Оказалось, что в Слуцке молодые водители меньше всего попадают в ДТП (и какие дни самые аварийные)

В Слуцкой ГАИ рассказали «Кур'еру», в какие дни и часы чаще всего происходят ДТП, большинство водителей какого возраста их совершают, а также какие участки в городе и районе самые аварийные.

Об этих и других фактах читайте в нашем материале.

Аварийность в городе и районе

В 2019 году слуцкий участок трассы Р23 Минск-Микашевичи оказался самым аварийным. Но если сравнивать с 2018-м, то ДТП на нём произошло меньше. Это касается и автодороги Р43 граница РФ-Кричев-Ивацевичи.

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«Ряд ДТП произошли из-за того, что нарушали ПДД именно пешеходы и велосипедисты, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Как известно, это наиболее уязвимая категория участников дорожного движения», — рассказал «Кур'еру» Андрей Сенькевич, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД. Например, 11 ноября 28-летний водитель Citroen Xsara ехал в сторону Минска и на 67-м км трассы Р23 рядом с поворотом на деревню Кривая Гряда наехал на 59-летнего местного жителя. Пешеход был в состоянии алкогольного опьянения и от полученных телесных повреждений умер на месте. В рамках расследования уголовного дела установлено, что виновным в ДТП явился сам пешеход. Аналогичный пример, когда пешеход был в нетрезвом состоянии и стал виновником аварии, — это ДТП, которое произошло ночью 27 октября в деревне Подлипцы. Местный житель на Kia Sportage наехал на 33-летнюю случчанку. От полученных травм она умерла на месте. Женщина находилась в декретом отпуске по уходу за ребёнком.

В самом Слуцке самыми опасными стали улицы Ленина, Тройчанская, Копыльская, 14 Партизан и Гагарина . Самые аварийные дни в городе — это понедельник и четверг . А наибольшее количество ДТП происходило с 6 до 9 и с 12 до 15 часов.

Аварии и молодые водители

Большое количество аварий произошло по вине водителей, возраст которых от 25 до 35 лет. На втором месте — водители старше 50 лет. А меньше всего ДТП совершили 18−25-летние случчане.

«Часто жители города жалуются на поведение на дороге молодых водителей со стажем вождения меньше 5−7 лет. Но как показывает анализ дорожной обстановки за 2019 год, по их вине произошло наименьшее количество аварий», — отметил Алексей Бородако, инспектор ДПС ОГАИ Слуцкого РОВД.

Профилактика ДТП в прошлом году

На улицах М. Богдановича (рядом со Слуцким эколого-биологическим центром учащихся), Шоссейной (рядом с лучниковской школой), Парижской Коммуны (около ТЦ «Маяк»), а также на 2-м переулке М. Богдановича (магазин «Санта») уложили искусственные неровности («лежачие полицейские»).

Турникетное ограждение установлено на улице Тутаринова (со стороны улицы Молодёжная, 2).

Анализ уличной дорожной сети после ДТП

Если совершаются ДТП, в которых погибли люди, сотрудники ГАИ выясняют, какие причины могли привести к аварии с такими тяжёлыми последствиями, в том числе обследуется уличная дорожная сеть:

освещение,

дислокация дорожных знаков,

дорожное покрытие,

в зависимости от периода года — обработка проезжей части дороги реагентами

и другое.

Затем, согласно собранным данным, даётся заключение. В нём указываются все выявленные недостатки или говорится об их отсутствии.

Если нарушения всё-таки выявлены, в установленные сроки они устраняются службами, которые обслуживают данный участок автодороги.