«365 ярких и насыщенных дней». Каким был 2019 год для слуцких спасателей

Ступая в новый год, у большинства людей возникает потребность оглянуться назад. У каждого своё определение прожитого года: он был трудным, кризисным или, наоборот, продуктивным. И конструктивный подход к подведению итогов позволит составить индивидуальный план на следующий год. Для спасателей Слуцкого РОЧС 365 дней 2019-го выдались яркими и насыщенными.

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Спасатели регулярно трудятся над повышением уровня своей профессиональной подготовки. За прошедший год ряд работников заняли призовые места в смотрах-конкурсах профессионального мастерства:

в конкурсе «Лучший начальник дежурной смены по чрезвычайным ситуациям Минской области» Павел Райкевич , начальник дежурной смены ПАСЧ № 1 г. Слуцка, занял первое место;

, начальник дежурной смены ПАСЧ № 1 г. Слуцка, занял первое место; в областных соревнованиях «Лучшее звено газодымозащитной службы» команда Слуцкого РОЧС заняла первое место;

в конкурсе «Лучший пожарный по чрезвычайным ситуациям Минской области» третье место занял Александр Бельченко , пожарный ПАСЧ № 1 г. Слуцка;

, пожарный ПАСЧ № 1 г. Слуцка; в конкурсе «Лучший водитель по чрезвычайным ситуациям Минской области» Максим Бурак , водитель ПАСЧ № 1 г. Слуцка, занял третье место;

, водитель ПАСЧ № 1 г. Слуцка, занял третье место; в конкурсе «Лучшая дежурная смена по чрезвычайным ситуациям Минской области» дежурная смена ПАСЧ № 1 г. Слуцка заняла второе место;

в конкурсе «Многоборье спасателей» спасатели Слуцкого РОЧС заняли второе место.

Подтверждением высокой подготовки спасателей стало то, что в 2019 году Слуцкий РОЧС занял первое место в области по итогам конкурса профессионального мастерства.

Следуя примерам работников РОЧС, юные спасатели Случчины также показывают высокие результаты в областных соревнованиях.

В конкурсе «Студенты. Безопасность. Будущее» среди средних специальных и профессионально-технических учреждений образования студенты из УО «Слуцкий государственный медицинский колледж» заняли второе место.

В соревнованиях по спасанию на водах и плаванию способом брасс, которые проходили в физкультурно-оздоровительном комплексе «Логойск», в дисциплине «Спасание на водах» команда Слуцкого района заняла третье место.

Результатом работы и основным достижением всего коллектива Слуцкого РОЧС явилось недопущение роста пожаров на территории района и уменьшение гибели людей от них.

Такой критерий не выставляется на пьедестал почёта, однако это является главной задачей каждого подразделения МЧС. И только благодаря общим усилиям и большому объёму проведённой работы можно добиться данного результата.

Приятным бонусом для слуцких спасателей стало получение новой автолестницы на коллегии Минского областного управления МЧС, в рамках которой были подведены итоги деятельности работы спасателей области в 2019 году.