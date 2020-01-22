Какие анализы и когда надо сдавать, если тебе больше восемнадцати. Объясняем почему

Взрослому здоровому человеку достаточно раз в год сдать анализы, чтобы убедиться в отсутствии заболеваний и оценить работу органов и систем. Или наоборот — вовремя узнать о проблеме и устранить её.

Человеку, даже без каких-либо жалоб и хронических заболеваний, следует раз в год сдавать анализы, считает Валентина Юзенкова, врач лаборатор­ной диагностики Synevo. Каждому возрасту — свои анализы.

У детей список анализов невелик. Здоровые дети до 18 лет должны раз в год сдать общий анализ мочи и общий анализ крови. В 2 года, 5 лет, а также с 11 до 18 лет к этому перечню добавляется анализ крови на глюкозу. Это исследование поможет вовремя обнаружить сахарный диабет первого типа.

При поступлении ребёнка в детский сад или школу дополнительно необходимо сдать анализ кала на яйца гельминтов и соскоб на энтеробиоз. В остальных случаях решение о расширении списка анализов принимает врач-педиатр.

Женщинам в возрасте от 21 до 29 лет один раз в три года нужно сдавать мазок на онкоцитологию. Анализ делают в целях раннего выявления патологии шейки матки. В возрасте 30−65 лет в дополнение к этому мазку надо выполнять тест на выявление онкогенного вируса папилломы человека (ВПЧ ВКР).

Мужчинам при наличии индивидуальных рисков (например, заболевание простаты у близких родственников) от 50 до 70 лет необходимо регулярно измерять уровень простат-специфического антигена (ПСА) в крови для исключения рака предстательной

железы.

Мужчинам и женщинам в возрасте от 50 до 70 лет показан скрининг рака толстой кишки. Он заключается в периодическом проведении анализа кала на скрытую кровь — один раз в год.

Список анализов, необходимых даже здоровому человеку

Биохимический анализ крови позволяет провести комплексную оценку функ­ций различных органов и систем: печени, почек и поджелудочной железы, белковый, жировой и углеводный обмен, обмен нуклеиновых кислот, а также баланс кальция и железа в организме.

позволяет провести комплексную оценку функ­ций различных органов и систем: печени, почек и поджелудочной железы, белковый, жировой и углеводный обмен, обмен нуклеиновых кислот, а также баланс кальция и железа в организме. Общий анализ крови — наиболее доступный метод первичной оценки состояния организма. Он помогает понять, что происходит в организме, какие исследования назначить в дальнейшем или определиться с лечением.

— наиболее доступный метод первичной оценки состояния организма. Он помогает понять, что происходит в организме, какие исследования назначить в дальнейшем или определиться с лечением. Общий анализ мочи даёт возможность оценить не только состояние и работу почек и мочевыводящих путей, но и выявить нарушения в работе других внутренних органов, таких как печень, сердечно-сосудистая система.

даёт возможность оценить не только состояние и работу почек и мочевыводящих путей, но и выявить нарушения в работе других внутренних органов, таких как печень, сердечно-сосудистая система. Кровь на сифилис. Иммунитета к этой инфекции, передаваемой половым путём, нет, поэтому обследование необходимо проходить ежегодно.

Иммунитета к этой инфекции, передаваемой половым путём, нет, поэтому обследование необходимо проходить ежегодно. Анализ крови на антитела к гепатитам В и С. Заболеваемость вирусными гепатитами имеет тенденцию к росту. Это связано и с ростом популярных манипуляций (татуировки, маникюр и педикюр и т. д. ), во время которых повреждается кожа или слизистая.

Заболеваемость вирусными гепатитами имеет тенденцию к росту. Это связано и с ростом популярных манипуляций (татуировки, маникюр и педикюр ), во время которых повреждается кожа или слизистая. Гормоны щитовидной железы (ТТГ и Т4). Нарушение функций щитовидной железы — актуальная проблема для Беларуси. Сказываются последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Анализы на гормоны ТТГ и Т4 помогут выявить нарушение в работе щитовидки.

(ТТГ и Т4). Нарушение функций щитовидной железы — актуальная проблема для Беларуси. Сказываются последствия аварии на Чернобыльской АЭС. Анализы на гормоны ТТГ и Т4 помогут выявить нарушение в работе щитовидки. Мазок на флору (для женщин). Анализ определяет виды бактерий, присутствующих во влагалище. Это самый простой метод выявления инфекционно-воспалительных заболеваний мочеполовых путей.

Напомним, 19 января Lampa провела в лаунж-баре «Мята» встречу для будущих мам. Валентина Юзенкова, врач лабораторной диагностики медицинской лаборатории Synevo, рассказала, какие анализы и зачем надо сдавать перед беременностью и во время неё. Участницы получили подарки и купоны со скидками.

В Слуцке лаборатория Synevo находится по адресу: улица Ленина, 150.

Лаборатория Synevo (Беларусь) входит в европейскую сеть Synevo и является частью медицинского холдинга Medicover. Выполняет широкий спектр анализов с помощью современного оборудования.

В Synevo внедрена система штрихкодирования биологического материала, что исключает путаницу образцов и позволяет осуществлять эффективный контроль качества лабораторных исследований.