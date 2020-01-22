24 и 25 января КУП «Универмаг «Слуцк» порадует праздничными скидками до 50%!
— Ювелирные изделия
- 24 января — скидка 20%
- 25 января — скидка 25%
Реклама
— Парфюмерия и косметика
- 24 января — скидка 20%
- 25 января — скидка 25%
— Игрушки — скидка 20%
— Посуда — скидка от 20% до 25%
— Ковры и постельное бельё — скидка 20%
— Крупная бытовая техника — скидка 10%,
- газовые плиты модельного ряда 1200, 3200 — скидка 15%
- товары поступления прошлых лет — скидка до 40%
— Мужская и женская обувь — скидка 20%, отдельные модели со скидкой 30% и 50%
— Мужская и женская одежда — скидка 20%, товары отдельных поставщиков со скидкой 25, 30, 40 и 50%
— Сумки и часы — скидка 20%, отдельные модели со скидкой 30%
И другие товары!
Скидки на товары в эти дни ждут Вас не только в универмаге «Слуцк», но и в магазинах:
- «Дом торговли» — ул. Ленина, 138
- «Дом обуви» — ул. Мельничная, 3д (рынок)
- «Марк Формель» — ул. Ленина, 191
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
Реклама
Комментарии: будем признательны за ваши отзывы.