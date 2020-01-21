В Слуцке сильный ветер сохранится до выходных. Объявлен оранжевый уровень опасности

По прогнозу Белгидромета, во вторник, 21 января, порывы ветра будут достигать 16 м/с. В среду, 22 января, ожидаются до 18 м/с. Возможны дождь и мокрый снег.

Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей Беларуси.

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