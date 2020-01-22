В прошлом году на Случчине зарегистрировано 570 браков. Из них: в городе — 480, в районе — 90. За 2019 год в Слуцком ЗАГСе провели 189 торжественных свадебных церемоний.
По статистике отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома, с иностранными гражданами заключено 22 брака.
Статистика по молодожёнам
Из каких стран были невесты:
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- Республика Беларусь — 472 женщины;
- Российская Федерация — 5;
- Республика Молдова — 1;
- Республика Перу — 1;
- Республика Казахстан — 1.
Из каких стран были женихи:
- Республика Беларусь — 460 мужчин;
- Российская Федерация — 10;
- Республика Молдова — 3;
- Украина — 1;
- Канада — 1;
- Грузия — 1;
- Федеративная Республика Германия — 1;
- лицо без гражданства — 3.
Разводы
В 2019 году отделом ЗАГС расторгнуто 72 брака. Это те случаи, когда супруги расходились по взаимному согласию и у них не было несовершеннолетних детей.
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