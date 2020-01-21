1-й городок в Слуцке снова с магазином. «Родны кут» работает (фотофакт)

Магазин «Родны кут», который находится в 1-м городке на улице Виленской, снова работает. В нём можно купить товары в прежнем ассортименте.

Напомним, что 15 января на магазине появилось объявление, что с 16 января он будет закрыт. Жители были этим недовольны, так как в микрорайоне это единственный работающий магазин, потому что в начале января закрылся «Виленский». Жанна Руцкая, заместитель председателя Слуцкого райисполкома, поясняла «Кур'еру», что магазин «Родны кут» закрыли на переучёт. Ещё утром в пятницу, 17 января, на магазине не было таблички, но дверь была заперта.