алатько Иосиф Лукьянович 1922 д. Замошье 1941 Краснослободский РВК, 135 сд лейтенант пропал без вести 12.11.1943\28.01.1944
Албул* Николай Семенович 1918 Николаевская обл. Баштанский РВК 1031 сп 280 сд ст. сержант убит
Алдушин* Трофим Сидорович 1908 Брянская обл.
Алейчик* Алексей Федорович 1892 д. Залядье пропал без вести 1944 — нет
Алейчик* Михаил Константинович 1907 г. Слуцк 7.1944 полевой ВК кр-ц умер ЭГ 3272
Алейчик* Ростислав Иванович 1926 д. Чайчицы (д. Рачковичи) 54 гв. сд 160 гв. сп гв. мл. сержант убит 25\26.10.1944 В. Пруссии
Александров* Александр … нет
Александров Александр Васильевич 1911 Башкирии 1941 Ржевский ГВК красноармеец пропал 9.1944 (жена в д. Грозово)
Александров Иван Николаевич 1921 Калининская обл. 8.07.1944 Гресский РВК 34 гв. мсбр гв. красноармеец пропал без вести
Александров* Николай Иванович 1914 г. Витебск 2.07.1944 Слуцкий РВК, 152 сд красноармеец убит 6.08.1944 Польше
Александрович Адам Александрович 1910 д. Уречье 1944 Слуцкий РВК п/п 69 606 кр-ц пропал 2.1945
Александрович Виктор Павлович 1920 д. Уречье 10.1940 Слуцкий РВК красноармеец пропал 8.1944
Алексеев* Александр Ермолаевич 1924 Калинин. обл. 1944 Слуцкий РВК 163 гв. сп 54 гв. сд гв. кр-ц умер от ран
Алексеев Василий Алексеевич 1897 г. Слуцк 3.06.1944 расстрелян фашистами в Пскове. Книга памяти. Псковской обл.
Алексеев Василий Алексеевич 1910 г. Слуцк 1943 Кожвинский РВК, Коми АССР 56 гв. сд гв. красноармеец убит
Алексеев* Иван Ермолаевич 1915 г. Слуцк 2.07.1944 Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит 6.08.1944 Польше
Алексеев* Михаил Алексеевич 1921 Псковской обл. Слуцкий РВК 53 тп 81 мд кр-ц пропал 11.1941
Алексеев* Михаил Васильевич 1913 д. Лесище пропал без вести — нет
Алексеев* Михаил Максимович 1912 д. Лесуны 6.07.1944 Слуцкий РВК, 61 сд кр-ц убит
Алексеенко* Федор Иванович 1912 Воронежская обл. 5 гв. тбр гв. ефрейтор убит 8.08.1943 Краснодарском кр. (жена в Слуцке)
Аленовский* Анатолий Поликарпович 1926 д. Подстарево, пропал в Ленинградская обл.- нет
Аленский* Аркадий Михайлович 1922…1941 Гресский РВК 656 сп кр-ц пленен
Аленский* Виктор Михайлович 1923 Гресский р-н, д. Забоба полевой ВК, п/п 41 144 кр-ц пропал 10.1944
Аленский Иван Владимирович 1914 д. Л. Бор 3.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 6.1941
Аленский Лютен Иосифович 1906 Слуцкий р-н, д. Коист 1941 Куркийокский РВК Карелия красноармеец пропал без вести 12.1944
Аленский* Павел Федорович… красноармеец умер от ран
Алеха* Михаил Михайлович 1919… сержант погиб
Алехно Николай Ефимович 1919 Слуцкий р-н и РВК 1944 в 193 сд сержант убит
Алехнович* Бронислав Романович 1907 Краснослободском р-не д. Ихозопи (с. Селище) 6.07.1944 полев. ВК кр-ц пропал без вести 10.1944
Алехнович Виктор Сидорович\Федорович 1925 д. Устрань Слуцкий РВК 328 сд 1103 сп кр-ц убит 15\16.01.1945 Польше
Алехнович* Павел Романович 1900 Слуцкий р-н, с. Пакершев Ратиборский пересыл\п. 336 сд кр-ц убит
Алешаевич Иосиф Фил. 1899 Слуцкий р-н, д. Хеневич Вяземский РВК, Смоленская обл. 421 сп кр-ц погиб
