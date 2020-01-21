Как писал «Кур'ер» ранее, в 2015—2018 годах случчане чаще всего называли своих детей Артёмом и Софией. В 2019 году тенденция сохранилась.



Мальчики-девочки. По информации отдела ЗАГС Слуцкого райисполкома, по состоянию на 31 декабря в 2019 году было зарегистрировано 770 детей (в 2018-м — 885):

398 мальчиков,

372 девочки.

Город-район. Из них 614 детей родились в городе, 156 — в районе.

Арсенал имён. В 2019 году в «арсенале» женских имён у родителей было 92 имени (2018 год — 88 имён), мужских — 77 (2018 год — 86).

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Имена девочек (количество новорождённых-2019 с таким именем)

София — 20

Ксения — 17

Полина — 16

Алиса — 14

Милана — 13

Ева — 12

Мария — 12

Александра — 11

Анастасия — 11

Дарья — 11

Екатерина — 11

Арина — 10

Василиса — 9

Виктория — 9

Варвара — 8

Елизавета — 8

Стефания — 8

Ульяна — 8

Николь — 7

Кира — 6

Алина — 6

Валерия — 6

Эмилия — 6

От 1 до 5 девочек зарегистрировано со следующими именами: Ангелина, Вера, Диана, Яна, Дарина, Злата, Алеся, Алёна, Вероника, Есения, Златослава, Каролина, Милена, Мирослава, Оливия, Соня, Агата, Амелия, Божена, Валентина, Евгения, Камилла, Карина, Маргарита, Марьяна, Ольга, Эвелина, Аделина, Аделия, Аида, Айлин, Айлин Карина, Альбина, Амилия, Ася, Василина, Виолетта, Глафира, Диана, Елена, Жасмин, Зоя, Иванка, Изабелла, Илона, Ирина, Кристина, Мадина, Марья, Мелания, Мишель, Мия, Надежда, Ника, Прасковья, Рената, Роза, Роксана, Руслана, Светлана, Софья, Татьяна, Элеонора, Элиана, Элизабет Женевьева, Элина, Юлия.

Имена мальчиков (количество новорождённых-2019 с таким именем)

Артём — 33

Матвей — 21

Алексей — 15

Даниил — 15

Максим — 15

Роман — 15

Александр — 15

Тимофей — 14

Арсений — 13

Богдан — 12

Михаил — 12

Иван — 11

Кирилл — 11

Владислав — 10

Дмитрий — 10

Ярослав — 10

Никита — 9

Тимур — 8

Егор — 7

Владимир — 7

Денис — 7

Евгений — 7

Захар — 7

Марк — 7

Павел — 7

От 1 до 5 мальчиков зарегистрировано со следующими именами: Глеб, Давид, Константин, Макар, Сергей, Степан, Дамир, Лев, Андрей, Артур, Илья, Назар, Платон, Руслан, Савелий, Вячеслав, Игнат, Мирон, Станислав, Ян, Аврам, Адоль, Аким, Антон, Вадим, Виктор, Виталий, Герман, Данила, Даниэль, Демид, Джозеф, Добрыня, Доминик, Елисей, Ерофей, Леон, Милорад, Мирослав, Никас, Николай, Олег, Родион, Ростислав, Самир, Самуил, Светозар, Серафим, Сократ, Стефан, Филипп, Яромир.