В Беларуси меняются правила оказания услуг почты. Что именно будет по-другому

С 17 января в Беларуси вступило в силу постановление Совмина, регламентирующее изменения в правилах оказания услуг почтой и курьерскими службами. Об этом сообщается на сайте Министерства связи и информатизации.

Принятый документ конкретизирует виды почтовых отправлений, получаемых через абонементные почтовые ящики. Предусмотрена возможность через почтоматы отправлять и получать корреспонденцию, исключая спецотправления и денежные переводы. Также отправления поделили по содержанию: вложения с документами или товарные.

«Применена всемирная практика, и почтовые отправления будут определяться в актах как хрупкие, громоздкие и тяжеловесные. Появится и такой вид письменных отправлений, как гибридная корреспонденция: отправление, большая часть которого осуществляется в электронном виде», — сообщили в ведомстве.

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По новым правилам международные письменные отправления теперь будут с «отслеживаемой доставкой». А при пометке «лично в руки», когда всё-таки не получается вручить посылку или письмо адресату, будет применяться различный порядок, если получатель совершеннолетний или несовершеннолетний член семьи.

Подкорректированы и правила предельного веса посылок и отправлений ускоренной почтой — до 50 кг. Курьерами можно будет получить отправление весом максимум 50 кг. Как уточняется в документе, этот вес определили в связи с техническими возможностями почты во время обработки и перемещения таких отправлений.

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