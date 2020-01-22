В прошлом году на Случчине зарегистрировано 570 браков. Из них: в городе — 480, в районе — 90. За 2019 год в Слуцком ЗАГСе провели 189 торжественных свадебных церемоний.

По статистике отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома, с иностранными гражданами заключено 22 брака.

Статистика по молодожёнам

Из каких стран были невесты:

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Республика Беларусь — 472 женщины;

Российская Федерация — 5;

Республика Молдова — 1;

Республика Перу — 1;

Республика Казахстан — 1.

Из каких стран были женихи:

Республика Беларусь — 460 мужчин;

Российская Федерация — 10;

Республика Молдова — 3;

Украина — 1;

Канада — 1;

Грузия — 1;

Федеративная Республика Германия — 1;

лицо без гражданства — 3.

Разводы

В 2019 году отделом ЗАГС расторгнуто 72 брака. Это те случаи, когда супруги расходились по взаимному согласию и у них не было несовершеннолетних детей.

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