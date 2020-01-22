В Слуцке трое детей попали в реанимацию из-за сахарного диабета. Как родителям понять, что у ребёнка это заболевание

На конец 2019 года в Слуцкой ЦРБ на учёте у врача-эндокринолога состояло 126 случчан с сахарным диабетом первого типа и 3472 человека — со вторым типом.

Об этом «Кур'еру» сообщила Алина Кисель, врач-эндокринолог Слуцкой ЦРБ.

Она отметила, что в последние годы это заболевание стало чаще встречаться и среди детей. Всего в детской поликлинике на учёте состоит 15 случчан с сахарным диабетом первого типа.

«В прошлом году было три случая, когда в реанимацию попали дети с диабетическим кетоацидозом — острым метаболическим осложнением сахарного диабета», — сказала Алина Кисель.

Врач-эндокринолог пояснила, как родителям понять, что у ребёнка развивается сахарный диабет.

Реклама

«Если вдруг у ребёнка появляется нетипичная жажда и он выпивает, к примеру, три литра воды в день, часто бегает в туалет — это сигнал о том, что нужно идти к врачу. Другими симптомами заболеваний эндокринной системы могут быть слабость, сонливость, лишний вес или, наоборот, его потеря», — подчеркнула специалист.