Около центральной аптеки Слуцка убрали строительное ограждение. Осталось сделать покрытие и перила

В среду, 22 января, рабочие демонтировали строительное ограждение около центральной аптеки № 80. Также они наводят порядок, убирают мусор.

Ремонт крыльца практически завершён. Осталось сделать покрытие и перила. Как рассказали «Кур'еру» рабочие на месте, работы по благоустройству крыльца начнутся на этой неделе.

Ограждение убрали, чтобы людям было удобно ходить, пояснили «Кур'еру» в ремонтно-строительном отделе УП «Минская Фармация». Тротуар приводится в первоначальный вид. Пока ещё решается, какое именно покрытие для крыльца выбрать.

Реклама

На вопрос, что произойдёт, если люди попытаются пройти через главный вход, специалист отдела ответил, что пока дверь закрыта. Если жители будут подниматься по ступенькам, то это не повредит ни новому крыльцу, ни самим людям, потому что бетон — менее скользкое покрытие, чем плитка.

Напомним, что работы начались 11 сентября прошлого года — поставили ограждение и демонтировали старое крыльцо. По плану проекта на ремонтно-строительные работы отвели два месяца, но, видимо, погода внесла свои коррективы.

Ранее