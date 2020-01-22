Как прошёл профессиональный праздник у спасателей в Слуцке

Спасателями не рождаются, спасателями становятся! Только путём долгих и изнурительных тренировок, многих лет обучения, стремления, закалки и настоящей мужественности можно стать спасателем.

19 января все спасатели Беларуси отмечали свой профессиональный праздник, который объединяет многие поколения людей, посвятивших свою жизнь борьбе с различными видами чрезвычайных ситуаций, возникающих в нашей жизни.

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В этот день в Слуцком РОЧС состоялось торжественное мероприятие, посвящённое празднованию Дня спасателя Республики Беларусь. В торжественной обстановке спасателей поздравил подполковник внутренней службы Дмитрий Лиходиевский, начальник Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям. Наиболее достойные сотрудники были награждены нагрудными знаками, медалями и почётными грамотами, а также каждому работнику были сделаны памятные сувениры в виде кружек.

Не остались без внимания и наши ветераны. Руководство Слуцкого РОЧС выехало поздравить с профессиональным праздником Ивана Никифоровича Кривошея. Он своими глазами видел все ужасы войны, а в послевоенные годы связал свою жизнь с пожарной службой, которой посвятил 37 лет, пройдя путь от бойца Слуцкой городской пожарной охраны до начальника отряда профессиональной пожарной охраны МВД по охране города Слуцка. Иван Никифорович был очень рад такой встрече, ведь самое главное — это внимание, оно стоит недорого, но оно бесценно!