Дальнобойщик из Киргизии месяц живёт на парковке возле Слуцкого мясокомбината. Его груз попал в список Россельхознадзора

В конце декабря дальнобойщика из Бишкека Виталия наняли, чтобы он забрал в Слуцке замороженную говядину и отвёз в Алматы. Но пока он ехал, Россельхознадзор запретил ввоз слуцкого мяса. Мясокомбинат туши обратно не принимает. Вопрос пытаются решить наниматели Виталия, но пока дело не движется.

Как пишет Onliner, Виталий работает дальнобойщиком уже 15 лет. Киргиз стоит возле Слуцкого мясокомбината с 24 декабря прошлого года. У него полный прицеп замороженных полутуш белорусской говядины. Мясо должно было отправиться в Казахстан, но на российской границе фуру развернули. С 30 декабря Россельхознадзор запретил ввоз мяса Бобруйского, Поставского, Миорского и Слуцкого мясокомбинатов, а также ещё трёх предприятий из Минской и Брестской областей.

Виталий не успел выехать из Беларуси до того, как продукт запретили вывозить в ЕАЭС. Водителю пришлось возвращаться обратно и ждать указаний от начальства. Ждёт до сих пор.

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«Нормально живём. Скорее всего, я поеду на другой завод, там выгружу мясо на переработку — и всё», — говорит дальнобойщик. Виталий говорит, что за каждый день простоя ему выдают суточные, питается он в столовой мясокомбината. Там же ходит в душ и ездит в городскую баню.

В целом быт водителя организован хорошо. Дальнобойщик говорит, что это как жить в однокомнатной квартире. Он много спит, читает новости, смотрит фильмы. В Бишкеке Виталия ждут жена и сын: жалеет, что не встретил Новый год дома, как планировал.

Приключившаяся история для него не что-то из ряда вон выходящее, так как водитель знает коллег, которые стояли и дольше.

На Слуцком мясокомбинате Onliner рассказали, что никаких нарушений в их продукции нет: «Люди рассчитались, мясо отгрузили — никаких проблемных вопросов нет. Есть только вопросы политического характера. О возврате продукции обратно к нам никто не обращался. Мы видим, что этот человек стоит, а из-за чего — это претензии не к нам. Были бы претензии, здесь давно бы работала прокуратура. Ждут. Если откроют границу, [водитель фуры] поедет, не откроют — не поедет». Также на предприятии говорят, что нарушений с их стороны, а тем более грубых нет: «В 2018-м перед Новым годом такая же ситуация была: ездили, что-то там находили, проводили проверки. А сейчас всё спокойно — ни одного проверяющего к нам не приезжало. Если бы что-то было, здесь бы все уже на ушах стояли».

На мясокомбинате отмечают, что на бюджете предприятия ограничение поставок в Россию существенно не сказывается: «Жалко человека только: живёт в машине. Но кормим, поим, помогаем. В нашей столовой на 2 рубля можно наесться первым, вторым и третьим».

Полный материал можно прочитать на Onliner — здесь.