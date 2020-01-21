НовостиСлуцк В Слуцке сильный ветер сохранится до выходных. Объявлен оранжевый уровень опасности Отдел новостей - 21 января 2020, 09:09 1 По прогнозу Белгидромета, во вторник, 21 января, порывы ветра будут достигать 16 м/с. В среду, 22 января, ожидаются до 18 м/с. Возможны дождь и мокрый снег. Белгидромет объявил оранжевый уровень опасности по всей Беларуси. Реклама Реклама ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА Новости Крещенские узоры природы Слуцка. Фото Народные новости Репортаж с городского катка в Слуцке (два фото и короткий текст) Новости Какой будет погода на Крещение в Слуцке 1 Комментарии: будем признательны за ваши отзывы. Пожалуйста, авторизуйтесь чтобы добавить комментарий. 1 Авторы комментариев Авторы недавних комментариев УчастникIt is 2015Деревню Гадюкино сдуло… Вы должны войти , чтобы проголосовать0Вы должны войти , чтобы проголосовать 21 января 2020 12:37 Реклама
Деревню Гадюкино сдуло…