Алешевич\ Алишевич* Николай Тарасович 1921с. Евладович 1944 Гресский РВК, 685 сп 193 сд кр-ц убит 29\31.01.1945 Польше
Алешка* Владимир Никитич 1922 д. Новодворцы 1.05.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Алешка* Иосиф Андреевич 1910 д. Хиноловка пропал без вести 1944 — нет
Алешка Петр Иванович 1916 д. Весея 10.1939 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 8.1944
Алешкевич* Михаил Михайлович 1917 (1915) д. Белевичи 1940 Краснослобод. РВК с-нт пропал 10.1944\42
Алешко Александр Андреевич 1926 д. Болочицы Слуцкий РВК, 220 сд кр-ц убит
Алешко Арсентий Иванович 1925 д. Чижовка 7.1944 Слуцкий РВК п/п 4 521 кр-ц пропал без вести 3.1945
Алешко Василий Степанович 1919 д. Болочина 1939 Слуцкий РВК, пропал без вести 8.1944
Алешко* Василий Тимофеевич 1921\20 д. Танежицы 9.1940 Краснослободский РВК кр-ц пропал 10.1944
Алешко* Виктор Антонович 1908 (жена в Слуцке) 43 А воентехник 2 р. пропал 4.08.1941 Смоленской обл.
Алешко Владимир Алексеевич 1926 д. Болотчицы 1944 Слуцкий РВК п/п 15 268 кр-ц пропал без вести 3.1945
Алешко Владимир Михайлович 1920 д. Балочицы 10.1940 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 7.1944
Алешко* Владимир Никитович 1922 д. Новодворцы пропал без вести 1944 — нет
Алешко Владимир Сергеевич
Алешко Георгий Никифорович 1904 Слуцкий р-н и РВК, 4.07.1944 в 1 сд кр-ц убит
Алешко Григорий Афанасьевич 1915 д. Белод/д. Полоз 288 сп 64 сд л-нт пропал без вести до 4.06.1943
Алешко Денис Тимофеевич 1900 д. Воля 7.1944 Слуцкий РВК п/п 113 183 кр-ц пропал без вести 10.1944
Алешко Дмитрий Герасимович 1901 д. Болотичи полевой ВК Минская обл. 20 сд кр-ц убит
Алешко* Евгений Степанович 4.12.1919 г. Слуцк кр-ц пленен
Алешко Иван Андреевич 1910 к/з им. Сталина 172 сп 13 сд капитан пропал без вести до 4.06.1943
Алешко Иван Иванович 1913 д. Весея 7.1944 полевой ВК кр-ц пропал без вести 7.1944
Алешко* Иван Степанович … д. Кажушки пропал без вести 1943 — нет
Алешко (Пляшко*) Игнат Данилович 1912 д. Балотичи 3.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 12.1941
Алешко Иосиф Федорович 1910 д. Хиколовка 1944 Слуцкий РВК, 38 гв. сд гв. кр-ц убит
Алешко Леонит Андреевич 1909 д. Болотчицы 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 6.1944
Алешко* Максим Федорович 1906 д. Амговичи 1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944
Алешко Михаил Иванович 1909 Слуцкий р-н и РВК, 1944 в 48 гв. сд гв. кр-ц убит 2.12.1944
Алешко Николай Тимофеевич 1926 д. Болотинцы 1944 Слуцкий РВК 20 гсд гв. мл. сержант убит
Алешко* Петр Андреевич 1916 г. Слуцк Слуцкий РВК, 19 сд капитан убит
Алешко Степан Ефимович 1904 д. Болотчицы 1944, Слуцкий РВК, 20 гсд гв. кр-ц убит 5.02.1945 В. Пруссии
Алешко Степан Николаевич 1913 д. Болотчицы\с. Бавочицы 1944 Слуцкий РВК 20 гсд гв. кр-ц убит
Алешко Стефан Федорович 1900 д. Болотчицы 1944, Слуцкий РВК 20 гсд гв. еф-р убит
Алешко* Федор Андреевич 1907 д. Середняки 06.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944 41 Москве
