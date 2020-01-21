МТС расширил функционал услуги МТС Киоск

В МТС Киоск появилась дополнительная функция — раздел «Статьи». В нем собраны подборки публикаций по разным тематикам. Теперь пользователи могут быстро находить нужные статьи по интересам.

В МТС Киоск — более 50 популярных журналов. Среди них — женские, мужские и детские издания, журналы о психологии, автомобилях, звездах шоу-бизнеса, экономике и бизнесе, науке и технике.

Каталог журналов регулярно пополняется, а новые выпуски иногда появляются раньше, чем бумажные издания. Также пользователи могут составить собственный «киоск»: отмечайте понравившийся журнал, и он будет автоматически добавлен в раздел «Моя полка».

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Пользоваться услугой МТС Киоск можно одновременно на 5 устройствах — и все по одной подписке. При этом мобильный трафик при чтении не тарифицируется.

Подключить услугу можно с помощью USSD *565# или на kiosk.mts.by. Первые 3 дня МТС Киоск предоставляется бесплатно, далее — 0,30 рубля в сутки.

Подробнее об услуге можно узнать на сайте компании.

УНП 800 013 732 СООО «Мобильные ТелеСистемы»