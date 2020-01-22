В секции «Всё для сада и огорода» универмага «Слуцк» большое поступление товара — всё, что нужно к весеннему посеву!
- лук-севок восемь сортов: Сеттон, Геркулес, Коррадо, Стурон, Ред барон, Кармен, Бирнформиге, Штутгартер
- более 40 видов перцев, широчайший ассортимент пакетированных семян овощных и цветочных культур
- почвогрунты — большой выбор
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- подкормки и удобрения
Приглашаем за весенними покупками!
КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568
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