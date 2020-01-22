В каких домах Слуцка не будет света 27 и 28 января

Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом на воздушной линии электропередачи 0,38 кВ.

Где и когда отключат свет

27 января с 8.30 до 17.00 у потребителей по адресам:

ул. Ленина, № 262−282 (чётные);

ул. М. Горького, № 2−32;

ул. Советская, № 97.

28 января с 8.30 до 14.00 у потребителей по адресам:

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ул. Р. Люксембург, № 6−16 (чётные), № 17−53;

1-й пер. Толстого, № 5, № 6, № 15−21 (нечётные);

ул. Плиева, № 22−50 (чётные);

ул. М. Богдановича, № 23−27 (нечётные), № 33, № 46−50 (нечётные).

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.

Слуцкие электросети приносят извинения за причинённые неудобства.