Алиновский*Анатолий Федорович 1925 д. Островок 1942 в м. Греск — нет
Алиновский Андрей Кириллович 1917 Гресский р-н и РВК 1944, 193 сд кр-ц убит 4.02.1945 Польше
Алиновский Иван Федорович 1910 д. Корачевщина 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 6.1944
Алиновский*Михаил Андреевич 1916 д. Н. Рачковичи 1939 Краснослободский РВК кр-ц пропал 9.1944
Алиновский*Станислав Арсеньевич 1918 д. Прогресс 1937 Гресский РВК кр-ц пропал без вести 1941
Алисевич Александр Александрович1916… 10.1938 Гресский РВК красноармеец пропал без вести 9.1944
Алисевич* Николай Кононович 1919 д. Лопатичи 7.1944 Слуцк. РВК 130 сд кр-ц убит
Алисевич (Алишевич\ Алюсевич**) Юльян (Юлиан) Альбертович 1910 д. Островок (д. Прогресс\д. Старина) 1941 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Алисимчук* Василий Андреевич 1915 г. Запорожье гв. ст. лейтенант 23 гв. сп 8 гв. сд убит
Алишевич Иван Маркович 1927 Гресский р-н, Чистекский с/с Гресский РВК 1944, 476 арт. б-н красноармеец
Алишевич* Иван Митрофанович 1923 д. Маяк пропал без вести 1942 под Ленинградом - нет
Алишевский Николай Андреевич 1925 с. Брановичи 1944 Слуцкий РВК, 132 сд кр-ц убит 8.10.1944 Польше
Алишевский* Павел Андрееви 1923 д. Брановичи пропал без вести 1945 В. Пруссии — нет
Алишкевич Павел Трофимович 1915 г. Минск 1944 Гресский РВК п/п 11 177 кр-ц пропал без вести 8.1944
Алтухов* Тимофей Васильевич… лейтенант пропал 1941 нет
Альшевич Павел Григорьевич 1917 г. Слуцк 6.1941 Оршанский ГВК, пропал без вести 5.1944
Альбинский Алраш Рулинович 1910 …4.1941 Слуцкий ГВК, красноармеец пропал без вести 10.1941
Альсовик/Альхович* Николай Кузьмич 1922 д. Замошье 5.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Альтман Шая Рувимович 1912 г. Слуцк воентехник 1 р. погиб (пропал без вести)
Альтшуль Шмерул Гильевич /Гилелевич 1925/1924 г. Слуцк Слуцкий РВК, погиб 1944. Книга памяти воинов-евреев, павших в боях с нацизмом. Том 5
Альферов* Илья Яковлевич 1923 пропал 1941 нет
Альхирович* Захар Порфирович 1909 Слуцк 3.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Альховик Иван Петрович 1924 д. Прощица 1944 Гресский РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Альховик Степан Андреевич 1911 Слуцкий р-н с. Рощица Голиневский РВК, 70 мбр кр-ц убит 6.03.1944 Каменец-Подольской обл.
Амбражевич*\Амброжевич Андрей Андреевич 1924 д. Серяги\д. Серяш 175 сд кр-ц убит 7.11.1944 Польше
Амбражевич* Андрей Степанович 1904 д. Серяги Котельниковский РВК, 280 сд кр-ц убит 1.11.1942 Орловской обл.
Амбражевич* Василий Семенович 1903 д. Селище 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 45 868 красноармеец пропал без вести 10.1944
Амбражевич Василий Семенович 1904 Ив. Огороднинцкий с/с 4.07.1944 Слуцкий РВК 197 зсп кр-ц ранен 18.08.1944?
Амбражевич\Амброжевич Григорий Тимофеевич 1905 д. Подлипцы 9.07.1944 Гресский РВК 108 сд 539 сп кр-ц убит 3.09.1944 Польше
Амбражевич** Евдоким Петрович 1909 д. Подлипцы 6.1941 Слуцкий РВК, 364 сд кр-ц\ мл. сержант убит 3.02.1943 Ленинградской обл.
