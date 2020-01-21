Два сотрудника Слуцкой милиции признаны лучшими в Минской области. А ещё два подразделения и финчасть

По итогам работы в столичном регионе за 2019 год в число лучших вошли два подразделения Слуцкого РОВД. Кроме того, два сотрудника отдела признаны лучшими по профессии в Минской области.

Об этом «Кур'еру» рассказал Александр Станкевич, заместитель начальника Слуцкого РОВД по идеологической работе.

Во вторник, 21 января, в Белорусском государственном музее истории Великой Отечественной войны состоялась торжественная церемония. На ней сотрудникам и представителям, признанным лучшими в номинациях «Лучшее подразделение» и «Лучший по профессии», вручили награды — свидетельства и вымпелы.

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«Лучший по профессии»

майор милиции Дмитрий Сытько , старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД;

, старший госавтоинспектор ОГАИ Слуцкого РОВД; капитан милиции Александр Ткачёв, участковый инспектор инспекции по делам несовершеннолетних Слуцкого РОВД.

«Лучшее подразделение»

Изолятор для временного содержания лиц, задержанных или заключённых под стражу (начальник — майор милиции Егор Козловский );

); Взвод патрульно-постовой службы милиции (командир взвода — майор милиции Николай Кравец).

Также по итогам работы за прошлый год лучшей была признана бухгалтерия отдела внутренних дел Слуцкого райисполкома.