Весна не за горами — спешим за семенами! В универмаге «Слуцк» большое поступление товаров к весенней посевной

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В секции «Всё для сада и огорода» универмага «Слуцк» большое поступление товара — всё, что нужно к весеннему посеву!

  • лук-севок восемь сортов: Сеттон, Геркулес, Коррадо, Стурон, Ред барон, Кармен, Бирнформиге, Штутгартер

  • более 40 видов перцев, широчайший ассортимент пакетированных семян овощных и цветочных культур

  • почвогрунты — большой выбор

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  • подкормки и удобрения

Приглашаем за весенними покупками!

КУП «Универмаг «Слуцк» УНП 600 154 568

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