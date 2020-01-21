Два сотрудника Слуцкой милиции признаны лучшими в Минской области. А ещё два подразделения и финчасть

Анастасия Улащик
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По итогам работы в столичном регионе за 2019 год в число лучших вошли два подразделения Слуцкого РОВД. Кроме того, два сотрудника отдела признаны лучшими по профессии в Минской области.

Об этом «Кур'еру» рассказал Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе.

Во вторник, 21 января, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония. На ней сотрудникам и представителям, признанным лучшими в номинациях «Лучшее подразделение» и «Лучший по профессии», вручили награды — свидетельства и вымпелы.

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«Лучший по профессии»

  • майор милиции Дмитрий Сытько, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД;
  • капитан милиции Александр Ткачёв, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД.
Как Слуцкая ГАИ ездила в гости в Гольчицкую школу. Фото, Слуцк
Дмитрий Сытько
Два сотрудника Слуцкой милиции признаны лучшими по профессии в области. И два подразделения
Александр Ткачёв

«Лучшее подразделение»

  • Изолятор для временного содержания лиц, задержанных или заключённых под стражу (начальник — майор милиции Егор Козловский);
  • Взвод патрульно-постовой службы милиции (командир взвода — майор милиции Николай Кравец).
Два сотрудника Слуцкой милиции признаны лучшими по профессии в области. И два подразделения
Егор Козловский
Два сотрудника Слуцкой милиции признаны лучшими по профессии в области. И два подразделения
Николай Кравец

Также по итогам работы за прошлый год лучшей была признана бухгалтерия отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома.

Два сотрудника Слуцкой милиции признаны лучшими в Минской области. А ещё два подразделения и финчасть
Главный бухгалтер Наталья Гуринович и бухгалтер Елена Кузнецова (слева-направо)
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