Жителей Флориды предупредили об осадках в виде игуан (да, это реальный прогноз погоды)

На Восточное побережье США пришли морозы — температура в Луизиане, Южной и Северной Каролине, Джорджии опустилась значительно ниже средних значений. Во Флориде местами похолодало до -1 градуса по Цельсию (для юго-востока США это очень холодно).

Но объявление, с которым во вторник выступило отделение Национальной метеорологической службы во Флориде, удивило даже тех, кого не испугали холода.

Jan 21 — This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01

— NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020