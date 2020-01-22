Жителей Флориды предупредили об осадках в виде игуан (да, это реальный прогноз погоды)

На Восточное побережье США пришли морозы — температура в Луизиане, Южной и Северной Каролине, Джорджии опустилась значительно ниже средних значений. Во Флориде местами похолодало до -1 градуса по Цельсию (для юго-востока США это очень холодно).

Но объявление, с которым во вторник выступило отделение Национальной метеорологической службы во Флориде, удивило даже тех, кого не испугали холода.

Jan 21 — This isn't something we usually forecast, but don't be surprised if you see Iguanas falling from the trees tonight as lows drop into the 30s and 40s. Brrrr! #flwx #miami pic.twitter.com/rsbzNMgO01 — NWS Miami (@NWSMiami) January 21, 2020

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Это необычный для нас прогноз, но не удивляйтесь, если вы сегодня, когда температура опустится до 30−40 градусов по Фаренгейту [примерно от -1 до +4 по Цельсию], вы увидите игуан, падающих с деревьев. Б-р-р-р!

Да, на головы (или на машины) жителям штата может упасть не только снег, но и игуаны — а взрослые особи могут достигать в длину полутора метров и весить девять килограммов!

Эти ящерицы плохо переносят низкие температуры и впадают в спячку уже при +7 градусах по Цельсию. Часто они засыпают на деревьях: именно поэтому синоптики предупреждают о возможном «игуанопаде». При этом внешне игуаны кажутся мёртвыми, но на самом дели они дышат. Но всё же длительное похолодание может представлять угрозу для жизни игуан, особенно самых маленьких.