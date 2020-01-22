Что важного и интересного в печатном номере газеты «Кур'ер» от 23 января. Обзор

«Благодарю школу за настоящих друзей»

1 февраля в школах пройдут вечера встреч выпускников. Случчане уже создали группы в Viber, где совместными усилиями разыскивают своих одноклассников. «Кур'ер» спросил у случчан, как они относятся к традиции встречаться с одноклассниками и пойдут ли на вечер встречи.

Платим подоходный налог: кто, за что и как

Налоговую декларацию о доходах за 2019 год нужно подать в инспекцию МНС по Слуцкому району не позднее 31 марта 2020 года. Декларацию о доходах можно представить в налоговую инспекцию независимо от места жительства или в электронном виде через личный кабинет плательщика.

Сдать анализы и жить спокойно

Взрослому здоровому человеку достаточно раз в год сдать анализы, чтобы убедиться в отсутствии заболеваний и оценить работу органов и систем. Или наоборот — вовремя узнать о проблеме и устранить её. «Кур'ер» провёл в лаунж-баре «Мята» встречу для будущих мам. Валентина Юзенкова, врач лабораторной диагностики медицинской лаборатории Synevo, рассказала, какие анализы и зачем надо сдавать перед беременностью и во время неё.

Почему с 41-й статьёй не берут на работу

Наталья Карпович обратилась в «Кур'ер» и рассказала, что ей отказывают в приёме на работу только потому, что в трудовой книжке есть запись об увольнении по ст. 41 — «по требованию работника из-за нарушения нанимателем законодательства о труде». «Кур'ер» узнал, какие нарушения допустил работодатель и почему с 41-й статьёй трудно найти работу.

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Моя «копейка» ни разу не подвела

Начало 1970-х годов. В СССР на повестке дня стоят две главные задачи. Первая — наградить передовиков производства медалью Верховного Совета СССР «За доблестный труд» в честь 100-летия со дня рождения В.И. Ленина. И вторая — запустить конвейер Волжского автозавода.

Украшает интерьер поделками из дерева

Случчанин Николай Гутковский по специальности механик, но уже более 50 лет занимается резьбой по дереву. Выйдя на пенсию, не оставляет любимое дело. Мастер рассказал «Кур'еру», как возникают идеи поделок, где берёт для них материал и как сам изготавливает инструмент.

Расписание движения городских автобусов. Внесены изменения

В связи с проведением капитального ремонта путепровода через железную дорогу в районе ССК изменено расписание движения некоторых автобусов городских маршрутов. Изменённое расписание будет действовать как минимум до июня 2020 года

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