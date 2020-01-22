Конфликт в такси закончился дракой, милицией и больницей. А всё из-за сухариков

В Гомеле между таксистом и пассажирами произошёл конфликт. Из-за сухариков в салоне всё закончилось травмами и повреждениями машины. Теперь с этим разбирается милиция, сообщает «ЧП Гомель».

По словам водителя такси Андрея, вечером 13 января он взял очередной заказ и троих пассажиров — мужчину, женщину (по его словам — нетрезвых) и ребёнка. В пути заметил, что женщина и девочка неаккуратно едят в салоне сухарики. Сделал замечание: мол, есть в автомобиле такси недопустимо. Но на замечание якобы никто адекватно не отреагировал.

Андрей остановил машину, повернул видеорегистратор в салон: «Мужчина попытался перехватить мою руку и прекратить съёмку, но у него ничего не получилось».

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Женщина начала возмущаться отсутствием детского кресла — таксист объяснил, что он по ПДД может возить пассажиров-детей без удерживающих устройств. Как говорит Андрей, когда поездка подошла к концу, женщина демонстративно хлопнула дверью: «Я разозлился. Уже на эмоциях сказал что-то в её адрес. Потом услышал удар по бамперу, остановился, включил фонарик на мобильном телефоне и пошёл осматривать автомобиль».

В этот момент, по словам таксиста, мужчина-пассажир ударил его в голову. Тот, в свою очередь, тоже ударил.

После произошедшего Андрей вызвал милицию и написал заявление по факту порчи его имущества, на следующий день зафиксировал побои: говорит, у него диагностировали повреждение мягких тканей височной области.

Спустя пару дней женщина-пассажир сообщила таксисту, что её муж в больнице с сотрясением мозга и сломанным носом и что подала заявление в милицию. Таксист обратился со встречным заявлением.

Сейчас милиция проводит проверку по факту инцидента.