Амбражевич*Константин Федорович 1911 д. Серяги Слуцк. РВК 328 сд 1105 сп кр-ц убит
Амбражевич* Михаил Демьянович 1918 д. Серяги пропал без вести 1944 — нет
Амбражевич* Никонор Демьянович 1904 д. Серяги 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 6.1944 (1941)
Амброжевич* Андрей Андреевич 1924 д. Серяги 1944 Слуцкий РВК 175 сд 282 сп кр-ц убит 7.11.1944 Польше
Амбротевич Михоил Демьянович 1918 д. Серяги 10.1938 Слуцкий РВК, сержант пропал без вести 10.1944
Амброшевич Александр Михайлович 1903 д. Переходы
Амелькович* Андрей Захарович 1919 (1921?) пропал без вести — нет
Амелькович Иван Андреевич 1906 д. Болотчицы 7.1944 Слуцкий РВК, 50 гв. сд гв. красноармеец убит 4.03.1945 В. Пруссии
Амелькович Иван Захарович 1910 д. Болочицы 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Амелькович Михаил Григорьевич 1920 д. Броково 1944 Слуцкий РВК, 20 гсд гв. сержант убит
Амелькович Федор Дмитриевич 1919… Слуцкий РВК, 77 сд сержант убит
Амелькович Федор Николаевич 1907 с. Болотчицы 7.1944 Слуцкий РВК 50 гв. сд гв. красноармеец убит
Амилькович Михаил Петрович 1909 Слуцком р-не 1941 Любаньский РВК пропал без вести 8.1944
Андрасюк** Владимир Никонорович 1922 д. Морги (д. Устрань) 1944 Копыльский РВК 15 сд красноармеец убит
Андрасюк* Владимир Никонорович 1916 д. Ульяновка убит
Андреев* Владимир Александрович 1899 г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК, 108 сд кр-ц пропал без вести 5.10.1944
Андреев* Евгений Андреевич 1921 г. Слуцк
Андреев Лаврентий Гордеевич 1913 г. Слуцк Сталинабадский РВК 110 сп 325 сд кр-ц убит
Андреев* Леонид Михайлович 1926\1921 Слуцкий р-н Сталинский РВК, г. Минск 20 гсд кр-ц убит 3.02.1945 В. Пруссии
Андреев* Николай Данилович … д. Н. Рачковичи пропал без вести 1943 — нет
Андреев* Федор Васильевич 1909 Ленинградская обл. Слуцкий РВК, Ленинградская обл. 123 сд кр-ц убит
Андриянов* Николай Иванович 1908 Иванов. обл.2.07.1944 Слуцкий РВК, 152 сд кр-ц убит 6.08.1944 Польше
Андрусевич Василий Константинович 1910 Донбасс 1940 Вытегорский РВК Вологодской обл. кр-ц пропал без вести 10.1944 (жена в Гресском р-не)
Андрусевич Владимер (Владимир) Александрович 1912 Слуцком р-не, Билигасском с/с
Аникий\Аникин* Николай Николаевич 1908 г. Слуцк 1942 Ферганский РВК 58 гв. сд кр-ц пропал без вести
Аниславский* Казимир Векентьевич 1906 д. Рубеж пропал без вести — нет
Аниушкевич* Варфаломей Константинович 1894 Слуцкий р-н, д. Малец 126 горловской сд красноармеец убит
Аниханов* Василий Васильевич 1926 Слуцкий р-н и РВК, 29 автоп кр-ц умер от болезни ХППГ 4169
Аносов Александр Васильевич 1911 Башкирии 1941 Южовский ГВК кр-ц пропал 9.1944 (жена в д. Грозово)
Анохин Константин Михайлович 1908 Калужской обл. 1944 Слуцкий РВК 75 гв. сд 241 гв. сп гв. кр-ц убит
Аношко Трофим Трофимович 1896 с. Доросино 1942 Угличский РВК Ярославской обл. п/п 5163 сержант пропал без вести 12.1943
Антипович Михаил Дмитриевич 1920 Слуцкий р-н, с. Бронивичи 62 ад дд старшина убит
Антипович\Анципович* Сергей Дмитриевич 1916 г. Слуцк 1944 Слуцкий РВК 132 сд кр-ц убит
Антипович Степан Савович 1901 д. Брановичи 6.07.1944 Слуцкий РВК, 96 гв. сд гв. красноармеец убит
Антоненко* Михаил Митрофанович 1911 Смоленская обл. Слуцкий РВК Ленинградская обл. 74 сд 27 А красноармеец умер от ран
Антонов** Леонид Владимирович 1910 д. Крушенки (д. Залядье)
Антонов Николай Дмитриевич 1926 м. Уречье Слуцкий РВК, 61 сд 66 сп кр-ц убит 5.02.1945 В. Пруссии
Антонович Николай Александрович 1920 г. Слуцк Чаусский РВК, 80 сд сержант пропал 3.03.1945 Германии
Ануфрейчик* Николай Петрович 1911 г. Слуцк (д. Новодворцы) 7.07.1944 Слуцкий РВК 143 сд кр-ц убит
Ануфриев* Иван Афанасьевич 1907 Брянской обл.
