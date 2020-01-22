24 и 25 января КУП «Универмаг «Слуцк» порадует праздничными скидками до 50%!

— Ювелирные изделия

24 января — скидка 20%

25 января — скидка 25%

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— Парфюмерия и косметика

24 января — скидка 20%

25 января — скидка 25%

— Игрушки — скидка 20%

— Посуда — скидка от 20% до 25%

— Ковры и постельное бельё — скидка 20%

— Крупная бытовая техника — скидка 10%,

газовые плиты модельного ряда 1200, 3200 — скидка 15%

товары поступления прошлых лет — скидка до 40%

— Мужская и женская обувь — скидка 20%, отдельные модели со скидкой 30% и 50%

— Мужская и женская одежда — скидка 20%, товары отдельных поставщиков со скидкой 25, 30, 40 и 50%

— Сумки и часы — скидка 20%, отдельные модели со скидкой 30%

И другие товары!

Скидки на товары в эти дни ждут Вас не только в универмаге «Слуцк», но и в магазинах:

«Дом торговли» — ул. Ленина, 138

«Дом обуви» — ул. Мельничная, 3д (рынок)

«Марк Формель» — ул. Ленина, 191

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568