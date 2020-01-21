Чтобы пролетела как можно дальше. Парень метнул из окна банку огурцов и разбил припаркованный автомобиль

В Минске парень разбил припаркованный автомобиль, выбросив из окна своей квартиры банку огурцов. Так он хотел показать свою силу.

Это произошло на улице Шугаева. В милицию обратился владелец Audi и рассказал, что в его авто разбито лобовое стекло, сообщает ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники милиции установили, что машину повредил 21-летний парень, который проживает в одном доме с хозяином Audi. Выяснилось, что он с друзьями выпивал в своей квартире. В какой-то момент молодой человек решил продемонстрировать товарищам свою силу и выбросил банку с огурцами из окна, чтобы она пролетела как можно дальше. И попал в автомобиль.

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Хозяин Audi оценил причинённый ущерб в 2000 рублей. Материалы проверки передали следователям, которые дадут правовую оценку действиям молодого человека.