Ануфриев* Иван Федорович
Ануфрович* Федор Францевич 1905 г. Слуцк 1941 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 8.1944
Анцелович* Филипп Филиппович 1919 д. Брановичи Слуцк. РВК, 291 сп кр-ц умер от ран
Анцилевич* Мосия Заумович 1906 г. Слуцк
Анципович* Анатолий Васильевич 1923 д. В. Падер 7.1944 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 12.1944
Анципович* Арсен Арсениевич 1915 д. Брановичи пропал без вести 1943 под Сталинградом — нет
Анципович* Борис Данилович 1922 г. Слуцк Слуцкий РВК, 748 зап кр-ц пропал без вести 4.09.1942 Сталинградской обл.
Анципович*Василий Калинникович 1902 д. Брановичи пропал без вести 1944 Польше — нет
Анципович*Иван Арсентьевич 1917 д. Брановичи пропал без вести 1941 Смоленской обл. — нет
Анципович*Иван Герасимович 1902 д. Брановичи пропал без вести — нет
Анципович*Михаил Дмитриевич 1920 д. Брановичи 9.1940 Слуцкий РВК кр-ц пропал 8.1944
Анципович*Никита Тихонович 1894… пропал 1944 нет
Анципович*Никифор Тихонович 1898 д. Исерно Слуцкий РВК пропал без вести 1941 — нет
Анцитович Петр Михайлович 1916 г. Слуцк 7.1940 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Анципович*Серафим Иванович 1924 д. Брановичи погиб 1945 г. Порт-Артур — нет
Анципович*Сергей Гаврилович 1908 д. Брановичи
Анципович*Степан Савич 1901 д. Брановичи пропал без вести 1944 В. Пруссии — нет
Анцитович\Анципович* Петр Михайлович 1916 г. Слуцк, 7.1940 Слуцкий РВК кр-ц пропал без вести 9.1944
Анюшко* Иван Семенович 1919 Черниговская обл. Слуцкий РВК 12 гв. сд гв. сержант убит 9.10.1944 Латвии
Апанович* Никифор Степанович 1915 Слуцкий р-н, д. Танежицы 111 сд капитан пропал без вести 2.03.1943 Харьковской обл.
Апельсин* Мейлах/Шейлак Иосифович 1904 г. Слуцк чф отд. в\инж 2 р. пропал без вести 2/17.07.1942
Арабин* Александр Федорович 1902 д. В. Слива 7.1944 полевой ВК п/п 16 431 кр-ц пропал без вести 11.1944
Арабин* Александр Федорович 1918 д. В. Слива пропал без вести 1944 — нет
Арабина* Александр Анисимович … д. Евличи Мордовский РВК Тамбовской обл. 20 гв. мбр гв. старшина убит
Арабина* Анатолий Анисимович 1926 д. Евличи к/з «Трактор»
Арабина* Андрей Федорович 1918 (1923) д. В. Слива 1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал 8.1944
Арапович*/Аранович* Николай Кизимирович/Казимирович 1914\1904 п. Огородники 1941 Слуцкий РВК, 55 гв. сд с-нт пленен 7.1941\ гв. кр-ц убит
Арастович* Владимир Васильевич 1924 д. М. Слива 1944 Слуцкий РВК 75 гв. сд гв. кр-ц убит 9.03.1945 Германии
Арастович Михаил Игнатьевич 1909 д. Мостки 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Арастович* Павел Васильевич 1913 (1923) д. Сливка 11.1939 Могилевский РВК, кр-ц пропал 6.1941
Арастович* Петр Степанович 1903 д. Рабак партизан погиб 1944 — нет.
Ардер* Василий Никонорович 1922 Пинская обл. Слуцкий РВК 20 гв. сд гв. кр-ц убит
Арестов Николай Иванович 1907 Уральская обл. Гресский РВК 193 сд кр-ц пропал без вести
Арестович* Александр Васильевич 1917 д. М. Слива 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944
Арестович Владимир Васильевич 1924 д. М. Сливка 1944 Слуцкий РВК 75 гв. сд гв. красноармеец убит 9\11.03.1945 Германии
Арестович* Михаил Васильевич 1912 д. М. Слива 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 10.1944
Арестович* Михаил Степанович 1908 д. Сороги 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 8.1944 (1941)
Арончик* Борис Яковлевич 1909 г. Слуцк с 1937 1641 сд 542 сп красноармеец пропал без вести 9.1944
Артаманов\ Артамонов* Григорий …4.12.1926 г. Слуцк пленен не позднее 5.03.1943 концлагерь Дахау номер 45 755?
Артегов* Заурбек …1915 г. Орджоникидзе 2.07.1944 Слуцкий РВК 48 гв. сд гв. мл. с-нт убит 15\16.01.1945 В. Пруссии
Артемков Андрей Григорьевич 1909 Гомельская обл. 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд гв. кр-ц убит
Артихович* Ефим Константинович 1902 д. Селище 4.07.1944 полевой ВК п/п 41 035 кр-ц пропал 10.1944
Артихович* Михаил Яковлевич 1913 д. Селище 1944 Слуцкий РВК 54 гв. сд 160 гв. сп гв. мл. сержант убит
Артихович* Николай Николаевич 1914 д. Селище (д. Новодворцы) Слуцкий РВК, п/я 33/а кр-ц пропал 8.1941
Артихович Николай Николаевич
Артиховский* Евсей Никифорович 1900 м. Уречье Слуцк. РВК 511 опаб кр-ц убит
Артишинский Виктор Дмитриевич 1907 г. Слуцк Ленинградский ГВК пропал без вести 1941
Артишкевич Иван Федорович 1913, д. Летковщина 1944 Гресский РВК, п/п 1 001 кр-ц пропал 3.1945
Артюхович* Роман Романович 1919 д. Безверховичи 6.07.1941 Слуцк. РВК 145 сд ст. с-нт убит
Артюхович Федор Максимович 1909 г. Слуцк кр-ц пленен
Артюшкевич* Иван Дмитриевич 1908 (1904) д. Летковщина 1944 Гресский РВК 399 сд кр-ц убит
Артюшкевич* Иван Федорович 1913 д. Летковщина пропал без вести Германии — нет
Архангельский* Всеволод Васильевич 1915 г. Слуцк 7.1944 Слуцкий РВК 130 сд кр-ц умер от ран
Архангельский Константин Степанович 1914…
Арцихович** Федор Максимович 1909 с. Селище 6.1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 9.1944
Арчегов Завберг Зельдович 1915 г. Орджоникидзе 7.1944 полевой ВК п/п 45 868 кр-ц пропал без вести 12.1944 (жена в Слуцке)
Асадчий* Василий Фёдорович 1908 д. Покрашево пропал без вести 1945 Германии — нет
Асиевский Александр Александрович 1914 д. Басловцы 1938 Слуцкий ОРВК, п/я 17 сержант пропал 9.1943
Асмантович* Аркадий Захарович 1921 г. Слуцк с 1940 846 сп 267 сд лейтенант пропал без вести 6.1942 Ленинградской обл.
Асс* Самуил Мендалевич 1921 п. Уречье 1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 12.1943
Астаненя Владимир Кузмич 1922 Слуцкий р-н, к/з Комбинат Смоленская обл. Медынский РВК 21 гв. сд 64 гв. сп гв. красноармеец убит
Астанович Вячеслав Ерославович 1918 д. Рудня 1939 Гресский РВК, сержант пропал без вести 9.1944
Астапеня** Иван Захарович 1916 д. Маглыши 9.1939 Слуцкий РВК, красноармеец пропал без вести 9.1944
Астапеня** Николай Захарович 1922 (1921) д. Маглыши 1944 Слуцкий РВК, 60 сд кр-ц убит 9.03.1945 Германии
Астапов* Максим Захарович 1924 Гомельск. обл. 7.07.1944 Слуцкий РВК, 130 сд кр-ц убит
Астапович* Антон Адамович 1917 д. Рудня пропал без вести 1944 Польше — нет
Астапович* Виктор Антонович 1920 д. Рудня Гресский РВК партизан отряда им. Суворова бр. им. Коледы пропал без вести 6.06.1944 Минской обл.
Астапович* Войцах Леванович 1918 д. Рудня пропал без вести 1941 — нет
Астапович* Вячеслав Ярославович 1918 д. Рудня погиб в плену 1942 — нет
Астапович* Иосиф Антонович 1925 д. Рудня пропал без вести 1944 — нет
Астапович Иосиф Константинович 1917 (1918) д. Рудня\ д. Леньки 1937 Гресский РВК, п/о 22 п/я 45 кр-ц пропал без вести 10.1944 Польше
Астапович* Иосиф Леонтьевич 1907 д. Рудня пропал без вести 1944 В. Пруссии — нет
Астрейка* Анатолий Иванович 1925 д. Новинки пропал без вести Польше — нет
Астрейка*\Астрейко Николай Дмитриевич 1921 д. Рыжица 7.08.1944 Слуцкий РВК, 44 гв. сд гв. кр-ц умер от ран
Астрейко Михаил Иосифович 1907 Слуцкий р-н, д. Рижица
Астрейко Николай Алексеевич 1926 Слуцкий р-н, д. Княжья-нога
Астрейко Николай Дмитриевич 1922 д. Рыжица 7.1944 Слуцкий РВК, п/п 51 704 кр-ц пропал 10.1944
Астрейко* Павел Федорович 1901 с. Уречье 7.1944 Слуцкий РВК 96 гв. сд 295 гв. сп гв. кр-ц убит
Астрийко Иван Георгиевич 1918 д. Княжа Могила 1944 Слуцкий РВК 55 сд кр-ц убит
Астровский\ Островский* Василий Кондратьевич 1902\1905 Гресский р-н д. Алуфропит = д. Ануфровичи 685 сп кр-ц умер от ран 74 МСБ 4.09.1944 Польше
Атливанчик\Анцилванчик* Петр Петрович 1918 д. Ленино 1941 Слуцкий РВК, кр-ц пропал без вести 10.1944
Афанасенко* Викентий Юльянович 1911 д. Б. Жураво Слуцкий РВК, п/я 03 кр-ц пропал без вести 8.1941
Афанасенко* Иосиф Иосифович 1914 (1916) д. Б. Журово
Афанасенко* Иосиф Иосифович 1911 … пропал
Афанасенко* Макар Никодимович 1909 (1900) д. Б. Журово 1930 Слуцкий РВК, кр-ц пропал 11.1944
Афанасенко* Михаил Ульянович 1909 г. Слуцк 6.1941 Слуцкий РВК пропал без вести — нет
Афанасьев* Александр Васильевич… с. Селище пропал без вести 1944 — нет
Афанасьев* Александр Кузмич 1908 г. Слуцк Слуцкий ГВК, 395 сд кр-ц пропал
Афонасенко** Антон Васильевич 1906 д. Б. Журово
Афонин Степан Яковлевич 1912 м. Уречье 6.1941 Слуцкий РВК п/п 3 689 кр-ц пропал без вести 4.1945
Афромеев* Павел Максимович… 48 полк 6 див. ст. лейтенант пропал без вести 1941
Ахрамович Константин Матвеевич1920 Копыльскои р-не
Ахрамович* Николай Николаевич… ст. сержант убит
Ахрамович*/Ахрамовец* Рафаил Михайлович 1905 Слуцкий р-н 2.07.1944, Слуцкий РВК, 48 гв. сд 138 гв. сп гв. сержант убит 15\16.01.1945 В. Пруссии. Книга памяти. Саратовская обл.
Ахрамович* Степан Семенович 1914 д. Висла
Ашкинадзе Наум Моисеевич 1898 г. Слуцк с 1941 222 сд майор убит
Ашурко* Михаил Трофимович 1926 Бобруйская обл. 1944 Слуцкий РВК, 77 гв. сд гв. сержант убит